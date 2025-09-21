Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine?” Ce s-a întâmplat între el și ispita mămică
Cancan.ro, 21 septembrie 2025 23:50
Andrei Lemnaru vine la CANCAN pe Insulă și vorbește despre tot ceea ce s-a întâmplat în Thailanda, dar și după emisiunea de la Antena 1. Concurentul povestește cum și de câte ori s-a întâlnit afară […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
00:10
Traian Băsescu, tranșant la adresa lui Nicușor Dan! Ce părere are despre el: „Nu știu dacă are capacitatea de a…” # Cancan.ro
Mandatul lui Nicușor Dan a început de ceva timp și nu este unul lipsit de provocări. În ultima vreme, președintele României a primit mai multe critici, iar lucrurile par că nu sunt prea roz. Recent, […]
00:00
Câte mii de euro a plătit Alina Ceușan să își aducă o bonă din Egipt. Susține că efortul a meritat # Cancan.ro
Alina Ceușan a dezvăluit în mediul online cum a reușit să își ușureze viața de mamă. Influencerița a decis să facă un pas important în viața de familie și să apeleze la o firmă specializată […]
Acum o oră
23:50
Cristina Ich, răsfățată regește de pufosul Goe! După inelul de 500.000 € şi alte bijuterii, a venit rândul unui Bentley spectaculos! # Cancan.ro
Ce spune “te iubesc” mai bine decât un Bentley nou-nouț cu motor puternic? Cristina Ich ar avea variante, dacă e să analizăm puțin situația. Spre exemplu, inelul de logodnă de jumătate de milion de euro […]
23:50
Viața amoroasă a actorului de la ProTV, scenariu de telenovelă! După ce şi-a înşelat iubita fotomodel cu ştirista de la Meteo, familia fostei soţii rupe tăcerea! “I-am spus că…” # Cancan.ro
Ies la suprafaţă noi detalii despre viaţa personală tumultoasă a lui Silviu Mircescu. După ce s-a aflat că şi-a înşelat iubita cu ştirista de la Meteo, familia fostei soţii rupe tăcerea şi dezvăluie cum au […]
23:50
Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine?” Ce s-a întâmplat între el și ispita mămică # Cancan.ro
Andrei Lemnaru vine la CANCAN pe Insulă și vorbește despre tot ceea ce s-a întâmplat în Thailanda, dar și după emisiunea de la Antena 1. Concurentul povestește cum și de câte ori s-a întâlnit afară […]
23:50
Așteptarea a luat sfârșit! CANCAN.RO are primele imagini de la nunta Karinei Pavăl și a lui Dragoș Iamandoiu, confirmând ceea ce mulți anticipau, evenimentul este într-adevăr o veritabilă nuntă a anului! Marele eveniment are loc […]
Acum 2 ore
23:10
Dr. Horațiu Moldovan, despre viitorul transplanturilor de inimă: cord artificial sau inimă de porc? Dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene # Cancan.ro
O nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost lansată, iar de data aceasta rolul de invitat l-a jucat renumitul profesor dr. Horațiu Moldovan. Omul care a salvat mii de vieți a vorbit […]
22:50
Stupoare pentru Anda Adam. Cu cine trebuie să își împartă soțul la Asia Express: „Mi se face rău!” # Cancan.ro
Surpriză uriașă pentru Anda Adam și Joseph, la Asia Express. Ediția din 21 septembrie 2025 a venit cu o schimbare neașteptată pentru ei, după ce Irina Fodor le-a anunțat o pedeapsă specială. Cei doi concurenți […]
22:30
Moştenitoarea Dedeman și soțul ”care a tras lozul cel mare”, sărbătoriți ca-n povești pe malul lacului Garda! Momentele tensionate dintre miri au precedat hiper-nunta anului. High-party privat cu 60 de invitaţi, ca repetiție pentru evenimentul major # Cancan.ro
Discreția a fost mereu cartea de vizită a familiei Pavăl, dar, de data aceasta, toată atenția se mută, inevitabil, pe moștenitoarea imperiului Dedeman, Karina Pavăl, și norocosul ei ales, avocatul Dragoș Iamandoiu. După ani de […]
Acum 4 ore
22:20
Donald Trump, mesaj pentru Europa după incursiunile rusești din Polonia și Estonia: „Da, o voi face” # Cancan.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina pare departe de a se încheia, iar recentele evenimente au ridicat temeri privind extinderea lui. După ce mai multe drone rusești au ajuns pe teritoriul Poloniei și chiar în România, […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Cum scapi de licitația casei tale în instanță. Greșeala care anulează decizia executorului # Cancan.ro
Vestea că imobilul tău urmează să fie scos la vânzare de către un executor judecătoresc este, fără îndoială, una dintre cele mai triste experiențe pentru orice proprietar. Mulți oameni cred că odată ce s-a ajuns […]
21:20
Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost reînceput! Tânărul o duce pe mama adoptivă la tribunal? „O să spun tot” # Cancan.ro
Scandalul dintre David Pușcaș și mama sa adoptivă, Luminița Anghel, pare că nu se mai termină. De curând, spiritele s-au aprins din nou și tânărul face dezvăluiri triste despre cum ar fi fost, de fapt, […]
21:00
Ema Uta a oficializat relația cu Andrei Barbu în online! L-a serbat în cele mai scumpe resorturi din Arabia Saudită # Cancan.ro
Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ema Uta iubește din nou. Make-up artistul vedetelor trăiește o poveste de dragoste alături de Andrei Barbu, iar relația lor pare că merge mai bine ca […]
Acum 6 ore
20:20
Este sau nu bun vinul roșu pentru inimă? Prof. Horațiu Moldovan abordează acest mit popular la ALTCEVA cu Adrian Artene # Cancan.ro
Ediția de sâmbătă a podcast-ului ALTCEVA cu Adrian Artene a fost una foarte interesantă, care l-a avut ca invitat pe Prof. Horațiu Moldovan, un medic chirurg cardiovascular de renume din România. Într-o discuție de excepție, […]
20:20
Cât putem trăi dacă inima se oprește? Profesorul Horațiu Moldovan oferă explicaţia medicală care schimbă tot ce ştiai despre moarte # Cancan.ro
În cel mai nou episod al podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, invitat este reputatul profesor doctor Horațiu Moldovan, care demontează o percepție adânc înrădăcinată în mentalul colectiv: aceea că încetarea bătăilor inimii marchează sfârșitul vieții. […]
20:00
Studenții din România care pot beneficia de o lună de cazare gratuită la cămin. Ce trebuie să facă # Cancan.ro
Vești bune pentru o categorie de studenți din România. Aceștia pot beneficia de o lună de cazare gratuită la cămin dacă îndeplinesc anumite condiții. Ce trebuie să facă tinerii pentru a avea parte de această […]
20:00
Bolidul care a atras privirile la București! Imagini cu mașina de 5 milioane de $ care a defilat în Piața Constituției # Cancan.ro
Raiul pasionaților de supercar-uri a fost la București în acest weekend. Duminică seară, 21 septembrie, Piața Constituției s-a transformat într-un podium spectaculos, odată cu revenirea celebrului raliu internațional Gumball 3000, care a adus în Capitală […]
19:20
Pe ce dată vin ploile în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru octombrie 2025 # Cancan.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță schimbări majore în perioada următoare. Dacă luna septembrie a adus temperaturi de vară și zile cu mult soare, specialiștii avertizează că toamna își va intra în drepturi la […]
19:10
Horoscop 22 septembrie 2025. Zodia care primește semne de la Univers pentru o mare revelație # Cancan.ro
Horoscop 22 septembrie 2025. Planetele aduc schimbări importante pentru toate zodiile. Astrele vorbesc despre transformări interioare, noi începuturi și lecții de viață pentru unii nativi. O zodie primește semne importante de la Univers. Iată ce […]
18:40
Nuntă secretă în showbizul românesc! Cei doi îndrăgostiți au fugit în Grecia pentru ziua cea mare # Cancan.ro
Este nuntă în showbiz! Compozitorul Șerban Cazan și aleasa inimii lui, Andreea, își unesc destinele în mod oficial. Cei doi au ales ca marele eveniment să aibă loc în Grecia, într-un cadru de poveste. La […]
18:30
Influencerița care și-a pierdut fiul de 3 ani în piscina familiei a revenit în mediul online. Cum arată la 4 luni de la tragedie # Cancan.ro
O celebră influenceriță a revenit pe rețelele de socializare după ce a trecut prin clipe de coșmar. Fiul ei s-a stins din viață, după ce s-a înecat în piscina din curtea casei în care locuia. […]
Acum 8 ore
18:10
BĂTAIE ca-n filme la ziua “Mata Harei de Romania”! Şefa de la taxe Sector 4 și-a serbat cei 44 de ani, dar petrecerea s-a transformat în RĂZBOI cu pahare și veselă! Patrick Borcea, făcut KO, iar „misteriosul milionar” Andrei Drăghici a intrat în ring! # Cancan.ro
Seară incendiară în Herăstrău! Clubul Biutiful a fost zguduit de un scandal uriaș, chiar de ziua Cristinei Badănoiu – „Mata Hari de România” sau „Printesa RCA”, actuala șefă de la taxe și impozite Sector 4. […]
17:50
Unde se află plaja „Popcorn” și de ce nu ai voie să te relaxezi la soare, pe nisipul bizar # Cancan.ro
Ai auzit vreodată de plaja Popcorn? Nu este o invenție, ci un loc real care a devenit viral pe rețelele sociale. Mii de turiști visează să ajungă aici, atrași de nisipul său atipic, care seamănă […]
17:30
Codul din colțul permisului de conducere, o enigmă pentru mulți români. Ce înseamnă, de fapt # Cancan.ro
Codurile speciale de pe permisul auto care îți pot interzice să conduci. Mulți șoferi nu știu asta, dar permisul lor pot conține aceste coduri numerice care indică restricții speciale, legate în special de sănătate. Ce […]
17:10
Vedeta din imagine s-a pus pe slăbit și a dat deja 15 kg jos! Recunoști cine este în imagine? # Cancan.ro
Ioana State a marcat recent o transformare de zile mari. Bruneta a dat jos câteva kilograme, iar fanii au fost încântați de rezultate. De-a lungul timpului, aceasta s-a luptat cu kilogramele în plus de mai […]
16:50
De ce s-a supărat Irinel Columbeanu că fiica lui a delfilat pe podium, de fapt. Am aflat adevărul despre Irinuca # Cancan.ro
Prima apariție pe podium a Irinei Columbeanu, fiica Monicăi Gabor cu Irinel Columbeanu, la prezentarea de modă semnată de Cătălin Botezatu a stârnit nemulțumiri pentru tatăl tinerei. Irinel Columbeanu a fost profund dezamăgit de faptul […]
16:30
Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur găsesc inima întoarsă din imagine, în 20 de secunde! # Cancan.ro
Este duminică și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de perspicacitate, destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este […]
Acum 12 ore
16:10
Bărbat înarmat, prezent la slujba de înmormântare a lui Charlie Kirk! Detalii de ultimă oră # Cancan.ro
Serviciul Secret al SUA investighează, în coordonare cu forțele de ordine locale, un individ suspect care a fost prezent la locul unde urmează să aibă loc slujba de înmormântare a activistului Charlie Kirk. Persoanele îndoliate, […]
16:00
Toamna aduce cu ea aromele tradiționale ale mustului proaspăt, iar piețele din România sunt pline de oameni care stau la coadă pentru a gusta această băutură dulce și naturală. Prețul pentru un litru este piperat, […]
15:30
NOSFE, pe scenă la Arenele Romane! Trupa Șatra B.E.N.Z. i-a adus un omagiu cu ajutorul inteligenței artificiale # Cancan.ro
Ultimul concert la care a participat Nosfe a fost în toamna anului 2022, atunci când nimeni nu avea de unde să știe că va urca pentru ultima dată pe scenă. Recent, membrii trupei Șatra B.E.N.Z […]
15:30
Cât l-a costat pe Dorian Popa un bilet direct București-New York! Vloggerul are planuri mari in Las Vegas # Cancan.ro
Dorian Popa a plecat din România pentru o perioadă, dorindu-și să descopere cât mai mult din statele americane. Influencerul nu este singur, ci alături de prietenii săi cu care colaborează pe partea profesională, urmând să […]
15:20
Cove, la momentul adevărului: îşi dezvăluie secretele din culisele emisiunilor care l-au făcut celebru! “Când eram ceva mai tinerel…” # Cancan.ro
Gabriel Coveșeanu sau Cove, așa cum îl știe publicul, și-a clădit una dintre cele mai longevive cariere în televiziune. Fostul coprezentator al emisiunii „Surprize, surprize”, a semnat de o bună perioadă cu Prima TV, acolo […]
14:50
Ce obligație au medicii chirurgi, înainte de a își opera pacienții. Prof. Horațiu Moldovan face dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene # Cancan.ro
Profesorul și medicul chirurg Horațiu Moldovan a vorbit în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene” despre importanța relației dintre medic și pacient înaintea unei intervenții chirurgicale. Specialistul a subliniat că orice act medical are un […]
14:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
14:10
S-au certat sau nu angajații lui Donald Trump cu cei ai Regelui Charles, din cauza mâncării? Ce spune Palatul Buckingham # Cancan.ro
Donald Trump a devenit primul lider mondial care a fost primit de familia regală britanică la o a doua vizită de stat. În onoarea sa, liderul SUA a fost invitat la un banchet organizat de […]
13:50
Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a stârnit curiozitatea fanilor după ce unii au observat că buzele ei par mai pline în anumite zile. Vedeta a decis să clarifice situația și […]
13:30
Ce salarii au primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, și viceprimarul Bucureștiului, Vigheciu Adrian-Nicolae # Cancan.ro
Potrivit primarului general interimar Stelian Bujduveanu, angajații din Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administrația publică locală. Veniturile lunare ale bugetarilor ating sume de ordinul fantasticului. Ce salariu încasează viceprimarul Bucureștiului, de fapt? […]
13:10
Ana María Orozco, actrița care a devenit celebră în România datorită rolului iconic din serialul „Betty cea urâtă”, a revenit recent în atenția publicului, la 52 de ani. Vedeta duce o viață discretă în Argentina, […]
13:00
Weekend de groază în „blocul vedetelor”! Mascaţii au descins în forţă peste proxeneţi şi traficanţi! Locatarii sunt TERORIZAŢI: “Nu mai putem dormi noaptea de frică” # Cancan.ro
Scandalurile din ,,blocul vedetelor” se țin lanț! Proprietarii de apartamente au trimis iar nenumărate sesizări procuraturii iar urmările s-au văzut imediat. A fost o nouă descindere în forță în acest weekend, pentru a-i prinde pe […]
12:50
Carnea care nu are colesterol deloc, potrivit prof. Horațiu Moldovan. Ce spune despre suplimente alimentare și vin? # Cancan.ro
Profesorul doctor Horațiu Moldovan a fost invitatul în cel mai nou episod în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”. Specialistul în sănătate a dezvăluit care este carnea care nu conține colesterol deloc, dar și cât de […]
12:20
Categoria de români care pot primi vouchere de până la 39.900 de lei de persoană. Ministrul Muncii a făcut anunțul # Cancan.ro
Ministrul Muncii a anunțat lansarea programului TECH-ASSIST, prin care persoanele cu dizabilități vor putea primi sprijin financiar pentru achiziționarea tehnologiilor asistive și de acces. Programul, gestionat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, […]
11:40
S-a aflat motivul real pentru care unele persoane se îngrașă și altele nu, deși mănâncă la fel # Cancan.ro
S-a aflat motivul real pentru care unele persoane se îngrașă și altele nu, deși consumă aceleași alimente. Un studiu recent a arătat că organismul răspunde la mâncare în mod individual și este influențat de microbiomul […]
11:40
Elena Damalan, fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 11, este în doliu. Pe o rețea de socializare, tânăra de 24 de ani a transmis un mesaj emoționant după ce a pierdut o persoană dragă sufletului […]
Acum 24 ore
11:00
Andrew Tate, primele declarații după tentativa de atac armat la reședința sa: „Un idiot a venit aici” # Cancan.ro
O situație tensionată a avut loc aseară, în jurul orei 20:50, când un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în reședința familiei Tate. Suspectul, care transmitea totul în direct pe PumpFun, o platformă populară de […]
11:00
Cele 3 zodii care răstoarnă carul cu noroc în octombrie 2025. Li se îndeplinesc toate dorințele # Cancan.ro
Potrivit astrologilor, în luna octombrie există trei zodii bincuvântate cu noroc. Contextul astrologic al acestei luni este extrem de favorabil, iar unii nativi se vor bucura de câștiguri substanțiale și mai multe șanse să își […]
10:30
Azi va fi înmormântat Charlie Kirk. Cum își ia Donald Trump adio de la omul care l-a ajutat în campania electorală # Cancan.ro
Charlie Kirk, cunoscut activist conservator și apropiat al fostului președinte Donald Trump, va fi înmormântat astăzi în Glendale, Arizona. Evenimentul, care se va desfășura în condiții de securitate sporită, este așteptat să adune zeci de […]
10:30
Naba Salem și iubitul ei, afaceristul Laurenți Erett, au decis ziua când vor ajunge în fața altarului. Fosta ispită de la Insula iubirii a primit inelul de logodnă, iar recent a stabilit ziua nunții și […]
09:50
Apariție specială la nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan! „O să cânt la nunta lor și vin în România pentru asta” # Cancan.ro
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se pregătesc de unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor. De la nunta programată la începutul lunii octombrie nu va lipsi ”mama lor spirituală”. Invitatul vine special din […]
09:40
Dan Alexa trece printr-o perioadă de mari schimbări atât pe plan personal, cât și profesional. La scurt timp după ce s-a întors din competiția „Asia Express”, unde a petrecut două luni pline de provocări în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.