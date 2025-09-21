Adrian Mihalcea a răbufnit după 1-1 cu CFR Cluj: „Trebuie să facem pe dracu în patru și să câștigăm”

09:00

Ion Geolgău, una dintre legendele Universității Craiova, a recunoscut că schimbul de mesaje expus de un site local din Cluj dintre el și mama unui junior este adevărat. Fostul fotbalist, în prezent oficial al FRF, a spus că regretă cele întâmplate și a ținut să menționeze că nu s-a întâmplat nimic între el și femeia […]