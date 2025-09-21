Revista presei internaționale, 22 septembrie

18:10

Preşedintele ceh a declarat că NATO ar trebui să răspundă la încălcările ruseşti ale spaţiului său aerian prin doborârea avioanelor implicate în astfel de incidente. Petr Pavel a vorbit după ce Estonia a solicitat consultări cu celelalte state membre ale NATO, după ce avioane ruseşti de luptă au intrat şi rămas pentru un timp în […]