„Afacerile” cu locurile de veci din Cimitirul Municipal devin istorie. Primăria Brașov digitalizează amplasamentul fiecărui mormânt

14:00

Lucrările la noua școală din Sânpetru au început săptămâna aceasta, după ce pericolul anulării finanțării PNRR de către guvern a trecut. Pentru că era cu toată documentația făcută, proiectul a fost aprobat la finanțare. „Este un proiect de suflet căruia initial i s-au dat putine șanse de încadrare în termenele ghidului de finanțare”, explică primarul Marian Arhire