Italia: Închisoare pentru deepfake-uri AI

Ziarul Lumina, 22 septembrie 2025 03:30

Parlamentul Italiei a aprobat o lege-cadru privind inteligenţa artificială (AI), care prevede că distribuirea de deepfake-uri (imagini sau filmări false generate de AI) fără consimţământul celor

Acum 2 ore
03:30
Italia: Închisoare pentru deepfake-uri AI
Parlamentul Italiei a aprobat o lege-cadru privind inteligenţa artificială (AI), care prevede că distribuirea de deepfake-uri (imagini sau filmări false generate de AI) fără consimţământul celor
Acum 8 ore
22:00
Galateni 4, 28-31; 5, 1-10 Ziarul Lumina
Fraților, noi suntem după Isaac, fii ai făgăduinței. Ci, precum atunci cel ce se născuse după trup prigonea pe cel ce se născuse după Duh, tot așa și acum. Dar ce zice Scriptura? «Izgonește pe roabă și
21:50
Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca, Episcop de Sinope Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în ţinutul Vrancei în prima jumătate a secolului al 17-lea. Datorită vieţii sale duhovniceşti a fost ales stareţ al Mănăstirii Bogdana, pe care a şi recons­truit-o. În an
21:50
Marcu 6, 54-56; 7, 1-8 (Datinile Legii) Ziarul Lumina
„În vremea aceea, ieșind Iisus din corabie, îndată L-au cunoscut cei din ținutul Ghenizaretului. Și străbăteau tot ținutul acela și au început să-I aducă bolnavi pe paturi, acolo unde auzeau că este El.
21:20
Ora de religie... în biserică Ziarul Lumina
De fiecare dată când o sărbătoare cu cruce roșie cade în timpul săptămânii, sunt prezentă și eu cu elevii mei la una dintre bisericile comunei Valea Doftanei („Sfinții Voievozi”, „Adormirea Maicii
21:20
Fibrele și probioticele, prioritare pentru menținerea sănătății Ziarul Lumina
Un sondaj realizat în anul 2021 de Institutul Național de Sănătate Publică, la care au participat aproximativ 700 de persoane, arată că 47% dintre respondenți nu consumau zilnic două porții de fructe și două
21:20
Dosar comun de înscriere în patrimoniul UNESCO Ziarul Lumina
România, Republica Moldova şi Ucraina au semnat, recent, la Chişinău, un memorandum privind în­scrierea Complexului Cultural Precucuteni-A­riuşd-Cucuteni-Trypillia în patrimoniul UNESCO, prin intermediul unui do
21:20
Pași către reglementarea accesului copiilor la rețelele sociale Ziarul Lumina
În discursul său din 10 septembrie despre starea Uniunii Europene, preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat că va numi un grup de experţi, până la sfârşitul acestui an, pentru a oferi
21:20
State încă dependente de gazul rusesc Ziarul Lumina
După ce preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va adopta sancţiuni „importante” asupra petrolului rusesc numai dacă și ţările europene fac acelaşi lucru, Slovacia şi Ungaria - principalele state
21:20
Draghi: Europa se mișcă prea încet pe plan economic Ziarul Lumina
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns săptămâna trecută „lentoarea” cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce a prezentat un raport î
21:20
Discuții despre „zidul dronelor” Ziarul Lumina
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a anunţat că va discuta în această săptămână cu miniştrii apărării din Uniunea Europeană despre crearea unui „zid al dronelor”, o linie de apărare de
21:20
Italia: Închisoare pentru deepfake-uri AI
Parlamentul Italiei a aprobat o lege-cadru privind inteligenţa artificială (AI), care prevede că distribuirea de deepfake-uri (imagini sau filmări false generate de AI) fără consimţământul celor
21:20
Noi proteste în Franța Ziarul Lumina
Sute de mii de sindicaliști din rândul profesorilor, mecanicilor de locomotivă, farmaciştilor şi personalului spitalicesc din Franţa au fost joi în grevă, transmite Reuters. Sindicatele solicită anularea
21:20
Sfântul Arsenie de la Prislop: Un văzător de Dumnezeu izvorâtor de har Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop este unul dintre marii sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române și ai întregii Ortodoxii. Este numit de Biserică în multe feluri, precum crin al Raiului, apostol plin de ­Duhul Sf
21:20
Mitropolitul martir Antim Ivireanul, păstor sfânt de suflete și sfetnic înțelept Ziarul Lumina
Printre sfinții din calendarul Bisericii noastre, un loc aparte îl ocupă sfinții ierarhi, cei care, alături de domnitori, au avut sfânta îndatorire de a conduce poporul român, separat în cele două pri
21:20
Privind către cer prin turla Catedralei Ziarul Lumina
Suntem chemați să ne înălțăm privirea, dincolo de lumea aceasta - spre Dumnezeu, Izvorul oricărui bine, Dătătorul ajutorului nevăzut și al darurilor desăvârșite. De acolo vine mângâierea. „Ridicat-am
21:20
Domnul are puterea să ne dea roade bogate Ziarul Lumina
Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată) Luca 5, 1-11În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau
21:20
Despre Patriarhul Daniel, așa cum l-am cunoscut Ziarul Lumina
Pe Părintele Patriarh Daniel l-am întâlnit la Sibiu, unde am urmat în aceiași ani (1970-1974) cursurile Institutului Teologic din acest oraș încărcat de istorie. Anul 1970 a fost primul an în care puterea
21:20
Catedrala Naţională - o rugăciune a Patriarhului înălţată spre cer Ziarul Lumina
Anul 2025 marchează un moment de referinţă din istoria spiritualităţii româneşti - împlinirea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie (4 februarie 1925). Dacă Unirea de la
21:10
Pierderea harului Ziarul Lumina
Este posibil ca harul pe care Dumnezeu Însuși ni l-a dat să fie pierdut? Sau, mai degrabă, să fie retras, luat de la noi? Este de imaginat un act de o asemenea „cruzime” sufletească, în contul unor creștini
21:10
Cum salvăm limba română? Ziarul Lumina
Mai întâi de toate, de ce-ar trebui salvată?Simplu, pentru că este atacată și asaltată, zi de zi, ceas de ceas și-n proporție de masă, într-un mod în care, dacă ar fi, o persoană, ar trebui deschise
21:10
Relația omului cu făptura necuvântătoare, perspective teologice la Cuviosul Siluan Athonitul Ziarul Lumina
Atașarea excesivă față de lumea necuvântătoarelor ajunge adesea să ocupe un spațiu sufletesc viran, rămas gol prin atrofierea relațiilor sufletești cu oamenii din jur. În Occident, unde problema în cauză ar
21:10
Activități incluzive la Muzeul Naţional de Istorie Ziarul Lumina
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) organizează, în perioada 24-26 septembrie 2025, o serie de activități dedicate accesibilizării și incluziunii sociale, în cadrul proiectului „Inclusion and
Acum 12 ore
19:10
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana Ziarul Lumina
Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, duminică, 21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana a avut loc slujba solemnă a
17:20
Slujba de târnosire a bisericii Parohiei Fefelei, judeţul Prahova Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, biserica Parohiei Fefelei, cu hramurile „Sfântul
Acum 24 ore
15:50
Binecuvântarea lucrărilor la paraclisul Centrului DGASPC Ziarul Lumina
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a sfințit duminică, 21 septembrie, paraclisul cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie” al Direcției Gen
15:30
Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci la Catedrala Patriarhală Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, la Catedrala Patriarhală din București. Preasfinția
14:50
„Sufletul este mai de preț decât orice lucru trecător din lumea aceasta” Ziarul Lumina
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în
13:30
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Apostol Toma” din Melbourne, Australia, la ceas de sărbătoare Ziarul Lumina
Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Episcop Mihail,Preacucernice Părinte Marian Dincă,Onorați membri ai Consiliului Parohial și ai Adunării Parohiale,Iubiți credincioși și
Ieri
19:40
Galateni 2, 16-20 Ziarul Lumina
Fraților, știind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credința în Hristos Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele Legii,
19:40
Hirotonii la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” - Ghencea din Capitală Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit astăzi, 20 septembrie, în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” - Ghencea, Protopopiatul I Capitală. Ierarhul a s
19:40
Odovania praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona Ziarul Lumina
Sfântul Codrat a fost ucenic al Apostolilor Domnului. După Tra­diția Bisericii, el a propovăduit Evanghelia în mai multe locuri, dar în special în Atena, unde a fost și episcop. În apărarea creș­tinilor
12:20
Sfântul Mare Mucenic Eustație și familia sa, prăznuiți în Capitală Ziarul Lumina
Singurul lăcaș de rugăciune din București care păstrează în patrimoniul său sacru fragmente din cinstitele moaște ale Sfinților Mari Mucenici Eustație și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor, Agapie și
09:30
Vizite pastorale în Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord Ziarul Lumina
În perioada 12-16 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat într-o amplă misiune pastoral-misionară în sud-vestul Regatului Suediei, aducând
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
I Corinteni 4, 17-21; 5, 1-5 Ziarul Lumina
Fraților, pentru aceasta am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte căile mele cele în Hristos Iisus, cum învăț eu pretutindeni în toată Biserica. Și
21:00
Matei 24, 1–13 Ziarul Lumina
„În vremea aceea s-au apropiat de Iisus ucenicii Lui ca să-I arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: Vedeți toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se
21:00
Semnele celei de-a doua veniri Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XX, VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 270-271„Cea mai mare parte din semnele sfârșitului lumii s-au împlinit: Evanghelia s-a
20:50
Sfinţii Mari Mucenici Eustație şi soţia sa, Teopista cu cei doi fii ai lor: Agapie şi Teopist Ziarul Lumina
Sfântul Eustație a fost un vestit căpitan de oşti, pe vremea împăratului Traian (98-117). Înainte de a se boteza, numele său era Plachida, iar soţia lui se numea Tatiana. Mergând într-o zi la vânătoare, a v
15:30
Distincție de vrednicie pentru un vechi ostenitor al Administrației Patriarhale Ziarul Lumina
De curând, părintele Mihai Hau și‑a încheiat activitatea de consilier patriarhal și director al Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Cu acest prilej, astăzi, 19 septembrie, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, i‑a oferit acestuia, din partea Părintelui Patriarh Daniel, Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, în semn de recunoștință pentru activitatea rodnică și bogată desfășurată vreme îndelungată în această funcție.
15:30
O nouă selecție organizată de Corul „Symbol - Jean Lupu” Ziarul Lumina
În această toamnă, Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, sărbătorește frumoasa vârstă de 35 de ani de activitate,
14:50
Biserica Iancu Vechi‑Mătăsari îşi sărbătoreşte hramul de toamnă Ziarul Lumina
Comunitatea Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari își sărbătorește sâmbătă, 20 septembrie 2025, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Mucenici Eustație, soția sa, Teopista, și cei doi fii, Agapie și Teopist.
14:10
Concert caritabil la Sala Dalles Ziarul Lumina
Părintele arhidiacon Mihail Bucă și Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale vor susține un concert caritabil sâmbătă, 27 septembrie, începând cu ora 19:00.Evenimentul este organizat cu prilejul
14:10
Lansarea volumului „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!” Ziarul Lumina
Miercuri, 17 septembrie, a avut loc lansarea volumului de studii teologice „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!” al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.„Strălucește
14:10
Comemorarea eroilor căzuți la Păuliș Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la manifestările dedicate comemorării eroilor căzuți în bătălia de la Păuliș, acum 81 de ani.În cadrul ceremoniei, ierarhul a
14:00
Anunţ Ziarul Lumina
Consiliul de administraţie al Grădiniţei Happy Kids Otopeni, cu sediul în localitatea Otopeni, str. I.L. Caragiale nr. 17, judeţul Ilfov, tel. 0723.179.292, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea
11:30
Simpozionul „Tradiția patristică în actualitate”, la Iași Ziarul Lumina
Timp de două zile, la Iași s‑a desfășurat cea de‑a patra ediție a Simpozionului „Tradiția patristică în actualitate”, dedicat cercetării operelor Sfinților Părinți. Evenimentul este organizat de
11:30
Sfințirea paraclisului din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău Ziarul Lumina
Joi, 18 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat slujba de sfințire a lucrărilor de amenajare, pictare și înfrumusețare a paraclisului din cadrul
11:10
Tabăra Națională „Tradiție și noutate” - Ediția 2025, în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului Ziarul Lumina
Anul acesta, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat și găzduit Tabăra Națională „Tradiție și noutate”, la nivelul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, aceasta făcând
11:00
Proiectul „Ajută un copil să meargă la școală” în Protopopiatul Tinca Ziarul Lumina
Începutul anului școlar a fost întâmpinat cu o nouă activitate social‑filantropică, în cuprinsul Protopopiatului Tinca. Activitatea s‑a desfășurat în cadrul programului „Ajută un copil să meargă la
18 septembrie 2025
22:40
Prăznuirea Crucii, „icoană” a Vinerii Mari Ziarul Lumina
În fiecare vineri, în Biserica Ortodoxă cinstim Sfânta Cruce, iar la începutul anului bisericesc, în data de 14 septembrie, sărbătorim Înălţarea Sfintei Cruci, care este precedată şi urmată de două
