Donald Trump asigură că va ajuta la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice în caz de escaladare rusească
Economica.net, 21 septembrie 2025 22:30
Preşedintele american Donald Trump a asigurat duminică că SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice - Estonia, Letonia, Lituania - dacă Rusia îşi intensifică activitatea militară în regiune, la două zile după incursiunea unor avioane ruseşti în Estonia, relatează AFP.
• • •
Regatul Unit, Australia şi Canada au recunoscut oficial duminică Statul Palestina, în ajunul unor anunţuri similare din partea altor ţări, decizie istorică denunţată de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept un "pericol" pentru existenţa Israelului, relatează France Presse.
Mai multe mari aeroporturi din Europa depuneau eforturi duminică pentru a-şi restabili funcţionarea normală după un atac cibernetic care a perturbat sistemele automatice de check-in, determinând Bruxellesul să ceară companiilor aeriene să-şi anuleze jumătate din plecările prevăzute pentru luni din cauza unor probeme care persistă, relatează Reuters.
Date îngrijorătoare de la BNR. Ratele a peste 70% dintre românii cu credite se scumpesc cu aproape o treime. Cum poți evita majorarea? # Economica.net
Ponderea creditelor ipotecare în total credite existente în sold este de peste 70% potrivit datelor oferite de BNR la solicitarea Economica.net. Anul viitor ajung la scadență primele credite cu dobândă fixă, ceea ce înseamnă că, pentru mulți debitori, dobânda, va cunoaște un salt semnificativ: de la circa 4%-5% cât a fost dobânda fixă la peste 8% (IRCC, de peste 6% + 2,5%). Cum te poți proteja?
Vicepreședinte ANCOM: Fiecare copil de 5 ani ar trebui să înceapă să programeze. În 2028 nu vom mai recunoaște deloc lumea, AI-ul va schimba tot ce știm # Economica.net
Inteligența artificială (AI) va aduce o schimbare fundamentală a societății și în doar trei ani de acum încolo, lumea va arăta complet diferit față de astăzi, este de părere Pavel Popescu, vicepreședinte al ANCOM, care a recomandat ca orice copil în vârstă de cinci ani să înceapă să învețe să programeze.
Apare o nouă agenție în subordinea Ministerului Agriculturii. Este finanțată cu 3,5 milioane de euro și va face angajări cu salarii de 2.800 de euro pe lună # Economica.net
România a primit în decembrie anul trecut de la UE 2,5 milioane de euro pentru a crea și dota o nouă Agenție în cadrul Ministerului Agriculturii, prin reorganizarea Agenției de Legătură RICA, o instituție ce se ocupă de colectarea și transmiterea de date despre fermieri către Comisie. Schimbarea este necesară pentru ca România să poată furniza și date despre durabilitatea în agricultură. Implică câțiva angajați noi care vor fi plătiți cu o medie de 2.800 de euro pe lună și un software ce trebuie realizat și testat pentru a putea intra în funcțiune începând cu anul 2026. Până acum nu există însă nici cadrul legal pentru înființarea structurii.
După baterii, bulgarii ne iau fața și la fotovoltaice: Un nou parc mare, mai mare decât orice parc fotovoltaic din România, a fost pus în operare # Economica.net
În Bulgaria a intrat în operare comercială un parc fotovoltaic de 160 MWp, mai mare decât cel mai mare parc fotovoltaic operațional din România. Nu este primul de acest fel.
Acum 6 ore
17:10
Sondaj CURS: 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită # Economica.net
Un procent de 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită, 24% cred că direcţia este bună, iar 6% nu au avut un răspuns, se arată într-un sondaj CURS, dat publicităţii duminică.
17:10
Şefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # Economica.net
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis - într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir - că Uniunea Europeană "îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său" în faţa provocărilor ruseşti şi a făcut apel la o "mai mare autonomie şi independenţă" a blocului comunitar în materie de apărare, relatează EFE.
17:10
Cât câştigă un creator digital: Laura Giurcanu a avut afaceri nete de peste 1 milion de lei, marjă de profit net de peste 73% şi un angajat # Economica.net
Societatea deţinută de Laura Giurcanu a avut o cifră de afaceri netă de 1,4 milioane de lei în anul 2024, cu peste 48% mai mare decât cea din anul 2023, şi un salariat.
Acum 12 ore
14:00
Andrei Nistor – nomializat de USR Bucureşti pentru a prelua funcţia de prefect al Capitalei # Economica.net
Filiala USR Bucureşti l-a nominalizat pe Andrei Nistor pentru funcţia de prefect al Capitalei, după ce săptămâna trecută, în şedinţa coaliţiei de guvernare, s-a decis ca USR să preia această funcţie.
14:00
ASF alocă 68,4 milioane lei pentru servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice. Vrea un sistem IT integrat pentru activităţile curente # Economica.net
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) alocă 68,4 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice, contractul urmând să fie încheiat pe o perioadă de 24 de luni, potrivit unui anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).
14:00
Un parlamentar german evocă posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti pătrunse ilegal în spaţiul aerian NATO # Economica.net
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, în momentul în care ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni ruseşti în spaţiul lor aerian, relatează duminică dpa.
14:00
Reuniune extraordinară luni a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti în Estonia # Economica.net
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.
13:40
Oficial. România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Peste 17% din populație e afectată, față de doar 1,8% în Slovenia-Raport # Economica.net
Chiar dacă într-o relativă scădere în ultimii doi ani, rata de sărăcie materială și socială a României este la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, de 17,2%, depășind Bulgaria și Grecia, potrivit unui raport întocmit de Erste Bank. Potrivit datelor Comisiei Europene, în 2024, rata copiilor expuși la sărăcie și excluziune socială a fost de 33,8%.
12:20
Bursa de la Bucureşti a câştigat aproape un miliard de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 975,43 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,22%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 104,39%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
12:20
Este obligatoriu din acest an. Ce trebuie să facă românii cu hainele pe care nu le mai folosesc # Economica.net
Începând cu acest an, colectarea separată a deşeurilor textile este obligatorie în toate statele membre ale Uniunii Europene. Această colectare a deşeurilor textile presupune utilizarea unor containere separate, curate, care să nu permită umezeală sau contaminare. Este recomandat ca cei care vor dona hainele uzate în aceste containere să le spele în prealabil, să le împacheteze în pungi şi apoi să le depună în containerele speciale, pentru ca apoi firmele specializate să le preia, folosind însă maşini care nu sunt utilizate pentru colectarea altor tipuri de deşeuri.
12:20
Ce se întâmplă cu plafonarea adaosului comercial la alimente. Marți este o întâlnire importantă # Economica.net
Coalița de guvernare se va întâlni din nou marți pentru a discuta pe marginea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, măsura ce va expira la data de 30 septembrie.
12:20
Reportul la Loto 6/49 este de peste 6,47 milioane de euro, iar la Joker de 6,41 milioane de euro # Economica.net
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), informează Loteria Română.
12:20
Aeroporturile europene au încă probleme majore după atacul cibernetic de ieri. Zeci de zboruri sunt anulate # Economica.net
Zborurile continuă să fie perturbare în principalele aeroporturi europene după atacul cibernetic de vineri care a afectat Collins Aerospace, furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare.
10:00
Cele mai reprezentative fabrici care se află acum în șantier au o valoare cumulată de investiție de aproape 3 miliarde de lei, adică 542 de milioane de euro, potrivit datelor IBC Focus, platformă de monitorizare a șantierelor și proiectelor de construcții din România.
Acum 24 ore
09:40
Care este situația în Republica Moldova înainte de alegeri. Interviu cu Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei # Economica.net
Republica Moldova a avut parte, în prima parte a anului, de un șoc inflaționist, generat de prețurile pe piața internațională a energiei, însă, în prezent, se află într-un proces de dezinflație, a declarat, într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă AGERPRES, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.
09:40
Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte duminică statul Palestina, în pofida presiunilor Statelor Unite # Economica.net
Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.
09:40
Ce este „fenomenul Fidelis” și cum poți profita de el ca să primești mai mulți bani decât de la bancă. Profit semnificativ # Economica.net
Fenomenul Fidelis. Nevoia statului de a se împrumuta cât mai mult și cât mai rapid, pe fondul deficitului bugetar uriaș, are, paradoxal, și părțile sale bune. E drept că nu pentru toată lumea, ci doar pentru cei care au obiceiul și resursele de a economisii pentru zile negre.
Ieri
20:20
Terminatorul de drone la prețul unui pachet de țigări. Armele laser încep să fie folosite în războiul real VIDEO, FOTO # Economica.net
Pe fondul extinderii utilizării dronelor în domeniul militar, se dezvoltă și sisteme care acum câțiva ani păreau de domeniul SF: laserul începe să fie folosit ca o soluție pentru eliminarea dronelor, o soluție precisă și mult mai ieftină decât rachetele, care sunt scumpe și e și mai scump să fie trase din avioane.
20:00
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate # Economica.net
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
20:00
Atenţionare de călătorie MAE- Marea Britanie, Germania şi Belgia – atac cibernetic în mai multe aeroporturi # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Republica Federală Germania şi Regatul Belgiei că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa- Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg şi Zaventem (Bruxelles).
17:20
74% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită (sondaj AVANGARDE). Numărul pesimiștilor a crescut vertiginos începând din luna iunie # Economica.net
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, 21% sunt de părere că direcţia este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanţat AVANGARDE, dat sâmbătă publicităţii, relatează Agerpres.
17:20
China ia măsuri disciplinare împotriva a două rețele sociale, care au promovat vedete și conținuturi indizerabile # Economica.net
Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă "măsuri disciplinare şi punitive" împotriva reţelelor sociale locale Weibo, similară cu X, şi Kuaishou, platformă de videoclipuri în genul TikTok, care au promovat prea mult vedete şi conţinuturi "indezirabile", informează AFP, transmite Agerpres.
17:20
INHGA: Debitul Dunării la intrarea în ţară va fi de 2.700 mc/s în următoarele zile, sub media multianuală a lunii septembrie # Economica.net
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în umătoarele zile, la valoarea de 2.700 mc/s, cu tendinţă de scădere spre sfârşitul săptămânii viitoare, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 mc/s), arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), emisă pentru perioada 19 - 26 septembrie 2025.
17:20
Peste 4,5 milioane de persoane s-au înscris în cursa pentru cumpărarea de bilete la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 # Economica.net
Peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume s-au înscris în cursa pentru achiziţionarea biletelor de intrare la meciurile Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2026, într-un interval de doar zece zile, a anunţat FIFA într-un comunicat, relatează Agerpres.
17:20
Marele Premiu al Azerbaidjanului rămâne în calendarul competițional de Formula 1 până în 2030 # Economica.net
Marele Premiu al Azerbaidjanului va figura în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 cel puţin până în 2030, au anunţat sâmbătă responsabilii acestei competiţii, cu o zi înaintea cursei de la Baku, informează AFP, transmite Agerpres.
17:20
Un judecător federal american a respins plângerea pentru defăimare intentată de Trump împotriva ziarului The New York Times # Economica.net
Un judecător federal din SUA a respins vineri plângerea pentru defăimare intentată de preşedintele Donald Trump împotriva The New York Times în forma sa actuală, declarându-o "inadmisibilă" şi acordând un termen de patru săptămâni pentru a fi reformulată, relatează AFP, transmite Agerpres.
17:20
Trump a semnat un ordin executiv pentru prin care este creată o carte de rezidenţă „de aur” de un milion de dolari # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de aur" de un milion de dolari, o referinţă la celebra "carte verde" ce le permite oamenilor să locuiască şi să muncească în Statele Unite, relatează AFP, transmite Agerpres.
17:20
ONU îi va permite președintelui palestinian Abbas să intervină prin videoconferință, după ce administrația Trump a refuzat să-i acorde viza de intrare în SUA # Economica.net
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri să-i permită preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas să se adreseze prin videoconferinţă reuniunii anuale a liderilor mondiali de săptămâna viitoare, după ce Statele Unite au declarat că nu-i vor acorda viză pentru a călători la New York, relatează Reuters, transmite Agerpres.
17:20
VIDEO Autostrada A1 Lugoj – Deva: Cum au evoluat lucrările UMB și ale bosniacilor la „tunelurile urșilor” în mai puțin de două luni # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini comparative cu lucrările asocierii UMB - Euro Asfalt la secțiunea Margina - Holdea din Autostrada A1 Lugoj - Deva. În imagini se vede progresul muncitorilor lui Dorinel Umbrărescu și ale partenerului bosniac de la sfârșitul lunii iulie până la data de 18 septembrie.
14:50
Fitch crește ratingul Italiei, ca urmare a îmbunătățirii situației deficitului bugetar # Economica.net
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la " BBB" la "BBB plus", cu perspectivă pozitivă, "pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a ţării", transmite AFP, relatează Agerpres.
14:50
Cecile Bartenieff a fost numită în funcția președinte al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Societe Generale # Economica.net
BRD - Groupe Societe Generale a anunțat vineri acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că Cecile Bartenieff a fost numită în data de 18 septembrie 2025 în funția de președinte al Consilui de Administrației al instituției.
14:50
România a încasat despăgubirea pentru furtul celor trei brățări dacice și ale coifului de la Coţofenești # Economica.net
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate, în ianuarie, din Muzeul Drents, Țările de Jos, informează sâmbătă Ministerul Culturii, transmite Agerpres.
14:50
Polonia a ridicat de la sol sâmbătă avioane de vânătoare, după ce Rusia a lansat lovituri în estul Ucrainei # Economica.net
Avioane de vânătoare poloneze şi aliate s-au ridicat de la sol sâmbătă dimineaţa, după ce Rusia a lansat lovituri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au anunţat forţele armate poloneze, conform agenţiei Reuters, transmite Agerpres.
13:00
Rompetrol extinde până la 600 de milioane de dolari creditul sindicalizat pe care l-a luat în 2023 # Economica.net
Compania Rompetrol Rafinare a anunțat vineri acționarii și investitorii de Bursa de Valori bucurești că va extinde până la suma de 600 de milioane de dolari valoarea creditului sindicalizat pe care l-a contractat în septembrie 2023.
12:40
Fostul director general al Hidroelectrica Bogdan Badea preia interimar conducerea companiei după plecarea lui Karoly Borbely # Economica.net
Societatea Hidroelectrica anunțat vineri seară acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București cu privire la faptul că, în cadrul ședinței din data de 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere a hotărât în urma vacantării celor două poziții de director general și de director financiar ca Bogdan-Nicolae Badea, membru al Directoratului, să preia atribuțiile de CEO și Radu-Ioan Constantin, membru al Directoratului, să preia atribuțiile de CFO.
12:40
Brico Depot informează într-un email că, începând cu data de 1 octombrie 2025, Bricostore Romania și Altex Romania fuzionează, formând împreună o singură entitate: Altex Romania.
12:10
SUA vor percepe de la firme o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele angjaţilor înalt calificaţi # Economica.net
Guvernul Statelor Unite a anunţat vineri că va impune firmelor o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ale angajaţilor înalt calificaţi, folosite în special în domeniul tehnologiei informaţiei, transmite Reuters.
12:10
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C este pe cale de a se prăbuși, avertizează secretarul general al ONU, Antonio Guterres # Economica.net
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este "pe punctul de a se prăbuşi", a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, temându-se că noile planuri aşteptate de COP30 vor fi insuficiente, relatează AFP, citată de Agerpres.
12:10
Franța avertizează Israelul că anexarea Cisiordaniei ocupate este o linie roșie clară # Economica.net
Anexarea Cisiordaniei ocupate, ameninţare făcută de oficiali israelieni ca represalii pentru recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări, este "o linie roşie clară" a avertizat vineri preşedinţia franceză, relatează AFP, transmite Agerpres.
12:10
Soții Macron vor prezenta dovezi științifice care să confirme că Brigitte este femeie, în procesul intentat împotriva lui Candace Owens # Economica.net
Emmanuel şi Brigitte Macron intenţionează să prezinte dovezi "ştiinţifice" şi fotografii pentru a demonstra că soţia preşedintelui francez este femeie în procesul de defăimare pe care îl deschid în Statele Unite împotriva unui influencer american, a confirmat vineri unul dintre avocaţii lor, transmite AFP, relatează Agerpres.
12:10
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio va susține la Adunarea Generală a ONU ca organizația să revină la rădăcinile sale și să renunțe să mai promoveze ideologii distructive # Economica.net
Secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna ONU la Adunarea Generală a organizaţiei, ce are loc săptămâna viitoare, să revină "la rădăcinile sale" de odinioară, când era o organizaţie axată pe promovarea păcii, în loc să promoveze "ideologii distructive" precum politicile de diversitate, echitate şi incluziune (DEI) sau diminuarea suveranităţii statelor naţionale, a transmis vineri un purtător de cuvânt al diplomaţiei americane, citat de agenţia EFE, transmite Agerpres.
12:10
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP, transmite Agerpres.
12:10
Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles anunță că au fost atacate informatic iar programul zborurilor este afectat. Unele curse vor suferi întârzieri sau vor fi anulate # Economica.net
Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles se confruntă sâmbătă cu urmările unui atac informatic şi avertizează că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate, transmite DPA, relatează Agerpres.
