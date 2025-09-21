Alege ce citești

15:10

O cântăreață de muzică populară și soțul ei au ajuns în atenția polițiștilor, după ce ar fi fost reclamați că ar fi furat dintr-un magazin din Târgu Jiu. Odată ce s-a aflat public despre cazul său, solista Teodora Pană a căutat să iasă public cu explicații. Din care să reiasă că, de fapt, ar fi […] The post VIDEO. Cântăreață de muzică populară, acuzată că ar fi furat dintr-un magazin. Reacția solistei: „La poliție s-a râs”/Cum a încercat să explice toată situația first appeared on Ziarul National.