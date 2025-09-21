Biletul zilei la pariuri, luni, 22 septembrie 2025. Câștig de 324 de lei cu fotbal

Fanatik, 21 septembrie 2025 22:40

Biletul zilei la pariuri de luni, 22 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 324 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Seria A și Championship.

Acum 30 minute
22:40
22:40
Giovanni Becali anunţă că Dinamo se bate la titlu: “E cireaşa de pe tort!”. Kopic, în cărţi pentru a fi noul selecţioner?! “Are personalitate!” Fanatik
Giovanni Becali o vede pe Dinamo implicată în lupta pentru titlu. Celebrul impresar a analizat și posibilitatea ca Zeljko Kopic să devină selecționerul României.
22:30
Fosta soție a legendarului dinamovist, prezentă la Rapid – Hermannstadt. A furat toate privirile. Foto Fanatik
Partida dintre Rapid și FC Hermannstadt a avut parte de o prezență de lux. Fosta soție a unui dinamovist legendar s-a aflat pe stadionul din Giulești.
Acum o oră
22:10
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase Fanatik
Câți urmași are, în realitate, Ilie Năstase. Fiica cea mare a fostului mare jucător de tenis este mai mare ca soția sa, Ioana.
22:10
Spectacol în Giulești la Rapid – Hermannstadt. Modul inedit prin care a fost adusă mingea de joc. Video Fanatik
Conducerea Rapidului a găsit o modalitate surprinzătoare de a aduce la centrul terenului mingea de joc de la meciul cu Hermannstadt.
22:00
Câștigătorul „Balonului de Aur”, blocat să participe la decernarea trofeului! Anunț incredibil în Franța Fanatik
Lovitură incredibilă primită de organizatorii Balonului de Aur! Motivul pentru care câștigătorul trofeului nu va putea fi prezent la gala de la Paris.
Acum 2 ore
21:40
Andrea Mandorlini, cu sabia deasupra capului după CFR Cluj – UTA 1-1: ”Am jucat sub ceea ce putem” Fanatik
Andrea Mandorlini a părut resemnat după meciul CFR Cluj - UTA 1-1 și a recunoscut că echipa sa a jucat mult sub așteptări.
21:10
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia Express Fanatik
Gabi Tamaș a făcut câteva dezvăluiri neașteptate după ce a revenit în țară de la Asia Express. Mulți nu ar fi crezut asta despre el.
21:00
Cum s-a descurcat Kurt Zouma la debutul pentru CFR Cluj. Fostul fundaș de la Chelsea a evoluat 17 de minute în partida cu UTA Fanatik
Kurt Zouma a debutat pentru CFR Cluj în remiza cu UTA, scor 1-1. Cum s-a descurcat fundașul central la primul său meci disputat în SuperLiga.
Acum 4 ore
20:40
Paul Papp, la capătul puterilor după Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1-0: „Îmi vine să plâng! Mi-e rușine!” Fanatik
Petrolul a pierdut un nou meci în SuperLiga și se menține în zona roșie a clasamentului. Ce a spus Paul Papp după eșecul cu Unirea Slobozia.
20:20
Fostul antrenor de la FCSB și-a găsit echipă! Revine în fotbalul românesc. Exclusiv Fanatik
Un fost antrenor de la FCSB și-a găsit angajament și va pregăti o echipă cu pretenții din România. Ce jucători va avea sub comandă tehnicianul.
20:10
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e milionar Fanatik
Ce mașina i-a luat cadou Victor Pițurcă fiului său. Edan a primit un adevărat bolid după ce a împlinit 18 ani și a obținut permisul de conducere.
19:40
Sorin Cârțu, analiză dură după Oțelul – Craiova 1-0. Ce nu i-a plăcut la lider și ce crede despre situația lui Baiaram Fanatik
Sorin Cârțu a spus totul despre Universitatea Craiova după eșecul cu Oțelul. Ce a spus și despre absența lui Baiaram din meciul jucat în deplasare.
19:20
Fanatik SuperLiga, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după CFR Cluj – UTA și Rapid – FC Hermannstadt Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
19:10
Giovanni Becali şi-a pierdut cumpătul când a auzit de Marian Ceauşescu: “Băi, borfaşule, dar tu de unde iei bani?! Să nu îl văd în viaţa mea că nu ştiu ce fac! “ Fanatik
Giovanni Becali se ferește cât de mult poate de Marian Ceaușescu. Cum l-a enervat jurnalistul pe agentul FIFA. “Simt că fac vreo nefăcută“.
Acum 6 ore
18:50
Cine este jucătoarea care face senzație în fotbalul feminin. Tânăra i-a atras deja atenția lui Lamine Yamal Fanatik
O tânără de 20 de ani face furori pe terenul de fotbal. Considerată cea mai sexy jucătoare din lume, aceasta a intrat deja în vizorul lui Lamine Yamal.
18:30
Șumudică nu înțelege relaxarea oltenilor la Galați. „Ce-i aia ‘trebuia să vină o înfrângere’? În 2 meciuri, pot fi pe locul 3!” Fanatik
Marius Șumudică a taxat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, relaxarea de care a dat dovadă Universitatea Craiova în meciul pierdut cu Oțelul Galați, dar și declarațiile de la finalul partidei.
18:30
Gică Hagi, spectator de lux la Bașakșehir – Alanyaspor. Cum s-a descurcat Ianis în prima repriză, după ce a fost aproape să marcheze de două ori! Fanatik
Etapa a 6-a din Turcia a venit cu meciul Bașakșehir - Alanyaspor. Ce a făcut Ianis Hagi în prima repriză, chiar sub ochii tatălui său.
18:10
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie” Fanatik
Lui Gigi Becali i-a fost propus un nou antrenor la FCSB după rezultatele proaste din campionat. Ce implicare are o femeie
18:00
Top cele mai înalte jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, Jaqueline Cristian prezență surpriză Fanatik
Cine sunt cele mai înalte jucătoare de tenis cu origini românești. Ce înălțime au, de fapt, Sorana Cîrstea sau Emma Răducanu.
17:50
A fost sau nu accidentat Andrei Borza de preparatorul fizic de la națională? Ce spune fundașul stânga de la Rapid Fanatik
Andrei Borza a vorbit deschis despre accidentarea suferită recent la echipa națională. Ce s-a întâmplat în cantonament: „Nu pot să spun neapărat”
17:40
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet Fanatik
Cât de schimbată este în prezent Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Intervențiile estetice la care a apelat.
17:20
Virgil Ghiță, prima mare dezamăgire în Germania! Meci de coșmar după ce și-a dat autogol și a fost cel mai slab de pe teren. Video Fanatik
Virgil Ghiță a avut o prestație modestă în ultimul meci din Germania. El și-a dat un autogol și a primit cea mai mică notă.
17:10
Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A. Un milionar celebru și-a părăsit logodnica pentru ea Fanatik
O româncă din Pașcani a făcut ravagii în rândul bărbaților celebri. Cine este tânăra pentru care un milionar faimos i-a spus „Adio!” logodnicei sale.
17:00
Go Ahead Eagles, pe val înaintea duelului cu FCSB din Europa League! Ce au reușit olandezii în campionat Fanatik
Go Ahead Eagles parcurge o perioadă de vis înaintea meciului cu FCSB din UEFA Europa League. Olandezii au câștigat ultima partidă de campionat, iar un jucător a marcat o „dublă”.
Acum 8 ore
16:40
În ce a investit Ion Țiriac o adevărată avere. Fiul său, Ion Alexandru Țiriac, a dat marea vestea: ”Atât de mândru” Fanatik
Ion Țiriac a investit o adevărată avere în imobiliare și se pare că fiul său, Ion Alexandru Țiriac, e mai mult decât încântat de ceea ce se întâmplă.
16:20
„Țăndări m-am făcut!” Gigi Becali știe de ce FCSB a ajuns aici după 10 etape: „Pedeapsă pentru mândria mea! De aici începe urcușul” Fanatik
Gigi Becali s-a convins de traseul FCSB-ului. Ce a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după cele 10 etape care s-au scurs din campionat.
16:10
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!” Fanatik
Cristian Chivu, românul de pe banca lui Inter, a debutat în fotbalul mare la Amsterdam. Povestea omului care l-a ajutat foarte mult în carieră pe fostul mare fotbalist român.
15:50
Primarul Piteștiului, detalii de ultimă oră despre noul stadion de 100 de milioane de euro: „Se face!”. Exclusiv Fanatik
FC Argeș a revenit în Superligă, însă dispută meciurile de pe teren propriu la Mioveni. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre noul stadion din oraș.
15:40
Ea este Andreea, înotătoarea din România care i-a înnebunit pe americani cu frumusețea ei. A făcut antrenamente cu David Popovici și a devenit celebră după ce a plecat din țară Fanatik
Cine e Andreea, înotătoarea româncă care face senzație în SUA. S-a antrenat cu David Popovici, dar a cunoscut celebritatea peste hotare.
15:30
„Este Sabău în pericol după eșecul cu FC Argeș?”. Șeful lui U Cluj a răspuns abrupt și a vorbit despre contractul pe 2 ani al antrenorului Fanatik
Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a vorbit despre viitorul lui Sabău pe banca tehnică. După 0-1 cu FC Argeș, ardelenii sunt într-o situație critică
15:10
Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în Londra Fanatik
Maria Sharapova și soțul său, Alexander Gilkes, au decis să își vândă vila din Los Angeles și să se mute în Europa, mai exact la Londra.
15:10
Giovanni Becali a dezvăluit în direct valoarea reală a lui Louis Munteanu: „Mai pui două din pix. Dă-i drumul și ia banii” Fanatik
Louis Munteanu a ratat transferul în vestul Europei. Ce a spus Giovanni Becali despre atacantul CFR-ului și cât crede că valorează de fapt.
15:00
Gigi Becali – Valeriu Iftime, dialog în direct la Fanatik SuperLiga după Botoșani – FCSB 3-1. „Care e problema sfinției tale?” / „Mă doare! România, fără FCSB, are o mare problemă ca fotbal”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali, dialog cu Valeriu Iftime după ce s-au contrat. Ce au discutat cei doi patroni din fotbalul românesc la Fanatik SuperLiga după Botoșani - FCSB, scor 3-1.
Acum 12 ore
14:40
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Florin Tănase. E implicată 100% în afacerea de milioane a fostbalistului de la FCSB Fanatik
Cu ce se ocupă frumoasa soție a lui Florin Tănase. Medeea e implicată în afacerea de milioane șeptaruluil de la FCSB.
14:40
Adrian Ilie a dezvăluit discuția-șoc cu Neluțu Varga: „Mi-a zis că CFR câștigă titlul anul ăsta!”. Șumudică e uluit de transferuri: „Dacă îl ia, merg pe jos până la Cluj”. Exclusiv Fanatik
CFR Cluj își pregătește revenirea în top. Adrian Ilie a dezvăluit în direct ce i-a spus Neluțu Varga după campania de transferuri puternică făcută.
14:20
Marius Șumudică la FCSB? Gigi Becali: „Nu-l vrea Mustață!”. Antrenorul a reacționat în direct: „Am vorbit cu Mustață de 3 ori”. Exclusiv Fanatik
Dialog genial în direct între Marius Șumudică și Gigi Becali. Ce au discutat despre postul de antrenor la FCSB.
14:10
Ce s-a ales de Lavinia Miloșovici, campioana olimpică ce a primit ultima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ce face astăzi Fanatik
Ce se mai știe despre Lavinia Miloșovici, campioana care a luat ultimul 10 din istoria gimnasticii. Ocupația pe care o are acum.
14:00
„În campionat nu îl mai vezi!”. Titularul pe care Gigi Becali îl va folosi doar în Europa: „Ne-a curățat de prea multe ori! La revedere!”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că un jucător important de la FCSB nu va mai evolua deloc în campionat.
13:50
Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?”. Cum va arăta primul „11”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali face o nouă revoluție în primul „11” de la FCSB. Cum va juca echipa lui Charalambous în deplasarea cu Go Ahead Eagles din Europa League
13:40
Gestul lui Edjouma după Botoșani – FCSB 3-1 a născut reacții tari. „Se vede că nu mai e acolo” / „Meme înnebunește când vede de-astea”. Exclusiv Fanatik
Horia Ivanovici, Eugen Trică, Marius Mitran și Florin Gardoș au discutat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre gestul făcut de Malcom Edjouma la finalul partidei FC Botoșani - FCSB 3-1.
13:20
„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt foarte bine informat!”. Exclusiv Fanatik
S-a rezolvat misterul din vestiarul FCSB-ului. Dezvăluiri de culise despre posibilul conflict dintre „greii” Florin Tănase și Darius Olaru
13:10
Giovanni Becali, prima reacție după accidentarea lui Moruțan pe care Mircea Lucescu vrea să-l cheme la națională Fanatik
Care este situația lui Olimpiu Moruțan după o nouă accidentare. Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre jucătorul dorit de Mircea Lucescu la echipa națională.
12:50
Pleacă Charalambous? Marius Șumudică așteaptă măsuri radicale la FCSB: „Trebuie un șoc la echipă! E jucăria domnului Becali”. Exclusiv Fanatik
Marius Șumudică a comentat criza pe care o parcurge FCSB în campionat și așteaptă măsuri radicale. Ce a spus despre plecarea lui Elias Charalambous.
12:40
Marius Șumudică nu are milă de Gigi Becali. „FCSB poate rata play-off-ul. Nu pot avea 7-8 victorii la rând”. De ce au pierdut și la Botoșani Fanatik
Marius Șumudică a mitraliat-o pe FCSB după ultimele rezultate. Antrenorul român, premoniție sumbră pentru Gigi Becali.
12:30
Florin Gardoș a dezvăluit cum face Gigi Becali schimbările la FCSB. „Eram în lojă cu el și suna pe bancă să iasă ăla”. Exclusiv Fanatik
Florin Gardoș a vorbit despre haosul de la FCSB. Fostul fundaș al campioanei a dezvăluit cum face schimbările Gigi Becali
12:10
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil Fanatik
Mircea Lucescu nu a avut succese majore doar pe plan sportiv, cu și în zona de business. Afacerea de succes în care a investit marele antrenor român.
11:50
Pep Guardiola, atac la prietenul Mikel Arteta: „Dacă va câștiga titlul, nu va fi datorită faptului că a muncit mult Fanatik
Arsenal - Manchester City este capul de afiș al etapei cu numărul 5 din Premier League. Pep Guardiola l-a atacat pe prietenul Mikel Arteta înainte de acest derby.
11:40
Sorin Cârțu a dezvăluit culisele negocierilor dintre Craiova și Bașakșehir pentru Baiaram. „Erau vreo 6-7 milioane de euro la mijloc”. Exclusiv Fanatik
Sorin Cârțu a făcut dezvăluiri de culise despre negocierile dintre U Craiova și Bașakșehir. Turcii voiau să plătescă o sumă uriașă pentru perla oltenilor
11:30
Sorin Cârțu țipă după un penalty nedat Craiovei la Galați. „Trebuia să-l cheme la VAR. El a comis-o!”. Exclusiv Fanatik
Sorin Cârțu a analizat faza controversată din finalul partidei Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, când liderul din Superligă putea să primească un penalty.
