Anca Alexandrescu l-a dat pe Caramitru jr. pe mâna POLIȚIEI. Care sunt acuzațiile jurnalistei
Gândul, 22 septembrie 2025 01:00
Anca Alexandrescu l-a reclamat pe Caramitru jr. la Poliție. Jurnalista îl acuză pe activist de amenințări fără echivoc la adresa sa. Anca susține că Andrei că ar fi trecut-o pe listele negre ale mercenarilor Gettica, grupare militară care activează în Ucraina. Gettica și veteranii Azov ar avea în vizor, la propriu, conservele pro-ruse din România […]
• • •
Văduva lui Charlie Kirk nu vrea MOARTEA asasinului. De ce a insistat să-și vadă soțul la MORGĂ # Gândul
Văduva defunctului Charlie Kirk, Erika, a susținut într-un interviu acordat anterior publicației New York Times (NYT) motivele pentru care nu vrea moartea celui care a luat viața soțului său și de ce a insistat să îl vadă la morgă. După șocul de a-și vedea soțul asasinat în fața propriilor copii, Erika Kirk a mers direct […]
Vicepreședintele SUA, James David Vance, a omagiat, la ceremonia funerară din Arizona, activitatea lui Charlie Kirk, notând că activistul conservator avea curajul de a spune adevărul și promova principiile creștine. ”Criminalul malefic care l-a luat pe Charlie de lângă noi se așteaptă să avem o înmormântare astăzi, dar, în schimb, avem o reînviere și o […]
Trump și Musk, din nou împreună, la funeraliile lui Charlie Kirk. Urmează discursul președintelui SUA. Au ținut cuvântări Marco Rubio și directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard și Donald Trump Jr. # Gândul
Elon Musk a fost fotografiat pentru prima dată alături de președintele Donald Trump, după ce, în urmă cu câteva luni, s-au certat. Fotografia a fost realizată la funeraliile activistului american Charlie Kirk.
Jucătorii s-au trezit cu câștiguri FABULOASE: Aplicația Superbet a dat o eroare de 30 de milioane de euro # Gândul
O eroare a aplicației Superbet a generat pentru jucători câștiguri pe bandă rulantă. Este vorba de o sumă de peste 30 de milioane de euro, așa cum a dezvăluit, în exclusivitate, ProSport. Compania de jocuri de noroc Superbet a încasat o lovitură de proporții, în numai câteva ore: din cauza unui „bug”, unul dintre jocurile […]
Mihaela Bilic a ajuns în vizorul Colegiului Medicilor. Este acuzată că promovează informații false. De la ce a pornit totul # Gândul
Mihaela Bilic se află în vizorul Colegiului Medicilor, după câteva afirmații pe care medicul nutriționist le-a făcut în spațiul public. Aceasta este acuzată de promovarea unor informații false în cadrul unei postări de pe Facebook. Medicul nutriționist afirmase într-o postare pe internet că statinele „scad dramatic producția de colesterol”. În urma afirmațiilor sale, au apărut […]
Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci # Gândul
Săptămâna 22-28 septembrie 2025 aduce vești noi pentru toate zodiile. Alina Bădic a explicat cum vor fi influențați nativii, după eclipsa de Soare. Săptămâna viitoare va fi una înfloritoare pentru unele dintre zodii. Alina Bădic a explicat, la B1TV, cum vor fi influențați nativii, după eclipsa parțială de Soare din data de 21 septembrie 2025 […]
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Au început FUNERALIILE lui Charlie Kirk. Trump se numără printre cei care vor ține discurs. Întreaga conducere politică a SUA este prezentă # Gândul
ȘTIRE INIȚIALĂ Mii de oameni au umplut stadionul din Glendale, Arizona, acolo unde se ține slujba de pomenire a activistului conservator, Charlie Kirk. Printre invitați se numără președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și multe alte personalități importante din sfera conservatoare. Înainte de începerea evenimentului, cântece evanghelice și rugăciuni întreținut atmosfera pe State Farm. Peste […]
Încep FUNERALIILE lui Charlie Kirk. Trump se numără printre cei care vor ține discurs. Întreaga conducere politică a SUA este prezentă # Gândul
ȘTIRE INIȚIALĂ Mii de oameni au umplut stadionul din Glendale, Arizona, acolo unde se ține slujba de pomenire a activistului conservator, Charlie Kirk. Printre invitați se numără președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și multe alte personalități importante din sfera conservatoare. Înainte de începerea evenimentului, cântece evanghelice și rugăciuni întreținut atmosfera pe State Farm. Peste […]
România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB” # Gândul
În ultimii șase ani, România a cheltuit peste 8 miliarde de lei pentru pensiile speciale. Din această sumă, peste 7 miliarde de lei au fost încasați de foștii magistrați. Toți contribuabilii plătesc miliarde de lei, de 6 ani, pentru un sistem aparte de pensii speciale. Între 2018 și 2024, peste 11.500 de cetățeni au beneficiat […]
Elena Lasconi, primul candidat care a vehiculat numele lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier în campania prezidențială a spus, duminică, la Antena 3 CNN că nu l-ar mai nominaliza în această funcție având în vedere măsurile de austeritate pe care le-a promovat și care au „lovit în oameni”. Mai mult, fosta candidată la prezidențiale […]
Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre SALA GOALĂ unde oficialul a vorbit prima și ultima dată despre crimă # Gândul
Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre sala goală unde oficialul a vorbit prima și ultima dată despre crimă După dezvăluirile Gândul că a ținut un discurs într-o sală goală, ministrul de Externe Oana Țoiu a […]
Ce spune Elena Lasconi despre o eventuală SUSPENDARE a lui Nicușor Dan: „Asta le atrag atenția celor care guvernează România” # Gândul
Elena Lasconi, edil de Câmpulung și fost prezidențiabil, a fost întrebată în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, dacă ia în calcul – ținând cont de contextul actual de nemulțumire – o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan. Anticipează Lasconi o suspendare din funcție a președintelui Dan? „Eu pot să cred orice, […]
Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Temperaturi de până la 32°C în vestul țării. Câte grade va avea apa mării # Gândul
Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele 24 de ore. Se vor înregistra temperaturi maxime de până la 32°C, iar vântul va sufla cu putere în anumite zone. Toamnă în calendar, vară în termometre. Ultima săptămână a lunii septembrie va aduce temperaturi de 32°C și o vreme similară cu […]
Au apărut mesajele între ASASINUL lui Charlie Kirk și iubitul său. Tyler Robinson: Îmi pare rău, eu am fost # Gândul
Procurorii au dezvăluit ce a vorbit ucigașul lui Charlie Kirk cu partenerul său de viață, la scurt timp după ce a comis asasinatul. Mesajele incriminatoare arată cum Tyler Robinson a recunoscut în fața iubitului, care face tranziția de la bărbat la femeie, cum a procedat pentru a-l lichida pe activistul Charlie Kirk. Conversația celor doi […]
Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „SISTEMUL este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară” # Gândul
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost candidat la prezidențiale a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Ora de foc”, de la Antena 3, cine conduce România în momentul de față, avându-l președinte pe Nicușor Dan. Edilul de la Câmpulung susține că frica și ura sunt două sentimente care au pus stâpânire pe România de astăzi. Lasconi […]
Anunț important pentru SUA. Trump va vorbi luni națiunii Americii despre AUTISM. Ținta, industria farmaceutică # Gândul
Donald Trump a declarat sâmbătă că administraţisa a va face luni un anunţ legat de concluziile privind autismul, fără a oferi detalii suplimentare, relatează Reuters. Anunțul ambiguu lasă totuși de înțeles că președintele are un plan legat de industria farmaceutică din SUA. Trump afirma încă din primăvară că țara sa va introduce în curând „un tarif […]
Mihai Trăistariu (48 de ani) a dezvăluit dacă are în plan s meargă în emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1, după ce în spațiul public au apărut zvonuri legate de acest aspect. Cântărețul nu s-a sfiit să mărturisească faptul că are „un farmec al său”. În cadrul unui interviu televizat, Mihai Trăistariu a făcut […]
George Simion și-a sărbătorit ziua de naștere în curtea partidului, printre voievozi, artificii și în uralele membrilor AUR # Gândul
George Simion a fost ovaționat de membrii partidului AUR de ziua sa, care l-au asaltat cu artificii și urări de sănătate. El a împlinit 39 de ani duminică. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și-a serbat ziua de naștere duminică. Imaginile postate pe Facebook îl arată în curtea sediului partidului, înconjurat de membrii, care îi […]
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât plătești pentru un sejur de Crăciun # Gândul
Puțini sunt cei care știu că Simona Halep (33 de ani) patronează un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Vezi mai jos, în articol, cât costă o noapte de cazare la hotel, dar și cât plătesc turiștii pentru un sejur cu ocazia Crăciunului. Multe persoane încep din această perioadă să caute cazări pentru sărbătorile de iarnă, […]
Foto-video. Premieră auto la București. A fost lansat un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari # Gândul
Duminică, 21 septembrie 2025, împătimiții bijuteriilor pe patru roți au putut fi martori la o super lansare: un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari. Intrarea în scenă a captat privirile tuturor vizitatorilor. În ropote de aplauze și sunetele melodioase ale motorului V8, supercarul a fost fotografiat și […]
PMW avertizează ONU: Statul palestinian fără reformarea Autorității Palestiniene va încuraja mai mult TERORISMUL # Gândul
Palestinian Media Watch (PMW) este o organizație neguvernamentală din Israel care avertizează că fără reformarea Autorității Palestiniene, recunoașterea unui stat palestinian ar încuraja terorismul. ONG-ul a realizat un raport special pentru a fi analizat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în care susține că reprezentanții Autorității Palestiniene nu au făcut suficient pentru a diminua sentimentul […]
Este panică în mai multe localități din Dolj, foarte aproape de Craiova, precum Palilula, unde a fost semnalată prezența unui urs. Autoritățile din Dolj sunt în alertă. Un urs și-a făcut apariția la aproximativ 10 kilometri de Craiova. Asta după ce în urmă cu săptămână animalul sălbatic fusese văzut într-o altă localitate din apropiere. Atunci […]
Ion Cristoiu: O știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții pentru totdeauna din PSD și PNL: USR a pus mâna și pe București # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat numirea lui Andrei Nistor pe poziția de prefect al Capitalei. „USR a anunțat desemnarea lui Andrei Nistor drept prefect al Capitalei, în urma unei împărțeli, fără nicio legătură cu democrația, europenismul, între PSD-PNL și USR. Potrivit acordului de guvernare, adică […]
Gigi Becali a anunțat echipa din meciul cu Go Ahead Eagles. Surprize în primul 11 al celor de la FCSB # Gândul
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a spus cum va arăta echipa în meciul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a Europa League. Go Ahead Eagles – FCSB se joacă joi de la ora 19:45. Gigi Becali a spus că FCSB va folosi echipa a doua în această partidă. Dar, în echipa de start […]
Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume” # Gândul
Artmark scoate la licitație obiecte de colectie rare, din aur, precum lingouri cu o greutate care variază între 100 de grame și un kilogram, dar și o selecție de numismatică exclusiv din aur. Simona Chiș, Art Advisor, a precizat, pentru Gândul, că este cea mai lichidă licitație, din punct de vedere monetar, care a existat […]
Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv # Gândul
Marea Britanie ar urma să recunoască statul Palestina duminică, anunță vicepremierul britanis David Lammy. Decizia a fost făcută publică mai târziu în cursul zilei de premierul Keir Starmer, iar Lammy a subliniat că recunoaşterea trebuie privită ca parte a unui proces de pace menit să ducă la o soluţie de tip două state. Alte ţări, […]
Cele mai bizare cazări din Europa. Locurile în care turiștii dorm în închisoare sau chiar într-o macara # Gândul
V-ați gândit unde ar putea fi cele mai bizare cazări din Europa? Tot mai multe persoane urmează concepte ieșite din comun pentru a oferi turiștilor experiențe de neuitat. Iată mai jos, în articol, câteva locuri europene unde cazarea capătă o cu totul altă dimensiune și transformă simplul act de a închiria o cameră într-o aventură […]
Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan # Gândul
România pare că a intrat pe ușa din dos în Statele Unite, cu Oana Țoiu în vizită oficială. Aflată în plină “ofensivă diplomatică” pe pământ american, acțiunea nu s-a lăsat cu nicio întâlnire la nivel înalt care să ateste valoarea Parteneriatului Strategic pe care România îl are cu SUA, în ciuda tonului victorios din postările […]
Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie” # Gândul
Invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, profesorul doctor Horațiu Moldovan, reputat chirurg cardiovascular, a vorbit despre antrenamentul „de pianiști” al medicilor. „Există acest antrenament, fără îndoială că tehnica manuală are o importanță evidentă. Asocierea cu pianiștii este reală, s-a făcut de multe ori în istorie, în general, operăm mai ușor când operăm constant, în […]
Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei # Gândul
Consiliul Alianţei Nord Atlantice s-ar putea reuni săptămâna viitoare pentru consultări, după trei avioane de vânătoare ruse de tip MIG-31 au pătruns în spațiul aerian eston. Estonia a calificat drept inacceptabilă violarea spaţiului său aerian, a decis să invoce articolul 4 din Tratatul NATO și să solicite consultări cu membrii alianţei. Discuțiile din cadrul Consiliului […]
Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale” # Gândul
Profesorul Horațiu Moldovan a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Printre altele, a discutat despre momentul când sunt prelevate organele pentru transplant. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 20 septembrie 2025. Vezi AICI podcastul. „Afirmați dumneavoastră că un om poate trăi fără inimă. Deși, […]
Marea Britanie ar urma să recunoască statul Palestina duminică, anunță vicepremierul David Lammy. Decizia va fi făcută publică mai târziu în cursul zilei de premierul Keir Starmer, iar Lammy a subliniat că recunoaşterea trebuie privită ca parte a unui proces de pace menit să ducă la o soluţie de tip două state. Alte ţări, printre […]
Sens unic „cu dedicație”? Suspiciuni privind decizia controversată de pe strada Marin Preda din Otopeni # Gândul
În plin șantier pe DN1, pentru realizarea Magistralei 6 de metrou și a stației „Otopeni”, traficul rutier a devenit un coșmar pentru șoferi și localnici. Metrorex a anunțat devieri și restricții, iar o parte din fluxul auto este direcționat prin străzile orașului Otopeni. Totuși, o arteră esențială – Strada Marin Preda – rămâne parțial blocată […]
O anchetă locală dezvăluie că, în timp ce Bolojan taie banii elevilor și profesorilor, marii evazioniști cu petrol scapă pe la vama din propriul județ # Gândul
Peste 100 de autocisterne au intrat în România, în ultima lună, fără ca acestea să fie controlate de autoritățile din România. Asta înseamnă peste 2.500 de tone de carburant de proveniență rusească, intrate în țară pe la granița de Vest, prin intermediul firmei NIS PETROL, cunoscută drept „mașina de război rusească prin care sunt albiți […]
Două avioane de vânătoare britanice au zburat în prima lor misiune de apărare deasupra Poloniei, după incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al țării. Cele două Typhoon, sprijinite de un avion de realimentare aer-aer RAF Voyager, au decolat de la RAF Coningsby, în Lincolnshire, vineri seara, înainte de a se întoarce în siguranță sâmbătă […]
AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot a românilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform unui sondaj CURS, dat publicității duminică. Partidul condus de George Simion ar strânge un număr de voturi apropiat celui strâns de primele trei formațiuni politice aflate la guvernare. Sâmbătă, un sondaj AVANGARDE arată că AUR ar strânge […]
Profesorul Horațiu Moldovan, despre XENOTRANSPLANT: „Există o soluție de a utiliza un corp de porc” # Gândul
Invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, profesorul doctor Horațiu Moldovan, reputat chirurg cardiovascular, a vorbit despre soluția modernă a xenotransplantului, care ar putea salva multe vieți omenești. „Există o soluție de a utiliza un corp de animal. De la un porc. Este vorba de a crește un animal, un corp, cu compatibilitate, modificat genetic […]
Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate” # Gândul
Profesorul Horațiu Moldovan a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A explicat, printre altele, că „nu se poate muri de supărare”, însă acest aspect are legătură cu un anumit tip de personalitate. A menționat, de altfel, faptul că există și soluții pentru a „domoli” alerta permanentă în care se află un individ. […]
Drulă constată dezastrul din București, lăsat tocmai de Nicușor Dan, susținătorul lui. În campania din 2020, Nicușor Dan avea aceleași soluții ca cele promise azi de Drulă # Gândul
Cătălin Drulă, Fostul ministru USR al Transporturilor, constată cu „stupoare”, pe Facebook, dezastrul din București în ceea ce privește traficul. Aspirant pentru un mandat la Primăria Capitalei și gata să preia „greaua moștenire” lăsată de Nicușor Dan, Drulă pare să fi descoperit în 2025 ce greu se circulă în București și cât de mult timp […]
El este Denis, tânărul dansator de doar 13 ani care a murit după ce a căzut cu TROTINETA. Mesaje cutremurătoare pe Facebook # Gândul
Băiatul de 13 ani din Sibiu care, în urma cu 3 săptămâni, a căzut de pe o trotinetă electrică și a fost rănit grav, a murit. El a ajuns în stare de comă la spital, a fost operat și internat la reanimare. Însă, de la început, prognosticul medicilor a fost rezervat. În această dimineață, rudele […]
Ce condiment să adaugi în zacuscă pentru un gust autentic. Micul secret a fost transmis de la o generație la alta # Gândul
Pentru o zacuscă gustoasă și autentică, gospodinele utilizează legume proaspete și condimente, urmând un anumit mod de preparare. Vezi mai jos, în articol, micul secret transmis din generație în generație. Ne aflăm în perioada în care se pregătesc, rând pe rând, preparatele pentru iarnă. Printre „vedetele” din această toamnă se numără murăturile, gemul, dulceața, ghiveciul […]
Nu te descuraja încă! Acordă-ți timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 22 septembrie 2025. Berbec Familia, care înseamnă mult pentru tine, poate face ca și casa ta să fie un loc mai cald și mai confortabil. Probabil că vei petrece mult timp amenajând-o pentru a primi complimente sincere. Singurul dezavantaj ar […]
„Durerea care anunță moartea”: Profesorul Horațiu Moldovan explică semnele infarctului miocardic # Gândul
Infarctul miocardic rămâne una dintre cele mai temute afecțiuni ale inimii și principala cauză de mortalitate la nivel global. Invitat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, profesorul doctor Horațiu Moldovan, reputat chirurg cardiovascular, a explicat cum „vorbește” infarctul și de ce semnele sale nu pot fi ignorate. Horațiu Moldovan este unul dintre cei mai reputați […]
Zid de drone pentru apărarea flancului estic. Nu e un titlu de carte SF, ci parte din strategia UE pentru lupta cu Rusia # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a declarat, pe 10 septembrie, că Uniunea Europeană trebuie să răspundă apelului statelor baltice de a construi „un zid de drone”, ca strategie de apărare împotriva Rusiei. Cât de fezabil este acest proiect? „Nu este vorba de o ambiție abstractă, ci de fundamentul unei apărări credibile”, declara Ursula […]
Transfăgărășanul Chinei. Cum arată Drumul Mătăsii în Mileniul trei la altitudinea de 4000 de metri # Gândul
Imagini spectaculoase filmate cu o dronă dezvăluie cum arată una din cele mai uluitoare porțiuni ale Drumului Mătăsii în mileniul trei. Este vorba de un segment al Șoselei de 1200 de kilometri care traversează, în cea mai mare parte, regiunea autonomă Xinjiang Uygur din nord-vestul Chinei. Această porțiune șerpuitoare, lungă de 75 de kilometri, la […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
‘’Cu Gândul la București’’ începe luni, 22 septembrie, de la ora 18.00. Invitat: Adrian Teodorescu # Gândul
Invitatul zilei este Adrian Teodorescu – director general Termoenergetica. Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.
