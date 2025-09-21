Anca Alexandrescu l-a dat pe Caramitru jr. pe mâna POLIȚIEI. Care sunt acuzațiile jurnalistei

15:10

Nu te descuraja încă! Acordă-ți timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 22 septembrie 2025. Berbec Familia, care înseamnă mult pentru tine, poate face ca și casa ta să fie un loc mai cald și mai confortabil. Probabil că vei petrece mult timp amenajând-o pentru a primi complimente sincere. Singurul dezavantaj ar […]