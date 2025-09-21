Donald Trump asigură că va ajuta la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice în caz de escaladare rusească

22:30

România a primit în decembrie anul trecut de la UE 2,5 milioane de euro pentru a crea și dota o nouă Agenție în cadrul Ministerului Agriculturii, prin reorganizarea Agenției de Legătură RICA, o instituție ce se ocupă de colectarea și transmiterea de date despre fermieri către Comisie. Schimbarea este necesară pentru ca România să poată furniza și date despre durabilitatea în agricultură. Implică câțiva angajați noi care vor fi plătiți cu o medie de 2.800 de euro pe lună și un software ce trebuie realizat și testat pentru a putea intra în funcțiune începând cu anul 2026. Până acum nu există însă nici cadrul legal pentru înființarea structurii.