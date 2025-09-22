Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Fanatik, 22 septembrie 2025 05:50
Hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Horațiu Potra. Tratamentul de care avea parte omul care s-a pus în slujba lui Călin Georgescu
Acum o oră
05:50
Acum 6 ore
00:40
Ameţitor! Superbet plăteşte 31 de milioane de euro tuturor românilor care au câştigat datorită unui bug la unul dintre jocurile cele mai populare de pe platformă: „Bucuraţi-vă de câştiguri!” # Fanatik
Din cauza unei erori, jocul Fire Blaze Red Wizard le oferea câștiguri garantate tuturor celor care participau. Deși nu se putea miza decât maximum 1 leu, în câteva ore s-a strâns o sumă colosală, pe care Superbet a decis să o plătească integral jucătorilor!
Acum 8 ore
00:30
”Nu o să mă pot bucura niciodată de o victorie împotriva Rapidului!”. Daniel Niculae șochează după succesul lui Hermannstadt din Giulești # Fanatik
Președintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae, a mărturisit că nu se poate bucura pe deplin de succesul din meciul cu Rapid.
00:00
Costel Gâlcă își strigă frustrarea după Rapid – FC Hermannstadt 1-2: ”Am spus ce îmi doresc. Nu s-a putut” # Fanatik
Frustrare este cuvântul care descrie cel mai bine starea de spirit pe care a avut-o Costel Gâlcă după meciul Rapid - FC Hermannstadt 1-2.
00:00
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice # Fanatik
Vine o perioadă plină de noroc și oportunități pentru aceste zodii. În a doua parte a lunii septembrie, patru nativi au șansa să strălucească.
21 septembrie 2025
23:40
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi # Fanatik
Un pugilist faimos și logodnica lui s-au despărțit cu scandal. Acum, sportivul îi cere fostei partenere toate cadourile înapoi.
23:40
Marius Măldărășanu le-a răspuns fanilor din Giulești, după Rapid – Hermannstadt 1-2, care l-au înjurat: „E munca mea! A câștigat echipa unui rapidist” # Fanatik
Marius Măldărășanu a avut un răspuns pentru fanii Rapidului, după ce a fost acuzat că împotriva lui FCSB echipa sa nu a jucat atât de bine
23:30
Dan Șucu, stană de piatră după Rapid – FC Hermannstadt 1-2. Cum a fost surprins patronul după primul eșec din SuperLiga. Foto # Fanatik
Dan Șucu a fost prezent la meciul Rapid - FC Hermannstadt, scor 1-2, iar omul de afaceri a trecut foarte repede de la extaz la agonie.
23:30
Alex Dobre, scandal cu un fan după Rapid – Hermannstadt 1-2: „Ce suporter ești tu, mă? Scoateți-l de aici!” # Fanatik
La finalul partidei dintre Rapid și FC Hermannstadt, Alex Dobre a intrat într-un scandal cu un suporter al giuleștenilor. Cum s-a petrecut toată situația.
23:20
Pontul zilei de luni, 22 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru Dinamo – Farul # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 22 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.50 la meciul Dinamo - Farul.
23:10
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot # Fanatik
Care este ocupația pe care o are Andra, partenera lui Daniel Pancu. Activează într-o ramură care îi aduce câștiguri uriașe.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 22 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 324 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Seria A și Championship.
22:40
Giovanni Becali anunţă că Dinamo se bate la titlu: “E cireaşa de pe tort!”. Kopic, în cărţi pentru a fi noul selecţioner?! “Are personalitate!” # Fanatik
Giovanni Becali o vede pe Dinamo implicată în lupta pentru titlu. Celebrul impresar a analizat și posibilitatea ca Zeljko Kopic să devină selecționerul României.
Acum 12 ore
22:30
Fosta soție a legendarului dinamovist, prezentă la Rapid – Hermannstadt. A furat toate privirile. Foto # Fanatik
Partida dintre Rapid și FC Hermannstadt a avut parte de o prezență de lux. Fosta soție a unui dinamovist legendar s-a aflat pe stadionul din Giulești.
22:10
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase # Fanatik
Câți urmași are, în realitate, Ilie Năstase. Fiica cea mare a fostului mare jucător de tenis este mai mare ca soția sa, Ioana.
22:10
Spectacol în Giulești la Rapid – Hermannstadt. Modul inedit prin care a fost adusă mingea de joc. Video # Fanatik
Conducerea Rapidului a găsit o modalitate surprinzătoare de a aduce la centrul terenului mingea de joc de la meciul cu Hermannstadt.
22:00
Câștigătorul „Balonului de Aur”, blocat să participe la decernarea trofeului! Anunț incredibil în Franța # Fanatik
Lovitură incredibilă primită de organizatorii Balonului de Aur! Motivul pentru care câștigătorul trofeului nu va putea fi prezent la gala de la Paris.
21:40
Andrea Mandorlini, cu sabia deasupra capului după CFR Cluj – UTA 1-1: ”Am jucat sub ceea ce putem” # Fanatik
Andrea Mandorlini a părut resemnat după meciul CFR Cluj - UTA 1-1 și a recunoscut că echipa sa a jucat mult sub așteptări.
21:10
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia Express # Fanatik
Gabi Tamaș a făcut câteva dezvăluiri neașteptate după ce a revenit în țară de la Asia Express. Mulți nu ar fi crezut asta despre el.
21:00
Cum s-a descurcat Kurt Zouma la debutul pentru CFR Cluj. Fostul fundaș de la Chelsea a evoluat 17 de minute în partida cu UTA # Fanatik
Kurt Zouma a debutat pentru CFR Cluj în remiza cu UTA, scor 1-1. Cum s-a descurcat fundașul central la primul său meci disputat în SuperLiga.
20:40
Paul Papp, la capătul puterilor după Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1-0: „Îmi vine să plâng! Mi-e rușine!” # Fanatik
Petrolul a pierdut un nou meci în SuperLiga și se menține în zona roșie a clasamentului. Ce a spus Paul Papp după eșecul cu Unirea Slobozia.
20:20
Un fost antrenor de la FCSB și-a găsit angajament și va pregăti o echipă cu pretenții din România. Ce jucători va avea sub comandă tehnicianul.
20:10
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e milionar # Fanatik
Ce mașina i-a luat cadou Victor Pițurcă fiului său. Edan a primit un adevărat bolid după ce a împlinit 18 ani și a obținut permisul de conducere.
19:40
Sorin Cârțu, analiză dură după Oțelul – Craiova 1-0. Ce nu i-a plăcut la lider și ce crede despre situația lui Baiaram # Fanatik
Sorin Cârțu a spus totul despre Universitatea Craiova după eșecul cu Oțelul. Ce a spus și despre absența lui Baiaram din meciul jucat în deplasare.
19:20
Fanatik SuperLiga, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după CFR Cluj – UTA și Rapid – FC Hermannstadt # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
19:10
Giovanni Becali şi-a pierdut cumpătul când a auzit de Marian Ceauşescu: “Băi, borfaşule, dar tu de unde iei bani?! Să nu îl văd în viaţa mea că nu ştiu ce fac! “ # Fanatik
Giovanni Becali se ferește cât de mult poate de Marian Ceaușescu. Cum l-a enervat jurnalistul pe agentul FIFA. “Simt că fac vreo nefăcută“.
18:50
Cine este jucătoarea care face senzație în fotbalul feminin. Tânăra i-a atras deja atenția lui Lamine Yamal # Fanatik
O tânără de 20 de ani face furori pe terenul de fotbal. Considerată cea mai sexy jucătoare din lume, aceasta a intrat deja în vizorul lui Lamine Yamal.
18:30
Șumudică nu înțelege relaxarea oltenilor la Galați. „Ce-i aia ‘trebuia să vină o înfrângere’? În 2 meciuri, pot fi pe locul 3!” # Fanatik
Marius Șumudică a taxat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, relaxarea de care a dat dovadă Universitatea Craiova în meciul pierdut cu Oțelul Galați, dar și declarațiile de la finalul partidei.
18:30
Gică Hagi, spectator de lux la Bașakșehir – Alanyaspor. Cum s-a descurcat Ianis în prima repriză, după ce a fost aproape să marcheze de două ori! # Fanatik
Etapa a 6-a din Turcia a venit cu meciul Bașakșehir - Alanyaspor. Ce a făcut Ianis Hagi în prima repriză, chiar sub ochii tatălui său.
18:10
Lui Gigi Becali i-a fost propus un nou antrenor la FCSB după rezultatele proaste din campionat. Ce implicare are o femeie
18:00
Top cele mai înalte jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, Jaqueline Cristian prezență surpriză # Fanatik
Cine sunt cele mai înalte jucătoare de tenis cu origini românești. Ce înălțime au, de fapt, Sorana Cîrstea sau Emma Răducanu.
17:50
A fost sau nu accidentat Andrei Borza de preparatorul fizic de la națională? Ce spune fundașul stânga de la Rapid # Fanatik
Andrei Borza a vorbit deschis despre accidentarea suferită recent la echipa națională. Ce s-a întâmplat în cantonament: „Nu pot să spun neapărat”
17:40
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet # Fanatik
Cât de schimbată este în prezent Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Intervențiile estetice la care a apelat.
Acum 24 ore
17:20
Virgil Ghiță, prima mare dezamăgire în Germania! Meci de coșmar după ce și-a dat autogol și a fost cel mai slab de pe teren. Video # Fanatik
Virgil Ghiță a avut o prestație modestă în ultimul meci din Germania. El și-a dat un autogol și a primit cea mai mică notă.
17:10
Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A. Un milionar celebru și-a părăsit logodnica pentru ea # Fanatik
O româncă din Pașcani a făcut ravagii în rândul bărbaților celebri. Cine este tânăra pentru care un milionar faimos i-a spus „Adio!” logodnicei sale.
17:00
Go Ahead Eagles, pe val înaintea duelului cu FCSB din Europa League! Ce au reușit olandezii în campionat # Fanatik
Go Ahead Eagles parcurge o perioadă de vis înaintea meciului cu FCSB din UEFA Europa League. Olandezii au câștigat ultima partidă de campionat, iar un jucător a marcat o „dublă”.
16:40
În ce a investit Ion Țiriac o adevărată avere. Fiul său, Ion Alexandru Țiriac, a dat marea vestea: ”Atât de mândru” # Fanatik
Ion Țiriac a investit o adevărată avere în imobiliare și se pare că fiul său, Ion Alexandru Țiriac, e mai mult decât încântat de ceea ce se întâmplă.
16:20
„Țăndări m-am făcut!” Gigi Becali știe de ce FCSB a ajuns aici după 10 etape: „Pedeapsă pentru mândria mea! De aici începe urcușul” # Fanatik
Gigi Becali s-a convins de traseul FCSB-ului. Ce a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după cele 10 etape care s-au scurs din campionat.
16:10
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!” # Fanatik
Cristian Chivu, românul de pe banca lui Inter, a debutat în fotbalul mare la Amsterdam. Povestea omului care l-a ajutat foarte mult în carieră pe fostul mare fotbalist român.
15:50
Primarul Piteștiului, detalii de ultimă oră despre noul stadion de 100 de milioane de euro: „Se face!”. Exclusiv # Fanatik
FC Argeș a revenit în Superligă, însă dispută meciurile de pe teren propriu la Mioveni. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre noul stadion din oraș.
15:40
Ea este Andreea, înotătoarea din România care i-a înnebunit pe americani cu frumusețea ei. A făcut antrenamente cu David Popovici și a devenit celebră după ce a plecat din țară # Fanatik
Cine e Andreea, înotătoarea româncă care face senzație în SUA. S-a antrenat cu David Popovici, dar a cunoscut celebritatea peste hotare.
15:30
„Este Sabău în pericol după eșecul cu FC Argeș?”. Șeful lui U Cluj a răspuns abrupt și a vorbit despre contractul pe 2 ani al antrenorului # Fanatik
Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a vorbit despre viitorul lui Sabău pe banca tehnică. După 0-1 cu FC Argeș, ardelenii sunt într-o situație critică
15:10
Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în Londra # Fanatik
Maria Sharapova și soțul său, Alexander Gilkes, au decis să își vândă vila din Los Angeles și să se mute în Europa, mai exact la Londra.
15:10
Giovanni Becali a dezvăluit în direct valoarea reală a lui Louis Munteanu: „Mai pui două din pix. Dă-i drumul și ia banii” # Fanatik
Louis Munteanu a ratat transferul în vestul Europei. Ce a spus Giovanni Becali despre atacantul CFR-ului și cât crede că valorează de fapt.
15:00
Gigi Becali – Valeriu Iftime, dialog în direct la Fanatik SuperLiga după Botoșani – FCSB 3-1. „Care e problema sfinției tale?” / „Mă doare! România, fără FCSB, are o mare problemă ca fotbal”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, dialog cu Valeriu Iftime după ce s-au contrat. Ce au discutat cei doi patroni din fotbalul românesc la Fanatik SuperLiga după Botoșani - FCSB, scor 3-1.
14:40
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Florin Tănase. E implicată 100% în afacerea de milioane a fostbalistului de la FCSB # Fanatik
Cu ce se ocupă frumoasa soție a lui Florin Tănase. Medeea e implicată în afacerea de milioane șeptaruluil de la FCSB.
14:40
Adrian Ilie a dezvăluit discuția-șoc cu Neluțu Varga: „Mi-a zis că CFR câștigă titlul anul ăsta!”. Șumudică e uluit de transferuri: „Dacă îl ia, merg pe jos până la Cluj”. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj își pregătește revenirea în top. Adrian Ilie a dezvăluit în direct ce i-a spus Neluțu Varga după campania de transferuri puternică făcută.
14:20
Marius Șumudică la FCSB? Gigi Becali: „Nu-l vrea Mustață!”. Antrenorul a reacționat în direct: „Am vorbit cu Mustață de 3 ori”. Exclusiv # Fanatik
Dialog genial în direct între Marius Șumudică și Gigi Becali. Ce au discutat despre postul de antrenor la FCSB.
14:10
Ce s-a ales de Lavinia Miloșovici, campioana olimpică ce a primit ultima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ce face astăzi # Fanatik
Ce se mai știe despre Lavinia Miloșovici, campioana care a luat ultimul 10 din istoria gimnasticii. Ocupația pe care o are acum.
14:00
„În campionat nu îl mai vezi!”. Titularul pe care Gigi Becali îl va folosi doar în Europa: „Ne-a curățat de prea multe ori! La revedere!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că un jucător important de la FCSB nu va mai evolua deloc în campionat.
