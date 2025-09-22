Italia: Închisoare pentru deepfake-uri AI
Ziarul Lumina, 22 septembrie 2025 03:30
Parlamentul Italiei a aprobat o lege-cadru privind inteligenţa artificială (AI), care prevede că distribuirea de deepfake-uri (imagini sau filmări false generate de AI) fără consimţământul celor
Acum 2 ore
03:30
Acum 8 ore
22:00
Fraților, noi suntem după Isaac, fii ai făgăduinței. Ci, precum atunci cel ce se născuse după trup prigonea pe cel ce se născuse după Duh, tot așa și acum. Dar ce zice Scriptura? «Izgonește pe roabă și
21:50
Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca, Episcop de Sinope # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în ţinutul Vrancei în prima jumătate a secolului al 17-lea. Datorită vieţii sale duhovniceşti a fost ales stareţ al Mănăstirii Bogdana, pe care a şi reconstruit-o. În an
21:50
„În vremea aceea, ieșind Iisus din corabie, îndată L-au cunoscut cei din ținutul Ghenizaretului. Și străbăteau tot ținutul acela și au început să-I aducă bolnavi pe paturi, acolo unde auzeau că este El.
21:20
De fiecare dată când o sărbătoare cu cruce roșie cade în timpul săptămânii, sunt prezentă și eu cu elevii mei la una dintre bisericile comunei Valea Doftanei („Sfinții Voievozi”, „Adormirea Maicii
21:20
Un sondaj realizat în anul 2021 de Institutul Național de Sănătate Publică, la care au participat aproximativ 700 de persoane, arată că 47% dintre respondenți nu consumau zilnic două porții de fructe și două
21:20
România, Republica Moldova şi Ucraina au semnat, recent, la Chişinău, un memorandum privind înscrierea Complexului Cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni-Trypillia în patrimoniul UNESCO, prin intermediul unui do
21:20
În discursul său din 10 septembrie despre starea Uniunii Europene, preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat că va numi un grup de experţi, până la sfârşitul acestui an, pentru a oferi
21:20
După ce preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va adopta sancţiuni „importante” asupra petrolului rusesc numai dacă și ţările europene fac acelaşi lucru, Slovacia şi Ungaria - principalele state
21:20
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns săptămâna trecută „lentoarea” cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce a prezentat un raport î
21:20
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a anunţat că va discuta în această săptămână cu miniştrii apărării din Uniunea Europeană despre crearea unui „zid al dronelor”, o linie de apărare de
21:20
21:20
Sute de mii de sindicaliști din rândul profesorilor, mecanicilor de locomotivă, farmaciştilor şi personalului spitalicesc din Franţa au fost joi în grevă, transmite Reuters. Sindicatele solicită anularea
21:20
Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop este unul dintre marii sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române și ai întregii Ortodoxii. Este numit de Biserică în multe feluri, precum crin al Raiului, apostol plin de Duhul Sf
21:20
Printre sfinții din calendarul Bisericii noastre, un loc aparte îl ocupă sfinții ierarhi, cei care, alături de domnitori, au avut sfânta îndatorire de a conduce poporul român, separat în cele două pri
21:20
Suntem chemați să ne înălțăm privirea, dincolo de lumea aceasta - spre Dumnezeu, Izvorul oricărui bine, Dătătorul ajutorului nevăzut și al darurilor desăvârșite. De acolo vine mângâierea. „Ridicat-am
21:20
Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) Luca 5, 1-11În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau
21:20
Pe Părintele Patriarh Daniel l-am întâlnit la Sibiu, unde am urmat în aceiași ani (1970-1974) cursurile Institutului Teologic din acest oraș încărcat de istorie. Anul 1970 a fost primul an în care puterea
21:20
Anul 2025 marchează un moment de referinţă din istoria spiritualităţii româneşti - împlinirea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie (4 februarie 1925). Dacă Unirea de la
21:10
Este posibil ca harul pe care Dumnezeu Însuși ni l-a dat să fie pierdut? Sau, mai degrabă, să fie retras, luat de la noi? Este de imaginat un act de o asemenea „cruzime” sufletească, în contul unor creștini
21:10
Mai întâi de toate, de ce-ar trebui salvată?Simplu, pentru că este atacată și asaltată, zi de zi, ceas de ceas și-n proporție de masă, într-un mod în care, dacă ar fi, o persoană, ar trebui deschise
21:10
Relația omului cu făptura necuvântătoare, perspective teologice la Cuviosul Siluan Athonitul # Ziarul Lumina
Atașarea excesivă față de lumea necuvântătoarelor ajunge adesea să ocupe un spațiu sufletesc viran, rămas gol prin atrofierea relațiilor sufletești cu oamenii din jur. În Occident, unde problema în cauză ar
21:10
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează, în perioada 24-26 septembrie 2025, o serie de activități dedicate accesibilizării și incluziunii sociale, în cadrul proiectului „Inclusion and
Acum 12 ore
19:10
Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, duminică, 21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana a avut loc slujba solemnă a
17:20
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, biserica Parohiei Fefelei, cu hramurile „Sfântul
Acum 24 ore
15:50
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a sfințit duminică, 21 septembrie, paraclisul cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie” al Direcției Gen
15:30
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, la Catedrala Patriarhală din București. Preasfinția
14:50
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în
13:30
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Apostol Toma” din Melbourne, Australia, la ceas de sărbătoare # Ziarul Lumina
Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Episcop Mihail,Preacucernice Părinte Marian Dincă,Onorați membri ai Consiliului Parohial și ai Adunării Parohiale,Iubiți credincioși și
Ieri
19:40
Fraților, știind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credința în Hristos Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele Legii,
19:40
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit astăzi, 20 septembrie, în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” - Ghencea, Protopopiatul I Capitală. Ierarhul a s
19:40
Sfântul Codrat a fost ucenic al Apostolilor Domnului. După Tradiția Bisericii, el a propovăduit Evanghelia în mai multe locuri, dar în special în Atena, unde a fost și episcop. În apărarea creștinilor
12:20
Singurul lăcaș de rugăciune din București care păstrează în patrimoniul său sacru fragmente din cinstitele moaște ale Sfinților Mari Mucenici Eustație și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor, Agapie și
09:30
În perioada 12-16 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat într-o amplă misiune pastoral-misionară în sud-vestul Regatului Suediei, aducând
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Fraților, pentru aceasta am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte căile mele cele în Hristos Iisus, cum învăț eu pretutindeni în toată Biserica. Și
21:00
„În vremea aceea s-au apropiat de Iisus ucenicii Lui ca să-I arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: Vedeți toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se
21:00
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XX, VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 270-271„Cea mai mare parte din semnele sfârșitului lumii s-au împlinit: Evanghelia s-a
20:50
Sfinţii Mari Mucenici Eustație şi soţia sa, Teopista cu cei doi fii ai lor: Agapie şi Teopist # Ziarul Lumina
Sfântul Eustație a fost un vestit căpitan de oşti, pe vremea împăratului Traian (98-117). Înainte de a se boteza, numele său era Plachida, iar soţia lui se numea Tatiana. Mergând într-o zi la vânătoare, a v
15:30
De curând, părintele Mihai Hau și‑a încheiat activitatea de consilier patriarhal și director al Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Cu acest prilej, astăzi, 19 septembrie, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, i‑a oferit acestuia, din partea Părintelui Patriarh Daniel, Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, în semn de recunoștință pentru activitatea rodnică și bogată desfășurată vreme îndelungată în această funcție.
15:30
În această toamnă, Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, sărbătorește frumoasa vârstă de 35 de ani de activitate,
14:50
Comunitatea Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari își sărbătorește sâmbătă, 20 septembrie 2025, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Mucenici Eustație, soția sa, Teopista, și cei doi fii, Agapie și Teopist.
14:10
Părintele arhidiacon Mihail Bucă și Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale vor susține un concert caritabil sâmbătă, 27 septembrie, începând cu ora 19:00.Evenimentul este organizat cu prilejul
14:10
Miercuri, 17 septembrie, a avut loc lansarea volumului de studii teologice „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!” al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.„Strălucește
14:10
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la manifestările dedicate comemorării eroilor căzuți în bătălia de la Păuliș, acum 81 de ani.În cadrul ceremoniei, ierarhul a
14:00
Consiliul de administraţie al Grădiniţei Happy Kids Otopeni, cu sediul în localitatea Otopeni, str. I.L. Caragiale nr. 17, judeţul Ilfov, tel. 0723.179.292, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea
11:30
Timp de două zile, la Iași s‑a desfășurat cea de‑a patra ediție a Simpozionului „Tradiția patristică în actualitate”, dedicat cercetării operelor Sfinților Părinți. Evenimentul este organizat de
11:30
Joi, 18 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat slujba de sfințire a lucrărilor de amenajare, pictare și înfrumusețare a paraclisului din cadrul
11:10
Tabăra Națională „Tradiție și noutate” - Ediția 2025, în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului # Ziarul Lumina
Anul acesta, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat și găzduit Tabăra Națională „Tradiție și noutate”, la nivelul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, aceasta făcând
11:00
Începutul anului școlar a fost întâmpinat cu o nouă activitate social‑filantropică, în cuprinsul Protopopiatului Tinca. Activitatea s‑a desfășurat în cadrul programului „Ajută un copil să meargă la
18 septembrie 2025
22:40
În fiecare vineri, în Biserica Ortodoxă cinstim Sfânta Cruce, iar la începutul anului bisericesc, în data de 14 septembrie, sărbătorim Înălţarea Sfintei Cruci, care este precedată şi urmată de două
