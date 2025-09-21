Cinci persoane, inclusiv trei copii, au murit în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului
News.ro, 21 septembrie 2025 22:40
Un atac al Israelului cu drone în sudul Libanului a provocat duminică moartea a cinci persoane, printre care trei copii, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Liban. Preşedintele Parlamentului, Nabih Berri, a declarat că patru dintre victime, cei trei copii şi tatăl lor, aveau cetăţenie americană, relatează AP.
Acum 10 minute
22:50
Radu Mirută: PSD este la guvernare şi deciziile luate până astăzi au fost cu acordul PSD / Am auzit uneori comentarii că nu sunt bune şi că PSD nu le susţine / E un non-sens. N-am fi discutat despre o astfel de decizie dacă PSD n-ar fi susţinut-o # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, (USR) a declarat, duminică seară, că toate măsurile implementate de Guvern până în prezent s-au luat cu acordul tuturor partidelor din coaliţie, inclusiv PSD, chiar dacă oameni din eşaloanele 2-3 ale formaţiunii spun că nu sunt bune şi că PSD nu le susţine. ”E un non-sens”, a declarat Miruţă. Referindu-se la reforma administraţiei, care a creat cele mai mari discuţii în coaliţie în ultima perioadă, Miruţă a explicat că ”varianta de a ne preface că reducem numărul de angajaţi, eliminând de fapt din organigramă doar nişte dreptunghiuri care nu aveau angajaţi, e o variantă neserioasă”.
Acum 30 minute
22:40
22:30
Ministrul Economiei, despre măsurile din pachetul 2: În interpretarea Guvernului, aceste pachete sunt constituţionale/ Nu sunt suficienţi bani pentru ziua de mâine în unele situaţii # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar sunt constituţionale din punctul de vedere al Guvernului. Dincolo de hotărârea Curţii Constituţionale şi de o eventuală demisie a Guvernului în cazul unei decizii de neconstituţionalitate, Miruţă a atras atenţia că nu mai sunt bani, în unele cazuri de pe o zi pe alta şi acesta este motivul pentru care Guvernul a venit cu aceste propuneri fiscale.
Acum o oră
22:00
Premier League: Remiză în duelul Arsenal – Manchester City, scor 1-1. Gazdele au egalat în minutul 90+3 # News.ro
Formaţia Arsenal Londra a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Manchester City, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei.
22:00
Elena Lasconi îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia # News.ro
Fostul candidat la alegerile rpezidenţiale Elena Lasconi l-a acuzat, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia. Lasconi susţine că Bolojan ”a lovit în oameni”, de aceea nu-l mai poate susţine.
Acum 2 ore
21:50
Elena Lasconi: Avem conducătorii pe care îi merităm / Fostul candidat la prezidenţiale acuză ”sistemul” că a dat o lovitură de stat prin anularea alegerilor / Cine este sistemul în viziunea Elenei Lasconi # News.ro
Fostul candidat în alegerile prezidenţiale Elena Lasconi, care a ajuns în al doilea tur după scrutinul din 24 noirmbrie, a declarat, duminică seară, că ”avem conducătorii pe care îi merităm”, acuzându-l pe premierul Ilie Bolojan că minte şi pe preşedintele Nicuşor Dan că este lipsit de caracter şi de empatie. Lasconi acuză că ”sistemul” că a dat o lovitură de stat prin anularea alegerilor.
21:40
Recunoaşterea statului Palestina: Eliberarea ostaticilor este „o condiţie” înainte de deschiderea unei ambasade, spune Macron # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să anunţe luni recunoaşterea statului Palestina de către Franţa. Însă eliberarea ostaticilor deţinuţi de Hamas este „o condiţie clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat şeful statului francez într-un interviu acordat duminică postului american CBS.
21:00
Franţa: Confruntarea Marseille – PSG a fost amânată pentru luni, din cauza vremii / Luni seară are loc la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur, la care starurile PSG-ului sunt nominalizate # News.ro
Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Partida va avea loc în seara în care este programată la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur.
Acum 4 ore
20:30
Fum dens şi flacără mare în zona Năvodari – Corbu / Garda de Mediu a amendat o firmă care extrage petrol - FOTO # News.ro
Garda de Mediu Constanţa a primit, duminică, mai multe sesizări cu privire la existenţa unui nor de fum dens şi a unei flăcări în zona Năvodari – Corbu. În urma verificărilor s-a constatat că a existat un incident la o firmă care extrage petrol, fiind aplicată o amendă.
20:30
Donald Trump asigură că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusia îşi va intensifica activitatea militară în regiune # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a asigurat, duminică, că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusia îşi va intensifica activitatea militară în regiune, relatează AFP.
20:30
Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.
20:10
Tricoul purtat de Marquinhos la finala Ligii Campionilor, vândut la licitaţie cu peste 55.000 de euro # News.ro
Scos la licitaţie pe platforma MatchWornShirt (MWS), tricoul PSG purtat şi semnat de Marquinhos, de la finala Ligii Campionilor, s-a vândut vineri cu peste 55.000 de euro.
20:00
Refugiu montan din Munţii Bucegi, răsturnat de vânt / Internaut: Ce înseamnă rafale de 109 km/h! / Ghid montan: În caz de viscol, parcă-mi vine mai mult să stau afară, decât să zbor în râpă cu un refugiu improvizat - FOTO # News.ro
Un container-refugiu montat în Munţii Bucegi în luna august a fost doborât de vânt, internauţii care au postat imagini vorbind despre rafale de vânt care au ajuns la 109 kilometri la oră. Ghidul montan Marian Anghel avertizează asupra pericolelor pe care le reprezintă un astfel de refugiu pentru cei care s-ar adăposti în interiorul lor sau în apropierea lor. ”Cine-şi asumă răspunderea pentru astfel de improvizaţii în zone expuse, cu riscuri majore?”, a transmis ghidul montan.
19:50
Siria va organiza primele alegeri parlamentare sub noua administraţie islamistă la 5 octombrie, a anunţat duminică agenţia de ştiri SANA, citată de Reuters.
19:50
O terapie experimentală pentru o afecţiune precanceroasă a sângelui a generat un răspuns de 100%, potrivit rezultatelor prezentate la reuniunea anuală a Societăţii Internaţionale pentru Mielom # News.ro
Un tratament, administrat experimental pacienţilor cu o afecţiune precanceroasă care poate evolua către cancer de sânge, a demonstrat rezultate remarcabile într-un studiu clinic de fază intermediară, prezentat la reuniunea anuală a Societăţii Internaţionale pentru Mielom (International Myeloma Society / IMS), care se desfăşoară între 17 – 20 septembrie, în Toronto, Canada.
19:30
Constanţa: Accident cu şapte persoane implicare, între Corbu şi Năvodari / Un bărbat şi două femei, la spital # News.ro
Două maşini în care se aflau cinci adulţi şi doi minori au fost implicare, duminică, într-un accident rutier în judeţul Constanşa, trei persoane fiind transportate la spital.
19:30
România a strălucit la Campionatele Balcanice de Downhill: două medalii de aur, două de argint # News.ro
Lotul naţional aduce acasă două medalii de aur şi două de argint de la Campionatele Balcanice de Downhill, competiţie desfăşurată la Vitosha (Bulgaria), informează Federaţia Română de Ciclism.
19:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că administraţia sa va face luni un anunţ legat de concluziile privind autismul, fără a oferi detalii suplimentare, relatează Reuters.
19:00
Superliga: Horia Mladinovici şi Florin Andrei arbitrează ultimele meciuri ale etapei a zecea # News.ro
Arbitrii Horia Gabriel Mladinovici şi Florin Andrei vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a zecea a Superligii.
Acum 6 ore
18:40
Sondaj CURS – 70% dintre respondenţi cred că România se îndreaptă spre o direcţie greşită / Dacă ar fi alegeri, AUR ar avea 34% urmat de PSD, PNL şi USR / Călin Georgescu, 40% încredere, Nicuşor Dan 34% / Ce cred românii despre măsurile de austeritate # News.ro
AUR ar obţine 34% dintre voturi, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, fiind urmat de PSD cu 23%, PNL cu 16% şi USR cu 12%, potrivit unui sondaj realizat de CURS. În cercetarea CURS, UDMR şi SOS România ar mai obţine pragul electoral, în timp ce alte partide ar avea subâ 3%. În topul încrederii conduce Călin Georgescu cu 40%, urmat de George Simion cu 38% şi Nicuşor Dan cu 34%. Armata este instituţia în care românii au cea mai mare încredere, la polul opus fiind Parlamentul, Guvernul, Justiţia şi Curtea Constituţională.
18:30
Grupul austriac de petrol, gaze şi chimicale OMV a concediat un director din cauza unor suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost convocat la Ministerul de Externe de la Viena, a relatat revista Profil.
18:20
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley, numit consilier onorific al ministrului Energiei / Se va ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii pentru modernizarea reţelei energetice naţionale # News.ro
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, urmând a se ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii pentru modernizarea reţelei energetice naţionale.
18:20
Balonul de Aur: „Este important să fii prezent şi să arăţi respect câştigătorilor”, ironia lui Hansi Flick la adresa celor de la Real Madrid # News.ro
Antrenorul FC Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că va fi prezent la ceremonia Balonului de Aur 2025 de luni, de la Paris, pentru a „arata respect câştigătorilor”. Un răspuns cu tentă de ironie la boicotul Realului Madrid de anul trecut. Lamine Yamal, unul dintre favoriţii la Balonul de Aur, va fi şi el prezent.
18:10
Formaţia Unirea Slobozia a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.
18:10
Casa Albă: Algoritmul şi datele TikTok vor fi controlate ”de America”, potrivit noului acord cu China # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă că detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite, transmite CNBC.
18:00
Marea Britanie, Canada şi Australia recunosc statul Palestina, spre nemulţumirea Israelului şi a SUA # News.ro
Marea Britanie, Canada şi Australia au anunţat duminică recunoaşterea statului Palestina, alăturându-se celor aproximativ 140 de ţări care sprijină aspiraţiile palestinienilor de a-şi construi un stat independent pe teritoriile ocupate de Israel. Aceste decizii, motivate de frustrarea faţă de războiul din Gaza şi dorinţa de a revigora soluţia celor două state, sunt aşteptate să provoace tensiuni cu Israelul şi principalul său aliat, Statele Unite, transmite Reuters.
18:00
Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Celta Vigo, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.
18:00
Grup de lucru operativ în judeţul Dolj, după apariţia unui urs în localitatea Podari / Prefectul cere tuturot instituţiilor să fie pregătite în orice moment pentru intervenţie # News.ro
Prefectura Dolj a constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanţii mai multor instituţii, după apariţia unui urs în localitatea Podari. Prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, cere tuturot instituţiilor să fie pregătite în orice moment pentru intervenţie.
17:40
Reţea de dezinformare finanţată de Rusia, descoperită în Moldova: Cum încearcă Kremlinul să influenţeze alegerile din 28 septembrie # News.ro
O reţea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanţată din Rusia, a fost infiltrată de un reporter sub acoperire al BBC, care a scos la iveală un mecanism sofisticat de dezinformare menit să submineze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie.
17:30
UPDATE - Marea Britanie va recunoaşte statul palestinian, spune Lammy: Obiectivul este soluţia a două state / Şi Canada recunoaşte statul palestinian # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer urmează să anunţe duminică recunoaşterea statului palestinian, marcând o schimbare majoră de politică în pofida opoziţiei ferme a Israelului şi a dezaprobării Statelor Unite, cel mai apropiat aliat al Londrei, transmite Reuters.
17:30
Premierul canadian Mark Carney a declarat duminică faptul că ţara sa recunoaşte oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului, transmite Reuters.
17:20
Şapte persoane necesită îngrijiri medicale după un accident rutier produs în judeţul Sălaj # News.ro
Şapte persoane au fost rănite, duminică, şi necesită îngrijiri medicale, după un accident rutier produs pe DN 1F în judeţul Sălaj.
17:20
Tragerea la sorţi a fazei grupelor Cupei României Betano are loc vineri. Componenţa urnelor / Cine va efectua tragerea # News.ro
Casa Fotbalului găzduieşte vineri, 26 septembrie, cu începere de la ora 16:00, tragerea la sorţi a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.
17:10
Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice # News.ro
Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, transmite Reuters.
Acum 8 ore
16:50
O echipă a Italiei inspirată şi-a apărat cu succes, duminică, trofeul Billie Jean King, cu o victorie de 2-0 în finala cu Statele Unite, deţinătoarea unui record de 18 titluri. Italia a ajuns la şase titluri în cea mai importantă competiţie feminină pe echipe.
16:30
Formula 1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului / Oscar Piastri a abandonat în primul tur # News.ro
Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului. Liderul ierarhiei generale, Oscar Piastri (McLaren), a abandonat în primul tur, astfel că al doilea clasat, Lando Norris (McLaren), a redus din diferenţa în clasament.
16:30
Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza, spun medicii, pe fondul avansului tancurilor # News.ro
Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de civili să fugă, au declarat autorităţile sanitare din enclavă, în timp ce tancurile Israelului au avansat mai adânc în oraşul dens populat, transmite Reuters.
16:20
Timişoara: 500 de oameni de la 9 la 87 de ani au participat la ”Marea Dictare”, un concurs organizat după proiectul parizian ”La Grande Dictée des Champs Élysées” / Dominic Fritz: Regulile gramaticale nu sunt un moft - FOTO # News.ro
În permieră pentru Tmişoara a fost organizată ”Marea Dictare”, un eveniment care a reunit 500 de oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant are 9 ani, iar el mai mare are 87 de ani. Concursul este organizat după modelul ”La Grande Dictée des Champs Élysées”. După ce lucrările vor fi corectate, vor fi oferite premii în bani.
16:10
Arad: Incendiu izbucnit la o maşină ce participa la o competiţie auto / O persoană a fost rănită # News.ro
Un incendiu a izbucnit la o maşină de concurs care participa la Drag Racing, show auto care se desfăşoară pe Aeroportul Arad. În urma incidentului, o persoană a fost rănită, fiind transportată de urgenţă la spital
16:00
Marea Britanie va recunoaşte statul palestinian, spune Lammy: obiectivul este soluţia a două state # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer urmează să anunţe duminică recunoaşterea statului palestinian, marcând o schimbare majoră de politică în pofida opoziţiei ferme a Israelului şi a dezaprobării Statelor Unite, cel mai apropiat aliat al Londrei, transmite Reuters.
15:40
Formaţia AS Roma a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Lazio Roma, în etapa a IV-a a campionatului Italiei.
15:30
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major # News.ro
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in, transmite Reuters.
15:20
Două persoane au fost rănite într-un accident rutier în Piatra Namţ / O maşină a lovit un autoturism oprit la trecerea pentru pietoni şi l-a proiectat într-o femeie care traversa # News.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs pe o stradă din Piatra Namţ. O maşină condusă de un bărbat de 27 de ani a lovit un autoturism oprit la trecerea pentru pietoni şi l-a proiectat într-o femeie care traversa. Femeia de pe trecerea de pietoni şi o femeie dintr-una dintre maşini au suferit leziuni.
15:10
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţinută din scoarţa de salcie până la descoperiri recente în fructele tropicale. Acum, chimiştii de la Universitatea din Delaware, Statele Unite, au dezvoltat o metodă inovatoare pentru a recrea molecule puternice provenite din planta de guava, care ar putea fi eficiente împotriva cancerului hepatic. Această metodă oferă o „reţetă” accesibilă şi uşor de aplicat pentru cercetătorii din întreaga lume, stimulând colaborarea ştiinţifică şi având potenţialul de a transforma tratamentele împotriva cancerului.
15:00
Peste 500 de militari români şi străini participă la un exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română # News.ro
Peste 500 de militari români şi străini din 15 ţări şi 5 organizaţii internaţionale de securitate participă, începând de duminică, la un exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română, în judeţul Dâmboviţa.
15:00
Antrenorul englez Matt Beard, care a câştigat titlul de campion al Angliei cu echipa feminină a clubului Liverpool, a murit la doar 47 de ani # News.ro
Antrenorul englez Matt Beard a decedat sâmbătă, la vârsta de 47 de ani. El a fost la cârma mai multor cluburi din Women's Super League (Campionatul Angliei feminin), precum Liverpool (2012-2015 şi 2021-2025), pe care l-a condus la titlu în 2013 şi 2014, punând capăt dominaţiei formaţiei Arsenal din acea perioadă.
Acum 12 ore
14:50
Polo: Steaua Bucureşti încheie preliminariile Ligii Campionilor cu o victorie, dar fără a se califica în grupe # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti a obţinut o victorie, duminică, în ultimul meci de la turneul A din preliminariile Ligii Campionilor, scor 21-8, cu Pays D’Aix Natation. Steaua încheie turneul pe locul 3 şi va continua în grupele LEN Euro Cup.
14:50
Formula 1: Oscar Piastri, liderul clasamentului general, a abandonat în primul tur la Grand Prix-ul de la Baku - VIDEO # News.ro
Oscar Piastri are parte de un weekend de coşmar la Baku. După ce a ieşit de pe pistă în Q3, sâmbătă, şi a fost retrogradat pe locul nouă pe grila de start a Marelui Premiu al Azerbaidjanului, australianul a abandonat încă din primul tur.
14:30
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, a câştigat Korea Open, turneu de categorie WTA 500 de la Seul. Swiatek a reuşit să câştige al treilea trofeu în acest an, în cinci finale disputate.
14:30
Generalul rus Alexander Lapin, comandat de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată # News.ro
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a relatat duminică publicaţia RBC, citând o sursă neidentificată, transmite Reuters.
