Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina

22:30

Ministrul Economiei, Radu Miruță a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că, în urma deciziei de plafonare a prețurilor, „oamenii nu au avut un câștig raportat la ceea ce cumpără, adică vizavi de banii pe care au trebuit să-i plătească”. Demnitarul a oferit și un exemplu personal: a cumpărat exact aceleași produse pe care le-a achiziționat și Marcel Ciolacu, în luna octombrie a lui 2023. Fostul premier Ciolacu publica atunci, pe rețelele sociale, bonul în valoare de mai puțin de 100 de lei (n.r. 93 de lei si 50 de bani) pentru coșul său de cumpărături. „Eu am dat acum 130 de lei pentru exact aceleași produse. Quod erat demonstrandum”, a punctat Miruță.