Sărbătoare în Giulești FOTO. Scenografie spectaculoasă la meciul cu FC Hermannstadt » Ce s-a întâmplat pe teren la pauză
Golazo.ro, 21 septembrie 2025 22:30
Fanii Rapidului au făcut atmosferă în startul meciului cu Hermannstadt, dar și la pauză. Una dintre facțiunile de suporteri ai Rapidului a aniversat 15 ani de la înființare și au marcat momentul printr-o scenografie specială la meciul din etapa #10 a Superligii.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
22:30
Sărbătoare în Giulești FOTO. Scenografie spectaculoasă la meciul cu FC Hermannstadt » Ce s-a întâmplat pe teren la pauză # Golazo.ro
Fanii Rapidului au făcut atmosferă în startul meciului cu Hermannstadt, dar și la pauză. Una dintre facțiunile de suporteri ai Rapidului a aniversat 15 ani de la înființare și au marcat momentul printr-o scenografie specială la meciul din etapa #10 a Superligii.
Acum o oră
22:10
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Fundașul de la Rapid, dezvăluiri despre accidentarea suferită la națională: „E normal!” + Când va reveni # Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) a vorbit în premieră despre accidentarea suferită la prima convocare la echipa națională.
Acum 2 ore
21:50
Reghecampf, primul pas spre Ligă Al-Hilal Omdurman, remiză în preliminariile Ligii Campionilor Africii » Condițiile dificile în care s-a disputat partida # Golazo.ro
Al-Hilal Omdurman, formație antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a remizat, scor 0-0, cu Jamus (Sudanul de Sus), în turul primului tur preliminar din Liga Campionilor Africii.
21:40
Inter - Sassuolo LIVE de la 21:45, în etapa #4 din Serie A » Meci important pentru echipa lui Chivu # Golazo.ro
Inter va juca împotriva celor de la Sassuolo, astăzi, de la 21:45, în etapa #4 din Serie A. Elevii lui Cristi Chivu (44 de ani) caută cea de-a doua victorie în campionat.
21:00
„Mi-e rușine să ies pe stradă” Paul Papp se teme de retrogradare , după ce Petrolul a pierdut meciul cu Unirea Slobozia # Golazo.ro
Unirea Slobozia - Petrolul 1-0. Fundașul Paul Papp (35 de ani) se teme de retrogradare după ce echipa sa a suferit a șasea înfrângere în Superliga.
Acum 4 ore
20:40
S-au încins spiritele la Cluj! FOTO. Conflict în drum spre vestiare la pauza meciului CFR - UTA Arad » Camora a sărit în ajutorul colegului: „Așa e la fotbal” # Golazo.ro
CFR CLUJ - UTA ARAD 1-1. Un confict între mai mulți jucători ai celor două echipe s-a ivit pe drum spre tunelul ce ducea la vestiare.
20:30
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre modernizarea stadionului din oraș.
20:30
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO. Cum a jucat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a fost titular pentru Alanyaspor în remiza cu Bașakșehir (1-1). Mijlocașul român a fost aproape să înscrie de două ori. În minutul 65 a primit un cartonaș galben, iar la un minut distanță a fost scos de pe teren.
19:40
Ghinion pentru Ianis Stoica Titular la Estrela, extrema s-a accidentat » Încă o prestație neconvingătoare # Golazo.ro
Ianis Stoica a mai primit o șansă importantă la Estrela Amadora, dar a ratat-o din cauza unei accidentări.
19:30
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice # Golazo.ro
Andreea Răducan a transmis un mesaj special în contextul împlinirii a 25 de ani de la Jocurile Olimpice de la Sydney (2000), când i-a fost retras aurul olimpic la individual compus.
19:10
Cupa României 2025-2026 Tragerea la sorți a fazei grupelor va avea loc vineri » Componența urnelor + invitați speciali # Golazo.ro
Tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei României va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 16:00 și va fi găzduită de Casa Fotbalului. Ceremonia va fi oficiată de trei invitați speciali: Ciprian Tătărușanu (39 de ani), Cristian Săpunaru (41 de ani) și Gabriel Torje (35 de ani).
19:00
Man, uitat pe bancă în derby Românul a fost din nou rezervă neutilizată la PSV » Meciul cu Ajax a avut un final încins # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a fost rezervă neutilizată în remiza celor de la PSV din derby-ul cu Ajax, 2-2.
Acum 6 ore
18:10
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență” # Golazo.ro
PAOK - PANETOLIKOS 0-0. Răzvan Lucescu (56 de ani), anternorul gazdelor, a cedat nervos la conferința de presă de la finalul partidei.
17:50
Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB-ului, a criticat prestația fundașului Mihai Popescu (32 de ani) și a anunțat că nu va mai evolua deloc în campionat. Popescu va juca în continuare în Europa League.
17:40
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță e încă puternic contestat de ultrașii lui Dinamo Kiev după postările pro-ruse făcute de atacantul în vârstă de 23 de ani
17:20
Marseille - PSG, amânat Motivul pentru care derby-ul Franței nu se va mai disputa duminică seara # Golazo.ro
Derby-ul dintre Olympique Marseille și PSG a fost amânat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, cu doar câteva ore înainte de ora de start a partidei.
17:00
Un român, viral pe contul La Liga Imaginile care au strâns mii de aprecieri: „Idolul cartierului” # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul celor de la Rayo Vallecano, e un adevărat idol la formația din Madrid.
Acum 8 ore
16:20
În Europa, Becali bagă echipa a doua Patronul de la FCSB a anunțat ce jucători vrea să folosească la meciul cu Go Ahead Eagles # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat echipa cu care campioana ar urma să se prezinte la meciul cu Go Ahead Eagles, din etapa #1 a Europa League.
15:40
Ce absențe are Dinamo Kopic, declarații înainte de meciul cu Farul + Cuvântul care l-a pus în dificultate pe Milanov: „Nu știu să spun bine” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a prefațat partida cu Farul Constanța, din etapa #10 a Ligii 1.
Acum 12 ore
14:30
Se montează gazonul Echipa din Superliga, tot mai aproape de revenirea acasă. Lucrările la stadion, aproape de finalizare # Golazo.ro
Unirea Slobozia pare tot mai aproape de revenirea pe propriul stadion, arena „1 Mai”.
14:10
Cauza dispariției lui Stanciu Ce se întâmplă cu căpitanul naționalei. A pierdut echipa la Genoa: „Suferă” # Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, suferă în Serie A. Chiar dacă a fost adus de patronul Dan Șucu la Genoa, antrenorul Patrick Vieira nu l-a mai folosit niciun minut în ultimele două etape
13:40
Rapid - Hermannstadt LIVE, de la 21:00, în etapa #10 a Ligii 1 » Cu o victorie, alb-vișiniii ar veni la un singur punct de liderul Craiova # Golazo.ro
Rapid și Hermannstadt se întâlnesc în această seară, de la 21:00, în etapa #10 a Ligii 1.
13:30
A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul # Golazo.ro
O centrare a lui Mihnea Rădescu s-a oprit în mâna lui Dan Neicu, însă arbitrii n-au dictat penalty.
12:40
Geolgău recunoaște Prima reacție după scandalul de hărțuire: „Conversația e reală” + Ce spune despre ancheta FRF # Golazo.ro
Ion Geolgău (64 de ani) a oferit o primă reacție, după ce a fost acuzat de hărțuire de mama unui copil care urma să participe la o selecție pentru loturile naționale de juniori.
12:20
Batalionul secret al lui Putin Huliganii care s-au bătut la Euro 2016 și un fotbalist internațional rus luptă în războiul din Ucraina: „Sălbatici!” # Golazo.ro
Rusia a recrutat într-un batalion special trimis pe frontul din Ucraina mulți fani radicali ai cluburilor moscovite și ai naționalei, implicați în incidentele violente de la Campionatul European din 2016
12:00
Sabău, enervat de propriul jucător Antrenorul de la U Cluj nu înțelege greșeala din meciul cu FC Argeș: „Nu știu cum privești tu fotbalul” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, l-a criticat pe Ovidiu Bic (31 de ani), mijlocașul formației ardelene.
11:30
Tensiuni la Real Madrid FOTO. Vinicius, reacție nervoasă după decizia lui Xabi Alonso + Dialog aprins pe gazon între ce doi # Golazo.ro
Vinicius Jr. (25 de ani) a fost deranjat că a fost schimbat în partida dintre Real Madrid și Espanyol, scor 2-0 pentru „galactici”.
10:30
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3 # Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani) a avut o evoluție modestă în înfrângerea cu AC Milan, scor 0-3.
Acum 24 ore
09:50
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!” # Golazo.ro
Will Macintyre, 18 ani, una dintre marile speranțe ale motorsportului englez a făcut o dezvăluire cutremurătoare: a fost diagnosticat cu cancer.
09:10
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat: „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo” # Golazo.ro
Artem Kravets (36 de ani), fost jucător al lui Dinamo Kiev, a lansat un atac la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani).
00:10
Dani Coman, cu lacrimi în ochi VIDEO. Președintele lui FC Argeș, discurs emoționant după victoria obținută în ziua în care și-a pierdut tatăl # Golazo.ro
FC ARGEȘ - U CLUJ 1-0. Dani Coman (46 de ani) președintele alb-violeților, a ținut un discurs emoționant la finalul partidei.
00:00
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare” # Golazo.ro
Oțelul - U Craiova 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre prima înfrângere suferită în Superliga în sezonul 2025-2026. Rădoi consideră că este mai bine că acest rezultat negativ a venit acum și nu într-un moment mai important.
20 septembrie 2025
23:50
„Au tras de timp din prima repriză!” Jucătorii de la U Craiova, după primul eșec al sezonului: „Meritam cel puțin un egal!” # Golazo.ro
OȚELUL - U CRAIOVA 1-0. Tudor Băluță (26 de ani) și Nicușor Bancu (33 de ani) au vorbit despre primul eșec stagional din acest sezon.
23:40
CFR Cluj are echipament FOTO. Ardelenii și-au prezentat noile tricouri după 2 luni și jumătate de la startul sezonului » Modelul, folosit în trecut de o rivală # Golazo.ro
CFR Cluj și-a prezentat echipamentul principal de joc pentru sezonul 2025-2026. Deși a fost prezentat după două luni și jumătate de la startul sezonului, noul echipament seamănă cu cel folosit de Farul în stagiunea anterioară.
Ieri
22:50
Gură de oxigen pentru Amorim Manchester United, victorie mare în derby-ul cu Chelsea » Meci nebun pe Old Trafford # Golazo.ro
Manchester United - Chelsea 2-1. „Diavolii” au luat o gură mare de oxigen, după ce s-au impus în derby-ul etapei #5 din Premier League.
22:10
Replică pentru Șumudică Mandorlini nu se teme de demitere » Cum răspunde criticilor: „Nu mă cobor la nivelul lor” # Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a respins speculațiile unei eventuale demiteri. Tehnicianul le-a transmis un mesaj criticilor săi din ultima perioadă.
22:00
Cine e căpitanul FCSB? Patronul campioanei explică de ce Tănase nu i-a cedat banderola lui Olaru: „Atât poate acum!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a lămurit situația banderolei de căpitan, după ce au apărut zvonuri că ar exista o situație tensionată între între Florin Tănase (30 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).
21:30
Bogdan Andone, în lacrimi FOTO. Antrenorul lui FC Argeș a îngenuncheat după victoria cu U Cluj # Golazo.ro
FC Argeș - U Cluj 1-0. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a îngenunchiat la finalul meciului cu elevii lui Ovidiu Sabău (57 de ani). După o partidă plină de evenimente, elevii lui Andone au reușit o victorie importantă, chiar în ziua în care tatăl președintelui Dani Coman (46 de ani) s-a stins. Cu o zi în urmă, a decedat și Florin Marin, fost jucător al argeșenilor.
21:10
„M-au întrebat de Louis Munteanu” O fostă câștigătoare de Champions League a vrut să-l transfere pe atacantul de la CFR Cluj # Golazo.ro
George Ogăraru (45 de ani), directorul Academiei de fotbal Steaua, a dezvăluit că a anuntat ca oficialii de la Ajax i-au cerut informații despre Louis Munteanu (23 de ani).
20:50
Real Madrid, gest superb Și-a pierdut familia în urma unui cutremur , iar acum a fost în centrul atenției pe „Santiago Bernabeu” # Golazo.ro
Abderrahim Ouhida (16 ani) a fost omagiat de Real Madrid înaintea partidei cu Espanyol, din etapa #5 din La Liga.
20:50
Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a făcut câteva schimbări semnificative în lot pentru meciul cu Oțelul Galați, din runda #10 a Superligii. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 21:00.
20:30
Haos în calificările de la Baku Record de steaguri roșii » Verstappen va pleca din pole position + dezastru pentru Hamilton # Golazo.ro
Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole position în Marele Premiu al Azerbaijanului. Olandezul și-a câștigat poziția după o sesiune de calificări plină de incidente, ploaie și nu mai puțin de șase steaguri roși. Verstappen a profitat de accidentul liderului Oscar Piastri (McLaren), care a frânat prea târziu într-un viraj și a lovit un zid.
20:10
„Fără niciun fel de ezitare” Mihai Stoica a dezvăluit pentru ce club din străinătate ar vrea să lucreze: „E ceva deosebit!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit că, dintre cluburile din străinătate, ar alege să lucreze la Manchester United.
19:40
Hotărârea lui Dan Petrescu Dorit de CSKA Sofia, antrenorul a luat o decizie importantă în privința viitorului său # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, este dorit în Bulgaria, la CSKA Sofia.
19:10
GOLAZO.ro explică unde se încadrează fapta federalului Ion Geolgău, acuzat de hăruire sexuală, și ce sancțiuni riscă acesta în urma anchetei interne a FRF.
18:50
Zi decisivă pentru Israel UEFA, aproape să ia o decizie radicală: „Veste apocaliptică! 17-18 din 20 votează pentru excludere” # Golazo.ro
Sunt momente tensionate pentru fotbalul din Israel. Comitetului Executiv UEFA ar urma să voteze marți excluderea echipelor de club și a naționalei din toate competițiile organizate de forul european.
18:10
Nu renunță la Pârvu Președintele FC Voluntari a explicat de ce antrenorul nu merge la Petrolul : „Va antrena în Superliga în sezonul viitor” # Golazo.ro
Bogdan Bălănescu, președintele clubului Voluntari, a clarificat motivul pentru care Florin Pârvu (50 de ani) nu a preluat Petrolulul. Tehnicianul, aflat pe banca ilfovenilor, a fost dorit de ploieșteni după îndepărtarea lui Liviu Ciobotariu (54 de ani).
17:50
Balaj a vrut să plece de la CFR Cluj Cum a fost convins să rămână președinte în Gruia : „Mi-a spus că nu e corect” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a dezvălui că a luat în calcul să renunțe la postul său.
17:50
„Vreau să joc din nou cu Simona” Cea mai bună jucătoare de padel din România, dezvăluiri despre Halep: „Asta făcea la meciuri” # Golazo.ro
Aliss Radu, 32 de ani, a fost prietenă cu Simona Halep, 33 de ani, atunci când amândouă erau la vârsta junioratului.
17:30
„Charalambous nu pleacă!” Patronul FCSB, replică pentru Iftime: „Dacă îi dai șampanie, vorbește aiurea. Parcă îl văd la retrogradare” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB-ului, i-a răspuns lui Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la Botoșani. Iftime i-a sugerat lui Becali să îl dea afară pe tehnicianul Elias Charalambous (44 de ani) pentru a redresa forma slabă a FCSB-ului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.