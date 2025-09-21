Bulgaria lansează programul „Eu aleg Bulgaria“ prin care încearcă să-şi atragă cetăţenii înapoi acasă cu stimulente financiare. Pentru persoanele fără o locuinţă proprie va fi oferită o susţinere modestă pentru locuinţă de puţin peste 400 de leva (200 de euro)

21:00

În mica Estonie, în oraşul industrial Narva, la o aruncătură de undiţă peste gârlă de Rusia, vineri a fost deschisă ofi­cial prima fabrică de magneţi per­manenţi din metale rare a Europei. Banii au venit de la Uniunea Europeană, iar tehnologia este din Canada, a companiei Neo. Materia primă este importată din Australia. Este un prim pas mare făcut de UE pentru a reduce dependenţa de 90% de importurile din China de astfel de magneţi, vitali pentru in­dustria maşinilor electrice, a turbinelor eoliene şi pentru tranziţia la energia verde.