Uniunea Europeană s-a aruncat în cursa globală a producţiei proprii de magneţi din metale rare, vitali pentru viitorul industriei auto şi al energiei. Atât doar că China, liderul mondial, este mult în faţă

În mica Estonie, în oraşul industrial Narva, la o aruncătură de undiţă peste gârlă de Rusia, vineri a fost deschisă ofi­cial prima fabrică de magneţi per­manenţi din metale rare a Europei. Banii au venit de la Uniunea Europeană, iar tehnologia este din Canada, a companiei Neo. Materia primă este importată din Australia. Este un prim pas mare făcut de UE pentru a reduce dependenţa de 90% de importurile din China de astfel de magneţi, vitali pentru in­dustria maşinilor electrice, a turbinelor eoliene şi pentru tranziţia la energia verde.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar