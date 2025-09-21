Costel Gâlcă a „tunat” la flash interviu: „Nu am țipat niciodată în viața mea așa, am fost zero!” + „Înțepătură” pentru Dan Șucu
Gazeta Sporturilor, 21 septembrie 2025 23:50
Costel Gâlcă a fost foarte supărat la finalul meciului pierdut de Rapid, scor 1-2, în fața lui Hermannstadt. Gâlcă a avut la final o reacție „acidă” la adresa jucătorilor, chiar dacă a fost abia prima înfrângere a Rapidului din acest sezon. L-a „înțepat” pe patronul Dan Șucu pentru faptul că nu i-a îndeplinit anumite cerințe. ...
• • •
Premier GSP revine luni, 22 septembrie, cu analiza etapei 5 din Premier League.Daniel Grigore îi va avea alături pe jurnalistul Alexandru Mone (GSP.ro) și Tiberiu Barbu, parte a grupului de suporteri ai lui Chelsea în România. ...
Daniel Niculae: „N-am cum să mă bucur niciodată de o victorie împotriva Rapidului” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Hermannstadt 1-2. Daniel Niculae (42 de ani), președintele sibienilor, a intrat în direct la TV și a comentat victoria surprinzătoare obținută în Giulești, pe final de meci.Dobre a deschis scorul în minutul 59, însă oaspeții au lovit de două ori în ultimele 10 minute, prin Buș (78) și Chițu (90+3).Ținând cont de trecutul rapidist, Daniel Niculae a recunoscut că nu se va putea bucura niciodată de victoriile împotriva giuleștenilor. ...
Inter - Sassuolo 2-1 » A doua victorie obținută de Cristi Chivu în acest sezon de Serie A # Gazeta Sporturilor
Inter s-a impus pe teren propriu în fața nou-promovatei Sassuolo, scor 2-1, într-un duel al rundei cu numărul #4 din Serie A.Programul complet al etapei #4 din Serie AFINAL » Inter - Sassuolo 2-1Click AICI pentru mai multe detalii și statistici despre meci;Au marcat: F. Dimarco (14'), C. Augusto (81') / W. ...
Rapidistul Măldărășanu: „Sigur vor fi în cupele europene! Nu-i compar pe Gâlcă și Șumi, dar...” # Gazeta Sporturilor
Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat victoria obținută în Giulești, 2-1 cu Rapid, formație pe care a reprezentat-o ca jucător.Sibienii au fost conduși în Giulești, dar au revenit în ultimul sfert de oră, grație golurilor semnate de Sergiu Buș și Aurelian Chițu. ...
Un eșec le-a fost de ajuns! Dobre, înjurat COPIOS de suporterii Rapidului: „Escrocule! / Veniți ca să ne înjurați?” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Hermannstadt 1-2. Scandal cât casa la finalul partidei din Giulești! Alexandru Dobre (27 de ani) a fost înjurat copios de fani, nemulțumiți din cauza primului eșec al acestui sezon.Nu mai există răbdare la Rapid. ...
Marian Aioani (25 de ani), portarul de la Rapid, a spus că nu întelege reacția fanilor de la finalul meciului cu Hermannstadt, scor 1-2, din runda 10.După primul eșec suferit de Rapid în acest sezon, fanii i-au înjurat pe fotbaliști, iar lui Aioani nu i-a picat deloc bine. A spus că nu înțelege reacția fanilor, în condițiile în care fotbaliștii au dat tot ce au putut. ...
Sergiu Buș și-a descris reușita de Premier League: „Mi-a ieșit cu stângul, deși sunt dreptaci” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Hermannstadt 1-2. Sibienii au produs surpriza și au întors în Giulești pe final. Dobre a deschis scorul, iar Sergiu Buș a reușit o execuție fenomenală în minutul 79. Fotbalistul a oferit prima reacție la flash-interviu.În minutul 79, Buș era ținut în careu de ambii fundași centrali ai Rapidului, Pașcanu și Kramer. ...
Înfrângerea-șoc cu Hermannstadt i-a împietrit pe oficialii Rapidului. După fluierul final, numele importante din club, de la Dan Șucu la Mauro Pederzoli și Victor Angelescu, au afișat figuri descumpănite.Cu o victorie în această seară, Rapid s-ar fi apropiat la un singur punct de liderul Superligii, Universitatea Craiova.A fost un meci important și oficialii simțeau asta. ...
„Afară din Giulești!” de la primul eșec » Ce s-a întâmplat imediat după Rapid - Hermannstadt 1-2 # Gazeta Sporturilor
Fanilor giuleșteni nu le-a picat deloc bine eșecul suferit în fața lui Hermannstadt, scor 1-2, din runda cu numărul 10 din Superliga.Chiar dacă Rapid a condus după golul marcat de Alex Dobre, sibienii au reușit să întoarcă scorul prin golurile marcate de atacanții Sergiu Buș și Aurelian Chițu. A fost primul eșec înregistrat în acest sezon de echipa finanțată de Dan Șucu. GALERIE FOTO. ...
Doar Van Persie mai dădea așa! Execuția care a uluit Giuleștiul la Rapid - Hermannstadt # Gazeta Sporturilor
Rapid a avut un meci mai complicat decât se aștepta cu Hermannstadt, formație care avea o singură victorie în precedentele 9 etape. A deschis scorul în minutul 59, prin Alexandru Dobre (27 de ani), însă a fost egalată după o execuție superbă din partea lui Sergiu Buș (32 de ani).Buș, inspirația lui Marius Măldărășanu! Tehnicianul l-a introdus pe teren în minutul 75, iar atacantul i-a răsplătit încrederea 4 minute mai târziu. ...
Mikel Arteta, după ce i-a provocat lui Guardiola un minimum istoric la posesie: „Sunt foarte dezamăgit. Nu i-am lăsat să respire!” # Gazeta Sporturilor
Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, a comentat remiza cu Manchester City din etapa 5 a Premier League, 1-1 după ce echipa lui Pep Guardiola a condus aproape 90 de minute.Erling Haaaland a lovit pe Emirates în minutul 9, la capătul unui contraatac-fulger în care a colaborat cu Tijjani Reijnders, apoi Arsenal a tot alergat după egalare. ...
După Arsenal - City, Guardiola și-a explicat decizia neobișnuită: „Prefer să nu mai facem asta” # Gazeta Sporturilor
Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola (54 de ani), a oferit prima reacție după punctul obținut pe terenul lui Arsenal, scor 1-1, în etapa 5 din Premier League.Acesta a recunoscut superioritatea echipei lui Arteta și a explicat motivul pentru care a terminat meciul într-un sistem cu cinci fundași, un lucru neobișnuit pentru echipele pregătite de Pep. ...
Borussia Dortmund a bifat al treilea succes consecutiv în campionat + Debutul lui Christian Eriksen în Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund s-a impus la limită pe teren propriu în fața celor de la VfL Wolfsburg, scor 1-0, într-un duel al rundei cu numărul #4 din Bundesliga, care a marcat și debutul lui Christian Eriksen (33 de ani) în campionatul Germaniei. ...
Dobre, șut nemilos în Rapid - Hermannstadt » Faza care a deblocat tabela în Giulești # Gazeta Sporturilor
Alex Dobre (27 de ani), aripa dreaptă și căpitanul celor de la Rapid, a deschis scorul cu o execuție frumoasă în meciul cu Hermannstadt, din runda cu numărul 10 din Superliga. După aproape o oră de joc, tabela încă indica scorul de 0-0, iar Hermannstadt a fost echipa care a avut cele mai importante ocazii în prima parte a meciului. Rapid încă nu avea șut pe poartă!VIDEO. ...
Zhou Yuelong a produs surpriza la English Open » L-a învins pe favoritul turneului și va juca finala # Gazeta Sporturilor
Chinezul de 27 de ani Zhou Yuelong a produs surpriza la turneul organizat la Brentwood, Essex. În semifinale, l-a învins pe marele favorit Mark Selby, cu 6-3.În ciuda ripostei declanșate de englezul în vârstă de 42 de ani, Zhou a avut o prestație foarte bună, reușind de la un frame la altul să aibă un joc consistent. Deznodământul l-a găsit învingător, iar această performanță se traduce prin prezența în a patra finală din carieră. Acolo, va da peste Mark Allen. ...
„De ce dați în el, bă brutelor?!” » Conflict deschis la Rapid: „Primul club care își cenzurează propriii suporteri!” # Gazeta Sporturilor
Brigada Original 1923, parte din galeria Rapidului, acuză că formația din Giulești „a ajuns primul club din România care își cenzurează propriii suporteri”, după ce la meciul de astăzi, contra lui Hermannstadt, le-ar fi fost interzise toate materialele cu care doreau să intre pe stadion.A fost scandal la stadionul din Giulești înainte de Rapid - Hermannstadt. ...
Anton Petrea (50 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, ar urma să devină noul tehinician al divizionarei secunde CS Tunari.Toni Petrea a fost ultima dată la Daco-Getica, în Liga a 4-a, acolo unde s-a ocupat atât de echipa de seniori, cât și de cea de juniori. Se pare că acesta va antrena în eșalonul secund. ...
Inter Milano și Sassuolo, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Fabio Grosso, se întâlnesc ACUM, pe Giuseppe Meazza, într-un duel al rundei cu numărul #4 din Serie A. Partida a început la ora 21:45, poate fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 3, respectiv DigiSport 3. ...
Nelu Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a oferit o reacție „la cald”, imediat după ce echipa lui a remizat pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-1, în etapa 10 din Superliga. Ardelenii au ajuns la 8 etape consecutive fără victorie.Instalat pe banca tehnică a echipei de 3 etape, italianul Andrea Mandorlini n-a reușit să câștige niciun meci în campionat. Are trei rezultate de egalitate. ...
Amenințat cu demiterea, Mandorlini se „agață” de ultima speranță: „Îl așteptăm” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - UTA Arad 1-1. Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) rămâne fără victorie din momentul în care a preluat-o pe CFR, iar postul acestuia este tot mai nesigur.La final, acesta a oferit o reacție scurtă și a subliniat faptul că echipa lui a prestat un fotbal slab în prima repriză, fără să aibă acțiuni ofensive periculoase.De altfel, CFR Cluj n-a expediat niciun șut pe poartă în primele 45 de minute. ...
Mihalcea a avut un discurs cu de toate! A invocat Divinitatea și a încheiat cu: „Să facem pe dracu-n patru!” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - UTA Arad 1-1. Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul oaspeților, a oferit o orimă reacție, după rezultatul de egalitate obținut în Gruia. Susține că echipa lui putea obține mai mult, cu puțin noroc.A recunoscut că a greșit la începutul sezonului, atunci când a făcut o declarație în care spunea că vrea să aibă rezultate de egalitate până la final, dacă s-ar putea. ...
La finalul remizei cu UTA Arad, scor 1-1, veteranul Mario Camora (38 de ani, fundaș stânga) a spus ce are de făcut CFR Cluj pentru a reuși să se califice în play-off. CFR Cluj se clasează pe locul 11, cu doar 8 puncte. După meciul cu UTA, Camora a spus că echipa lui Mandorlini este obligată să câștige măcar meciurile de pe teren propriu pentru a se califica în play-off. Clujenii au o singură victorie în 9 meciuri. ...
La 18 ani, a înscris primul lui gol la CFR Cluj: „Fericit pentru reușită, păcat pentru rezultat” # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Biliboc, 18 ani, a înscris primul lui gol în tricoul lui CFR Cluj, reușita lui dovedindu-se decisivă în meciul cu UTA, încheiat la egalitate, 1-1.Lorenzo Biliboc, fotbalist de bandă, născut în Italia din părinți români, a semnat în această vară cu CFR Cluj.Astăzi, în meciul cu numărul 7 pentru formația din Gruia, a înscris primul gol. A lovit în minutul 60, cu un șut de la 15 metri de poartă, după Slimani i-a așezat mai degrabă întâmplător balonul. ...
Jannik Sinner, italianul de 24 de ani și actualul număr 2 ATP, a angajat un fizioterapeut permanent: alesul este Alejandro Resnicoff.Primul turneu în care va sta în loja italianului va fi China Open, organizat la Beijing. Din luna iunie, numărul 2 mondial nu a mai avut un fizioterapeut personal. Atunci, Ulises Badio ocupa funcția, dar din cauză că discuta cu presa fără să aibă permisiunea lui Sinner, acesta din urmă a luat hotărârea să îl disponibilizeze. ...
Arsenal - Manchester City 1-1 » „Bijuteria” lui Martinelli a salvat un punct important pentru „tunari” # Gazeta Sporturilor
Arsenal și Manchester City, două dintre principalele favorite la titlu în Anglia, au terminat la egalitate la Londra, scor 1-1, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #5 din Premier League.Programul complet al etapei #5 din Premier LeagueFINAL » Arsenal - Manchester City 1-1Click AICI pentru statistici;Au marcat: G. Martinelli (90'+3') / E. ...
Barcelona primește vizita celor de la Getafe, în runda cu numărul 5 din La Liga. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Înaintea meciului, Barcelona ocupă locul 2, cu 13 puncte obținute în primele 4 meciuri, și este la două în spatele marii rivale Real Madrid. Getafe e pe 7,cu 9 puncte, și speră la un loc de cupă europeană în acest sezon. ...
Slobozia e pe loc de play-off, iar Jean Vlădoiu a pariat pe el: „Va marca 10 goluri” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul din acte de la Unirea Slobozia, a vorbit la flash interviu în locul lui Andrei Prepeliță, la finalul victoriei cu Petrolul, scor 1-0, din runda cu numărul 10 din Superliga.Christ Afalna a fost cel care a marcat singurul gol al meciului de la Clinceni, ajungând la un total de 3 reușite în acest sezon. Tehnicianul a spus că pariază că vârful de atac va marca 10 goluri în acest sezon. ...
Valentin Cojocaru, fostul portar de la FCSB, a greșit la 3 dintre golurile încasate de la ultimul loc din Polonia # Gazeta Sporturilor
Valentin Cojocaru (29 de ani), fostul portar de la FCSB, a fost implicat într-un meci cu o desfășurare nebună în Ekstraklasa, campionatul Poloniei. Pogon Szczecin, echipa lui, a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Lechia, scor 3-4, în etapa 9. A greșit la primele trei goluri marcate de adversari. Lechia se afla pe ultimul loc înaintea partidei.Românul a intrat în al treilea sezon de când joacă pentru Pogon, fiind om de bază din momentul sosirii. ...
Marc Guehi (25 de ani), fundașul central și căpitanul lui Crystal Palace, care a fost extrem de aproape de un transfer la Liverpool în perioada de mercato din vară, și-a exprimat dorința de a-i părăsi pe „vulturi” în detrimentul celor de la Real Madrid, odată ce contractul său va expira. ...
A ajuns la capătul răbdării: „Rușine! Îmi vine să plâng, să nu mai ies pe stradă, retrogradare!” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești 1-0. Fundașul central al Paul Papp (35 de ani) n-a mai răbdat după încă un eșec. Petrolul rămâne cu o singură victorie în primele 10 etape și e mai aproape de retrogradare decât de primele locuri.Deși l-a dat afară pe Liviu Ciobotariu (54 de ani) după eșecul de etapa trecută cu Dinamo, scor 0-3, echipa nu și-a revenit și a pierdut și la Clinceni cu Slobozia. ...
Gheorghe Carmel Bărbulescu, care a devenit interimarul celor de la Petrolul după plecarea lui Liviu Ciobotariu, a tras concluziile, după ce ploieștenii au fost învinși de Unirea Slobozia, scor 0-1, în runda 10 din Superliga. Petrolul a ajuns la 6 eșecuri în primele 10 etape din Superliga, iar Gheorghe Bărbulescu a recunoscut că echipa se află în criză. A spus care sunt, în opinia lui, cauzele eșecului împotriva Sloboziei. ...
Australianul Alex de Minaur (26 de ani), numărul 8 în clasamentul ATP, a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru o ranî la ureche, în cadrul turneului Laver Cup.În timpul meciului său de dublu, ultimul disputat în sesiunea de sâmbătă de la San Francisco, De Minaur a suferit o accidentare la urechea stângă. ...
Italia și-a apărat titlul la Billie Jean King Cup, cucerind trofeul pentru a șasea oară după 2-0 în finală cu SUA # Gazeta Sporturilor
Jasmine Paolini (29 de ani, locul 8 WTA) și Elisabetta Cocciaretto (24 de ani, numărul 91 mondial) s-au impus în meciurile cu americancele Jessica Pegula (31 de ani, locul 7 WTA), 6-4, 6-2, respectiv Emma Navarro (24 de ani, locul 18 WTA), 6-4, 6-4, aducând al șaselea trofeu pentru Italia în BJK Cup. ...
Jucătorul dorit insistent de Liverpool în vară vrea să joace pe „Santiago Bernabeu” » „Galacticii” sunt pregătiți să aplice din nou rețeta # Gazeta Sporturilor
Marc Guehi (25 de ani), fundașul central și căpitanul lui Crystal Palace, care a fost extrem de aproape de un transfer la Liverpool în perioada de mercato din vară, și-a exprimat dorința de a-i părăsi pe „vulturi” în detrimentul celor de la Real Madrid, odată ce contractul său va expira. ...
Britanicul Joe Donaghue și ucraineanca Alina Poloziuk, câștigători ai turneului-satelit de la Timișoara + Adrian Dabija, bronz la Belgrad # Gazeta Sporturilor
În weekend, orașul Timișoara a găzduit Memorialul „Romeo Pellegrini” la floretă masculin și Memorialul ”Tudor Petruș” la floretă feminin, care au strâns împreună la start peste 225 de scrimeri din peste 30 de țări. ...
Dennis Man (27 de ani) a fost „uitat” din nou pe bancă de antrenorul Peter Bosz (61 de ani) la derby-ul dintre PSV și Ajax, terminat la egalitate, scor 2-2, în etapa 6 din campionatul Olandei.Este al doilea meci la rând din Eredivisie când românul e rezervă neutilizată. A prins 11 minute marți, în Liga Campionilor, atunci când PSV a pierdut pe teren propriu cu Royale Union Saint-Gilloise, scor 1-3. ...
Imagini care nu au fost făcute publice până acum » Ce se ascunde sub peluza arenei din Giulești # Gazeta Sporturilor
Odată cu inaugurarea noului stadion Giulești în martie 2022, suporterii care stau în peluză, ultrașii din galerie așa cum sunt ei cunoscuți, au decis să vopsească pereții interiori de sub peluză. Înaintea meciului cu Hermannstadt, din runda 10, GSP.ro a vizitat inedita expoziție.Fiecare brigadă a primit un spațiu, cu acordul Clubului Sportiv Rapid, cel care are arena în administrație, au putut să-și deseneze detalii care îi reprezintă.GALERIE FOTO. ...
Dani Popescu, fratele lui Tavi Popescu, cu emoții la primul lui interviu, cu 500.000 de vizualizări: „Ce chef aveam să joc...” # Gazeta Sporturilor
Dani Popescu, 17 ani, fratele lui Octavian de la FCSB, evoluează acum la Urban Titu, în liga a treia. Și el extremă, mezinul a oferit poate cel mai amănunțit interviu al lui de până acum. Discuția s-a viralizat pe rețelele sociale.În februarie, Dani Popescu a semnat cu ACS Urban Titu, formație dâmbovițeană de liga a treia. ...
A șocat cu sfaturiile lui: „4 femei e ok să ai” » A fost „taxat” imediat: „Una nu îți ajunge?” # Gazeta Sporturilor
Victor Boniface (24 de ani), atacantul nigerian împrumutat de Bayer Leverkusen la Werder Bremen, este implicat într-o controversă care a făcut deja înconjurul lumii, după ce a publicat mesaje neobișnuite și controversate pe contul său de Snapchat.Jucătorul care în acest sezon a adunat doar 45 de minute în două meciuri din Bundesliga a decis să împărtășească sfaturi neobișnuite despre relații și a adunat numeroase critici pe rețelele sociale. ...
Cum s-a terminat duelul echipelor lui Rațiu și Radu din Spania: note și un remarcat: „A dat recital!” # Gazeta Sporturilor
Rayo Vallecano, echipa fundașului dreapta Andrei Rațiu (27 de ani), a remizat pe teren propriu cu Celta Vigo, echipa portarului Ionuț Radu (28 de ani), scor 1-1, în etapa 5 din La Liga.Toate laudele le-a cules goalkeeperul român, care a avut o prestație solidă în repriza a doua, cu multe parade și intervenții spectaculoase.De cealaltă parte, Rațiu nu a ieșit în evidență, iar spaniolii n-au avut prea multe de spus despre prestația internaționalului român. ...
Campionatele Mondiale de la Tokyo s-au încheiat într-o ploaie torențială și cu un aur pentru Suedia + ce țară a terminat pe primul loc în clasamentul pe medalii # Gazeta Sporturilor
Suedezul Daniel Ståhl (33 de ani) s-a impus la aruncarea discului cu o performanță de 70,47 m, după un ultim act marcat de ploaia persistentă, care a întrerupt și întârziat finala. Proba s-a încheiat aproape de miezul nopții, iar pe podium au mai urcat lituanianul Mykolas Alekna (67,84 m) și Alex Rose (66,96 m) din Samoa. # Statele Unite ale Americii au încheiat pe primul în clasamentul pe medalii cu 26 de distincții. ...
După prima victorie pe banca lui Benfica de la revenire, Jose Mourinho a vorbit și despre marea rivală FC Porto: „Sper să nu-mi reproșeze acest lucru” # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho (62 de ani) a revenit la cârma celor de la Benfica după două decenii și a reușit să câștige la scor de neprezentare primul meci oficial, 3-0 pe terenul ultimei clasate AFS Futebol SAD. La finalul partidei, „The Special One” a vorbit despre importanța acestui succes, dar și despre legătura pe care o are în prezent cu fosta sa echipă, FC Porto, marea rivală a „vulturilor”. ...
Internaționalul român Virgil Ghiță (27 de ani, fundaș central) a marcat în propria poartă în meciul dintre Dresda și Hannover, scor 2-2, din runda cu numărul 6 a ligii secunde din Germania. După un început bun în Germania, a venit și momentul în care Virgil Ghiță a comis-o. Și-a băgat mingea în poartă, iar echipa lui s-a încurcat într-o deplasare în care era clar favorită. GALERIE FOTO. ...
