„Țarul frontierelor” lui Trump, acuzat că a primit mită de 50.000 de dolari într-o anchetă secretă a Departamentului de Justiție
HotNews.ro, 21 septembrie 2025 22:40
„Țarul frontierelor” al președintelui Donald Trump, Tom Homan, a acceptat anul trecut o geantă cu 50.000 de dolari în numerar de la un agent FBI sub acoperire, într-o anchetă de corupție a Departamentului de Justiție…
Acum 10 minute
22:50
Zeci de mii de oameni au participat la o manifestație duminică la Budapesta, acuzându-l pe premierul Viktor Orban că folosește banii contribuabililor pentru campanii de inducere în eroare a alegătorilor și de instigare la ură…
Acum 30 minute
22:40
„Țarul frontierelor” lui Trump, acuzat că a primit mită de 50.000 de dolari într-o anchetă secretă a Departamentului de Justiție # HotNews.ro
„Țarul frontierelor” al președintelui Donald Trump, Tom Homan, a acceptat anul trecut o geantă cu 50.000 de dolari în numerar de la un agent FBI sub acoperire, într-o anchetă de corupție a Departamentului de Justiție…
Acum o oră
22:20
Israelul anunță extinderea așezărilor evreiești din Cisiordania. Mesaj către țările care au anunțat recunoașterea Palestinei, o decizie care „doar va încuraja forțele întunericului” # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis, duminică, că va extinde așezările evreiești din Cisiordania ocupată, după decizia Marii Britanii, Canadei și Australiei de a recunoaște un stat palestinian, transmite AFP. În mesajul adresat liderilor din…
22:00
LIVE VIDEO Zeci de mii de oameni prezenți la funeraliile lui Charlie Kirk: „El merită să fim aici” / Donald Trump și soția activistului ucis, printre cei care vor lua cuvântul # HotNews.ro
Zeci de mii de persoane au venit duminică pe State Farm Stadium din Glendale, Arizona, pentru a-i aduce un omagiu activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în timpul unui eveniment în campusul unei universități din Utah.…
Acum 2 ore
21:40
California interzice polițiștilor să își acopere fețele în timpul serviciului. Legea semnată de Newsom vizează inclusiv agenții ICE # HotNews.ro
Guvernatorul Californiei a semnat o lege care interzice polițiștilor locali și federali – inclusiv agenților Serviciului de Imigrare și Vămi (ICE) – să poarte măști pe față în timpul serviciului. Interdicția, care va intra în…
21:10
„Era pasiunilor întunecate. Odată ce pătrund în corpul tău, tind să se răspândească”. De ce politica actuală este diferită de tot ce știam până acum # HotNews.ro
În zilele noastre și poate dintotdeauna, liderii de pe întreg spectrul politic au descoperit că pasiunile întunecate, precum furia, frica, dominația, sunt mult mai ușor de provocat. Dar acum sistemul de control și echilibru este…
Acum 4 ore
20:50
Avioanele de război ale SUA au atacat o ambarcațiune în largul coastelor dominicane. Detaliile misiunii # HotNews.ro
Avioanele americane de război au atacat o ambarcațiune folosită pentru trafic de droguri în largul coastei Republicii Dominicane, potrivit anunțului făcut duminică de structura antidrog a țării și un oficial american, într-o extindere a activității…
20:30
Trump dezvăluie numele investitorilor implicați în acordul prin care TikTok va fi controlat de americani # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că oamenii de afaceri Lachlan Murdoch, Larry Ellison și Michael Dell vor fi implicați ca investitori americani într-un acord propus pentru ca TikTok să poată continua să funcționeze…
20:10
Românii devin mai prudenți cu cumpărăturile online. Câte miliarde de lei dăm online la jocurile de noroc și cu cât au scăzut bugetele # HotNews.ro
Inflația ridicată din România a făcut ca peste un sfert dintre cei care cumpără online să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce aproape 40% au redus, la rândul lor, consumul, dar la un…
19:40
„Bolojan sau Dumnezeilă?”. Scenariile lui CTP înaintea deciziei CCR cu privire la pensiile magistraților # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a scris un scurt comentariu, duminică, cu privire la ședința pe care o va avea Curtea Constituțională a României (CCR) miercuri pe tema legii privind pensiile magistraților. Gazetarul a expus două scenarii…
19:30
În mijlocul haosului legat de viza de 100.000 de dolari impusă de SUA, China pariază pe o nouă viză pentru a atrage creierele. De când va intra în vigoare # HotNews.ro
Viza K, pe care observatorii o numesc versiunea chineză a vizei H-1B din SUA, este concepută pentru a atrage talente înalt calificate. China a anunțat introducerea unei noi categorii de vize „K”, menită să atragă…
19:20
„Glonțul ar fi trebuit să-i ucidă și pe cei din spate”. Producătorul podcastului lui Charlie Kirk susține că un „miracol” a făcut ca mai multe persoane să nu fie ucise de glonțul care l-a lovit pe influencer # HotNews.ro
Producătorul podcastului lui Charlie Kirk susține că un „miracol” a împiedicat ca mai multe persoane să fie ucise de glonțul care l-a lovit pe influencerul de dreapta. Andrew Kolvet a explicat că a discutat cu…
19:20
Donald Trump a promis că va apăra Polonia și statele baltice în cazul unei escaladări din partea Rusiei. Declarația președintelui american # HotNews.ro
Președintele SUA a răspuns afirmativ, duminică, când a fost întrebat de reporteri dacă ar ajuta la apărarea Poloniei și a țărilor baltice în cazul în care Moscova își intensifică ostilitățile, potrivit AFP și The New…
19:00
Grup operativ în Dolj, după ce a fost observat un urs într-o localitate din apropiere de Craiova. Apelul prefectului # HotNews.ro
Prezența unui urs a fost semnalată în zona de pădure a localității Podari, iar Prefectura Dolj a constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanţii mai multor instituţii, transmite News.ro. Ursul a fost observat…
Acum 6 ore
18:40
„Nu există viitor bazat pe violență, exil forțat și răzbunare”. Papa Leon, apel la pace în ziua în care trei mari puteri au recunoscut oficial statul Palestinian # HotNews.ro
Papa Leon a denunțat duminică strămutarea forțată a civililor din Gaza, în timp ce Israelul și-a intensificat campania militară de distrugere în principalul oraș al enclavei palestiniene, notează Reuters. „Împreună cu pastorii Bisericilor din Țara…
18:40
Lipsa locuințelor la prețuri accesibile a devenit o provocare majoră în toată Europa, iar România nu face excepție. Datele recente publicate de Institutul Național de Statistică relevă o tendință îngrijorătoare: în 2024 au fost date…
18:20
Netanyahu susține că stabilirea unui stat palestinian amenință existența Israelului. „Ar servi drept recompensă absurdă pentru terorism” # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că supraviețuirea Israelului este pusă în pericol de crearea unui stat palestinian și a promis că se va opune eforturilor de acest gen la ONU în săptămâna care…
18:10
Ministrul palestinian de externe afirmă că recunoașterea țării sale aduce mai aproape independența și suveranitatea # HotNews.ro
Ministrul palestinian de externe, Varsen Aghabekian Shahin, a declarat că țările care recunosc un stat palestinian în această săptămână fac un pas ireversibil care păstrează soluția cu două state și apropie independența și suveranitatea palestiniană.…
18:00
SuperLiga: Petrolul Ploiești, a patra înfrângere consecutivă. Unirea Slobozia, pe loc de play-off # HotNews.ro
Echipa Petrolul Ploiești a fost învinsă de formația Unirea Slobozia, scor 0-1, într-un meci disputat duminică, la Clinceni, în etapa a zecea din SuperLiga. Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1-0 Unicul gol al partidei a…
17:50
GRAFICE Aproape jumătate din cei cu mașină Tesla se mută la alte mărci, inclusiv cu combustie. Mărcile care atrag foștii clienți ai lui Elon Musk # HotNews.ro
Clienții Tesla, considerați pentru multă vreme unii dintre cei mai fanatici din industria auto, au început să cumpere alte mărci, după cum relevă un studiu analizat de Profit.ro. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:50
Șefa Comisiei Europene, mesaj către Moscova după incursiunea avioanelor rusești: „UE îşi va apăra fiecare centimetru din teritoriu” # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir, că Uniunea Europeană „își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” în fața provocărilor rusești și a…
17:40
Trump, acuzat de liderul democraților din Senatul SUA că împinge țara pe „calea către o dictatură” # HotNews.ro
Liderul minorității din Senatul SUA a declarat, duminică, că apelul președintelui american Donald Trump către Departamentul de Justiție de a lua măsuri împotriva adversarilor săi pune țara pe „calea către o dictatură”, relatează AFP. Transformarea…
17:00
Avion militar de recunoaștere al Rusiei deasupra Mării Baltice. Forțele germane au trimis aeronave Eurofighter pentru a-l urmări # HotNews.ro
Forțele aeriene germane au anunțat că au trimis duminică dimineață două aeronave Eurofighter pentru a urmări un avion militar rusesc IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, transmite Reuters. „Încă o dată,…
Acum 8 ore
16:50
Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a țării, însă spre sfârșitul săptămânii se va răci semnificativ, iar probabilitatea de ploaie va…
16:50
Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina. „Un pas ireversibil către pace” # HotNews.ro
Marea Britanie a anunțat duminică recunoașterea oficială a statului Palestina, după ce Israelul nu a îndeplinit condițiile stabilite anterior, între care o încetare a focului în războiul din Gaza, care durează de aproape doi ani.…
16:40
Principala forță de opoziție din Turcia a dat un vot major de susținere pentru liderul său, în așteptarea unei decizii cheie în justiție # HotNews.ro
Partidul Republican al Poporului (CHP) l-a reales pe Ozgur Ozel în funcția de președinte, duminică, în cadrul unui congres extraordinar convocat în încercarea de a-l proteja pe el și pe alți lideri ai formațiunii de…
16:00
„Rusia trebuie oprită cu forță”. Un parlamentar german cere doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul NATO # HotNews.ro
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă rusești deasupra teritoriului NATO, în momentul în care țările membre ale Alianței Nord-Atlantice analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni rusești…
16:00
INTERVIU „Am sentimentul că trăim cu nostalgia filmelor de propagandă”. Ce spune unul dintre cei mai cunoscuți regizori români despre așteptările ca filmele românești să facă o imagine bună țării # HotNews.ro
„E ca și cum am zice că filmele americane cu mafioți fac o imagine proastă Americii”, spune regizorul și scenaristul Cristian Mungiu, într-un interviu pentru publicul HotNews cu prilejul lansării filmului „Jaful Secolului”. Artistul mărturisește…
16:00
Recompense pentru cuplurile care concep copii în hotelurile unui grup major din Polonia. Alte bonusuri anunțate # HotNews.ro
Un grup imobiliar polonez speră să contracareze scăderea ratei natalității din țară prin recompensarea clienților care concep copii în hotelurile sale, relatează AFP. Grupul Arche, care deține 23 de hoteluri și numeroase clădiri în Polonia,…
15:40
Afganistanul cere SUA să nu-i „amenințe” integritatea teritorială. „Nu ne temem de niciun bătăuș” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a avertizat recent că se vor întâmpla „lucruri rele” dacă Afganistanul nu returnează controlul asupra bazei aeriene Bagram către SUA. Duminică, Kabul a îndemnat SUA să nu „amenințe” integritatea teritorială a Afganistanului,…
15:30
Discuții la cel mai înalt nivel după incursiunile rusești din spațiul aerian al NATO. Solicitare făcută în premieră de Estonia # HotNews.ro
Consiliul Nord-Atlantic al NATO se va întâlni marți pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia, au declarat doi oficiali pentru Reuters, menționând pentru prima oară o dată în acest sens. Autoritățile…
15:10
Un sondaj CURS topește avansul AUR. Călin Georgescu, în fața lui Nicușor Dan în topul celor mai de încredere politicieni # HotNews.ro
AUR este pe primul loc în intenția de vot a româniilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform unui sondaj CURS, dat publicității duminică, care arată că partidul condus de George Simion ar strânge…
15:00
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată # HotNews.ro
Colonelul general rus Alexander Lapin, un comandant de rang înalt care a luptat în prima fază a războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a relatat duminică agenția de presă rusă RBC, citând…
Acum 12 ore
14:40
Aeroportul Otopeni, gol și retro, cum nu l-ai mai văzut. Richard Nixon a fost primit aici cu fast înainte să fie terminată construcția # HotNews.ro
Aeroportul fanion al Bucureștiului socialist a fost inaugurat cu surle și trâmbițe în aprilie 1971. Până în 1965, la Otopeni exista doar o bază aeriană militară care avea o pistă de 1200 m. Creșterea traficului…
14:30
Adolescentul care s-a lovit la cap, după ce a căzut de pe trotineta electrică, a murit la spital # HotNews.ro
Băiatul de 13 ani internat la Sibiu după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit la unitatea medicală, scrie News.ro. El suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii,…
14:10
O rețea secretă finanțată de Rusia și care are legături cu o organizație apropiată a oligarhului Ilan Șor urmărește să perturbe alegerile din Moldova / „Ascultă, poți să aduci bani de la Moscova…” # HotNews.ro
Rețeaua promitea să plătească persoanele care postează propagandă pro-rusă și știri false cu scopul de submina partidul pro-UE aflat la putere în Republica Moldova, PAS – al Maiei Sandu, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.…
13:50
Filiala locală a partidului condus de Dominic Fritz a anunțat duminică ca l-a nominalizat pe Andrei Nistor, politician din Ilfov, pentru funcția de prefect al Capitalei. Nominalizarea vine după ce coaliţia de guvernare a ajuns…
13:30
REVIEW Google Pixel 10 Pro: „Magneticul” nou standard pentru universul Android / Unde plusează și unde mai are de îmbunătățit telefonul Google # HotNews.ro
Google Pixel 10 Pro, lansat și în România, e noul telefon care teoretic ar trebui să reprezinte un etalon pentru telefoanele cu Android, așa cum își dorește Google să-l prezinte. Așteptările sunt mari: un telefon…
13:00
Un funcționar român, filmat cu prostituate într-o cameră de hotel din Chișinău. Episodul din serialul moldovenesc „Plaha” care alimentează speculațiile despre un important oligarh # HotNews.ro
Cu câteva zile în urmă, în Republica Moldova s-a lansat serialul polițist „Plaha”, inspirat din viața lui Vladimir Plahotniuc, dar cu multe scene și personaje ficționale, după cum recunosc autorii. Lansarea filmului, înainte de alegerile…
12:50
Donald Trump solicită urmărirea penală a doi rivali democrați, acuzați de fraudă, pentru a proteja „reputația” administrației # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a cerut sâmbătă Departamentul de Justiție să ia măsuri împotriva a doi dintre adversarii săi politici, acuzați de fraudă, pentru a proteja „reputația și credibilitatea” administrației sale, relatează AFP, preluată de…
12:30
Incidentele au avut loc în weekend, în Moscova și în sudul Federației Ruse, potrivit presei ruse independente. În orașul Tatarsk din regiunea Novosibirsk s-a prăbușit clădirea școlii nr. 5, informează serviciul rus al RFE/RL. Incidentul…
12:10
Ministrul Energiei îndeamnă românii să se porteze la cei trei furnizori care au prețuri mai mici decât plafonul / Una dintre companii, amendată de ANRE pentru contracte încheiate fără acordul clienților # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a recomandat românilor să se porteze la furnizorii care au prețuri sub plafonul de 1,3 lei/kWh pentru a-și scădea facturile, arătând că există trei oferte sub acest plafon. El nu a…
12:00
O companie aeriană românească reia ruta către un oraș din SUA după o pauză de 24 de ani # HotNews.ro
Compania aeriană low-cost HiSky a anunțat miercuri că va lansa un serviciu non-stop către un important oraș din SUA, potrivit site-ul care oferă informații despre industria aviației comerciale, Airlinegeeks.com. Începând cu 4 iunie 2026, compania…
11:20
Înmormântarea lui Charlie Kirk. Mii de oameni sunt așteptați să participe la o ceremonie ținută pe un stadion din Arizona / Trump și mai mulți oficiali vor ține discursuri # HotNews.ro
Funeraliile lui Charlie Kirk, activistul american de dreapta și aliatul președintelui SUA care a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timpul unui eveniment din Utah, vor avea loc duminică, pe State Farm Stadium din…
11:00
Chiar înaintea atacului cibernetic care a adus haos pe aeroporturi, compania vizată a semnat cu NATO un contract pentru un soft militar strategic # HotNews.ro
Sute de zboruri întârziate sau anulate pe cele mai aglomerate aeroporturi europene și zeci de mii de pasageri afectați este bilanțul făcut după ce un atac cibernetic a vizat un program informatic făcut de o…
10:30
China a condamnat la încă 4 ani de închisoare pe Zhang Zhan, cea care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 la Wuhan # HotNews.ro
O jurnalistă chineză, condamnată anterior la patru ani de închisoare pentru că a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 la Wuhan, a primit vineri încă patru ani de detenție, potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere…
10:00
Urmările atacului cibernetic care a lovit aeroporturile europene: 50% din zboruri, anulate azi pe aeroportul din Bruxelles. Care e situația pe Heathrow sau în Berlin # HotNews.ro
Sute de zboruri au fost întârziate sau anulate sâmbătă pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare. Experții din domeniul cyber lucrează în continuare…
Acum 24 ore
09:40
Noua strategie a lui Putin în Ucraina, după ce summitul din Alaska l-a convins de un detaliu fundamental în privința lui Trump # HotNews.ro
Intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei este cea mai bună modalitatea ca Moscova să forțeze Kievul să accepte negocierile în condițiile pe care le vrea președintele rus Vladimir Putin, în timp ce omologul său american Donald…
09:10
Duminica, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 23.900 de…
09:10
Fotbalist japonez: „Dacă locuiești în Japonia, uită de tatuaje”. Accesul celor tatuați la facilitățile publice, inclusiv piscine și băi termale, este restricționat # HotNews.ro
Deși în străinătate este ceva obișnuit să vezi jucători de fotbal actuali și foști care își etalează tatuajele complicate pe tot corpul, în Japonia este o cu totul altă poveste. Într-o țară în care tatuajul…
