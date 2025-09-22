Sfântul Gherasim Iscu de la Tismana, care a plecat la ceruri de Crăciun de mână cu torționarul său, a intrat în Calendare
ActiveNews.ro, 22 septembrie 2025 04:20
Duminică, 21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana a avut loc slujba solemnă a proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Evenimentul a adunat mii de credincioși din toată țara, alături de un impresionant sobor de ierarhi, preoți și diaconi
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum o oră
04:30
Sfântul Gherasim Iscu de la Tismana, care a plecat la ceruri de Crăciun de mână cu torționarul său, a intrat în Calendare. A contribuit direct la salvarea Aurului României # ActiveNews.ro
Duminică, 21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana a avut loc slujba solemnă a proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Evenimentul a adunat mii de credincioși din toată țara, alături de un impresionant sobor de ierarhi, preoți și diaconi
04:20
Sfântul Gherasim Iscu de la Tismana, care a plecat la ceruri de Crăciun de mână cu torționarul său, a intrat în Calendare # ActiveNews.ro
Duminică, 21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana a avut loc slujba solemnă a proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. Evenimentul a adunat mii de credincioși din toată țara, alături de un impresionant sobor de ierarhi, preoți și diaconi
Acum 2 ore
04:00
Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci - ÎPS Teodosie, în predică: ”Mulți oameni întâi se iubesc pe ei și abia apoi pe Dumnezeu. Aceasta e marea greșeală. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cel mai mult” # ActiveNews.ro
Sfânta Evanghelie de astăzi este atât de plină de înțelepciune, de raze de lumină și de chemare la urmarea lui Hristos. Suntem în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, când se încheie sărbătoarea acestei mari praznuiri, iar Evanghelia ne cheamă ca noi toți să ne luăm crucea noastră, pentru că fiecare are o cruce de dus în viața aceasta.
Acum 4 ore
02:50
Șeful FBI, Kash Patel, răspunde ”teoriilor conspirației” în Cazul Kirk: Le luăm în seamă pe toate, inclusiv complici, unghiuri, semnale, avioane - ”Investigația noastră asupra acestui asasinat va continua până când fiecare întrebare va primi un răspuns” # ActiveNews.ro
În pragul înmormântării activistului creștin și patriotului american Charlie Kirk, șeful FBI, Kash Patel, adresează un mesaj pe X ca răspuns la toate teoriile conspirației care circulă după uciderea prietenului său la Universitatea Utah Valley în urmă cu 11 zile, pe 10 septembrie 2025.
Acum 6 ore
01:00
LIVE: Înmormântarea lui Charlie Kirk: 100.000 de susținători se află în Arizona. Donald Trump, JD Vance, Elon Musk, Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, RFK Jr. și Tucker Carlson sunt prezenți la ceremonie. GAFA INCOMENSURABILĂ A ROMÂNIEI # ActiveNews.ro
Peste 100.000 de susținători, personalități publice și lideri politici, printre care Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio, Tulsi Gabbard și Pete Hegseth, se vor aduna în Arizona pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Charlie Kirk.
00:20
LIVE: Înmormântarea lui Charlie Kirk: Peste 70.000 de susținători se află în Arizona. Donald Trump, JD Vance, Elon Musk, Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, RFK Jr. și Tucker Carlson sunt prezenți la ceremonie. GAFA INCOMENSURABILĂ A ROMÂNIEI # ActiveNews.ro
Peste 100.000 de susținători, personalități publice și lideri politici, printre care Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio, Tulsi Gabbard și Pete Hegseth, se vor aduna în Arizona pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Charlie Kirk.
00:10
Sondaj CURS: Călin Georgescu, politicianul în care românii au cea mai mare încredere. Bolojan prăbușit amețitor # ActiveNews.ro
Călin Georgescu este considerat de 40% dintre români un politician de încredere, urmat de George Simion, liderul AUR, cu o cotă de 38%, arată un sondaj național realizat de CURS în perioada 5–19 septembrie.
00:00
Marea Înlocuire prin Metisarea Europei nu este o teorie ci o reallitate. Cum elimină imigrația albii, creștinii și clasa de mijloc. O emisiune de colecție Tucker Carlson - Christopher Caldwell care ar fi ștearsă de comisarii bolșevici de la CNA. VIDEO RO # ActiveNews.ro
Marea Înlocuire nu este o teorie și cu atât mai puțin o conspirație. Este o realitate fizică măsurabilă, care a schimbat Occidentul mai profund decât orice război. Christopher Caldwell scrie despre acest subiect de 25 de ani.
21 septembrie 2025
23:10
LIVE: Înmormântarea lui Charlie Kirk: Zeci de mii de susținători s-au adunat în Arizona încă de la 4 dimineața. Donald Trump, JD Vance, Elon Musk, Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, RFK Jr. și Tucker Carlson sunt prezenți la ceremonie # ActiveNews.ro
Peste 100.000 de susținători, personalități publice și lideri politici, printre care Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio, Tulsi Gabbard și Pete Hegseth, se vor aduna în Arizona pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Charlie Kirk.
Acum 8 ore
22:00
LIVE: Înmormântarea lui Charlie Kirk: Zeci de mii de susținători s-au adunat în Arizona încă de la 4 dimineața. Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, RFK Jr. și Tucker Carlson vor fi prezenți la ceremonie # ActiveNews.ro
Peste 100.000 de susținători, personalități publice și lideri politici, printre care Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth, se vor aduna în Arizona pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Charlie Kirk.
21:50
Mărturie Athonită: Fericitul Părinte Dimitrie Bejan, de la Oranki la Aiud, cu îngerul pe umăr: ”Am botezat peste 100.000 de ruși pe Frontul de Est” (26 octombrie 1909 – 21 septembrie 1995) # ActiveNews.ro
Părintele Dimitrie Bejan s-a născut la Hârlau, în 26 octombrie 1909. A urmat cursurile Institutului Teologic „Veniamin Costachi” din Iași și, ulterior, cursurile Facultătii de Istorie. Biografia sa comportă puține evenimente în libertate:
21:50
Între nădejdea harului și deznădejdea lumii. La prăznuirea Sfântului Părinte Dimitrie Bejan (21 septembrie) # ActiveNews.ro
Când Părintele Dimitrie Bejan a ieșit din închisoare, după 20 de ani petrecuți în lagăre de exterminare (șase în Siberia și paisprezece în închisorile comuniste din România), s-a uitat înapoia sa cu părere de rău parcă pentru că părăsea pușcăria, și a început a plânge
Acum 12 ore
21:00
21 septembrie: Sfântul Prooroc Iona, Sfântul Apostol Codrat, Odovania praznicului Înălțării Sfintei Cruci # ActiveNews.ro
Biserica Ortodoxă Română sărbătorește astăzi, 21 septembrie, pe Proorocul Iona (c. 800 î.Hr.). Tot astăzi - Sfântul Codrat, ucenic al Apostolilor Domnului.
21:00
21-22 septembrie 1939: Unul dintre cele mai odioase acte de terorism de stat. 252 de persoane au fost ucise fără judecată sub Dictatura lui Carol al II-lea. Autoritățile au expus cadavrele victimelor pe STRĂZILE orașelor țării # ActiveNews.ro
Scrutinul, care a făcut din Legiunea Arhanghelul Mihail în cea de-a treia forță politică a țării, l-a făcut pe regele Carol al II-lea, un dictator cu grave probleme de morală; să-l perceapă pe Corneliu Zelea Codreanu ca pe un rival la conducerea țării.
19:20
LIVE: Înmormântarea lui Charlie Kirk: Zeci de mii de susținători s-au adunat în Arizona încă de la 4 dimineața. Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, RFK Jr. și Tucker Carlson vor fi prezenți la ceremonie # ActiveNews.ro
Peste 100.000 de susținători, personalități publice și lideri politici, printre care Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth, se vor aduna în Arizona pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Charlie Kirk.
18:40
Sondaj CURS: Călin Georgescu, politicianul în care românii au cea mai mare încredere # ActiveNews.ro
Călin Georgescu este considerat de 40% dintre români un politician de încredere, urmat de George Simion, liderul AUR, cu o cotă de 38%, arată un sondaj național realizat de CURS în perioada 5–19 septembrie.
18:30
Lovitură pentru Netanyahu: Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial statul Palestina - VIDEO # ActiveNews.ro
Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial duminică statul Palestina, marcând o schimbare semnificativă în politica externă și o distanțare față de poziția Statelor Unite.
17:10
Legături surprinzătoare în dosarul CG: Av. Dan Chitic dezvăluie că Eliza Ene-Corbeanu e fosta soție a lui Cristian Ene: ”Cei doi foști soți au decis oprirea alegerilor din 2024” # ActiveNews.ro
O altă coincidență face ca dna avocat Eliza Ene-Corbeanu să fie fosta soție a dlui avocat Cristian Ene (pe cei doi i-am cunoscut pe vremea când îl apărau pe Petrov-Basescu în plângerea penală pe care i-am făcut-o în anul 2010).
16:30
Adna Rovcanin-Omerbegovic, o cunoscută influenceriță din Bosnia, a decedat în condiții misterioase la numai două zile după nuntă.
16:10
Cristoiu: ”Un procuror și-a permis să scrie un DELIR, iar un om este trimis în judecată!” # ActiveNews.ro
În România anului 2025, un procuror și-a putut permite să considere rechizitoriul și să trimită în judecată pe baza acestui delir, e delir! Dar nu numai atât...Vedeți continuarea în video.
16:10
Afganistanul a respinscererea președintelui SUA de a returna baza aeriană Bagram controlului militaramerican.
Acum 24 ore
15:20
Înmormântarea lui Charlie Kirk: Zeci de mii de susținători s-au adunat în Arizona încă de la 4 dimineața. Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, RFK Jr. și Tucker Carlson vor fi prezenți la ceremonie # ActiveNews.ro
Peste 100.000 de susținători, personalități publice și lideri politici, printre care Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth, se vor aduna în Arizona pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Charlie Kirk.
14:10
Ceea ce se voia a fi un summit de anvergură dedicat comunității românești din străinătate s-a transformat într-o scenă absurdă în care politicenii români au vorbit în fața unei săli goale în Chicago.
13:40
Dacă încă nu a explodat, explodează în mod obligatoriu zilele viitoare. Unul dintre procurorii care a semnat rechizitoriul lui Călin Georgescu este incompatibil. Unul dintre membrii Biroului Electoral Central, care în 2024 a luat...
13:00
Peste 1200 de fermieri români vor avea contractele reziliate. Tranzacția nu este o simplă investiție economică, ci se constituie într-o operațiune ostilă României din cadrul ofensivei politico-economice maghiare asupra țării noastre.
12:50
Zelenski cere Poloniei și României să doboare împreună dronele rusești deasupra Ucrainei # ActiveNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus o cooperare extinsă cu Polonia și România pentru crearea unui scut antiaerian comun capabil să contracareze dronele rusești, în condițiile intensificării incursiunilor aeriene asupra flancului estic al NATO.
12:40
Nietzsche & Star Trek: Neuralinkul lui Elon Musk vrea CORCIREA creierului uman cu Inteligența Artificială # ActiveNews.ro
Compania a anunțat un planpentru crearea unei „simbioze între oameni și inteligența artificială” – visul deaur al transumanismului.
12:30
Ion Cristoiu: Cu excepția lui Trump, toată lumea vrea continuarea războiului din Ucraina # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 20 septembrie 2025: Cu excepția lui Trump, toată lumea vrea continuarea războiului din Ucraina
12:10
Există o disperare care se prelinge din toate acțiunile sistemului. Și pute a comandă, a supunere, a frică.
Ieri
22:30
20 septembrie 1866: S-a născut marele poet George Coșbuc, suflet în sufletul neamului nostru: La DumnezeuSunt toate câte sunt sa fie Tu laudă mereu Suflete, pe Domnul… Discursul lui Goga despre Coșbuc la Academia Română în 1920 # ActiveNews.ro
George Coșbuc (n. 20 septembrie 1866, Hordou, comitatul Bistrița-Năsăud, azi Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud — d. 9 mai 1918, București) a fost un poet român din Transilvania. S-a născut al optulea dintre cei 14 copii ai preotului
21:30
Întoarcerea la normalitate: Mercedes nu renunță la motoarele cu 12 cilindri. Și cât s-a mai canonit Greta Thunberg pe altarul climatic! # ActiveNews.ro
Mult timp sinonime cu luxul, rafinamentul și performanțele ridicate, motoarele cu 12 cilindri sunt astăzi o specie pe cale de dispariție, în fața tăvălugului „verde”, adică a anihilării motoarelor pe benzină și diesel.
20:30
Putin relansează concursul muzical Intervision, ca răspuns la competiția occidentală Eurovision. ”Identitate națională”, nu ”un bărbat cu barbă, îmbrăcat în rochie de femeie” # ActiveNews.ro
Eurovisionul în stil rusesc, Intervision, revine. Este vorba de un concurs care datează din perioada Războiului Rece, ca răspuns la Occidentul „decadent”.
20:30
Faimoasele trabucuri cubaneze, fabricate de deținuți. Prisoner Defenders: 60.000 de oameni, exploatați pentru sute de milioane de dolari # ActiveNews.ro
Un raport al organizației Prisoners Defenders estimează că cel puțin 60.000 de deținuți cubanezi sunt exploatați pentru producerea de trabucuri și cărbune vegetal.
19:40
Caz cutremurător: tânărul pilot de Formula 1 Will Macintyre, diagnosticat cu cancer la creier și plămâni la doar 18 ani # ActiveNews.ro
Unul dintre cei mai promițători piloți britanici de monoposturi, Will Macintyre, a fost nevoit să se retragă temporar de pe pistă, după ce medicii i-au pus un diagnostic crunt: cancer la creier și la plămâni.
19:30
Jurnalistă canadiană drăguță, concediată după ce a spus că ”evreii conduc Hollywood-ul și politica SUA” # ActiveNews.ro
O jurnalistă canadiană a fost suspendată de la postul Radio Canada după ce a făcut „declarații antisemite” și „prejudiciabile”, susținând că politica americană, marile orașe ale SUA și Hollywood-ul sunt „conduse de evrei”.
19:30
Andrei Dîrlău (senator AUR): Distrugerea educației – parte a programului anti-uman neomarxist. Freudo-marxismul – o anti-antropologie post-umană # ActiveNews.ro
Acum o săptămână Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a desființat Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală, unul dintre cele mai vechi din universitate, înființat în 1919.
19:10
Jurnalistă canadiană, concediată după ce a spus că ”evreii conduc Hollywood-ul și politica SUA” # ActiveNews.ro
O jurnalistă canadiană a fost suspendată de la postul Radio Canada după ce a făcut „declarații antisemite” și „prejudiciabile”, susținând că politica americană, marile orașe ale SUA și Hollywood-ul sunt „conduse de evrei”.
19:00
Dan Tomozei: Nouă parlamentari analfabeți provoacă tensiuni diplomatice cu China printr-o inițiativă pro-Taiwan # ActiveNews.ro
Nouă parlamentari analfabeți funcțional din punct de vedere politic, diplomatic și istoric solicită stabilirea unor relații diplomatice cu Insula Taiwan care aparține RP Chineze.
18:40
Vasile Bănescu se face iar de râs: vorbește despre ”clericii rătăciți”, dar confundă credința cu agenda politică # ActiveNews.ro
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru al CNA, continuă să se poziționeze drept moralistul de serviciu al spațiului public.
18:10
Boicot sportiv împotriva Israelului: campania ”Game Over Israel” cere excluderea cluburilor și jucătorilor israelieni, pe fondul acuzațiilor de genocid în Gaza # ActiveNews.ro
O inițiativă internațională de amploare, intitulată #GameOverIsrael, solicită federațiilor naționale de fotbal din Europa să boicoteze echipele și jucătorii din Israel, acuzând statul israelian de comiterea unui genocid în Gaza.
17:50
Dan Tomozei: Nouă parlamentari români provoacă tensiuni diplomatice cu China printr-o inițiativă pro-Taiwan # ActiveNews.ro
Nouă parlamentari analfabeți funcțional din punct de vedere politic, diplomatic și istoric solicită stabilirea unor relații diplomatice cu Insula Taiwan care aparține RP Chineze.
17:00
DOCUMENT: Conflict de interese în dosarul CG? Cine este cu adevărat Gheorghe Cornescu, procuror în Cazul Călin Georgescu. Av. Dan Chitic: ”Dacă e soțul Elizei Corbeanu, atunci e incompatibil, iar rechizitoriul trebuie refăcut!” # ActiveNews.ro
Avocatul Dan Chitic atrage atenția că unul dintre procurorii care au semnat rechizitoriul lui Călin Georgescu se află într-o stare de incompatibilitate, deoarece soția acestuia a fost reprezentant al PSD la BEC în 2024 și a semnat...
16:50
DOCUMENT | Conflict de interese în dosarul CG? Cine este cu adevărat Gheorghe Cornescu. Av. Dan Chitic: ”Dacă e soțul Elizei Corbeanu, atunci e incompatibil, iar rechizitoriul trebuie refăcut!” # ActiveNews.ro
Avocatul Dan Chitic atrage atenția că unul dintre procurorii care au semnat rechizitoriul lui Călin Georgescu se află într-o stare de incompatibilitate, deoarece soția acestuia a fost reprezentant al PSD la BEC în 2024 și a semnat...
16:00
Sfârșitul unei ere: Vaccinul ”sigur și eficient” anti-COVID NU mai e recomandat adulților în SUA # ActiveNews.ro
Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis să nu mai recomande adulților vaccinarea împotriva Covid-19. Până în prezent, vaccinul anti-Covid fusese aprobat oficial pentru locuitorii Statelor Unite de la...
15:30
Mihail Neamțu: Despăgubirea de 5,7 milioane de euro nu poate înlocui coiful de la Coțofenești: o crimă împotriva patrimoniului și identității naționale # ActiveNews.ro
Mihai Neamțu, specialist în cadrul Guvernului Alternativ AUR – Ministerul Educației și Cercetării, atrage atenția asupra faptului că furtul tezaurului care include coiful de la Coțofănești a fost, dintru început, un act de barbarie culturală, un..
14:50
Patrimoniu inestimabil, plătit ca la piață: România primește 5,7 milioane € pentru Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Guvernul Bolojan a acceptat niște mărunțiș iar responsabilii direcți, Raluca Turcan și Ernest Oberländer, zburdă liber # ActiveNews.ro
Tezaurul cu valoare inestimabilă al României a fost tratat ca o marfă oarecare după ce România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire pentru furtul Coifului de la Coțofeneșeti și al celor trei brățări dacice dintr-un muzeu...
14:50
Aceasta este noua „democrație” în viziunea „intelectualilor” globaliști din cadrul grupării menționate, cu orientare anti-Trump și implicit anti-americană. Aceste elemente prezente la toți cei menționați sugerează existența unei platforme comune cu orientare anti-americană, nu doar anti-Trump, ceea ce va adânci fenomenul de ghetoizare a României
14:20
Efectul guvernării Bolojan: AUR aproape cât PSD, PNL și USR la un loc în sondajul AVANGARDE # ActiveNews.ro
Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare în România, reprezentanții AUR ar câștiga cele mai multe mandate, relevă un sondaj AVANGARDE cu privire la opțiunea de vot a românilor.
13:50
Trump: "Nu vreau să fac bani de pe urma războiului din Ucraina, dar de fapt fac!" – România iar e proasta satului # ActiveNews.ro
În cadrul unei discuții cuziariștii, în Biroul Oval, președintele SUA a explicat cum nu se poate mailimpede cine achită nota de plată pentru războiul din Ucraina.
13:50
Iulian Capsali: SĂ NU SPUNEȚI CĂ NU AȚI ȘTIUT. În Gaza EXISTA un cartier creștin, Zeitoun - VIDEO # ActiveNews.ro
Imagini cu acest cartier CREȘTIN au apărut și în New York Times. În urmă cu trei luni era încă în picioare. Acum a fost ras de pe suprafața pământului (vedeți și video).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.