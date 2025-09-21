În imagini: Într-o suburbie din Melbourne, Australia, românii ortodocși și-au construit o nouă biserică

08:40

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia la Catedrala din Cahul Miercuri, la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie și Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul, a avut loc proclamarea locală…