Dobre, șut nemilos în Rapid - Hermannstadt » Faza care a deblocat tabela în Giulești

Lilian Odira (26 de ani) s-a impus în proba de 800 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo cu un timp de 1:54,62, corectând recordul competiției (1:54,68) deținut din 1983 de Jarmila Kratochvilova, o atletă suspectată de dopaj și care încă deține recordul mondial în această probă (1:53,28), tot din 1983.Lilian Odira, din Kenya, a câștigat medalia de aur în proba feminină de 800 m, cu un timp de 1:54,62, doborând cel mai vechi record al Campionatelor Mondiale. ...