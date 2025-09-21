Cinci persoane, inclusiv trei copii, au murit în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului

22:50

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, (USR) a declarat, duminică seară, că toate măsurile implementate de Guvern până în prezent s-au luat cu acordul tuturor partidelor din coaliţie, inclusiv PSD, chiar dacă oameni din eşaloanele 2-3 ale formaţiunii spun că nu sunt bune şi că PSD nu le susţine. ”E un non-sens”, a declarat Miruţă. Referindu-se la reforma administraţiei, care a creat cele mai mari discuţii în coaliţie în ultima perioadă, Miruţă a explicat că ”varianta de a ne preface că reducem numărul de angajaţi, eliminând de fapt din organigramă doar nişte dreptunghiuri care nu aveau angajaţi, e o variantă neserioasă”.