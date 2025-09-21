Charlie Kirk, atletul polemicii, condus pe ultimul drum. De dincolo de moarte, el i-a adus din nou împreună pe Donald Trump și Elon Musk

13:10

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. […]