Declarațiile lui Cristi Chivu, învingător cu Sassuolo

Chinezul de 27 de ani Zhou Yuelong a produs surpriza la turneul organizat la Brentwood, Essex. În semifinale, l-a învins pe marele favorit Mark Selby, cu 6-3.În ciuda ripostei declanșate de englezul în vârstă de 42 de ani, Zhou a avut o prestație foarte bună, reușind de la un frame la altul să aibă un joc consistent. Deznodământul l-a găsit învingător, iar această performanță se traduce prin prezența în a patra finală din carieră. Acolo, va da peste Mark Allen. ...