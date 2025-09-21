Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina
Digi24.ro, 21 septembrie 2025 22:40
Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina, după ce duminică Marea Britanie, Canada și Australia au făcut anunțuri similare. Anunțul Portugaliei a venit prin intermediul ministrului de Externe Paulo Rangel, anunță observador.pt.
Radu Miruță critică plafonarea: „Nu i-a ajutat în mod real pe oameni. Iar prețurile nu scad pentru că țipă un politician la ele” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că, în urma deciziei de plafonare a prețurilor, „oamenii nu au avut un câștig raportat la ceea ce cumpără, adică vizavi de banii pe care au trebuit să-i plătească”. Demnitarul a oferit și un exemplu personal: a cumpărat exact aceleași produse pe care le-a achiziționat și Marcel Ciolacu, în luna octombrie a lui 2023. Fostul premier Ciolacu publica atunci, pe rețelele sociale, bonul în valoare de mai puțin de 100 de lei (n.r. 93 de lei si 50 de bani) pentru coșul său de cumpărături. „Eu am dat acum 130 de lei pentru exact aceleași produse. Quod erat demonstrandum”, a punctat Miruță.
Ministrul Miruță, despre reforma administrativă: „Dacă pleacă 2, 3 oameni din primărie, nu cred că îngenunchează comuna” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că reforma administrației locale trebuie făcută cu atenție, precizând însă că plecarea câtorva angajați din primării, nu vor îngenunchea comunele din punct de vedere administrativ. Declarațiile acestuia vin în contextul Coaliția trebuie să ajungă la un consens pe tăierile din primării.
YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA # Digi24.ro
Sâmbătă seara, YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, cel mai probabil din cauza înrăutățirii relațiilor dintre țara acestuia și Statele Unite, relatează RBC Ukraine, care preia o informație a AP.
Un nou instrument de inteligență artificială poate prezice riscul de a dezvolta peste 1.000 de boli, cu până la 20 de ani înainte # Digi24.ro
Cercetători europeni au dezvoltat Delphi-2M, un instrument de inteligență artificială capabil să analizeze istoricul medical și factorii de stil de viață pentru a prognoza evoluția sănătății. Sistemul estimează riscul individual pentru mai bine de 1.000 de afecțiuni și poate anticipa traiectoria bolilor pe termen lung.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie convergente măsurile Guvernului cu ale Curții. E imatur ce face AUR # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță a declarat, în direct la Digi24, că Guvernul are susținere juridică pentru măsurile fiscale din Pachetul 2. Demnitarul a subliniat că deciziile luate în Coaliție au fost validate de specialiști în drept constituțional și reprezintă soluție cea mai eficientă în contextul dificultăților economice cu care se confruntă România. „Logica ar fi ca deciziile Guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2”, a spus Miruță.
Cercetătorii au descoperit cele mai vechi mumii din lume. Au fost conservate cu mii de ani înainte de cele ale faraonilor din Egipt # Digi24.ro
Oamenii de știință au descoperit mai multe mumii în Asia de Sud-Est care s-ar putea să fi fost pregătite cu 7.000 de ani înainte de cele mai vechi mumii egiptene descoperite vreodată. Cercetătorii au studiat 54 de morminte din era paleolitică și au găsit rămășițe umane care au fost conservate prin afumare mult timp înainte să fie îngropate, într-un proces de mumificare.
Doi miniștri israelieni amenință Occidentul: „Dacă recunoașteți statul palestinian, anexăm imediat Cisiordania”. Reacția lui Netanyahu # Digi24.ro
Miniştrii israelieni de extrema dreaptă, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, au cerut duminică anexarea Cisiordaniei ca reacţie la recunoaşterea unui stat palestinian de către Australia, Canada şi Marea Britanie, relatează Anadolu Ajansi.
Activitatea solară se intensifică mult peste predicțiile oamenilor de știință, a avertizat NASA, ceea ce duce la mai multe furtuni solare, erupții și fenomene meteo-spațiale. Acestea pot provoca întreruperi ale comunicațiilor radio, avarii ale sateliților și chiar pene de curent în rețelele electrice, scrie The Independent.
NATO și Israel testează o nouă armă laser. Cum arată sistemul Apollo și câte drone poate distruge pe minut, la costuri mici # Digi24.ro
NATO și Israel testează noi arme cu laser, capabile să doboare drone la costuri foarte mici, comparativ cu rachetele tradiționale. În Australia, o companie a dezvoltat sistemul Apollo, care poate neutraliza între 20 și 50 de drone pe minut, anunță Digi24.
Avertisment dur al unui politician german, după provocările Rusiei: „În curând vor bombarda ținte, apoi vin soldații ruși” # Digi24.ro
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, relatează duminică dpa, potrivit Agerpres. Declarația vine în contextul în care ţările membre ale Alianţei analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni ruseşti în spaţiul lor aerian.
Shoppingul online devine un lux. Scumpirile îi determină pe români să cumpere doar strictul necesar. Primele produse tăiate de pe listă # Digi24.ro
Cumpărăturile la un click distanță devin un lux. Cu scumpiri la toate bunurile de larg consum, românii își calculează acum mai atent bugetul și cumpără online doar strictul necesar. Bijuteriile și hainele sunt primele tăiate de pe listă, anunță Digi24.
Băiatul de 13 ani din Sibiu, care se afla în comă după o căzătură cu trotineta, a murit la spital # Digi24.ro
Un copil de 13 ani din Sibiu a murit în urma unui accident cu trotineta electrică. O căzătură care l-a ținut în spital aproape trei săptămâni, timp în care medicii s-au chinuit să îi salveze viața, însă fără succes. Anunțul a fost făcut duminică de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, Cristina Bălău. De precizat că băiatul nu purta cască de protecție când circula pe trotinetă.
Trump promite să apere Polonia și statele baltice în cazul unei escaladări a conflictului cu Rusia. „Da, aș face-o” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, s-a angajat duminică să apere Polonia și statele baltice dacă Rusia continuă să escaladeze tensiunile în regiune. „Da, aș face-o”, a răspuns Trump când a fost întrebat dacă ar ajuta la apărarea Poloniei și a țărilor baltice împotriva Rusiei în cazul în care Moscova continuă să escaladeze conflictul, relatează Anadolu Ajansi.
Biodiversitate, în pericol: ard pădurile de sequoia, în Statele Unite. Arbori de 3.000 de ani, în flăcări. Avertismentul ecologiștilor # Digi24.ro
Incendiile din California amenință unii dintre cei mai vechi și mai impunători arbori ai planetei. Declanșat de trăsnete, focarul a cuprins mai multe exemplare de sequoia. Echipaje extinse de pompieri au fost trimise să stingă focul, care a mistuit coroanele arborilor. Autoritățile locale încearcă din răsputeri să limiteze proporțiile dezastrului.
Noul acord cu China dă Americii controlul asupra TikTok. Anunț de la Washington privind datele utilizatorilor rețelei # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă că detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite, transmite CNBC.
Alertă în mai multe localități de lângă Craiova. Un urs dă târcoale de zile întregi gospodăriilor. „Așa ceva nu s-a mai întâmplat” # Digi24.ro
Este alertă în mai multe localități de lângă Craiova, din cauza unui urs. Animalul sălbatic este observat frecvent de o săptâmână încoace, în curți sau pe dealuri. Oamenii se tem că le-ar putea ieși în cale ziua în amiaza mare sau că cei mici, care se joacă în zonă, ar putea să cadă victime animalului extrem de periculos, arată Digi24.
Televiziunea de stat rusă lansează teoria că Trump a planificat uciderea lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Oaspeții și prezentatorii televiziunii de stat ruse au discutat despre consecințele politice ale uciderii activistului conservator Charlie Kirk în Utah, prezentatorul insinuând chiar în direct că președintele Donald Trump ar putea avea ceva de-a face cu asasinatul, scrie Newsweek.
Alertă în Marea Baltică: Germania a trimis două avioane Eurofighter să intercepteze o aeronavă rusească de spionaj # Digi24.ro
Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis, duminică dimineaţă, două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, transmite Reuters.
Zboruri anulate și întârzieri de 90 de minute pe aeroporturile europene după atacul cibernetic. Sistemele de check-in sunt verificate # Digi24.ro
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in, transmite Reuters. Atacul cibernetic a făcut însă ravagii. Sunt întârzieri mari, chiar și de 90 de minute, dar și zboruri anulate, în urma incidentului.
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a oficializat duminică, 21 septembrie, recunoașterea de către Regatul Unit a Statului Palestina, la câteva minute după o anunț similar din partea Canadei și Australiei, afirmând că dorește să apere „soluția celor două state”, excluzând însă ca mișcarea teroristă palestiniană Hamas să joace un rol politic în viitor, relatează RFI și BBC.
August Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica la CCR. Critici la adresa lui Bolojan: „Demisia sună ca o amenințare” # Digi24.ro
Fostul judecător CCR Augustin Zegrean critică dur Guvernul după ce reforma pensiilor speciale ale magistraților a ajuns pe masa Curții Constituționale. Acesta susține că au existat mai multe încercări ale Executivelor trecute de a adopta o lege în acest sens, iar toate au picat la Curtea Constituționale. Mai mult decât atât, Augustin Zegrean afirmă faptul că guvernul Bolojan ar fi putut umbla „cu tact” prin proiect astfel încât această să devină lege.
Avertisment îngrijorător de la vârful Comisiei Europene: „Ambiţiile Rusiei nu se limitează la Ucraina” # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că recentele provocări ale Rusiei arată că ambițiile lui Vladimir Putin „nu se limitează la Ucraina”. Ea avertizează însă că Uniunea Europeană „îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său”, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Culesii de ciuperci au dat peste ceea ce pare să fie părți dintr-o dronă într-o pădure din centrul-estul Poloniei, la câteva zile după ce o incursiune a unor drone rusești de mari dimensiuni au șocat țara. Descoperirea din satul Wodynie, la aproximativ 75 de kilometri est de Varșovia, este unul dintre cele trei cazuri separate raportate de poliție duminică, două în regiunea Mazovia și unul în provincia Lublin, informează TVPWorld.
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii. Explicațiile șefei ANM # Digi24.ro
Un nou vortex polar, format în jurul Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în România. Într-o intervenție la Digi24, directorul ANM a explicat posibilitatea ca zapadă să se aștearnă încă din ultima lună de toamnă. Cu toate acestea, Elena Mateescu susține că este mult prea devreme pentru a precize temperaturile din acest final de an.
Medicii avertizează: Nu încercați niciodată să vă abțineți de la un strănut. Care este pericolul # Digi24.ro
Nu blocați niciodată un strănut prinzându-vă nasul și/sau închizând gura. Un bărbat de 34 de ani din Marea Britanie a învățat acest lucru pe propria piele după ce a încercat să suprime un strănut, ajungând în final la camera de urgență cu traheea ruptă, scrie BMJ Case Reports.
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei # Digi24.ro
Răspunsul NATO la ultima provocare a Rusiei a demonstrat că alianța este pregătită să recurgă la forță dacă este necesar, a declarat sâmbătă ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, potrivit Kyiv Independent. Oficialul face referire la incidentul de vineri, când trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian.
Sondaj CURS: 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. AUR depășește PSD și PNL în intențiile de vot # Digi24.ro
Un sondaj CURS publicat duminică arată că 7 din 10 români sunt pesimiști cu privire la direcția în care merge țara. În plan electoral, AUR conduce la intenția de vot cu 34%, urmat de PSD (23%) și PNL (16%).
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a intrat iar în erupție. Recomandările autorităților # Digi24.ro
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a intrat în erupție, potrivit Agerpres, care citează AFP. Cea mai mare erupție a avut loc vineri, la ora locala 22:46, când materia vulcanică a ajuns la o înălțime de șase kilometri deasupra craterelor, conform agenției de vulcanologie.
Generalul rus Alexander Lapin, care a luptat pe frontul din Ucraina, a fost demis din armată # Digi24.ro
Un grup hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care concep copii în unitățile sale # Digi24.ro
Un grup hotelier şi imobiliar polonez doreşte să contribuie la redresarea demografică a ţării, a cărei natalitate este în scădere constantă de doisprezece ani, recompensându-i pe clienţii care vor concepe copii în unităţile sale de cazare.
Cea mai vârstnică persoană din lume i-a spus regelui Charles că își amintește când „toate fetele erau îndrăgostite de el” # Digi24.ro
Regele Charles, 76 de ani, a vizitat-o pe Ethel Caterham, cea mai vârstnică persoană din lume care a împlinit de curând 116 ani. Ea i-a spus că își amintește de învestirea sa ca Prinț de Wales, „când toate fetele erau îndrăgostite de el”, scrie Sky News.
Razie a polițiștilor la Țăndărei, la doar două zile de la scandalul mortal. Amenzi de 78.000 de lei # Digi24.ro
Polițiștii au efectuat o razie în orașul Țăndărei, la doar câteva zile după ce un scandal între mai multe persoane a dus la un deces. Au fost legitimate peste 600 de persoane și verificate peste 460 de autoturisme, iar oamenii legii au aplicat 159 de amenzi, în valoare de 78.000 de lei.
Trei oameni s-au autoproclamat trib african și și-au instalat „Regatul Kubala” în Scoția. Povestea lor a ajuns virală pe TikTok # Digi24.ro
O poveste atipică agită liniștea unei păduri din Scoția. Trei membri ai unui autoproclamat trib african, care au instaurat „Regatul Kubala” pe un teren privat din apropiere de Jedburgh, au fost evacuați după ce au ignorat ordinul unui judecător. Acțiunea nu a avut însă efectul scontat, „regatul” fiind reinstalat imediat, la doar câțiva metri distanță, în aceeași pădure, relatează BBC.
Consiliul de Securitate ONU se reunește luni, după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti spațiul aerian al Estoniei # Digi24.ro
Ministerul estonian de Externe a anunţat că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian.
Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile libere din organigrame nu înseamnă o reducere a cheltuielilor # Digi24.ro
Reforma administrației încinge spiritele în coaliție. USR acuză PSD că folosește amenințările cu privire la căderea Guvernului pentru a-și regla jocurile politice din interiorul partidului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că reforma nu va fi blocată, iar social-democrații livrează doar discursuri „de scenă”, în condițiile în care în PSD urmează să aibă loc alegeri pentru schimbarea conducerii. Ministrul Radu Miruță va fi în direct, la Digi24, în aceast seară, la emisiunea Briefing, de la ora 20.00.
USR nominalizează un antreprenor pentru funcția de prefect al Capitalei. Câte prefecturi a primit partidul de la PSD # Digi24.ro
USR a făcut nominalizarea pentru funcția de prefect al Capitalei în persoana antreprenorului Andrei Nistor, potrivit unui comunicat de presă al partidului. Acesta este membru USR din anul 2016 și a condus filiala județeană Ilfov în ultimii șase ani.
Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică uriașă cu rază de acțiune de 2.000 km # Digi24.ro
Ucraina a dezvăluit la expoziția militară de la Liov drona subacvatică TOLOKA, un nou sistem cu trei variante, capabil să lovească nave, porturi și infrastructură rusească la distanțe de până la 2.000 de kilometri, potrivit Kyiv Independent.
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă de știri false, descoperită de BBC # Digi24.ro
O rețea secretă finanțată de Rusia plătește cetățeni moldoveni pentru a răspândi propagandă pro-Kremlin, știri false și a organiza sondaje ilegale înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. O investigație realizată de BBC a dezvăluit legături cu oligarhul Ilan Șor și cu ONG-ul Evrazia, entități care se află în prezent sub sancțiuni aplicate de SUA, Marea Britanie și UE.
Jurnalista chineză care a relatat despre primele faze ale COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare # Digi24.ro
Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit o nouă condamnare de patru ani de închisoare, a anunţat organizaţia Reporteri Fără Frontiere (RSF).
Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO # Digi24.ro
Collins Aerospace, o companie care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pe aeroporturi din întreaga lume, a semnat recent un contract cu Agenția de Comunicații și Informații a NATO. Compania a fost sâmbătă ținta unui atac cibernetic major, care a afectat traficul pe mai multe aeroporturi.
Venezuela a început antrenamentele militare cu civilii, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite # Digi24.ro
Venezuela a început să antreneze civilii pentru a apăra țara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, potrivit Agerpres, care citează DPA. Președintele Nicolas Maduro a anunțat că militarii au condus primele sesiuni de antrenamente cu arma în diferite părți ale țării
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei primiți în două tranșe: „Ca si cum nu ar fi” # Digi24.ro
Românii se declară dezamăgiți de decizia Guvernului de a reduce ajutorul financiar din programul „Sprijin pentru România”. Este vorba despre banii acordați pe cardurile sociale celor cu venituri mici, pentru a-și cumpăra alimente de bază. Până la sfârșitul anului, aceștia vor primi doar 250 de lei, în două tranșe. Suma este insuficientă în fața valurilor de scumpiri din ultima perioadă: „Ca si cum nu ar fi”, spun oamenii.
„Până când datoria ne va despărți”. Tinerele cupluri din Cecenia aleg „divorțurile fictive” pentru a scăpa de sărăcie. Cum funcționează # Digi24.ro
Muncitorii străini cu vize H-1B au creat haos pe marile aeroporturi după ordinul lui Donald Trump, care introduce noi taxe pentru aceste documente. Întoarceri precipitate în SUA au fost raportate din India, China și Statele Unite, potrivit Reuters.
În plin sezon de conserve și murături, David Beckham, celebrul fotbalist, le-a arătat fanilor că se pricepe să facă gem de prune. Soția i-a fost alături, dar din spatele camerei.
O persoană a fost găsită decedată pe munte. Salvamontiștii români au transportat alte 4 la spital # Digi24.ro
O persoană a fost găsită decedată pe munte de echipele de salvamontiști, în timp ce alte 14 persoane au fost salvate, în ultimele 24 de ore, potrivit Salvamont România. De asemenea, echipele de salvare au primit 13 apeluri prin care s-a solicitat intervenția de urgență.
Regatul Unit și Portugalia vor recunoaște statul Palestina, în ciuda presiunilor din SUA # Digi24.ro
Regatul Unit și Portugalia vor recunoaște oficial, duminică, statul Palestina, în ciuda presiunilor puternice venite din partea Statelor Unite și a Israeului. Evenimentul va avea loc înainte de sosirea șefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, potrivit Agerpres, care citează AFP.
Un șofer băut a lovit cu maşina un refugiu de tramvai din București, apoi a intrat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard # Digi24.ro
Un bărbat de 33 de ani a fost transportat la spital, duminică dimineaţă, după ce a lovit cu maşina un refugiu de tramvai de pe şoseaua Chitilei din Sectorul 6 al Capitalei, după care autovehiculul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard. Şoferul avea o concentraţie de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.
