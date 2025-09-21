Asia Express, 21 septembrie 2025. Pedeapsă pentru Anda Adam și Joseph! Cum au reacționat când au văzut cine vine în echipa lor: ”Mi se face rău”

14:00

O tânără de doar 24 de ani s-ar putea numără printre primii oameni care vor ajunge pe Marte. Nu se știe când va avea loc acest moment, dar cert este că Alyssa Carson se pregătește de la trei ani pentru așa ceva. La 11 ani, vorbea pentru prima dată despre Marte în fața colegilor de vârsta ei.