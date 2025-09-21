Alex Dobre a avut un ”meci” cu suporterii după înfrângerea cu Hermannstadt: ”Ce facem? Ne înjurăm?”
Sport.ro, 21 septembrie 2025 23:50
Hermannstadt a produs surpriza și a câștigat meciul din Giulești cu Rapid, scor 2-1.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
00:10
Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții în fața lui Sassuolo, după două înfrângeri consecutive în Serie A # Sport.ro
Inter, victorie după în Serie A.
00:10
Ce s-a auzit din tribune după Rapid – Hermannnstadt 1-2! ”Eroul” giuleștenilor a ieșit în față # Sport.ro
Rapid a suferit prima înfrângere în acest sezon, pe teren propriu, în fața lui Hermannstadt, scor 1-2.
00:00
Rapid a pierdut partida cu Hermannstadt cu scorul de 1-2.
00:00
Marian Iancu îi desființează pe șefii Rapidului după eșecul cu Hermannstadt: "Mințim fotbalul! Niște sărăcii de patroni!" # Sport.ro
Prima înfrângere a sezonului pentru Rapid, 1-2 acasă cu Hermannstadt, a declanșat un atac furibund din partea lui Marian Iancu.
Acum o oră
23:50
Alex Dobre a avut un ”meci” cu suporterii după înfrângerea cu Hermannstadt: ”Ce facem? Ne înjurăm?” # Sport.ro
Hermannstadt a produs surpriza și a câștigat meciul din Giulești cu Rapid, scor 2-1.
23:40
Marius Măldărășanu, inimă vișinie: ”A câștigat echipa unui rapidist, dar e normal să te mai înjure” # Sport.ro
Hermannstadt a produs surpriza și a câștigat meciul din Giulești cu Rapid, scor 2-1.
Acum 2 ore
23:20
Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de român a aprins spiritele în Italia # Sport.ro
Atmosferă specială pe San Siro la meciul dintre Inter Milano și Sassuolo.
23:00
Asensio, start "blitzkrieg" la Fenerbahçe! Spaniolul a avut nevoie de trei minute ca să marcheze la primul meci ca titular # Sport.ro
Marco Asensio, transferul de răsunet al verii pentru Fenerbahce, și-a arătat imediat clasa în campionatul Turciei.
Acum 4 ore
22:30
Imagini revoltătoare înainte de Rapid – Hermannstadt! Tensiuni între fanii giuleșteni și conducerea clubului: ”De ce dați în el, mă, brutelor?” # Sport.ro
Rapid - Hermanstadt se joacă în Giuleși în etapa a zecea din Superliga.
22:20
Mandorlini simte pericolul la CFR Cluj: "E ceva în aer cu noi!" Așteaptă salvarea de la jucătorul cu 25 de goluri # Sport.ro
CFR Cluj se afundă în criză, iar Andrea Mandorlini, antrenorul fără victorie în Superliga pe banca ardelenilor, a recunoscut la finalul meciului cu UTA Arad, scor 1-1, că situația este una tensionată.
22:20
Rapid - Hermannstadt poate fi urmărit LIVE TEXT AICI.
22:10
De la ”Să mă ierte Dumnezeu” la ”Trebuie să facem pe dracu-n patru”! Declarațiile lui Mihalcea după CFR – UTA 1-1 # Sport.ro
Partida dintre CFR Cluj și UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a zecea din Superliga.
22:00
Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR # Sport.ro
Meciul dintre CFR Cluj și UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
21:30
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit un nou angajament.
21:30
Petrolul Ploiești nu-și revine în campionat.
21:30
Peluza Nord, în război cu oficialii lui Inter Milano! Conducerea, atacată cu vorbele lui Cristi Chivu # Sport.ro
Tensiunea atinge cote alarmante la Inter Milano, unde suporterii din Peluza Nord au declanșat un protest de amploare împotriva propriei conduceri.
21:10
Văzut ca viitor multiplu câștigător al Balonului de Aur, Kylian Mbappe și-a ales favoritul: ”L-am susținut de la început!” # Sport.ro
În mai puțin de 24 de ore, numele câștigătorului Balonului de Aur va fi dezvăluit.
21:10
Bucurie amară în Gruia! Biliboc a dat un super gol, dar discursul său de la final spune totul despre criza de la CFR # Sport.ro
CFR Cluj a înregistrat un nou rezultat dezamăgitor în Superliga, terminând la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică seară pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" împotriva echipei UTA Arad, în cadrul etapei a zecea.
20:40
În vârstă de 33 de ani, Kathy Hendrich a părăsit-o în această vară pe Bayern Munchen pentru a semna cu Chicago Stars FC, în NWSL.
20:40
Meciul dintre CFR Cluj și UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Acum 6 ore
20:30
Valentin Cojocaru (29 de ani), goalkeeperul român legitimat la Pogon Szczecin, a avut o prestație de coșmar duminică, în etapa a noua din campionatul Poloniei.
20:10
Cum a fost surprins Gică Hagi la primul meci ca titular la Alanyaspor al lui Ianis! Nota primită de internaționalul român # Sport.ro
Ianis Hagi a disputat primul său meci ca titular la Alanyaspor.
20:10
Ianis Hagi, titular!
19:30
Gigi Becali e convins: ”Voi câștiga toate meciurile la rând, în Europa League și în campionat” # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a fost dezamăgit după ce echipa sa a pierdut și meciul de la Botoșani, scor 1-3.
19:30
Decizie controversată în Franța! PSG nu va putea participa la gala în care se va decerna Balonul de Aur # Sport.ro
Noul câștigător al Balonului de Aur va fi aflat luni, 22 septembrie, într-o gală care va avea loc în Theatre du Chatelet din Paris.
19:20
Dennis Man, în cădere liberă la PSV! A fost uitat pe bancă în derby-ul spectaculos cu Ajax, 2-2 # Sport.ro
Situația lui Dennis Man la PSV devine din ce în ce mai complicată.
19:00
Universitatea Craiova a înregistrat vineri primul eșec din acest sezon pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 0-1.
19:00
Meciul dintre Arsenal și Manchester City poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
18:50
Andy Roddick, fără menajamente despre perechea Alcaraz - Răducanu de la US Open: "Au vrut doar să flirteze!" # Sport.ro
Andy Roddick, fostul campion de la US Open, a oferit o perspectivă amuzantă asupra parteneriatului de la dublu mixt dintre Carlos Alcaraz și Emma Răducanu.
Acum 8 ore
18:30
Scandal monstru în Polonia! Iordănescu a făcut praf arbitrajul și a stârnit o reacție din partea centralului # Sport.ro
Edi Iordănescu a făcut iureș după remiza Legiei Varșovia cu Rakow, scor 1-1, și a acuzat arbitrajul de prejudicierea rezultatului.
18:30
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului! Oscar Piastri, abandon din primul tur # Sport.ro
Verstappen, triumf în Marele Premiu al Azerbaidjanului.
18:10
FCSB a pierdut în această etapă pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 3-1, în runda cu numărul zece din Superliga României.
18:00
Un club din Italia și-a pus președinte de doar 23 de ani! Nu e record, alți doi au fost mai tineri # Sport.ro
O mișcare surprinzătoare a avut loc în fotbalul italian, unde Claudia Rizzo, fiica omului de afaceri Gianluigi Rizzo, a fost numită președinta clubului Ternana la doar 23 de ani.
17:40
Mourinho pregătește revoluția la Benfica! Șase nume de legendă pe lista lui "The Special One", inclusiv un "Balon de Aur" # Sport.ro
Abia instalat pe banca tehnică a Benficăi, Jose Mourinho este gata să zguduie fotbalul european și să înceapă o adevărată revoluție la Lisabona.
17:20
Emoții mari la viitoarea adversară a lui FCSB! Intrare criminală în meciul din campionat: ”Sunt norocos că încă mai am buza întreagă!” # Sport.ro
Go Ahead Eagles – FCSB se joacă joi, 25 septembrie, în faza principală Europa League.
17:00
Real Madrid vrea să mai dea o lovitură în viitorul apropiat. Fosta campioană a Europei a pus ochii pe unul dintre jucătorii lui Liverpool.
17:00
Gluma genială pe care De Minaur a făcut-o în fața lui Federer după o victorie uriașă: «El a scris manualul, eu l-am citit!» # Sport.ro
Alex de Minaur a produs una dintre surprizele zilei la Laver Cup, învingându-l categoric pe numărul 3 mondial, Alexander Zverev, sub privirile legendarului Roger Federer. La final, australianul a avut o remarcă plină de umor la adresa maestrului elvețian.
17:00
Iosif Rotariu a numit ”cel mai în formă jucător” din Superligă: ”Mi-a plăcut foarte mult” # Sport.ro
Iosif Rotariu (62 de ani) a acceptat dialogul cu Sport.ro și a numit cel mai în formă jucător din campionatul nostru.
16:50
Marseille - PSG, amânat.
16:40
Isăilă a semnat! A revenit în Emirate pentru o misiune de foc și recunoaște: "Nu am acceptat din prima" # Sport.ro
Daniel Isăilă (53 de ani) s-a întors în antrenorat.
Acum 12 ore
16:30
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, anunță schimbări majore la echipa sa în perioada de mercato din iarnă.
16:30
"Mă enervez!" Mihai Pintilii l-a "pârât" la Becali pe Vlad Chiricheș: "Gigi, nu mai poate!" # Sport.ro
Viitorul lui Vlad Chiricheș (35 de ani) la FCSB pare pecetluit, iar decizia finală pare să fi fost influențată decisiv de un apel telefonic venit chiar de la nașul său, Mihai Pintilii.
15:50
Asta vezi mai rar în Premier League! Cum a pus presiune Moyes pe arbitru: „Dacă prinzi vreun Istvan Kovacs...” # Sport.ro
Înaintea derby-ul Liverpool - Everton a avut loc o fază surprinzătoare.
15:40
Antrenorul englez Matt Beard a decedat sâmbătă, la vârsta de 47 de ani.
15:20
Dinamo, cu ochii pe FCSB.
15:00
Vinicius a fost frustrat în urma deciziei luate de Xabi Alonso.
14:50
Steaua încheie preliminariile cu o victorie.
14:40
Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Go Ahead Eagles: ”De ce i-am luat? Ia jucați, mă!” # Sport.ro
FCSB a fost umilită de FC Botoșani în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României și se pregătește acum de confruntarea cu Go Ahead Eagles din Europa League.
14:30
Planul lui Chivu pentru Inter - Sassuolo! Surprizele pe care le pregătește antrenorul român # Sport.ro
Inter o va întâlni pe Sassuolo în etapa a patra din Serie A
14:10
Fostul idol al Giuleștiului laudă revenirea echipei în prim-plan: "Fotbalul românesc fără Rapid era trist" # Sport.ro
Rapid ocupă locul al doilea în Liga 1, cu 19 puncte acumulate în 9 etape jucate, fiind la patru puncte distanță de liderul CSU Craiova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.