VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Buş prinde un şut de senzaţie

Primasport.ro, 21 septembrie 2025 22:40

VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Buş prinde un şut de senzaţie

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
22:40
VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Buş prinde un şut de senzaţie Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Buş prinde un şut de senzaţie
22:30
VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre deschide scorul
Acum o oră
22:20
Derby-ul Arsenal - City s-a terminat indecis. Rezultat perfect pentru Liverpool Primasport.ro
Derby-ul Arsenal - City s-a terminat indecis. Rezultat perfect pentru Liverpool
22:00
Postul lui Andrea Mandorlini, în pericol? Ioan Varga a reacţionat după egalul cu UTA: „Rezultatul nu este cel dorit” Primasport.ro
Postul lui Andrea Mandorlini, în pericol? Ioan Varga a reacţionat după egalul cu UTA: „Rezultatul nu este cel dorit”
22:00
Toni Petrea revine! Fostul antrenor de la FCSB semnează cu un club din Liga 2 Primasport.ro
Toni Petrea revine! Fostul antrenor de la FCSB semnează cu un club din Liga 2
Acum 2 ore
21:40
Andrea Mandorlini recunoaşte problemele de la CFR: „Se simte în aer, e ceva cu noi. Ne lipseşte mult Louis” Primasport.ro
Andrea Mandorlini recunoaşte problemele de la CFR: „Se simte în aer, e ceva cu noi. Ne lipseşte mult Louis”
21:30
Situaţie halucinantă! PSG trebuie să joace cu Marseille în timpul decernării ”Balonului de Aur” Primasport.ro
Situaţie halucinantă! PSG trebuie să joace cu Marseille în timpul decernării ”Balonului de Aur”
21:30
VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu trage în bară Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Albu trage în bară
21:20
Transferat cu mari aşteptări, fotbalistul lui CFR a fost din nou implicat într-un gol primit de echipa sa: „Are cel puţin trei sau patru luni fără jocuri” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Transferat cu mari aşteptări, fotbalistul lui CFR a fost din nou implicat într-un gol primit de echipa sa: „Are cel puţin trei sau patru luni fără jocuri” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
VIDEO | Lorenzo Biliboc, puştiul ce a schimbat jocul lui CFR Cluj. ”E o emoţie puternică pentru mine” Primasport.ro
VIDEO | Lorenzo Biliboc, puştiul ce a schimbat jocul lui CFR Cluj. ”E o emoţie puternică pentru mine”
21:00
”Arătăm de multe ori ca o echipă mică”. Adrian Mihalcea şi-a schimbat discursul de la începutul sezonului Primasport.ro
”Arătăm de multe ori ca o echipă mică”. Adrian Mihalcea şi-a schimbat discursul de la începutul sezonului
21:00
VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 4 ore
20:30
Horia Mladinovici şi Florin Andrei arbitrează ultimele meciuri ale etapei a zecea Primasport.ro
Horia Mladinovici şi Florin Andrei arbitrează ultimele meciuri ale etapei a zecea
20:20
Tricoul purtat de Marquinhos la finala Ligii Campionilor, vândut la licitaţie cu peste 55.000 de euro Primasport.ro
Tricoul purtat de Marquinhos la finala Ligii Campionilor, vândut la licitaţie cu peste 55.000 de euro
20:20
Fostul jucător al lui Dinamo, amintiri neplăcute din Ştefan cel Mare: „Nu mă uit cu multă plăcere la acea perioadă. Am suferit mult, nu am fost trataţi corespunzător” Primasport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo, amintiri neplăcute din Ştefan cel Mare: „Nu mă uit cu multă plăcere la acea perioadă. Am suferit mult, nu am fost trataţi corespunzător”
20:20
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad 1-1. Sclipirile lui Biliboc reaprind speranţa în Gruia Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad 1-1. Sclipirile lui Biliboc reaprind speranţa în Gruia
19:50
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tânărul Biliboc egalează Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tânărul Biliboc egalează
19:40
Sănătatea şi starea de bine pe primul loc la Vaţa de Jos, unde s-a deschis un centru spa de top Primasport.ro
Sănătatea şi starea de bine pe primul loc la Vaţa de Jos, unde s-a deschis un centru spa de top
19:40
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coco deviază în proprie poartă Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Coco deviază în proprie poartă
19:30
România a strălucit la Campionatele Balcanice de Downhill: două medalii de aur, două de argint Primasport.ro
România a strălucit la Campionatele Balcanice de Downhill: două medalii de aur, două de argint
19:10
Jean Vlădoiu a tras concluziile după încă un meci excelent. ”Mai avem multe de dovedit” Primasport.ro
Jean Vlădoiu a tras concluziile după încă un meci excelent. ”Mai avem multe de dovedit”
19:10
Cristi Chivu pune piciorul în prag! Un titular incontestabil din sezonul trecut urmează să fie scos din echipă Primasport.ro
Cristi Chivu pune piciorul în prag! Un titular incontestabil din sezonul trecut urmează să fie scos din echipă
19:00
Petrolul îşi caută încă antrenor. Cine a dat indicaţii la meciul cu Slobozia Primasport.ro
Petrolul îşi caută încă antrenor. Cine a dat indicaţii la meciul cu Slobozia
Acum 6 ore
18:50
”Imi vine să plâng”. Paul Papp şi-a expus din nou supărările şi trage semnale de alarmă Primasport.ro
”Imi vine să plâng”. Paul Papp şi-a expus din nou supărările şi trage semnale de alarmă
18:30
VIDEO | Rayo Vallecano - Celta Vigo 1-1. Remiză frăţească în derby-ul românilor din La Liga Primasport.ro
VIDEO | Rayo Vallecano - Celta Vigo 1-1. Remiză frăţească în derby-ul românilor din La Liga
18:30
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Tzionis Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Tzionis
18:20
”Este important să fii prezent şi să arăţi respect câştigătorilor”. Ironia lui Hansi Flick la adresa celor de la Real Madrid, cu privire la ”Balonul de Aur” Primasport.ro
”Este important să fii prezent şi să arăţi respect câştigătorilor”. Ironia lui Hansi Flick la adresa celor de la Real Madrid, cu privire la ”Balonul de Aur”
18:20
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:10
Conducerea lui U Cluj s-a săturat de Ioan Ovidiu Sabău? Oficialul lui U Cluj a lămurit situaţia antrenorului după înfrângerea cu FC Argeş Primasport.ro
Conducerea lui U Cluj s-a săturat de Ioan Ovidiu Sabău? Oficialul lui U Cluj a lămurit situaţia antrenorului după înfrângerea cu FC Argeş
18:00
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul 1-0. Start de sezon fabulos pentru ialomiţeni Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul 1-0. Start de sezon fabulos pentru ialomiţeni
17:40
Zeljko Kopic nu a luat încă decizia finală pentru meciul cu Farul: „Vom vedea până mâine cu ce 11 începem” Primasport.ro
Zeljko Kopic nu a luat încă decizia finală pentru meciul cu Farul: „Vom vedea până mâine cu ce 11 începem”
17:40
VIDEO | PSV - Ajax 2-2. Dennis Man a fost lăsat pe bancă Primasport.ro
VIDEO | PSV - Ajax 2-2. Dennis Man a fost lăsat pe bancă
17:40
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Afalna deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Afalna deschide scorul
17:20
Tragerea la sorţi a fazei grupelor Cupei României Betano are loc vineri. Componenţa urnelor Primasport.ro
Tragerea la sorţi a fazei grupelor Cupei României Betano are loc vineri. Componenţa urnelor
17:10
Italia a învins SUA şi a câştigat pentru a doua oară consecutiv Billie Jean King Cup Primasport.ro
Italia a învins SUA şi a câştigat pentru a doua oară consecutiv Billie Jean King Cup
17:00
Încă un jucător e OUT de la FCSB! ”N-o să mai joace” Primasport.ro
Încă un jucător e OUT de la FCSB! ”N-o să mai joace”
17:00
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Fără prea multe ocazii în prima repriză Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Fără prea multe ocazii în prima repriză
Acum 8 ore
16:50
Încă un jucător de OUT e la FCSB! ”N-o să mai joace” Primasport.ro
Încă un jucător de OUT e la FCSB! ”N-o să mai joace”
16:40
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul Red Bull mai speră la titlu Primasport.ro
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul Red Bull mai speră la titlu
16:20
Kenyanul Sabastian Sawe a câştigat maratonul de la Berlin. Timpul a fost excelent Primasport.ro
Kenyanul Sabastian Sawe a câştigat maratonul de la Berlin. Timpul a fost excelent
16:20
VIDEO | Lazio - AS Roma 0-1. Trupa lui Gasperini câştigă derby-ul Capitalei Primasport.ro
VIDEO | Lazio - AS Roma 0-1. Trupa lui Gasperini câştigă derby-ul Capitalei
16:10
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:10
Oscar Piastri, liderul clasamentului general, a abandonat în primul tur la Grand Prix-ul de la Baku Primasport.ro
Oscar Piastri, liderul clasamentului general, a abandonat în primul tur la Grand Prix-ul de la Baku
16:10
Poloiştii de la Steaua încheie preliminariile Ligii Campionilor cu o victorie, dar fără a se califica în grupe Primasport.ro
Poloiştii de la Steaua încheie preliminariile Ligii Campionilor cu o victorie, dar fără a se califica în grupe
16:10
Yannick Alexandrescu, medalie de argint la Campionatul European U18 Primasport.ro
Yannick Alexandrescu, medalie de argint la Campionatul European U18
15:50
Incredibil! Becali le-a dat echipa de start oladezilor de la Go Ahead Eagles: ”Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă!” Primasport.ro
Incredibil! Becali le-a dat echipa de start oladezilor de la Go Ahead Eagles: ”Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă!”
15:30
Surpriza momentului! Becali a luat marea decizie în legătură cu Elias Charalambous: ”Am greşit-o!” Primasport.ro
Surpriza momentului! Becali a luat marea decizie în legătură cu Elias Charalambous: ”Am greşit-o!”
15:20
Iga Swiatek a câştigat Korea Open, al treilea titlu din acest an Primasport.ro
Iga Swiatek a câştigat Korea Open, al treilea titlu din acest an
15:20
Cătălin Preda, locul 2 la etapa de la Boston din circuitul Red Bull Cliff Diving Primasport.ro
Cătălin Preda, locul 2 la etapa de la Boston din circuitul Red Bull Cliff Diving
Acum 12 ore
13:50
Bomba detonată pe Omblemenco! Universitatea Craiova, tun financiar de 7 milioane de euro! Ce se întâmplă cu starul echipei Primasport.ro
Bomba detonată pe Omblemenco! Universitatea Craiova, tun financiar de 7 milioane de euro! Ce se întâmplă cu starul echipei
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.