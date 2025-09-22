Exclusiv Cum a devenit peste noapte un consilier prezidențial susținătorul lui Călin Georgescu și militant AUR
SportMedia, 22 septembrie 2025 02:30
Reținerea de către DIICOT a unui agent de informații, acuzat că a vândut secrete naționale către Belarus, a provocat panică în rândul rețelelor de influență ale Kremlinului din România la gândul că acesta va vorbi. Evenimentul a dus și la explicarea unor acțiuni care s-au petrecut în urmă cu peste 10 ani în Moldova, oferind …
• • •
Acum 2 ore
02:30
Cimpanzeii sălbatici consumă echivalentul unei beri pe zi atunci când mănâncă fructe coapte aflate în fermentație, arată un nou studiu, care încearcă să explice de ce oamenii sunt atrași de băuturile alcoolice. Cercetarea, desfășurată în mediul natural din Africa, susține teoria conform căreia oamenii ar fi moștenit de la primate atât dorința de a consuma …
02:30
Ai redus recent consumul de cofeină și simți că ai cele mai intense și ciudate vise din viața ta? Nu ți se pare, chiar așa e. Dar de ce apare acest fenomen? Cu siguranță sunt multe beneficii în a consuma mai puțină cofeină – dinți mai albi, mai puține drumuri la baie – mulți oameni …
02:30
Cum arată niște pubele inteligente de milioane de euro: soluție civilizată pentru gunoi sau un tun financiar la Sectorul 1? # SportMedia
Primăria Sectorului 1 a cumpărat, în urmă cu 3 ani, 6 containere stradale smart Mr. Fill, cu cip, cu circa 5.500 de euro bucata și 2 platforme semi-îngropate de gunoi, de circa 50.000 de euro bucata. Le-a livrat și le-a instalat o firmă care, până la acel moment, nu mai făcuse afaceri. Acum, Primăria Sectorului …
02:30
Exclusiv Cum a devenit peste noapte un consilier prezidențial susținătorul lui Călin Georgescu și militant AUR # SportMedia
Reținerea de către DIICOT a unui agent de informații, acuzat că a vândut secrete naționale către Belarus, a provocat panică în rândul rețelelor de influență ale Kremlinului din România la gândul că acesta va vorbi. Evenimentul a dus și la explicarea unor acțiuni care s-au petrecut în urmă cu peste 10 ani în Moldova, oferind …
Acum 4 ore
00:30
Italia e o țară îndrăgostită de fotbal, dar acest lucru nu i-a oprit pe polițiștii din Veneția să vizeze niște „ținte" neașteptate: părinții celor 14 copii care au jucat recent fotbal într-o piață publică au fost amendați. Decizia a stârnit o adevărată dezbatere. Copiii, cu vârste între 12 și 13 ani, se aflau la începutul …
Acum 6 ore
22:30
Horoscop pentru săptămâna 22 - 28 septembrie 2025.
22:30
CFR Cluj și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1 în a doua partidă a zilei de duminică din Liga 1, în etapa cu numărul 10 din stagiunea competițională 2025/2026. Într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei, Marcus Coco, noua achiziție a ceferiștilor, și-a marcat un autogol caraghios în minutul 50, iar zece …
22:30
Cercetătorii de la Universitatea din Delaware, SUA, au reușit să sintetizeze în laborator o moleculă inspirată din guava, fruct tropical cu proprietăți recunoscute pentru efectele sale antiinflamatorii și antibacteriene. Noua variantă sintetică are potențial anti-cancerigen și ar putea deveni baza unor terapii mai eficiente și accesibile împotriva cancerului hepatic, una dintre cele mai agresive forme …
22:30
De ce nu facem țuică din avocado: suntem primii în UE la prune, la restul ne descurcăm “varză” # SportMedia
Declarația ministrului Agriculturii, Florin Barbu, potrivit căruia România are deficit comercial la alimente din cauză că românii mănâncă avocado nu are acoperire în realitate: un tablou al producției României de legume-fructe arată că țara noastră își irosește potențialul și, în ciuda proporției terenului agricol în total suprafață, suntem cu mult în urma statelor comparabile ca …
22:30
„Aș face-o!” Trump promite sprijin total Poloniei și țărilor baltice în fața provocărilor rusești # SportMedia
Președintele american Donald Trump a declarat duminică, la Casa Albă, că Statele Unite sunt pregătite să participe la apărarea Poloniei și a țărilor baltice dacă Rusia își va intensifica acțiunile militare în regiune, relatează AFP. Întrebat de un jurnalist dacă va sprijini apărarea acestor patru state membre NATO, Trump a răspuns: „Da, aș face-o, aș …
22:30
Elena Lasconi îl acuză pe Bolojan de minciună și austeritate: „Nu l-aș mai pune premier” # SportMedia
Fosta candidată la Președinția României, Elena Lasconi, și-a schimbat radical poziția față de Ilie Bolojan, premierul pe care ea însăși îl propusese în campania electorală. Lasconi a declarat, într-un interviu pentru Antena 3, că, dacă ar fi acum președinte, nu l-ar mai nominaliza în fruntea Guvernului: „A lovit în oameni. Dacă făcea reformă, nu aveam …
Acum 8 ore
20:30
Încă o veste proastă pentru FCSB. Ce se întâmplă în clasament după rezultatul meciului Slobozia – Petrolul # SportMedia
Unirea Slobozia a învins pe Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0 în prima partidă a zilei de duminică din Liga 1, iar acest rezultat reprezintă o veste proastă, încă una, pentru campioana FCSB. Și acest lucru deoarece ialomițenii au un parcurs peste așteptări în acest debut de campionat. Sunt pe 6, ultimul loc de play-off, …
20:30
Compania afectată de atacul cibernetic care a blocat aeroporturi semnase recent un contract cu NATO # SportMedia
Collins Aerospace – furnizor de sisteme de check-in și îmbarcare – a fost victima unui atac cibernetic major care a perturbat activitatea pe aeroporturi din întreaga Europă, la doar câteva zile după ce compania a semnat un contract cu Agenția NATO pentru Comunicații și Informații (NCIA). Atacul a vizat softul Muse, folosit de mai multe …
20:30
Ianis Hagi, titular pentru prima dată de la transferul în Turcia. Cum s-a descurcat românul # SportMedia
Mijlocașul român Ianis Hagi, 24 de ani, a evoluat pentru prima dată ca titular în Superliga Turciei, de la transferul său la Alanyaspor. Istanbul Basaksehir a remizat cu Alanyaspor în etapa 6 a campionatului Turciei, scor 1-1. Ianis Hagi a început ca titular, dar a fost înlocuit după minutul 66. Anterior, Ianis evoluase 13 minute …
20:30
Ceremonie grandioasă pentru Charlie Kirk în Glendale. Trump și JD Vance, printre cei care îl omagiază # SportMedia
Mii de oameni îmbrăcați în roșu, alb și albastru, purtând pe cap șepci roșii MAGA și în mâini steaguri americane, se află deja pe State Farm Stadium din Glendale, Arizona, acolo unde au loc funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, ucis pe 10 septembrie. Printre cei care vor ține discursuri se numără președintele SUA, Donald Trump, …
20:30
Horoscop zilnic pentru 22 septembrie 2025.
Acum 12 ore
18:30
Vremea de toamnă întârzie să se instaleze, iar începutul acestei săptămâni aduce temperaturi de vară în multe zone din țară. Soarele va domina cerul, iar maximele vor urca și peste 30 de grade. Totuși, de la mijlocul săptămânii, lucrurile se schimbă: se anunță o răcire accentuată, cu ploi și valori termice mai apropiate de normalul …
18:30
Propagandă plătită din Moscova pentru a destabiliza alegerile din Moldova. BBC dezvăluie o rețea rusă de fake news # SportMedia
O rețea secretă de propagandă finanțată de Rusia încearcă să perturbe alegerile democratice care urmează să aibă loc în Republica Moldova, arată BBC. Folosind un reporter sub acoperire, publicația a descoperit că rețeaua promitea să plătească participanții dacă publicau propagandă pro-rusă și știri false menite să submineze partidul de guvernământ pro-UE din Moldova, înainte de …
18:30
Echipa națională de tenis feminin a Italiei a cucerit pentru a doua oară consecutiv trofeul Billie Jean King Cup, fosta FedCup, după o finală în care a trecut de trupa Statelor Unite. Italia și-a apărat titlul în competiția pe echipe Billie Jean King Cup. În finală, Elisabetta Cocciaretto și Jasmine Paolini au învins reprezentativa Statelor …
18:30
Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali a anunțat un prim jucător care va părăsi formația roș-albastră. Campioana en-titre din Romania este în colaps, după ce în 10 partide din Liga 1 a bifat doar o singură victorie. Iar acum va debuta joi seara și în grupa principală de Europa League, având o deplasare grea …
18:30
Românii, dominați de pesimism. Două sondaje, aceeași concluzie: țara merge într-o direcție greșită # SportMedia
Două sondaje publicate în ultimele zile, unul realizat de CURS și altul de Avangarde, arată că majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar AUR se află pe primul loc în intențiile de vot. Diferențele dintre cele două cercetări privesc mai ales dimensiunea sprijinului pentru partide și nivelul de încredere în lideri politici. …
18:30
Se întâmplă în Liga 2 din fotbalul românesc: Primarul a intrat în vestiar și l-a dat afară pe antrenor # SportMedia
Lucrurile hilare și în același timp bizare nu contenesc să se întâmple în fotbalul românesc, și chiar în acela de aproape cel mai înalt nivel. Vorbim de liga secundă a României, acolo unde s-a întâmplat chiar în acest week-end ca primarul localității din care face parte echipa respectivă să își permită să coboare la vestiare …
18:30
Protestul funcționarilor ajunge la Bruxelles: România riscă sancțiuni pentru încălcarea libertății sindicale # SportMedia
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) anunță că va sesiza Comisia Europeană (CE) și Organizația Internațională a Muncii (OIM), acuzând Guvernul României de abuzuri grave împotriva propriilor angajați. Decizia vine după ce șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurcă, ar fi cerut întocmirea unor liste nominale cu salariații care au participat la protestul organizat pe 15 …
16:30
Un copil de 13 ani din Porumbacu de Jos, grav rănit la începutul lunii septembrie într-un accident cu trotineta electrică, a murit sâmbătă noapte. Decesul său a fost confirmat de reprezentanții Spitalului Clinic Județean Sibiu, după aproape trei săptămâni în care medicii au luptat să-i salveze viața. „Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în …
16:30
Criza profesorilor de fizică: Sute de posturi sunt neocupate, tot mai puțini tineri aleg învățământul # SportMedia
România se confruntă cu o criză gravă de profesori, iar una dintre cele mai afectate discipline este fizica. În timp ce sute de posturi rămân neocupate la nivel național, tinerii evită o carieră didactică, iar profesorii actuali se apropie de pensionare. Situația este critică nu doar în zonele rurale sau în orașele mici, ci chiar …
16:30
Căpitanul echipei naționale a României, Nicolae Stanciu a fost pedepsit din nou de antrenorul său francez Patrick Vieira, fiind pentru a doua oară consecutiv nefolosit. Genoa a fost învinsă dramatic în prelungiri de Bologna, scor 1-2, și de data asta antrenorul Patrick Vieira i l-a preferat căpitanului naționalei României pe Ruslan Malinovskyi. După 1-0 pentru …
16:30
FCSB se află într-o situație incredibilă în campionat, acolo unde a câștigat doar un meci din 10 partide. Dar măcar în Europa lucrurile stau mai bine pentru gruparea lui Gigi Becali, care s-a calificat în grupa principală de Europa League și va începe de joi aventura în deplasare la Go Ahead Eagles din Olanda, pe …
16:30
Peste 1,1 milioane de români vor fi afectați de greva generală care va paraliza Italia. Vor avea loc proteste masive împotriva războiului și exploatării # SportMedia
Italia, țară în care trăiesc peste 1,1 milioane de români, va fi paralizată luni de o grevă generală de 24 de ore, convocată de mai multe sindicate de bază. Protestul vizează „genocidul din Palestina și furnizarea de arme către Israel", dar și „economia de război, creșterea cheltuielilor militare și exploatarea la locul de muncă". Toate …
Acum 24 ore
14:30
Urmează o săptămână cu potențial exploziv pentru scena politică din România. Curtea Constituțională decide miercuri soarta legii pensiilor speciale pentru magistrați, iar premierul Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că o decizie negativă va duce la demisia sa. Reforma administrației locale, plafonarea prețurilor la alimente și disputa pe alegerile din București completează o agendă tensionată. …
14:30
FCSB se află într-un moment catastrofal în campionat, acolo unde nu are decât o singură victorie în cele 10 etape scurse din noua stagiune competițională. Aflată în pană de idei și inspirație, campioana roș-albastră se află și într-o situație complicată în ceea ce privește respectarea regulii jucătorului Under 21. Pentru că incepând cu stagiunea curentă, …
14:30
Atacantul român Louis Munteanu, golgheterul ediției trecute de Liga 1, trece printr-o perioadă delicată la CFR Cluj. Accidentarea lui Munteanu, fostul vârf de la Fiorentina și Farul, este de
14:30
Fostul antrenor de la Rapid, Astra sau FC Vaslui, Marius Șumudică anunță posibilitatea unei măsuri radicale pe care Gigi Becali e tentat să o ia la FCSB, după un start catastrofal de sezon pentru echipa campioană. Șumudică a comentat criza pe care o parcurge FCSB în campionat și așteaptă măsuri radicale. Ceea ce poate însemna … The post Marius Șumudică anunță o măsură radicală la FCSB: „Trebuie un șoc la echipă!” appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Ucraina prezintă oficial drona subacvatică TOLOKA – poate lovi ținte aflate la 2.000 km (Video) # SportMedia
Ucraina a prezentat public pentru prima dată drona subacvatică TOLOKA în cadrul expoziției Defense Tech Valley 2025, desfășurată la Liov. Sistemul, aflat în dezvoltare de aproximativ un an, include trei variante capabile să lovească ținte situate până la 2.000 de kilometri distanță, anunță publicația militară ucraineană Militarnyi, citată de Kiev Independent. Drona TOLOKA a fost … The post Ucraina prezintă oficial drona subacvatică TOLOKA – poate lovi ținte aflate la 2.000 km (Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:30
USR a nominalizat noul prefect al Capitalei. Cine e Andrei Nistor și ce alte posturi a căpătat partidul # SportMedia
Andrei Nistor este nominalizarea Uniunii Salvați România (USR) pentru funcția de prefect al Capitalei, a anunțat duminică filiala USR București, într-un comunicat de presă. „Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii și un sprijin real pentru cetățeni, dar și un lider care să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov”, a … The post USR a nominalizat noul prefect al Capitalei. Cine e Andrei Nistor și ce alte posturi a căpătat partidul appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Cei de la FCSB sunt într-o situație absolut catastrofală în campionat, acolo unde nu au câștigat decât un singur meci în 10 etape, fiind mult mai aproape de retrogradare sau de ratarea play-off-ului decât, evident, de titlu. Și totuși, chiar și în aceste condiții, la doar o zi după rușinea de la Botoșani, scor 1-3 … The post FCSB își fixează un obiectiv fantasmagoric: câștigarea Europa League appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Echipa care insistă pentru transferul lui George Pușcaș. Va fi antrenat de un fost selecționer # SportMedia
Atacantul român George Pușcaș este liber de contract de o bună perioadă de timp după despărțirea de turcii de la Bodrumspor. Și există acum o echipă de talie europeană care insistă pentru vârful român trecut prin Serie A pe la Palermo, printre altele. E vorba de Legia Varșovia, gruparea antrenată de fostul selecționer al României, … The post Echipa care insistă pentru transferul lui George Pușcaș. Va fi antrenat de un fost selecționer appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Un sondaj realizat zilele acestea relevă că doar un sfert dintre germani susțin interzicerea automobilelor cu motoare clasice. Automobilele germane încep să miroasă din nou a motorină și benzină. Rezultatele studiului YouGov atestă înainte de toate polarizarea politică din sânul societății germane. În vreme ce simpatizanții Verzilor și ai Stângii Radicale salută planul de interzicere … The post Germanii nu prea vor mașini electrice appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Starul argentinian Lionel Messi a reușit două goluri și a oferit o pasă decisivă, sâmbătă, în meciul pe care echipa sa, Inter Miami, l-a câștigat pe teren propriu, cu scorul de 3-2, în fața formației DC United, în Major League Soccer (MLS), informează AFP. Inter Miami a deschis scorul în minutul 35, când Messi l-a … The post Messi a reușit o dublă pentru Inter Miami în Major League Soccer appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Bloomberg: Putin a intensificat atacurile asupra Ucrainei după discuțiile cu Trump din Alaska # SportMedia
Vladimir Putin a ieșit întărit din întâlnirea cu Donald Trump: fără opoziție reală din partea preşedintelui american, liderul de la Kremlin a ordonat intensificarea atacurilor asupra Ucrainei, mizând pe forță pentru a-și impune condițiile. Vladimir Putin a decis să preseze Ucraina cu atacuri din ce în ce mai violente, inclusiv asupra sectorului energetic și a … The post Bloomberg: Putin a intensificat atacurile asupra Ucrainei după discuțiile cu Trump din Alaska appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Președintele Finlandei: Garanțiile de securitate înseamnă să fim gata să luptăm efectiv cu Rusia # SportMedia
Europa trebuie să fie pregătită să lupte efectiv cu Rusia, dacă vrea să garanteze securitatea Ucrainei. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că garanțiile de securitate aflate în discuție între țările din așa-numita „coaliție de voinţă” ar putea implica angajamente militare clare din partea statelor europene în cazul unei noi agresiuni rusești asupra Ucrainei. „Garanțiile … The post Președintele Finlandei: Garanțiile de securitate înseamnă să fim gata să luptăm efectiv cu Rusia appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Israel ar urma să fie exclusă din toate competițiile organizate de UEFA. Când are loc votul decisiv # SportMedia
După mai multe presiuni publice exercitate în ultimele luni către UEFA, forul european de la Nyon ar urma să ia o decizie radicală. Și anume, să excludă naționala Israelului din toate competițiile sale, inclusiv din preliminariile Campionatului Mondial, pe termen nelimitat. Pe fondul conflictului militar în curs din Gaza și al reacțiilor internaționale, UEFA e … The post Israel ar urma să fie exclusă din toate competițiile organizate de UEFA. Când are loc votul decisiv appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Noi interdicții pentru șoferii începători. Ar putea rămâne fără permis dacă sunt prinși la volanul unor mașini puternice # SportMedia
Șoferii începători ar putea să nu mai aibă voie să conducă mașini puternice în primii doi ani de la obținerea permisului. Asta prevede un nou proiect legislativ aflat acum în dezbaterea parlamentarilor. Demersul vine în contextul unor statistici îngrijorătoare. Sute de accidente grave, unele fatale, au avut loc din cauza lipsei de experiență la volan. … The post Noi interdicții pentru șoferii începători. Ar putea rămâne fără permis dacă sunt prinși la volanul unor mașini puternice appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Administrația Trump a îngropat o anchetă FBI privind o șpagă de 50.000 de dolari primită de actualul „țar al frontierei” # SportMedia
Administrația Trump a închis o anchetă federală privind acuzații grave de corupție la adresa lui Tom Homan, actualul „țar al frontierelor” de la Casa Albă, după ce FBI l-a filmat primind 50.000 de dolari cash într-o operațiune sub acoperire, în 2024. Ancheta a fost lansată în Texas, după ce Homan ar fi promis în vara … The post Administrația Trump a îngropat o anchetă FBI privind o șpagă de 50.000 de dolari primită de actualul „țar al frontierei” appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Un nou studiu de amploare arată că mersul pe bicicletă nu doar că face bine mediului, bugetului și siluetei, ci și creierului: poate reduce semnificativ riscul de demență. Peste 55 de milioane de persoane din întreaga lume suferă de demență, iar acest număr este de așteptat să se tripleze până în anul 2050. Analiza, care … The post Bicicleta salvează creierul: De ce mersul pe două roți poate preveni demența appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Ziua 1306 – Partizanii sabotează o fabrică de rachete. Cine vrea să doborâm avioanele Rusiei. A 35-a moarte misterioasă la Moscova # SportMedia
În ziua 1306 de război, avem mesaje ferme din partea Cehiei şi Finlandei, referitoare la apărarea Europei. Președintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat că NATO trebuie să răspundă ferm la încălcările spațiului aerian, sugerând doborârea avioanelor rusești responsabile de aşa ceva. În schimb, președintele Finlandei, Alexander Stubb, cel mai nou amic al lui Donald Trump, … The post Ziua 1306 – Partizanii sabotează o fabrică de rachete. Cine vrea să doborâm avioanele Rusiei. A 35-a moarte misterioasă la Moscova appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Răzvan Sava, portar de națională acum, fost goalkeeper la CFR Cluj, în prezent titular în Serie A pentru Udinese, a avut o seară neagră în partida cu AC Milan. Marea echipă de pe Meazza a câștigat cu 3-0, în etapa a 4-a din Serie A, pe terenul friulanilor. Românul a început partida din nou ca … The post Răzvan Sava, criticat dur de presa italiană după ce a fost zdrobit de AC Milan appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Avioane rusești intră în Estonia. SUA: Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO. Trump nu a fost informat # SportMedia
Misiunea SUA pe lângă NATO a transmis, sâmbătă, o reacţie fermă de condamnare după ce avioane de vânătoare rusești au pătruns, fără autorizație, în spațiul aerian al Estoniei, un stat membru NATO. Incidentul, petrecut vineri, este considerat de aliații occidentali drept o „violare flagrantă” și face parte dintr-o serie de provocări deliberate atribuite Moscovei. „Condamnăm … The post Avioane rusești intră în Estonia. SUA: Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO. Trump nu a fost informat appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Marea Britanie va recunoaște oficial statul Palestina, în ciuda furiei Israelului și opoziției SUA. Ce înseamnă acest gest # SportMedia
Guvernul britanic urmează să anunțe oficial, duminică, recunoașterea statului Palestina, marcând o schimbare istorică în politica externă a Londrei. Premierul Keir Starmer ar urma să confirme decizia în cadrul Adunării Generale a ONU, după ce, în iulie, declarase că Marea Britanie va face acest pas, dacă Israelul nu îndeplinește anumite condiții. Marea Britanie se alătură … The post Marea Britanie va recunoaște oficial statul Palestina, în ciuda furiei Israelului și opoziției SUA. Ce înseamnă acest gest appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Spectacol sportiv la Triathlon Pantelimon: clubul Unstoppable a dominat proba olimpică a Cupei Naționale # SportMedia
Sute de sportivi, amatori și profesioniști, s-au aliniat sâmbătă, 20 septembrie, la startul Triathlon Pantelimon, o competiție organizată de către Unstoppable Sport Club, care a fost și etapă de Cupă Națională în calendarul Federației Române de Triatlon. Performanță de top la proba olimpică Competiția principală, desfășurată pe distanță olimpică (1,5 km înot, 40 km ciclism … The post Spectacol sportiv la Triathlon Pantelimon: clubul Unstoppable a dominat proba olimpică a Cupei Naționale appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Marea Britanie a desfășurat avioane de luptă RAF Typhoon în Polonia, într-un semnal clar transmis Kremlinului că NATO nu va tolera incursiunile repetate ale Rusiei în spațiul său aerian. Măsura vine la doar câteva ore după ce trei avioane MiG-31 rusești au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Estoniei, rămânând acolo timp de 12 minute. … The post Operațiunea Eastern Sentry începe: Marea Britanie trimite Typhoon-uri în fața Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
