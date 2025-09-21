”Nu o să mă pot bucura niciodată de o victorie împotriva Rapidului!”. Daniel Niculae șochează după succesul lui Hermannstadt din Giulești

Fanatik, 22 septembrie 2025 00:30

Președintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae, a mărturisit că nu se poate bucura pe deplin de succesul din meciul cu Rapid.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 2 ore
00:40
Ameţitor! Superbet plăteşte 31 de milioane de euro tuturor românilor care au câştigat datorită unui bug la unul dintre jocurile cele mai populare de pe platformă: „Bucuraţi-vă de câştiguri!” Fanatik
Din cauza unei erori, jocul Fire Blaze Red Wizard le oferea câștiguri garantate tuturor celor care participau. Deși nu se putea miza decât maximum 1 leu, în câteva ore s-a strâns o sumă colosală, pe care Superbet a decis să o plătească integral jucătorilor!
00:30
”Nu o să mă pot bucura niciodată de o victorie împotriva Rapidului!”. Daniel Niculae șochează după succesul lui Hermannstadt din Giulești Fanatik
Președintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae, a mărturisit că nu se poate bucura pe deplin de succesul din meciul cu Rapid.
Acum 4 ore
00:00
Costel Gâlcă își strigă frustrarea după Rapid – FC Hermannstadt 1-2: ”Am spus ce îmi doresc. Nu s-a putut” Fanatik
Frustrare este cuvântul care descrie cel mai bine starea de spirit pe care a avut-o Costel Gâlcă după meciul Rapid - FC Hermannstadt 1-2.
00:00
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice Fanatik
Vine o perioadă plină de noroc și oportunități pentru aceste zodii. În a doua parte a lunii septembrie, patru nativi au șansa să strălucească.
21 septembrie 2025
23:40
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi Fanatik
Un pugilist faimos și logodnica lui s-au despărțit cu scandal. Acum, sportivul îi cere fostei partenere toate cadourile înapoi.
23:40
Marius Măldărășanu le-a răspuns fanilor din Giulești, după Rapid – Hermannstadt 1-2, care l-au înjurat: „E munca mea! A câștigat echipa unui rapidist” Fanatik
Marius Măldărășanu a avut un răspuns pentru fanii Rapidului, după ce a fost acuzat că împotriva lui FCSB echipa sa nu a jucat atât de bine
23:30
Dan Șucu, stană de piatră după Rapid – FC Hermannstadt 1-2. Cum a fost surprins patronul după primul eșec din SuperLiga. Foto Fanatik
Dan Șucu a fost prezent la meciul Rapid - FC Hermannstadt, scor 1-2, iar omul de afaceri a trecut foarte repede de la extaz la agonie.
23:30
Alex Dobre, scandal cu un fan după Rapid – Hermannstadt 1-2: „Ce suporter ești tu, mă? Scoateți-l de aici!” Fanatik
La finalul partidei dintre Rapid și FC Hermannstadt, Alex Dobre a intrat într-un scandal cu un suporter al giuleștenilor. Cum s-a petrecut toată situația.
23:20
Pontul zilei de luni, 22 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru Dinamo – Farul Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 22 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.50 la meciul Dinamo - Farul.
23:10
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot Fanatik
Care este ocupația pe care o are Andra, partenera lui Daniel Pancu. Activează într-o ramură care îi aduce câștiguri uriașe.
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 22 septembrie 2025. Câștig de 324 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 22 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 324 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Seria A și Championship.
22:40
Giovanni Becali anunţă că Dinamo se bate la titlu: “E cireaşa de pe tort!”. Kopic, în cărţi pentru a fi noul selecţioner?! “Are personalitate!” Fanatik
Giovanni Becali o vede pe Dinamo implicată în lupta pentru titlu. Celebrul impresar a analizat și posibilitatea ca Zeljko Kopic să devină selecționerul României.
22:30
Fosta soție a legendarului dinamovist, prezentă la Rapid – Hermannstadt. A furat toate privirile. Foto Fanatik
Partida dintre Rapid și FC Hermannstadt a avut parte de o prezență de lux. Fosta soție a unui dinamovist legendar s-a aflat pe stadionul din Giulești.
22:10
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase Fanatik
Câți urmași are, în realitate, Ilie Năstase. Fiica cea mare a fostului mare jucător de tenis este mai mare ca soția sa, Ioana.
22:10
Spectacol în Giulești la Rapid – Hermannstadt. Modul inedit prin care a fost adusă mingea de joc. Video Fanatik
Conducerea Rapidului a găsit o modalitate surprinzătoare de a aduce la centrul terenului mingea de joc de la meciul cu Hermannstadt.
Acum 6 ore
22:00
Câștigătorul „Balonului de Aur”, blocat să participe la decernarea trofeului! Anunț incredibil în Franța Fanatik
Lovitură incredibilă primită de organizatorii Balonului de Aur! Motivul pentru care câștigătorul trofeului nu va putea fi prezent la gala de la Paris.
21:40
Andrea Mandorlini, cu sabia deasupra capului după CFR Cluj – UTA 1-1: ”Am jucat sub ceea ce putem” Fanatik
Andrea Mandorlini a părut resemnat după meciul CFR Cluj - UTA 1-1 și a recunoscut că echipa sa a jucat mult sub așteptări.
21:10
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia Express Fanatik
Gabi Tamaș a făcut câteva dezvăluiri neașteptate după ce a revenit în țară de la Asia Express. Mulți nu ar fi crezut asta despre el.
21:00
Cum s-a descurcat Kurt Zouma la debutul pentru CFR Cluj. Fostul fundaș de la Chelsea a evoluat 17 de minute în partida cu UTA Fanatik
Kurt Zouma a debutat pentru CFR Cluj în remiza cu UTA, scor 1-1. Cum s-a descurcat fundașul central la primul său meci disputat în SuperLiga.
20:40
Paul Papp, la capătul puterilor după Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1-0: „Îmi vine să plâng! Mi-e rușine!” Fanatik
Petrolul a pierdut un nou meci în SuperLiga și se menține în zona roșie a clasamentului. Ce a spus Paul Papp după eșecul cu Unirea Slobozia.
20:20
Fostul antrenor de la FCSB și-a găsit echipă! Revine în fotbalul românesc. Exclusiv Fanatik
Un fost antrenor de la FCSB și-a găsit angajament și va pregăti o echipă cu pretenții din România. Ce jucători va avea sub comandă tehnicianul.
20:10
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e milionar Fanatik
Ce mașina i-a luat cadou Victor Pițurcă fiului său. Edan a primit un adevărat bolid după ce a împlinit 18 ani și a obținut permisul de conducere.
Acum 8 ore
19:40
Sorin Cârțu, analiză dură după Oțelul – Craiova 1-0. Ce nu i-a plăcut la lider și ce crede despre situația lui Baiaram Fanatik
Sorin Cârțu a spus totul despre Universitatea Craiova după eșecul cu Oțelul. Ce a spus și despre absența lui Baiaram din meciul jucat în deplasare.
19:20
Fanatik SuperLiga, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după CFR Cluj – UTA și Rapid – FC Hermannstadt Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
19:10
Giovanni Becali şi-a pierdut cumpătul când a auzit de Marian Ceauşescu: “Băi, borfaşule, dar tu de unde iei bani?! Să nu îl văd în viaţa mea că nu ştiu ce fac! “ Fanatik
Giovanni Becali se ferește cât de mult poate de Marian Ceaușescu. Cum l-a enervat jurnalistul pe agentul FIFA. “Simt că fac vreo nefăcută“.
18:50
Cine este jucătoarea care face senzație în fotbalul feminin. Tânăra i-a atras deja atenția lui Lamine Yamal Fanatik
O tânără de 20 de ani face furori pe terenul de fotbal. Considerată cea mai sexy jucătoare din lume, aceasta a intrat deja în vizorul lui Lamine Yamal.
18:30
Șumudică nu înțelege relaxarea oltenilor la Galați. „Ce-i aia ‘trebuia să vină o înfrângere’? În 2 meciuri, pot fi pe locul 3!” Fanatik
Marius Șumudică a taxat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, relaxarea de care a dat dovadă Universitatea Craiova în meciul pierdut cu Oțelul Galați, dar și declarațiile de la finalul partidei.
18:30
Gică Hagi, spectator de lux la Bașakșehir – Alanyaspor. Cum s-a descurcat Ianis în prima repriză, după ce a fost aproape să marcheze de două ori! Fanatik
Etapa a 6-a din Turcia a venit cu meciul Bașakșehir - Alanyaspor. Ce a făcut Ianis Hagi în prima repriză, chiar sub ochii tatălui său.
18:10
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie” Fanatik
Lui Gigi Becali i-a fost propus un nou antrenor la FCSB după rezultatele proaste din campionat. Ce implicare are o femeie
Acum 12 ore
18:00
Top cele mai înalte jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, Jaqueline Cristian prezență surpriză Fanatik
Cine sunt cele mai înalte jucătoare de tenis cu origini românești. Ce înălțime au, de fapt, Sorana Cîrstea sau Emma Răducanu.
17:50
A fost sau nu accidentat Andrei Borza de preparatorul fizic de la națională? Ce spune fundașul stânga de la Rapid Fanatik
Andrei Borza a vorbit deschis despre accidentarea suferită recent la echipa națională. Ce s-a întâmplat în cantonament: „Nu pot să spun neapărat”
17:40
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet Fanatik
Cât de schimbată este în prezent Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Intervențiile estetice la care a apelat.
17:20
Virgil Ghiță, prima mare dezamăgire în Germania! Meci de coșmar după ce și-a dat autogol și a fost cel mai slab de pe teren. Video Fanatik
Virgil Ghiță a avut o prestație modestă în ultimul meci din Germania. El și-a dat un autogol și a primit cea mai mică notă.
17:10
Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A. Un milionar celebru și-a părăsit logodnica pentru ea Fanatik
O româncă din Pașcani a făcut ravagii în rândul bărbaților celebri. Cine este tânăra pentru care un milionar faimos i-a spus „Adio!” logodnicei sale.
17:00
Go Ahead Eagles, pe val înaintea duelului cu FCSB din Europa League! Ce au reușit olandezii în campionat Fanatik
Go Ahead Eagles parcurge o perioadă de vis înaintea meciului cu FCSB din UEFA Europa League. Olandezii au câștigat ultima partidă de campionat, iar un jucător a marcat o „dublă”.
16:40
În ce a investit Ion Țiriac o adevărată avere. Fiul său, Ion Alexandru Țiriac, a dat marea vestea: ”Atât de mândru” Fanatik
Ion Țiriac a investit o adevărată avere în imobiliare și se pare că fiul său, Ion Alexandru Țiriac, e mai mult decât încântat de ceea ce se întâmplă.
16:20
„Țăndări m-am făcut!” Gigi Becali știe de ce FCSB a ajuns aici după 10 etape: „Pedeapsă pentru mândria mea! De aici începe urcușul” Fanatik
Gigi Becali s-a convins de traseul FCSB-ului. Ce a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după cele 10 etape care s-au scurs din campionat.
16:10
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!” Fanatik
Cristian Chivu, românul de pe banca lui Inter, a debutat în fotbalul mare la Amsterdam. Povestea omului care l-a ajutat foarte mult în carieră pe fostul mare fotbalist român.
15:50
Primarul Piteștiului, detalii de ultimă oră despre noul stadion de 100 de milioane de euro: „Se face!”. Exclusiv Fanatik
FC Argeș a revenit în Superligă, însă dispută meciurile de pe teren propriu la Mioveni. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre noul stadion din oraș.
15:40
Ea este Andreea, înotătoarea din România care i-a înnebunit pe americani cu frumusețea ei. A făcut antrenamente cu David Popovici și a devenit celebră după ce a plecat din țară Fanatik
Cine e Andreea, înotătoarea româncă care face senzație în SUA. S-a antrenat cu David Popovici, dar a cunoscut celebritatea peste hotare.
15:30
„Este Sabău în pericol după eșecul cu FC Argeș?”. Șeful lui U Cluj a răspuns abrupt și a vorbit despre contractul pe 2 ani al antrenorului Fanatik
Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a vorbit despre viitorul lui Sabău pe banca tehnică. După 0-1 cu FC Argeș, ardelenii sunt într-o situație critică
15:10
Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în Londra Fanatik
Maria Sharapova și soțul său, Alexander Gilkes, au decis să își vândă vila din Los Angeles și să se mute în Europa, mai exact la Londra.
15:10
Giovanni Becali a dezvăluit în direct valoarea reală a lui Louis Munteanu: „Mai pui două din pix. Dă-i drumul și ia banii” Fanatik
Louis Munteanu a ratat transferul în vestul Europei. Ce a spus Giovanni Becali despre atacantul CFR-ului și cât crede că valorează de fapt.
15:00
Gigi Becali – Valeriu Iftime, dialog în direct la Fanatik SuperLiga după Botoșani – FCSB 3-1. „Care e problema sfinției tale?” / „Mă doare! România, fără FCSB, are o mare problemă ca fotbal”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali, dialog cu Valeriu Iftime după ce s-au contrat. Ce au discutat cei doi patroni din fotbalul românesc la Fanatik SuperLiga după Botoșani - FCSB, scor 3-1.
14:40
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Florin Tănase. E implicată 100% în afacerea de milioane a fostbalistului de la FCSB Fanatik
Cu ce se ocupă frumoasa soție a lui Florin Tănase. Medeea e implicată în afacerea de milioane șeptaruluil de la FCSB.
14:40
Adrian Ilie a dezvăluit discuția-șoc cu Neluțu Varga: „Mi-a zis că CFR câștigă titlul anul ăsta!”. Șumudică e uluit de transferuri: „Dacă îl ia, merg pe jos până la Cluj”. Exclusiv Fanatik
CFR Cluj își pregătește revenirea în top. Adrian Ilie a dezvăluit în direct ce i-a spus Neluțu Varga după campania de transferuri puternică făcută.
14:20
Marius Șumudică la FCSB? Gigi Becali: „Nu-l vrea Mustață!”. Antrenorul a reacționat în direct: „Am vorbit cu Mustață de 3 ori”. Exclusiv Fanatik
Dialog genial în direct între Marius Șumudică și Gigi Becali. Ce au discutat despre postul de antrenor la FCSB.
14:10
Ce s-a ales de Lavinia Miloșovici, campioana olimpică ce a primit ultima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ce face astăzi Fanatik
Ce se mai știe despre Lavinia Miloșovici, campioana care a luat ultimul 10 din istoria gimnasticii. Ocupația pe care o are acum.
14:00
„În campionat nu îl mai vezi!”. Titularul pe care Gigi Becali îl va folosi doar în Europa: „Ne-a curățat de prea multe ori! La revedere!”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că un jucător important de la FCSB nu va mai evolua deloc în campionat.
13:50
Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?”. Cum va arăta primul „11”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali face o nouă revoluție în primul „11” de la FCSB. Cum va juca echipa lui Charalambous în deplasarea cu Go Ahead Eagles din Europa League
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.