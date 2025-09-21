Agenţia Europeană pentru Medicamente aprobă un tratament împotriva virusului responsabil de bronşiolită

10:10

Un nou studiu publicat în revista Neurology arată că insomnia nu este doar o sursă de oboseală zilnică, ci și un posibil factor de risc pentru îmbătrânirea prematură a creierului. Cercetătorii susțin că tratarea tulburărilor de somn ar putea reduce riscul de declin cognitiv și chiar de Alzheimer.