Dragoş Damian, Terpia Cluj: Stimaţi Judecători de la Curtea Constituţionala, vă rog respectuos să lăsaţi reformele lui Ilie Bolojan să continue. În absenţa lor ne aşteaptă o boală lungă urmată de o moarte sigură
Ziarul Financiar, 22 septembrie 2025 01:00
Cred că toţi cei care mă cataloghează drept moş comunist, obsedat de fabrici, uzine şi combinate, vor spune că am depăşit orice limita imaginabilă. Adică, chiar şi pentru un ardelean naiv şi încet la minte, este prea mult să se apuce să roage Judecătorii de la Curtea Constituţională să decidă într-o anume manieră sau în alta
VIG, prezentă pe piaţa locală prin Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă, a încheiat S1/2025 cu subscrieri de 8,6 mld. euro, plus 9%. Profitul brut a crescut cu 10,5%, până la 531,4 mil. euro # Ziarul Financiar
Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), prezent pe piaţa românească prin intermediul Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă, a încheiat primul semestru (S1) din 2025 cu un volum al primelor brute subscrise de 8,6 mld. euro, în creştere cu 8,7% faţă de perioada similară a anului trecut.
UNSAR: Aproape 8 lei din fiecare 10 lei încasaţi din primele RCA sunt direcţionaţi către acoperirea daunelor şi către constituirea rezervelor. Despăgubirile plătite sunt în creştere accelerată. România are una dintre cele mai ridicate frecvenţe ale daunelor din Europa # Ziarul Financiar
Despăgubirile plătite sunt în creştere accelerată, numărul petiţiilor RCA este în scădere, numărul litigilor în instanţă legate de RCA este o consecinţă a neclarităţilor legislative, iar România are una dintre cele mai ridicate frecvenţe ale daunelor din Europa, au transmis reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare Reasigurare din România (UNSAR).
Cécile Bartenieff a fost desemnată preşedinte al Consiliului de administraţie al BRD # Ziarul Financiar
Consiliul de Administraţie al BRD-SocGen, a patra cea mai mare bancă din piaţă, a desemnat-o pe 18 septembrie 2025 pe Cécile Bartenieff (foto) în funcţia de preşedinte al boardului băncii româneşti cu capital francez, ea urmând să îşi înceapă mandatul imediat ce va obţine aprobarea prealabilă din partea Băncii Naţionale a României.
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri. Cristina Toma, drumeţ şi părinte de drum: Via Transilvanica este pentru mine cel mai frumos proiect de ţară. Niciun alt proiect nu are aceeaşi forţă de a uni comunităţi şi de a pune România pe harta internaţională # Ziarul Financiar
Via Transilvanica, traseul de peste 1.600 km care uneşte Bucovina de Banat, este mult mai mult decât o potecă pentru drumeţi. Este o poveste despre redescoperirea României, despre comunităţi rurale readuse la viaţă şi despre modul în care voluntariatul şi turismul sustenabil pot construi un proiect de ţară.
Cum au început şcolile? În judeţul Iaşi, şapte şcoli au mutat cursurile în containere, iar 45 funcţionează în două schimburi. Mai mult de 2.000 de elevi învaţă în containere în judeţul Iaşi # Ziarul Financiar
În judeţul Iaşi, noul an şcolar a început în construcţii modulare – containere - pentru mai mult de 2.000 de elevi.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Adrian Răşoiu, FlixBus: România are nevoie de investiţii masive în huburi intermodale pentru a capitaliza efectele liberalizării pieţei de transport interjudeţean # Ziarul Financiar
Liberalizarea pieţei de transport rutier interjudeţean din România contribuie la creşterea mobilităţii, dar infrastructura deficitară de huburi intermodale riscă să frâneze dezvoltarea sectorului.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ştefan Oancă, Investimental: Perspectivele anului 2026 sunt optimiste pentru că ceea ce ne ghidează sunt rezultatele la semestrul II din 2025. Nu au fost spectaculoase, dar nici inflaţia nu le-a doborât # Ziarul Financiar
Într-un context dominat de incertitudine şi provocări, investitorii ar trebui totuşi să se uite către 2026 cu mai multă încredere. Nu este vorba de un entuziasm nefondat, ci de realitatea cifrelor: rezultatele la semestrul al II-lea din 2025, deşi modeste, au rezistat presiunii inflaţioniste, spune Ştefan Oancă, specialist pieţe reglementate la casa de brokeraj Investimental.
Bursă. Karoly Borbely, după încheierea mandatului de CEO al Hidroelectrica de comun acord cu CS-ul pentru ca România să nu piardă bani din PNRR: Prioritatea mea este să contribui la evitarea oricărei penalizări pentru România, de 16 milioane euro, şi să sprijin acţiuni care să minimizeze riscul unei scăderi a preţului acţiunilor H2O şi a valorii de piaţă a companiei # Ziarul Financiar
Într-o decizie fără precedent, Karoly Borbely, unul dintre cei mai puternici şi apreciaţi lideri din sectorul energetic românesc, a ales să îşi încheie mandatul de CEO al Hidroelectrica, decizie luată în comun acord cu Consiliul de Supraveghere şi care vine ca urmare a presiunilor din partea Comisiei Europene, care a atras atenţia asupra neîndeplinirii unui jalon important din PNRR referitor la guvernanţa corporativă.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Andrei Morariu şi Bogdan Costea, care au readus la viaţă brandul de ceasuri Optimef în 2016, au trecut de 1 mil. lei cifră de afaceri, iar acum pregătesc deschiderea unui magazin în Bucureşti # Ziarul Financiar
Andrei Morariu, absolvent de teatru şi Bogdan Costea, de profesie arhitect, au redesenat de la zero designul vechiului ceas Optimef, ale cărui rotiţe au fost puse în mişcare pentru prima dată în 1979. Ei au readus la viaţă acest brand în 2016 şi au reuşit să ducă businessul la afaceri de 1,4 mil. lei în 2024, cu un portofoliu care s-a extins dincolo de gama de ceasuri. Următorul pas? Deschiderea unui magazin propriu în Bucureşti.
Companii poloneze îşi unesc forţele cu firme din SUA şi Marea Britanie pentru a produce muniţie pe plan local # Ziarul Financiar
Compania americană Northrop Grumman şi compania poloneză Elaboracja Niewiadow au semnat un acord „de consolidare a cooperării în domeniul muniţiei de artilerie“, relevă un comunicat comun al celor două companii, citat de Business Insider.
Profesia de farmacist, ocolită de tineri: facultăţile de farmacie nu-şi acoperă locurile disponibile, iar antreprenorii nu mai găsesc oameni # Ziarul Financiar
Salariul mic şi responsabilităţile mari în faţa pacienţilor au fost în ultimii ani „reţeta“ pentru un interes tot mai scăzut din partea tinerilor pentru profesia de farmacist. Locurile la buget la marile facultăţi de profil din ţară nu mai sunt acoperite nici măcar cu un număr cel puţin egal de candidaţi.
Tranzacţia prin care grupul ungar Bonafarm ar putea prelua brandul românesc Napolact, unul dintre cele mai importante mărci din sectorul lactatelor, începe să ridice semne de întrebare în condiţiile în care deja această posibilă achiziţie a stârnit îngrijorări în rândul fermierilor români, care se tem de creşterea importurilor din Ungaria.
Rezultatul investiţiilor de peste 170 mil. euro în producţia din România: Gigantul american P&G a ajuns al 39-lea cel mai mare exportator local. În doar un an a sărit peste 60 de locuri # Ziarul Financiar
Grupul american Procter & Gamble dezvoltă producţia din România, de la Urlaţi, unde deţine două fabrici. În 30 de ani, americanii au pariat peste 170 mil. euro pe piaţa locală, iar investiţiile continuă, arată datele ZF.
Câţi străini au depozite în băncile româneşti şi câţi bani au conform datelor FGDB? # Ziarul Financiar
Aproape 224.000 de străini au depozite garantate în băncile româneşti, iar sumele totale economisite de aceştia trec de 7 mld. euro.
Bursă. OMV Petrom a depăşit Hidroelectrica pentru scurt timp şi a redevenit cea mai mare companie listată. Tot vineri CEO-ul Hidro şi-a încheiat mandatul din cauza unor tensiuni între România şi Bruxelles # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP) a reuşit vineri, 19 septembrie 2025, la ora 12:05, să depăşească Hidroelectrica (H2O) şi să recâştige pentru scurt timp titlul de cea mai valoroasă companie listată pe Bursa de Valori Bucureşti, potrivit datelor analizate de ZF.
Dan Bobouţan, primarul din Hunedoara: Închiderea combinatului ArcelorMittal Hunedoara este un dezastru, cu efect de domino. Vorbim de un pilon al industriei, care înainte de privatizarea din 2003 avea 5.000 de angajaţi şi clienţi în 43 de ţări din lumea întreagă # Ziarul Financiar
ArcelorMittal Hunedoara, un colos cu afaceri de 511 mil.lei anul trecut şi 477 de angajaţi în prezent, care a oprit producţia în septembrie, a prelungit şomajul tehnic al salariaţilor până la finalul lunii octombrie, cu plata către aceştia a 75% din salariul de bază. Combinatul producea profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură.
Ultimul apel pentru Romtelecom: Telekom Mobile, fostul Cosmorom, va fi înghiţit de Digi şi Vodafone. Trei jucători îşi vor împărţi o piaţă de 3,2 mld. euro # Ziarul Financiar
Compania Telekom România Mobile - care a fost înfiinţată în ianuarie 1999 ca divizie de comunicaţii mobile a monopolului din telefonia fixă Romtelecom sub brandul Cosmorom, va dispărea de pe piaţă, activele sale urmând să fie împărţite între rivalii Digi şi Vodafone.
Oana Ţoiu şi-a şters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, în ziua înmormântării # Ziarul Financiar
Oana Ţoiu şi-a şters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre sala goală unde oficialul român a vorbit prima şi ultima dată despre crimă.
Uniunea Europeană s-a aruncat în cursa globală a producţiei proprii de magneţi din metale rare, vitali pentru viitorul industriei auto şi al energiei. Atât doar că China, liderul mondial, este mult în faţă # Ziarul Financiar
În mica Estonie, în oraşul industrial Narva, la o aruncătură de undiţă peste gârlă de Rusia, vineri a fost deschisă oficial prima fabrică de magneţi permanenţi din metale rare a Europei. Banii au venit de la Uniunea Europeană, iar tehnologia este din Canada, a companiei Neo. Materia primă este importată din Australia. Este un prim pas mare făcut de UE pentru a reduce dependenţa de 90% de importurile din China de astfel de magneţi, vitali pentru industria maşinilor electrice, a turbinelor eoliene şi pentru tranziţia la energia verde.
Business MAGAZIN. Grupul Renault, proprietarul Dacia, a lansat o strategie de transformare digitală bazată pe inteligenţa artificială în metaverse, cu scopul de a reduce costurile de producţie, a accelera lansările de modele şi a îmbunătăţi calitatea vehiculelor. Va reuşi grupul francez să facă faţă asaltului chinezilor? # Ziarul Financiar
Paradoxul pieţelor: Bursele sunt la maxime istorice, cu volatilitate extrem de scăzută, petrolul este la minimul din 2021, iar investitorii reîncep să parieze pe active riscante şi crypto. În acelaşi timp, Rusia trimite drone în spaţiul aerian NATO, Ucraina rămâne sub asediu, guvernul Franţei riscă să pice, iar preşedintele Trump poartă un război comercial # Ziarul Financiar
Avocado, vedeta săptămânii. Ministrul agriculturii susţine că avocado e pe primul loc la importurile de fructe şi legume, dar statistica îl contrazice. Avocado contribuie cu doar 3,4% la deficitul de fructe şi legume # Ziarul Financiar
Avocado, un fruct popular printre corporatişi şi vegetarieni, care nu poate fi produs local, ar dezechilibra balanţa comercială cu produse agroalimentare a României, în special în categoria de legume şi fructe, consideră Florin Ionuţ Barbu, ministrul agriculturii, acolo unde importurile anuale sar de 1,5 miliarde de euro.
JYSK a deschis magazin în Baia Mare şi a ajuns la o reţea locală de 158 de unităţi # Ziarul Financiar
YSK, retailerul scandinav de mobilier şi produse pentru casă, a deschis joi, 18 septembrie, un nou magazin în Baia Mare, ajungând astfel la 158 de unităţi pe piaţa locală.
