UMF Iași deschide azi anul universitar 2025-2026: peste 1.900 de boboci, dintre care 600 străini
Ziarul de Iasi, 22 septembrie 2025 03:20
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași deschide luni, 22 septembrie, porțile pentru noul an universitar 2025-2026.
Un bar sătesc din Moțca pare să poarte ghinion consumatorilor. Un cetățean olandez va ajunge în spatele gratiilor după ce s-a legat degeaba de un alt consumator. După un an, alt scandal l-a adus în fața judecătorilor pe un consumator care reacționase violent la sâcâiala altuia.
Doi tineri din Iași, George Neculai și Vali Iovu, au devenit donatori voluntari de celule stem hematopoietice. Aceștia au decis să contribuie la tratamentul pacienților cu afecțiuni hematologice grave, precum leucemia sau limfoamele maligne. Alegerea lor nu a fost determinată de experiențe personale, ci de dorința de a sprijini comunitatea. La nivel național, peste 30 de pacienți așteaptă un donator compatibil.
În perioada aceasta, de criză a deficitului bugetar, poate ar fi oportună redeschiderea discuției privind reforma Parlamentului, prin raportare la rezultatele Referendumului de trecere la unicameralism și reducerea numărului de parlamentari din 2009.
Romanul Multă forță și un dram de gingășie de Andrei Dósa, apărut la Editura Polirom și remarcat prin nominalizarea la Premiul liceenilor FILIT 2021, va fi publicat în traducere în limba maghiară de Benji Horváth, la Editura Helikon.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași deschide luni, 22 septembrie, porțile pentru noul an universitar 2025-2026.
Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit News.ro.
Politehnica Iași a câștigat primul meci jucat pe teren în Seria A a ultimului eșalon intern de handbal masculin. După ce a pierdut la „masa verde" duelul din prima rundă cu HC Vaslui 2, Poli s-a impus în runda a doua, la Buzău, în fața unui alt „satelit" al unei grupări de primă ligă. Scorul duelului de sâmbătă, de la Buzău, a fost 33-31 (18-15).
Traficul pe șoseaua Bucium este, sâmbătă la prânz, unul infernal. Șoferii se plâng că se circulă „bara la bară" pe o distanță de mai mulți kilometri, de la Dedeman și până la OMV Petrom, dar și pe pasarela Bucium.
Politehnica Iași – Metalul Buzău 2-1 (1-0), în etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal.
România va introduce, treptat, un nou sistem digital de control la frontieră, menit să reducă aglomerația și să crească securitatea la punctele de trecere. Cum spre sfârșit de săptămână mulți basarabeni vin la Iași pentru cumpărături sau evenimente, sistemul ar putea însemna cozi mai scurte în vamă în următoarele luni.
Mai mult decât oriunde în România, județul Iași trebuie să pună urgent accent pe digitalizare. Tinerii Gen Z (născuți între 1997 - 2009), împreună cu copiii din Generația Alfa (născuți între 2010 - 2024) se găsesc aici într-o proporție mai mare decât în restul țării.
Ultima parte a interviului nostru cu prof.dr. Adrian Stoleriu, Decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu" Iași, este dedicată, ca și precedentele articole, modului în care se pregătesc artiștii vizuali pentru o conviețuire cu Inteligența Artificială, AI care promite să le fie când unealtă, când competitor.
Locuitorii Iașului sunt invitați să lase mașinile acasă și să opteze pentru alternative prietenoase cu mediul: mersul pe jos, bicicleta, trotineta sau transportul public. Luni, 22 septembrie, va fi marcată Ziua Mondială Fără Mașină.
O ieșeancă a încercat să-i înduplece pe judecători, spunând că furase doar împinsă de soțul ei. După ce acesta fusese încarcerat, la rându-i, se cumințise. Chiar să fi vrut însă, judecătorii nu aveau ce-i face. Și așa fusese tratată cu mănuși.
Ce s-a schimbat în cel mai vechi sport de pe lume și cât mai contează atletismul pentru români și România pentru atletism.
Infidelitatea și absența afectivă creează tensiuni majore într-o relație, iar lipsa dialogului între parteneri pe această temă amplifică durerea și confuzia. Când emoțiile rămân nespuse, iar comunicarea este evitată, neîncrederea crește, iar relația poate ajunge într-un impas în care ambii parteneri se simt neputincioși.
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău, potrivit News.ro.
Ieșeanul Rareș Andrei Berihoi, în vârstă de 23 de ani, este dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit pentru a-l duce la Penitenciar în vederea executării unei pedepsei definitive, după ce a omorât un pieton aflat pe trecere. Numele său figurează deja pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Persoane urmărite".
Politehnica Iași a învins astăzi, chinuit, modesta echipă Metalul Buzău, cu 2-1 (1-0), în etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal. La finalul partidei în care Poli a jucat foarte slab, golul victoriei fiind marcat din penalty, în prelungiri, antrenorul gazdelor, Anthony „Tony" Da Silva, s-a contrazis în ceea ce privește evoluția echipei, spunând ba că a căzut fizic, ba nu.
Voi continua cu analiza funcției stilistice și discursive a prezenței unor inserate latinești într‑un fragment de proză rămas între manuscrisele poetului și intitulat Archaeus.
Politehnica Iași întâlnește astăzi, în Copou, de la 12:30, Metalul Buzău, meci contând pentru etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal.
(cu Ecaterina Ilisei printre gânduri și amintiri, la cinci ani de la sălășluirea în veșnicie)
Deputatul Ștefan Tănasă, șef al USR Iași, a adresat o interpelare ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, cerând explicații privind timpii de așteptare la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului „Sf. Spiridon" Iași, cea mai mare unitate de urgență din regiunea Moldovei. Ce a răspuns ministerul?
Astăzi, de la ora 12:30, în Copou, Politehnica Iași – Metalul Buzău, în etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal.
Actrița Maia Morgenstern și-a exprimat admirația pentru Iași într-un scurt interviu acordat pentru „Ziarul de Iași", între repetițiile pentru spectacolul „Bungalow 21", prezentat publicului ieșean. „Ador publicul ieșean! Mă simt așteptată, iubită, respectată, iar asta îmi creează un sentiment profund de responsabilitate", a spus actrița.
Consilierii locali au aprobat proiectul pentru reorganizarea circulației tramvaielor în zona centrală, în jurul Palatului Culturii.
Vacanțe mai scumpe, dar planificate cu mult timp înainte, și „o preferință covârșitoare pentru confort", sunt câteva dintre tendințele observate de una dintre cele mai mari agenții de turism care operează în România. În plus, Join-Up atrage atenția unui nou fenomen pe piața vacanțelor: femeile de peste 40 de ani sunt mai active pe zona călătoriilor „solo". În rândul celor care aleg să călătorească singuri, raportul este de doi la unu în favoarea femeilor.
Vila care a aparținut avocatului Mihail Vlasov, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, ieșit din închisoare în urmă cu câțiva ani, este din nou scoasă la vânzare. Imaginile și filmările obținute de „Ziarul de Iași" surprind o casă complet diferită față de cum era înainte.
După ce a pierdut la „masa verde" meciul contra CSM Vaslui II, de pe teren propriu, din prima etapă a sezonului 2025-2026 a ultimului eșalon intern de handbal masculin, Politehnica Iași are azi prilejul de a juca prima partidă a stagiunii.
Deși agricultura se confruntă cu un val de insolvențe și falimente, numărul firmelor active în cultivarea cerealelor, leguminoaselor și oleaginoaselor a crescut atât în Iași, cât și la nivel național. Sectorul rămâne atractiv pentru investiții, în ciuda presiunilor economice tot mai accentuate.
Nebunia socială pare contagioasă. Oricâte explicații logice s-ar da, oricâte cifre s-ar pune pe masă, orice argument fundamentat ar fi aruncat pe masa negocierilor, nimic nu pare să conteze.
Filarmonica „Moldova" din Iași deschide Stagiunea 2025-2026 cu un concert vocal-simfonic extraordinar, care va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților.
Una din explicațiile pentru care premarele Mihăiță
Eliminat pe finalul unui meci din Cupa Rusiei, tunisianul Nader Ghandri i-a oferit tricoul său unui suporter din tribune... înainte de a-l recupera, cerându-şi scuze, şi de a reveni pe teren după anularea cartonaşului roşu, relatează RMC Sport, citat de News.ro. Articolul Scene bizare la un meci de fotbal din Rusia: Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Formaţia FC Botoşani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1, scrie News.ro. Articolul Campioana României, „răpusă” în Moldova. FC Botoşani a învins cu 3-1 FCSB, după ce a revenit de la 0-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un pieton a scăpat ca prin urechile acului de la o posibilă tragedie, după ce o mașină care circula cu viteză a pierdut controlulîn curbă și a intrat pe trotuar, la intrarea dinspre Ciurea. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18. Articolul VIDEO | Un pieton din Iași a scăpat ca prin minune, după ce o mașină a intrat pe trotuar apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Luca Zidane, fiul lui Zinedine, celebrul francez câştigător al Cupei Mondiale, şi-a schimbat apartenenţa internaţională la Algeria, pentru a păşi pe urmele tatălui său şi a juca la Cupa Mondială, scrie News.ro. Articolul Fiul lui Zidane s-a decis! Pentru ce națională a ales să joace, în speranţa că va ajunge la Cupa Mondială apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cele două echipe din județul Iași care activează în Liga a III-a de fotbal au jucat vineri seară în etapa a IV-a, ambele fiind învinse. Articolul FOTBAL Echipele ieșene, ciuca bătăilor. Vasluiul s-a impus în Copou! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ruşii vor concura ca sportivi neutri independenţi, fără steag naţional sau imn, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, a anunţat vineri Comitetul Olimpic Internaţional, care menţine aceleaşi sancţiuni ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut, scrie News.ro. Articolul Ruşii şi belaruşii vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Decizia luată de CIO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, vineri, organizarea unui moment de reculegere la partidele din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în memoria lui Florin Marin, care a încetat din viaţă joi, la vârsta de 72 de ani, scrie News.ro. Articolul Moment de reculegere în memoria lui Florin Marin, ținut înaintea partidei Politehnicii de mâine apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Perechea Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh (România/Taiwan) a fost eliminată, vineri, în sferturile de finală ale probei de dublu de la Korean Open, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste un milion de dolari, potrivit News.ro. Articolul Jaqueline Cristian a fost eliminată în sferturi la dublu, la Korea Open apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
O companie aeriană care a analizat timp de mai mulți ani piața zborurilor aeriene din Iași a deschis această destinație simultan pe aeroporturile Iași și Chișinău. Articolul Cu avionul direct de la Iași la Dubai, un mare hub pentru lumea întreagă. Arabii urmăreau Iașul de 9 ani. Relatare de la lansarea „flydubai” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Expoziția din 2025, de la Galeriile „Pallady”, care se va vernisa mâine, 20 septembrie, de la ora 11,30, vine cu un florilegiu de peisaje ce surprind momentele eclatante ale anotimpurilor, cu naturi statice, flori mai ales și cu pitorești colțuri de peisaj urban și rural. Articolul Sub arcadele unui nou deceniu: pictorul Bogdan Bârleanu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un grav accident de circulație s-a petrecut în urmă cu câteva momente, în Centrul Iașului, pe strada Anastasie Panu. Articolul Accident cu răniți în Centru, pe Anastasie Panu: blocaj total la oră de vârf pe sute de metri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Infertilitatea rămâne una dintre cele mai sensibile teme medicale. Această afecțiune nu este doar o provocare medicală, ci și una emoțională, care pune de cele mai multe ori la încercare relația de cuplu. Dr. Bogdan Doroftei, medic primar obstetrică-ginecologie, explică de ce un diagnostic complet și corect este cheia oricărui plan de tratament și cum influențează acesta șansele reale de a deveni părinți. Articolul „Dacă nu poți rămâne însărcinată, te las”. De ce infertilitatea nu trebuie să devină o dramă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
O elevă de clasa a VII-a de la Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” din Iași a ajuns la spital miercuri, 17 septembrie, după ce i s-a făcut rău la ore. Copila consumase un dispozitiv de tip vape și o băutură energizantă, înainte să intre la cursuri. Articolul Elevă de clasa a VII-a din Iași de la școală cu renume, a ajuns la spital după ce a fumat un vape cu substanțe interzise. I s-a făcut rău în timpul orei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Dacă într-un articol precedent am analizat impactul școlii asupra traficului și mobilității persoanelor în sudul Iașului, în prezenta analiză ne propunem să extindem problematica la nivelul întregului municipiu. Articolul ANALIZĂ | De ce ne sufocăm în trafic la Iași când începe școala? Care sunt punctele nevralgice și ce soluții pot fi implementate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
La comanda Primăriei, Citadin a început lucrări de decopertare și reparații ale carosabilului de pe pasajul Socola. Intervențiile nu fac parte din contractul de modernizare semnat de municipalitate cu Conest în august 2023: lucrările aferente acestui contract vor demara după ce Primăria va relansa licitația de execuție a drumului provizoriu peste calea ferată - în acest sens, astăzi, consilierii locali vor aproba o creștere de buget. Articolul Atenție, șoferi: zonă de evitat! Se toarnă asfalt pe pasajul Socola: intervențiile Citadin sunt temporare, până la începerea lucrărilor de modernizare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ceremonie de schimbare a șefului Garnizoanei Iași, ieri. Pentru prima dată în ultimii ani, schimbarea comandantului garnizoanei a avut loc fără accesul altor civili în afară de politicieni, inclusiv mass-media neavând acces, de altfel nefiind nici măcar anunțată. În schimb, oficialii politici locali s-au îngrămădit la eveniment. Articolul Schimbare cu fast a șefului garnizoanei din Iași. În premieră, ceremonia a fost rezervată doar politicienilor: mass media și alți civili, ținuți la poartă. „E eveniment privat” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal începe astăzi, la Oradea, când are loc meciul dintre FC Bihor și FC Bacău. Articolul FOTBAL O etapă întinsă pe durata a cinci zile. Politehnica joacă mâine de la ora 12:30 în Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
