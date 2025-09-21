Țânțarii consideră persoanele care au băut bere ca fiind mai atractive, arată rezultatele unui studiu
Rador, 22 septembrie 2025 00:50
Un studiu realizat în Ţările de Jos „Mosquito Magnet”, a arătat că țânțarii sunt mai interesați de cei care au băut bere, considerându-i semnificativ mai atractivi. Oamenii de știință de la Centrul Medical Universitar din Nijmegen (Centrul Național de Cercetare) au recrutat 465 de voluntari din publicul unui festival de muzică. Pentru experiment, au fost […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 2 ore
00:50
Țânțarii consideră persoanele care au băut bere ca fiind mai atractive, arată rezultatele unui studiu # Rador
Un studiu realizat în Ţările de Jos „Mosquito Magnet”, a arătat că țânțarii sunt mai interesați de cei care au băut bere, considerându-i semnificativ mai atractivi. Oamenii de știință de la Centrul Medical Universitar din Nijmegen (Centrul Național de Cercetare) au recrutat 465 de voluntari din publicul unui festival de muzică. Pentru experiment, au fost […]
00:40
”Aeroporturile europene își revin treptat după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in”, titrează CBS News, în timp ce Time Magazine descrie haosul provocat timp de două zile, cu sute de întârzieri și anulări de curse, cele mai afectate fiind aeroporturile din Bruxelles, Londra și Berlin. Euronews constată că aeroportul din Bruxelles continuă se confrunte […]
Acum 4 ore
23:30
Duminică, ministrul portughez de externe, Paulo Rangel, a anunțat că țara a recunoscut acum statul Palestina. „Recunoașterea statului Palestina este realizarea unei linii fundamentale, constante și fundamentale a politicii externe portugheze”, le-a declarat dl Rangel reporterilor la sediul misiunii permanente a Portugaliei pe lângă Organizația Națiunilor Unite din New York. El a spus că „Portugalia […]
23:20
Primele alegeri parlamentare din Siria sub noua administraţie vor fi organizate pe 5 octombrie. Luna trecută, comitetul electoral a alocat 210 de locuri parlamentare în toată ţara, anunţând însă că scrutinele din provinciile al-Hasakah, Raqqa şi Suwayda vor fi amânate din cauza „lipsei unui mediu sigur şi stabil”. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 21 septembrie)/opopescu/dsirbu RADOR […]
Acum 6 ore
21:50
Liderul minorităţii din Senatul SUA, Chuck Schumer, a declarat că presiunile preşedintelui Trump asupra Departamentului Justiţiei pentru a acţiona împotriva duşmanilor săi plasează ţara pe un curs spre dictatură, pe care l-a descris ca pe un pericol pentru democraţia americană. Mai devreme, dl Trump a criticat-o public pe Pam Bondi, procurorul general al SUA, afirmând […]
21:40
Republica Moldova, tot mai aproape de sistemul energetic european: linia Vulcănești–Chișinău, 87% realizată # Rador
Lucrările la linia electrică aeriană Vulcănești – Chișinău, prin care Republica Moldova se va putea conecta direct la sistemul european energetic, au ajuns la un gragde realizare de 87%, informează Ministerul moldovean al Energiei. Construcția a început efectiv în aprilie anul trecut și e finanțată de Banca Mondială. Linia electrică are o lungime totală de […]
20:30
Benjamin Netanyahu a spus că recunoașterea unui stat palestinian este o „recompensă uriașă pentru terorism” # Rador
Duminică, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că recunoașterea unui stat palestinian de către Marea Britanie, Canada și Australia este o „recompensă uriașă pentru terorism”. „Și am un alt mesaj pentru voi: Nu se va întâmpla. Un stat palestinian nu va fi înființat la vest de râul Iordan”, a precizat el într-un comunicat. Premierul Netanyahu […]
20:20
DNSC atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe rețelele de socializare # Rador
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini de internet gestionate. În realitate, formularul transmis victimei este unul fals, care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru […]
Acum 8 ore
19:50
Aeroportul din Bruxelles a solicitat companiilor aeriene să anuleze jumătate din zboruri luni # Rador
Potrivit informaţiilor, 45 de zboruri de plecare și 30 de zboruri de sosire au fost anulate duminică pe aeroportul din Bruxelles, iar luni sunt așteptate alte anulări. Nu există anulări sau întârzieri majore pentru aeroporturile Heathrow din Londra și Brandenburg din Berlin. Aeroportul din Bruxelles, care s-a confruntat cu probleme considerabile în urma atacului cibernetic […]
Acum 12 ore
16:10
Echipele Apelor Române au colectat 1.800 de saci de deșeuri, echivalentul la peste 40 tone de gunoaie de Ziua Mondială a Curățeniei. La acțiunea de protejare a naturii, organizată de Administrația Națională a Apele Române, au participat circa 2.000 de angajați și voluntari. Acești au intervenit pe râuri și acumulări din întreaga țară, dar și […]
15:40
Forțele israeliene au bombardat duminică mai multe clădiri rezidențiale în orașul Gaza duminică, ucigând cel puțin 31 de palestinieni și determinând pe mulți alții să fugă, au declarat autoritățile sanitare din Gaza, în timp ce tancurile israeliene au avansat mai departe spre centrul oraşului dens populat. La aproape doi ani de la începutul războiului, Israelul […]
13:40
Autoritatea Aeroportuară din Israel a anunțat că terminalul Allenby – singura poartă de trecere dintre Cisiordania ocupată de Israel și Iordania – va rămâne închis duminică, în coordonare cu partea iordaniană. Pe 19 septembrie, Israelul a închis punctul de frontieră Allenby, la o zi după ce un șofer care transporta ajutoare umanitare din Iordania către […]
13:30
Kremlinul a susţinut că Marea Britanie este printre liderii taberei care doreşte continuarea războiului în Ucraina # Rador
Kremlinul a declarat duminică, citat de agenția de presă rusă RIA, că Marea Britanie se numără printre liderii taberei care dorește continuarea războiului din Ucraina. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a mai susţinut că încercările puterilor occidentale de a spori presiunea asupra Rusiei nu vor funcționa și nu vor contribui la încheierea conflictului./aionita/ilapadat (REUTERS – […]
Acum 24 ore
13:00
Bursa de Valori București a câștigat aproape un miliard de lei la capitalizare în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni s-a dublat, în comparație cu săptămâna anterioară. Capitalizarea bursieră a ajuns la 443 de miliarde de lei, iar indicele principal al Bursei de Valori București – BET – a închis săptămâna la […]
11:40
România a fost aleasă membru al consiliului guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică # Rador
România a fost aleasă membru al consiliului guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025-2027, la alegerile din 19 septembrie – a anunțat Ministerul de Externe. În această calitate, România va contribui activ la procesul decizional al Agenției privind atât dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare, cât și […]
11:00
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat duminică că va ridica subiectul „masacrelor” din Gaza la Adunarea Generală a ONU și și-a exprimat speranța că o recunoaștere mai largă a statului Palestina va accelera eforturile pentru o soluție cu două state. Discutând cu jurnaliștii înainte de plecarea spre New York, Erdogan a afirmat că va […]
10:20
Fermierii români au obținut o producție-record de cereale de aproape 17 milioane de tone, cu patru milioane mai mult față de anul trecut – a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu. Și la rapiță producția a fost foarte bună, de 2,5 milioane de tone – dublu față de 2024. În context, Florin Barbu a subliniat importanța […]
10:00
O jurnalistă chineză a fost condamnată la încă patru ani de închisoare pentru documentarea primelor faze ale pandemiei de COVID # Rador
O jurnalistă chineză, condamnată anterior la patru ani de închisoare pentru că a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 la Wuhan, a primit vineri încă patru ani de detenție, potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere (RSF). Zhang Zhan, în vârstă de 42 de ani, a fost găsită vinovată de „provocare de conflicte și tulburarea ordinii […]
09:50
Realizator: Cătălin Gomboș – Este ultima zi a Festivalului Internațional George Enescu, eveniment cultural important al României care, timp de patru săptămâni, a încântat iubitorii de muzică clasică. Și duminică sunt organizate numeroase concerte. Seria pentru copii și părinți de la Teatrul Odeon propune în cursul dimineții muzica unora dintre compozitorii români de azi, iar […]
09:50
Noi dovezi privind o campanie de dezinformare condusă de Rusia pentru aducerea unui guvern pro-Kremlin în Moldova # Rador
O investigație BBC a descoperit noi dovezi privind o campanie ascunsă de dezinformare, susținută de Rusia, menită să aducă la putere un guvern pro-Kremlin în Republica Moldova, la alegerile de duminică. La referendumul din 2024 privind aderarea la Uniunea Europeană, decizia de a se alătura UE a trecut la limită. Oficialii de la Chișinău au […]
08:50
Continuă evenimentul „iMapp Bucharest”, înscris în manifestările organizate cu ocazia Zilelor Bucureștiului # Rador
În capitală va continua duminică evenimentul „iMapp Bucharest”, început sâmbătă seara, în care cei mai buni artiști din domeniu vor proiecta imagini multimedia pe clădirea Palatului Parlamentului. Este considerat cel mai mare festival de videomapping din lume, în condițiile în care fațada Parlamentului are o suprafață de 23.000 de metri pătrați. Este o ediție aniversară […]
08:40
Realizator: Cătălin Gomboș – Ceața afectează traficul duminică dimineață în 10 județe ale țării. Tot duminică, circulația va fi oprită pe un tronson al Drumului Național 67C – Transalpina, pentru o competiție automobilistică sportivă. A oferit detalii Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Ramona Tudor: Se circulă în condiții de ceață, cu […]
08:40
Ministerul Mediului a propus noi soluții de gestionare a populației de urși din țara noastră # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Ministerul Mediului a propus noi soluții de gestionare a populației de urși din țara noastră. Este vorba de extragerea imediată a exemplarelor de urs brun care se află în perimetrul intravilan, de creare a unui cadru unitar de acțiune rapidă a instituțiilor implicate și amenzi mai mari pentru persoanele care hrănesc […]
08:40
Pasagerii de pe trei dintre cele mai aglomerate aeroporturi europene au fost avertizați să se aștepte la o nouă zi de întârzieri, după un presupus atac cibernetic asupra sistemelor de check-in și îmbarcare. Aeroporturile afectate – Londra Heathrow, Bruxelles și Berlin – au anunțat că puține zboruri au fost anulate și că siguranța nu a […]
08:10
Avioane de vânătoare britanice au efectuat prima misiune de apărare NATO în Polonia, din cadrul „Santinelei Estice” # Rador
Avioane de luptă britanice au efectuat prima misiune de apărare aeriană NATO în spaţiul aerian al Poloniei, în cadrul operațiunii „Santinela Estică ” a NATO, a anunțat guvernul britanic. Misiunea are ca scop consolidarea apărării alianței occidentale, în urma unei incursiuni cu drone rusești în spaţiul aerian al alianţei, în septembrie. Misiunea – anunțată luni […]
08:10
Guvernatorul statului american California a promulgat o lege care interzice poliţiştilor să poarte măști pe față în timpul exercitării atribuțiilor. El a susținut că măsura îi va proteja pe cetățeni de ceea ce a numit „poliția secretă”, pusă în slujba politicilor de imigrație ale administrației Trump. „Impactul acestor politici asupra orașului nostru, statului nostru și […]
07:50
Noile reguli pentru jurnaliștii acreditați la Pentagon au stârnit critici dure. Acestea presupun semnarea unui angajament de a nu divlga informații neautorizate. Cei care refuză riscă să-și piardă acreditarea. Un congresman republican a descris politica drept atât de absurdă încât cu greu putea crede că este reală. Don Bacon nu a fost singurul parlamentar care […]
07:50
Ministrul culturii, Demeter András, dorește modificarea procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu din România # Rador
Ministrul culturii, Demeter András, dorește modificarea procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu din România, pentru a reduce riscul că acestea să fie furate. Propunerea a fost făcută odată cu anunțul că România a primit 5,7 milioane de euro ca despăgubire pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate în luna ianuarie din Muzeul Drents, […]
07:50
27 septembrie este termenul limită pentru depunerea cererii de solicitare a ajutorului pentru plata facturilor la energia electrică # Rador
Ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la energia electrică mai poate fi solicitat până sâmbăta viitoare, 27 septembrie – a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Primele 270.000 de vouchere au fost deja plătite și vor putea fi folosite începând de marți pentru facturile din lunile iulie și august – a […]
07:50
Jumătate din zborurile programate să decoleze duminică de pe Aeroportul Internațional din Bruxelles vor fi anulate ca urmare a masivului atac cibernetic care a avut loc sâmbătă și a vizat sistemele de check-in și de îmbarcare. În total au fost afectate 12 aeroporturi europene, inclusiv cele din Berlin și Heathrow, din Londra, iar zeci de […]
07:50
Realizator: Cătălin Gomboș – În capitală continuă și duminică evenimentele dedicate Zilelor Bucureștiului. Mii de persoane au vizitat sâmbătă expozițiile tematice pregătite, au participat la tururi ghidate sau s-au plimbat gratuit cu autobuzele „Bucharest City”, toate cu ocazia împlinirii a 566 de ani de la prima atestare documentară a orașului. În București are loc duminică […]
Ieri
00:00
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, anunță producții record de cereale de aproape 17 milioane de tone # Rador
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, anunță producții record de cereale de aproape 17 milioane de tone – cu patru milioane de tone mai mult decât anul trecut. Potrivit unui grafic prezentat pe o rețea de socializare, și la rapiță s-au obținut 2,5 milioane de tone, dublu față de 2024. Florin Barbu a subliniat importanța agriculturii în […]
20 septembrie 2025
23:20
Adunarea Generală a ONU, care începe luni la New York, va marca 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, cu o agendă de dezbateri complexă și tensionată. Reporter: Laurențiu Văduva – Reuniunea va fi dominată de revenirea președintului Donald Trump la Casa Albă, războaiele din Gaza și Ucraina, creșterea numărului statelor occidentale care […]
22:40
Bucureştiul are, din această săptămână, un nou teatru, primul construit de la zero din inițiativă privată # Rador
Bucureştiul are, din această săptămână, un nou teatru, primul construit de la zero din inițiativă privată în întreaga țară, este și primul teatru construit în ultimele opt decenii. Grivița 53 este proiectul regizoarei Chris Simion Mercurian și al soțului său, Tiberiu Mercurian. Situată pe Calea Griviței numărul 53, clădirea are patru etaje, două săli de […]
22:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că se așteaptă ca Statele Unite să impună sancțiuni dure împotriva Rusiei, la o zi după ce Uniunea Europeană a prezentat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. „Sunt recunoscător că multe dintre propunerile Ucrainei au fost luate în considerare în pachetul de sancțiuni din partea UE. Acum […]
21:40
Aproape trei sferturi dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită. 21% sunt de părere că direcția este bună, iar două procente nu pot aprecia sau nu răspund, relevă un sondaj Avangarde, dat publicității astăzi. Reporter: Proporția celor care au răspuns că direcția în care se îndreaptă România este greșită a crescut […]
21:30
Trei aeroporturi importante din Europa au înregistrat anulări şi întârzieri grave ale zborurilor sâmbătă, după ce un atac cibernetic a paralizat sistemele electronic de check-in şi de îmbarcare. Cozi lungi s-au format la aeroporturile din Berlin şi Bruxelles şi Heathrow din Londra, în condiţiile înregistrării manuale a pasagerilor./mbrotacel/cpodea BBC SERVICIUL MONDIAL – 20 septembrie
21:10
Donald Trump avertizează Venezuela să accepte deţinuţii din SUA, avertizând, în caz contrar, cu un preţ „incalculabil” # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă guvernul venezuelean că trebuie să accepte returnarea tuturor deţinuţilor pe care – susţine Trump – Venezuela i-a forțat să ajungă în SUA, afirmând că, în caz contrar, „prețul pe care îl veți plăti va fi incalculabil.” Trump a lansat amenințarea într-o postare pe platforma sa de socializare […]
20:50
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă # Rador
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe rețelele de socializare. Potrivit unui mesaj al instituției postat pe Facebook, utilizatorii primesc mesaje care par oficiale, prin care li se solicită confirmarea drepturilor asupra paginilor administrate. Formularul din mesaj este însă fals și colectează datele de autentificare, permițând atacatorilor să […]
20:40
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că așteaptă încă să primească cetățenia română, deși și-a depus dosarul acum mai bine de un an. El a precizat că așteaptă stabilirea unui nou termen pentru finalizarea procedurii și a subliniat că situația sa nu este izolată, fiind în așteptare multe dosare nerezolvate. Dominic Fritz: Încă nu s-a […]
19:50
Pentagonul a anunţat noi restricţii pentru jurnaliştii acreditaţi pe lângă forţele armate americane, care includ o promisiune de a nu dezvălui informaţii neautorizate şi limitarea deplasării lor în interiorul Departamentului de Război. Reporterii care refuză să semneze un document de conformitate riscă pierderea acreditărilor. Pete Hegseth, secretarul american al apărării, căruia i s-a acordat recent […]
19:40
Cel mai mare festival de video mapping din lume revine în București, în Piața Constituției din fața Palatului Parlamentului. iMapp marchează o dublă aniversare, 566 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei și zece ani de existență a festivalului. Proiecțiile din această seară încep la ora 21:30, iar mâine de la ora 20:00, […]
19:40
Un acord între autorităţile de la Washington și Beijing privind viitorul TikTok va prevedea ca americanii să dețină șase din șapte locuri într-un consiliu care va supraveghea operațiunile aplicației de videoclipuri scurte în SUA, a declarat sâmbătă secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Vor fi șapte locuri în consiliul de administrație care controlează […]
19:30
Ministrul Culturii, Andras Demeter, dorește modificarea procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu din România, pentru a reduce riscul ca acestea să fie furate. Propunerea apare în comunicatul prin care Ministerul anunță că România a primit 5,7 milioane de euro ca despăgubire pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate în ianuarie dintr-un muzeu din […]
19:30
Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur, cu maturitate la 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 6,9%, 7,5%, respectiv 7,85 %. Aceste instrumente de economisire pot fi achiziționate online prin platforma ghișeul.ro, prin utilizarea spațiului privat virtual al ANAF, prin intermediul băncilor, precum și de la sediile Trezoreriei […]
18:30
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a promis sâmbătă că Iranul va depăși orice reimpunere a sancțiunilor împotriva sa printr-un așa-numit proces de „snapback”, după ce Consiliul de Securitate al ONU a votat să nu ridice definitiv sancțiunile împotriva admnistraţiei de la Teheran. „Prin ‘snapback’, ei blochează drumul, dar creierele și gândurile sunt cele care deschid sau […]
18:20
CFR Călători anunță că platforma online de achiziționare a biletelor va fi temporar indisponibilă luni între orele 9:00 și 13:00 # Rador
CFR Călători anunță că la începutul săptămânii viitoare platforma online de achiziționare a biletelor va fi temporar indisponibilă. Luni, 22 septembrie, între orele 9:00 și 13:00, aplicația va fi suspendată pentru lucrări ample de mentenanță, fapt care va împiedica atât cumpărarea de bilete, cât și efectuarea de modificări sau renunțări la călătorie online. Documentele deja […]
18:20
Românii pot solicita până la 27 septembrie ajutorul de 50 lei pentru plata facturilor la energie # Rador
Românii mai pot solicita ajutorul de 50 de lei pentru plata facturilor la energie până la 27 septembrie, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Primele vouchere destinate unui număr de peste 270.000 de beneficiari au fost deja plătite și vor putea fi folosite începând cu 23 septembrie, pentru facturile din iulie și august, […]
18:10
NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care pătrund în spaţiul său aerian, a spus preşedintele ceh # Rador
Preşedintele ceh a declarat că NATO ar trebui să răspundă la încălcările ruseşti ale spaţiului său aerian prin doborârea avioanelor implicate în astfel de incidente. Petr Pavel a vorbit după ce Estonia a solicitat consultări cu celelalte state membre ale NATO, după ce avioane ruseşti de luptă au intrat şi rămas pentru un timp în […]
18:10
Germania critică ţările europene care condiţionează participarea la Eurovision de excluderea Israelului # Rador
Ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, a criticat ţările europene care au ameninţat că vor boicota concursul Eurovision de anul viitor dacă Israelul va participa. Domnul Weimer a spus că excluderea Israelului va transforma sărbătoarea înţelegerii între popoare într-un tribunal, evoluându-se astfel împotriva principiilor născute din ruinele războiului. Săptămâna aceasta, Spania a anunţat că va […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.