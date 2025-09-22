Horoscop 22 septembrie 2025 – Se concretizează noi proiecte de lucru
National.ro, 22 septembrie 2025 05:50
BERBEC Deși aceasta este o zi minunată pentru a vă bucura de companie, este o zi proastă pentru a lua decizii importante sau pentru a accepta ceva important. Ordonează-ți prioritățile. Și ai face bine să eziți înainte să iei o poziție fermă. Momentul nu este încă potrivit. TAUR Se concretizează noi proiecte de lucru. Creativitatea […] The post Horoscop 22 septembrie 2025 – Se concretizează noi proiecte de lucru first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum o oră
05:50
BERBEC Deși aceasta este o zi minunată pentru a vă bucura de companie, este o zi proastă pentru a lua decizii importante sau pentru a accepta ceva important. Ordonează-ți prioritățile. Și ai face bine să eziți înainte să iei o poziție fermă. Momentul nu este încă potrivit. TAUR Se concretizează noi proiecte de lucru. Creativitatea […] The post Horoscop 22 septembrie 2025 – Se concretizează noi proiecte de lucru first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
20:50
19:10
A fost odată ca niciodată un „summit” în Chicago. Pe hârtie: „a treia ediție a unui eveniment grandios dedicat comunității românești din diaspora, menit să transforme viziunea în acțiune și să paveze drumul spre un viitor prosper”. În realitate: câteva scaune ocupate ici-colo, un amfiteatru gol și niște politicieni români care au vorbit între ei, […] The post Diplomația la sală goală. Oana Țoiu – eșec garantat USR! first appeared on Ziarul National.
18:40
China își consolidează poziția de superputere în domeniul inteligenței artificiale prin construcția de servere de date în orașul Wuhu. ”Mega-clusterul Wuhu” reprezintă ”Poarta Stelară a Chinei” și o provocare la adresa planului de 500 de miliarde de dolari al Open AI, Oracle și Soft Bank de a construi în Texas cel mai mare centru de […] The post ”Stargate of China” provoacă Statele Unite first appeared on Ziarul National.
18:10
În cercurile politice din Washington se afirmă că China urmărește să înlocuiască Statele Unite ca superputere globală dominantă. Atât democrații, cât și republicanii au acceptat acest consens. Dar o analiză atentă a ceea ce China declară că dorește arată o imagine diferită: este o putere care menține status quo-ul, cu obiective globale limitate, și nu […] The post America înțelege greșit obiectivele Chinei first appeared on Ziarul National.
17:50
Real Madrid a obținut a șasea victorie consecutivă în La Liga, 2-0 cu Espanyol, și rămâne lider, dar succesul a fost umbrit de un nou scandal cu Vinicius Jr. Eder Militao a deschis scorul cu un șut de la distanță, iar Mbappe a stabilit scorul final, după o pasă a brazilianului. Titularizat din nou, Vinicius […] The post Vinicius nu poate sta departe de scandaluri first appeared on Ziarul National.
17:40
În toate speculațiile despre momentul în care Rusia ar putea rămâne fără bani pentru a-și finanța războiul din Ucraina, un fapt a trecut în mare parte neobservat: buzunarele Kievului se golesc primele. Guvernul ucrainean a aprobat un proiect de buget de stat pentru anul viitor, care alocă sume record pentru apărare, cu un deficit prognozat […] The post Ucraina rămâne fără bani, nu Rusia first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
17:20
Cristiano Ronaldo (40 de ani) continuă să scrie istorie. Starul portughez a reușit o „dublă” în victoria categorică a lui Al Nassr, 5-1 cu rivala locală Al Riyadh, și a ajuns la 945 de goluri în carieră. Odihnit în meciul din AFC Champions Elite 2 cu Istiqlol (5-0), CR7 a revenit în forță în campionat […] The post Cristiano Ronaldo – tot mai aproape de borna 1000! first appeared on Ziarul National.
17:00
După ce inițial s-a concentrat pe conflicte internaționale precum cele din Ucraina și Gaza, Donald Trump își îndreaptă din nou atenția către problemele interne – apărarea țării, criminalitatea și ceea ce el numește extremismul de stânga. Oficialii Pentagonului și-au avertizat aliații europeni că ajutorul în materie de securitate acordat statelor membre NATO Letonia, Lituania și […] The post Trump se retrage de pe frontul diplomatic? first appeared on Ziarul National.
17:00
Benjamin Netanyahu vrea cu siguranță să creadă că atacul continuu al Forțelor de Apărare Israeliene asupra orașului Gaza, ultima redută a Hamas în Fâșia Gaza, va distruge în cele din urmă gruparea jihadistă și va rezolva criza ostaticilor. Dar israelienii sunt prinși în capcana din Gaza. Indiferent cine ar fi prim-ministrul israelian, nimeni nu va […] The post Israelienii și palestinienii nu vor fi niciodată frați first appeared on Ziarul National.
16:40
Liderii europeni sunt îngrijorați că oficialii americani fac presiuni pentru ca partidele care susțin viziunea lor asupra naționalismului și valorilor tradiționale să ajungă la putere. Donald Trump a spus că Uniunea Europană a fost creată ”pentru a profita de Statele Unite”. În opinia lui JD Vance, democrația europeană a suprimat exprimarea religioasă și disidența, a […] The post SUA încurajează schimbarea de regim în Europa? Dreapta preia puterea? first appeared on Ziarul National.
16:10
Donald Trump a revenit la a da vina pe Ucraina pentru război. Face tot posibilul pentru a evita impunerea de noi sancțiuni asupra Rusiei, cerând mai întâi ca UE să impună un embargo comercial asupra Indiei și Chinei, ceea ce nu se va întâmpla, sau să interzică imediat importurile de petrol rusesc. Între timp, răspunsul […] The post De ce pacea în Ucraina este o fantezie first appeared on Ziarul National.
15:10
Atacurile Rusiei de tip război hibrid (sau „zonă gri”) s-au intensificat brusc în această lună. Testele făcute la granița NATO și dincolo de ea, de la nordul la sudul flancului estic de ruși pleacă de la drone la avioanele MIG-31 care survolează zone interzise. Modul de acțiune al NATO este esențial pentru sistemele de informații […] The post S-a terminat Războiul Rece? first appeared on Ziarul National.
14:40
Ce arată cel mai recent SONDAJ în privința partidelor de coaliție. Cum se situează AUR # National.ro
Austeritatea și tensiunile politice din cadrul coaliției de guvernare menține AUR în topul preferințelor românilor. O ușoară creștere a paridelor de coaliție poate fi observată în cel mai recent sondaj CURS. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, PSD 23%, iar PNL 16%. USR este la 12%, în […] The post Ce arată cel mai recent SONDAJ în privința partidelor de coaliție. Cum se situează AUR first appeared on Ziarul National.
14:20
Creierul reprezintă doar aproximativ 2% din greutatea corporală, dar consumă aproape 20% din energia totală a organismului. Această disproporție uriașă îl face unul dintre cei mai „flămânzi” consumatori de resurse din corp. De ce are nevoie de atât de mult combustibil? Și mai important: cum îl putem hrăni corect pentru a preveni oboseala mentală, tulburările […] The post De ce creierul consumă 20% din energia corpului și cum să-l hrănim corect first appeared on Ziarul National.
13:40
Teosoful paramilitar ”va zdrobi porțile cele de aramă.” Dar înainte de asta l-a făcut pe Nicușor președinte # National.ro
1. Există oameni inteligenți care simt momentul. Există oameni culți (și perverși, și foarte puțini) care simt istoria. Trenul istoriei. Bolojan nu are aceste calitați și ratează URIAȘA șansă de a urca azi, chiar azi, în trenul de Oradea. Domnule premier, dacă plecați azi (trebuia să o faceți de ieri sau chiar din iunie) se […] The post Teosoful paramilitar ”va zdrobi porțile cele de aramă.” Dar înainte de asta l-a făcut pe Nicușor președinte first appeared on Ziarul National.
Ieri
13:10
Mayday! Mayday! Mayday! Ce se întâmplă când un controlor de trafic aerian adoarme? Simplu: ROMATSA doarme și ea # National.ro
Vă prezentăm astăzi o poveste incredibilă petrecută în spațiul aerian românesc, un incident care se putea încheia în mod tragic. Două autorități grele din domeniu, ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română, ar trebui să iasă public și să clarifice incredibila poveste. O cursă Wizzair, cu destinația Cluj, a început procedurile de coborâre în vederea aterizării […] The post Mayday! Mayday! Mayday! Ce se întâmplă când un controlor de trafic aerian adoarme? Simplu: ROMATSA doarme și ea first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Un român, în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani. Mendel Mendelsohn, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
Dublu medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică și câștigător a trei medalii de argint la olimpiadele de fizică din 2025, Mendel Emanuel Mendelsohn, student la prestigioasa Cornell University din New York, SUA, este considerat unul dintre cei mai promițători tineri cercetători ai generației sale. Recunoașterea acestor realizări l-a adus în campania […] The post Un român, în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani. Mendel Mendelsohn, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
16:30
Anchetatorii au găsit teancuri de bani acasă la finul lui Ion Mocioalcă. Managerul Spitalului din Caransebeș, reținut de DNA – FOTO # National.ro
Un manager al unui spital din țară, intrat în vizorul procurorilor anticorupție, a fost reținut. Anchetatorii au găsit teancuri de bani acasă la el. Procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore a suspectului Singh Bhupinder, manager al Spitalului de Urgenţă Caransebeș, sub acuzaţia de luare de mită. Conform unor surse, medicul de origine […] The post Anchetatorii au găsit teancuri de bani acasă la finul lui Ion Mocioalcă. Managerul Spitalului din Caransebeș, reținut de DNA – FOTO first appeared on Ziarul National.
16:30
Parada Stoică de pe Calea Victoriei: ce pot învăța bucureștenii de la Seneca și Marcus Aurelius în 2025 # National.ro
Duminică, 21 septembrie, Calea Victoriei va arăta altfel. În locul claxoanelor și al grabei obișnuite, bucureștenii vor întâlni o paradă cu personaje istorice care vin direct din manualele de istorie și filosofie. Marcus Aurelius, Seneca și Epictet „revin” în oraș printr-un eveniment gândit să arate că învățăturile lor sunt la fel de actuale acum ca […] The post Parada Stoică de pe Calea Victoriei: ce pot învăța bucureștenii de la Seneca și Marcus Aurelius în 2025 first appeared on Ziarul National.
15:10
Informații de ultimă oră, apărute în primă fază pe surse, indică faptul că un secretar de stat din Ministerul Economiei ar fi intrat în vizorul DNA. Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut vineri de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit Agerpres, care citează surse judiciare. Până la acest moment, […] The post BREAKING NEWS. Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA (surse) first appeared on Ziarul National.
14:00
Bolojan a discutat cu retailerii. Ce se întâmplă cu plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: „Ținând cont de situația actuală se vor conforma” # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat vineri, la Guvern, cu reprezentanții marilor magazine. Principalul subiect: efectele eventualei eliminări a plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. O variantă ce a iscat deja tensiuni la nivel de coaliție. O decizie finală în această privință ar putea fi luată abia săptămâna viitoare. După încheierea discuțiilor pe care le-a […] The post Bolojan a discutat cu retailerii. Ce se întâmplă cu plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: „Ținând cont de situația actuală se vor conforma” first appeared on Ziarul National.
12:50
Liviu Cocoş, reţinut de DNA după perchezițiile de la Compania de Apă Brașov. Ce acuzaţii i se aduc celui care ocupă și funcția de prim-vicepreședinte PNL # National.ro
După percheziţiile de joi, de la Compania de Apă Brașov, procurorii DNA au decis să-l reţină pe Liviu Cocoş, directorul interimar al instituției. El este acuzat de cumpărare de influență și dare de mită, conform unui comunicat al DNA. Totodată, pe lângă funcția deținută în compania de apă, Cocoș este şi prim-vicepreşedinte al PNL Brașov. […] The post Liviu Cocoş, reţinut de DNA după perchezițiile de la Compania de Apă Brașov. Ce acuzaţii i se aduc celui care ocupă și funcția de prim-vicepreședinte PNL first appeared on Ziarul National.
12:00
Generalul american Mike Flynn: „George Soroș finanțează operațiuni teroriste globale/Arestare. Inculpare. ÎNCARCERARE!” # National.ro
Fost general al armatei americane și consilier pentru securitate națională la Casa Albă, Mike Flynn a ieșit cu un mesaj acuzator la adresa lui George Soros și a fundațiilor magnatului. Pe platforma X (ex- Twitter), generalul în retragere Michael Flynn, fost consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, actualul lider de la Casa Albă, […] The post Generalul american Mike Flynn: „George Soroș finanțează operațiuni teroriste globale/Arestare. Inculpare. ÎNCARCERARE!” first appeared on Ziarul National.
11:20
Bolojan le dă lecții și profesorilor. Știe cât timp trebuie să predea la catedră, altfel nu își merită salariile # National.ro
În contextul nemulțumirilor exprimate de către sindicaliștii din învățământ, pe fondul măsurilor decise de Guvern în acest domeniu, care au dus la proteste, inclusiv la începutul noului an școlar, premierul a vorbit, recent, despre reforma din Educație. Șeful Guvernului, Ilie Bolojan, susţine că impactul bugetar al măsurilor luate în domeniul educaţiei este de patru-cinci miliarde […] The post Bolojan le dă lecții și profesorilor. Știe cât timp trebuie să predea la catedră, altfel nu își merită salariile first appeared on Ziarul National.
10:40
VIDEO. Pică Guvernul Bolojan? Întrebarea-cheie la care Olguța Vasilescu a dat un răspuns scurt: „Da!” # National.ro
Guvernul Bolojan ar putea pica, dacă premierul nu schimbă modul în care vrea să reformeze administrația publică locală. E un avertisment pe care-l dă o voce cunoscută din rândul formațiunii social-democrate. Primarul social-democrat al Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul […] The post VIDEO. Pică Guvernul Bolojan? Întrebarea-cheie la care Olguța Vasilescu a dat un răspuns scurt: „Da!” first appeared on Ziarul National.
10:00
A fost cutremur, vineri dimineață, în România. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs # National.ro
A fost cutremur, vineri dimineață, 19 septembrie, în zona seismică Vrancea. Conform primelor informații făcute publice de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut magnitudinea 3,1. Și s-a produs la ora 05:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la adâncimea de 122,5 kilometri. Conform infp.ro, cutremurul de vineri dimineață s-a produs […] The post A fost cutremur, vineri dimineață, în România. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs first appeared on Ziarul National.
09:50
Doliu în lumea fotbalului: A murit Florin Marin. Reacție tulburătoare după greaua pierdere: „Nu a vrut să mai trăiască!” # National.ro
O veste tristă a lovit lumea fotbalului românesc. Fostul jucător şi antrenor Florin Marin a încetat din viaţă, joi seară, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani, după ce în ultima perioadă fusese internat în stare gravă în spital. Fostul jucător și tehnician suferea de demență, iar boala s-ar fi agravat rapid în ultima […] The post Doliu în lumea fotbalului: A murit Florin Marin. Reacție tulburătoare după greaua pierdere: „Nu a vrut să mai trăiască!” first appeared on Ziarul National.
07:20
05:50
BERBEC Nu vă blocați în sentimentele ce au cauzat pierdere, dacă vă îndreptați spre proiecte noi, veți putea recâștiga stabilitatea. Un prieten te va ajuta să găsești calmul emoțional de care ai nevoie atât de mult. TAUR Nu luați în nume personal răceala pe care o simțiți în jurul vostru. Calmul vă va ajuta să […] The post Horoscop 19 septembrie 2025 – Fii mai afectuos first appeared on Ziarul National.
18 septembrie 2025
21:00
20:10
Unii dintre cei mai bogați, mai influenți și mai bine conectați oameni din lume au stat la masă lungă într-un castel vechi de aproape o mie de ani. Oaspetele de onoare stătea în mijlocul mesei, arătând mai fericit ca niciodată. Era tratat ca un rege de un rege adevărat. Cina oficială pe care regele Charles […] The post Un președinte tratat ca un rege de un rege adevărat first appeared on Ziarul National.
19:40
În timp ce Franța este parțial blocată de mobilizarea sindicatelor împotriva proiectelor bugetare și încă nu are un guvern cu puteri depline, joi a avut loc o premieră istorică pe piețele financiare. Pentru prima dată, rata obligațiunilor de stat rambursabile la 10 ani a fost de 3,475% atât pentru Franța, cât și pentru Italia. Cu […] The post Premieră istorică: Italia, la fel de credibilă ca Franța pe piețele financiare first appeared on Ziarul National.
19:10
Sorin Grindeanu a reușit o „performanță” pe care nici măcar adversarii tradiționali ai PSD nu și-ar fi putut-o imagina: să pună partidul în genunchi în fața USR, oferindu-i pe tavă nu doar Capitala, ci și butoanele de putere din ministere. Ce înseamnă acest acord? Simplu: PSD cedează terenul acolo unde doare cel mai tare, în […] The post PSD predă România USR first appeared on Ziarul National.
18:00
Dolarul are cel mai slab început de an din 1973. Politica comercială haotică a președintelui Donald Trump, deficitele fiscale uriașe și amenințările la adresa independenței Rezervei Federale riscă să afecteze grav moneda americană. În schimb, moneda chineză, yuanul, strict controlată, a atins cel mai înalt nivel de când Trump a fost reales în noiembrie. Liderii […] The post Yuanul chinezesc vs dolarul american first appeared on Ziarul National.
17:40
Lumea se îndreaptă către o epocă mai periculoasă.Potrivit Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo, anul trecut a stabilit un record sumbru: cel mai mare număr de conflicte armate între state din ultimele șapte decenii. În același timp, asistăm la o realiniere fundamentală a geopoliticii – lucru evidențiat de recenta reuniune a Organizației de Cooperare […] The post Noua eră a armelor nucleare first appeared on Ziarul National.
17:20
Erling Haaland (25 de ani) ar putea fi protagonistul transferului anului 2026. După patru sezoane la Manchester City, atacantul norvegian este dorit cu insistență de FC Barcelona, unde Joan Laporta și Deco îl văd drept succesorul perfect al lui Robert Lewandowski. Haaland, ținta numărul 1 pentru Barça Presa spaniolă susține că City ar fi dispusă […] The post Haaland de Catalunya…100 de milioane pe masă! first appeared on Ziarul National.
17:00
Europenii riscă în continuare să rămână fără medicamente, inclusiv antibiotice și alte tratamente vitale. Comisia Europeană a identificat lanțurile de aprovizionare fragile și dependența puternică de producătorii asiatici, în special pentru medicamente esențiale precum antibioticele și analgezicele, ca fiind cauzele principale, se arată într-un raport întocmit de Curtea de Conturi a Uniunii Europene. În luna […] The post Europenii rămân fără medicamente? first appeared on Ziarul National.
16:50
Lionel Messi (38 de ani) își va prelungi contractul cu Inter Miami, au anunțat americanii de la ESPN. Actualul acord al starului argentinian expiră la finalul acestui an, însă negocierile pentru noua înțelegere sunt la final, rămânând doar detalii de pus la punct. Messi rămâne la Miami „Lionel Messi și Inter Miami sunt aproape de […] The post Leo Americanu’ first appeared on Ziarul National.
16:50
VIDEO. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, rezultat POZITIV la un test rapid pentru marijuana # National.ro
Primarul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, a acceptat, joi, 18 septembrie, o provocare venită din partea protestatarului cunoscut drept Marian Ceaușescu. Și anume să facă un test rapid antidrog: atât pentru marijuana, cât și pentru cocaină. În primul dintre cazuri, rezultatul a fost cel puțin surprinzător: pozitiv! Primarul Sectorului Daniel Băluță a făcut joi un […] The post VIDEO. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, rezultat POZITIV la un test rapid pentru marijuana first appeared on Ziarul National.
16:40
Ucraina se așteaptă ca până luna viitoare să fie disponibile până la 3,6 miliarde de dolari într-un fond destinat achiziționării de arme din Statele Unite. Acordul financiar cunoscut sub numele de Lista priorităților Ucrainei(PURL) reunește contribuțiile membrilor NATO, cu excepția Statelor Unite, pentru achiziționarea de arme, muniții și echipamente americane. „Am primit peste 2 miliarde […] The post Arme din SUA pentru Ucraina. Cine plătește 3,6 miliarde de dolari first appeared on Ziarul National.
16:10
Occidentul, înțeles drept o comunitate politică, economică și de securitate, se află de ceva timp în dificultate. Donald Trump ar putea da lovitura de grație. De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, un club strâns unit de democrații avansate din punct de vedere economic a ancorat sistemul internațional liberal, bazat pe norme. Țările occidentale […] The post Destrămarea Occidentului first appeared on Ziarul National.
16:00
Preotul Visarion Alexa a aflat decizia definitivă a instanței. Ce au hotărât magistrații CAB în cazul său # National.ro
Preotul Visarion Alexa – cunoscut, anii trecuți, nu doar pentru faptul că slujea într-o biserică din Capitală unde era și paroh, ci și pentru aparițiile sale în emisiuni televizate și la radio -, a aflat joi, 18 septembrie, decizia definitivă a instanței în dosarul în care a fost acuzat că a agresat sexual o enoriașă […] The post Preotul Visarion Alexa a aflat decizia definitivă a instanței. Ce au hotărât magistrații CAB în cazul său first appeared on Ziarul National.
15:40
Dacă Rusia ar invada statele baltice, ar declanșa aproape sigur un război direct între NATO și Rusia – adică un conflict de mare intensitate în Europa. Din acest motiv, mulți analiști cred că Moscova evită un asemenea pas, preferând zone unde NATO nu e direct implicat (cum e Ucraina) sau teste la intervale de timp […] The post Ce se întâmplă dacă Rusia invadează Marea Baltică? Un joc video oferă răspunsuri first appeared on Ziarul National.
15:20
Ai simțit vreodată un „nod în stomac” înainte de un examen sau ai avut diaree în perioadele de stres intens? Nu e întâmplător. Stresul, anxietatea și furia se traduc direct la nivel digestiv prin ceea ce cercetătorii numesc axa creier–intestin. Această rețea bidirecțională explică de ce emoțiile negative pot duce la balonare, dureri abdominale, constipație […] The post Cum emoțiile negative influențează sănătatea intestinală prin axa creier–intestin first appeared on Ziarul National.
15:10
VIDEO. Cântăreață de muzică populară, acuzată că ar fi furat dintr-un magazin. Reacția solistei: „La poliție s-a râs”/Cum a încercat să explice toată situația # National.ro
O cântăreață de muzică populară și soțul ei au ajuns în atenția polițiștilor, după ce ar fi fost reclamați că ar fi furat dintr-un magazin din Târgu Jiu. Odată ce s-a aflat public despre cazul său, solista Teodora Pană a căutat să iasă public cu explicații. Din care să reiasă că, de fapt, ar fi […] The post VIDEO. Cântăreață de muzică populară, acuzată că ar fi furat dintr-un magazin. Reacția solistei: „La poliție s-a râs”/Cum a încercat să explice toată situația first appeared on Ziarul National.
14:20
1. Am trăit să aud și expresia ”să luăm lecții de la Republica Moldova.” E ca și cum Medgidia i-ar arăta Constanței unde e Marea Neagră. Ținând cont de faptul că meditațiile se plătesc, Bucureștiul chiar ia lecții de la Chișinău. I-a dat gaze, i-a dat curent electric. Bucureștiul ia lecții și de la Oradea. […] The post Macroane, mișcă-te mai repede, că îl enervezi pe domnul erou! first appeared on Ziarul National.
14:20
VIDEO. Grevă de amploare și proteste în Franța. Oamenii au ieșit masiv în stradă/Au fost făcute zeci de arestări # National.ro
Atmosferă tensionată, oameni în stradă și multe nemulțumiri față de măsurile de austeritate. Sunt proteste în Franța, țară ce se confruntă, joi, cu o grevă de amploare. Franța se confruntă joi cu o amplă mișcare de protest, după ce profesori, mecanici de locomotivă, farmacişti și personal medical au intrat în grevă împotriva reducerilor bugetare iminente, […] The post VIDEO. Grevă de amploare și proteste în Franța. Oamenii au ieșit masiv în stradă/Au fost făcute zeci de arestări first appeared on Ziarul National.
12:50
Educația, cea mai bună investiție în viitorul țării: Fundația Dan Voiculescu premiază cei mai buni studenți ai anului la Gala Studenților # National.ro
Astăzi, la Oradea, are loc Gala Studenților 2025, un eveniment care adună 118 organizații din 16 centre universitare și marchează unul dintre cele mai importante momente dedicate recunoașterii performanței academice din România. Ajunsă la cea de-a XIV-a ediție, Gala Studenților este organizată de Uniunea Studenților din România și a devenit, de-a lungul anilor, un reper […] The post Educația, cea mai bună investiție în viitorul țării: Fundația Dan Voiculescu premiază cei mai buni studenți ai anului la Gala Studenților first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.