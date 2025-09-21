Doi miniștri israelieni amenință Occidentul: „Dacă recunoașteți statul palestinian, anexăm imediat Cisiordania”. Reacția lui Netanyahu

09:40

Un clip postat pe TikTok de Bishal Bhattarai, un bărbat din Nepal care s-a întors pentru prima dată acasă după patru ani de muncă în România, a devenit viral. Are peste 4 milioane de vizualizări, iar românii care au comentat spun că la fel se întâmpla când conaționalii noștri din diaspora veneau acasă și că înțeleg și ei cum e să fii departe de familie.