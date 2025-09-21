Dragoş Damian, Terpia Cluj: Stimaţi Judecători de la Curtea Constituţionala, vă rog respectuos să lăsaţi reformele lui Ilie Bolojan să continue. În absenţa lor ne aşteaptă o boală lungă urmată de o moarte sigură

00:15

Andrei Morariu, absolvent de teatru şi Bogdan Costea, de profesie arhitect, au redesenat de la zero designul vechiului ceas Optimef, ale cărui rotiţe au fost puse în mişcare pentru prima dată în 1979. Ei au readus la viaţă acest brand în 2016 şi au reuşit să ducă businessul la afaceri de 1,4 mil. lei în 2024, cu un portofoliu care s-a extins dincolo de gama de ceasuri. Următorul pas? Deschiderea unui magazin propriu în Bucureşti.