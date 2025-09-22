Anularea alegerilor prezidențiale, „o lovitură de stat dată de sistem”, spune Elena Lasconi după aproape un an
Libertatea, 22 septembrie 2025 06:00
Elena Lasconi, care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale 2024, dar CCR a invalidat scrutinul, a acuzat duminică, 21 septembrie, că anularea de acum aproape un an, decisă de Curtea Constituțională, a fost o lovitură de stat. Întrebată la Antena 3 cine a dat lovitura de stat, primarul din Câmpulung a răspuns: „Sistemul. […]
• • •
Acum o oră
06:00
Elena Lasconi, care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale 2024, dar CCR a invalidat scrutinul, a acuzat duminică, 21 septembrie, că anularea de acum aproape un an, decisă de Curtea Constituțională, a fost o lovitură de stat. Întrebată la Antena 3 cine a dat lovitura de stat, primarul din Câmpulung a răspuns: „Sistemul. […]
Acum 12 ore
18:20
Ursula von der Leyen susține că „ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina” și avertizează că UE „îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” # Libertatea
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană „își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” în fața provocărilor rusești. Apel pentru o mai mare „autonomie și independență” a blocului comunitar Șefa executivului european a insistat asupra necesității unui „pilon european” mult mai puternic în domeniul apărării, pe fondul recentelor intruziuni […]
18:20
Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei # Libertatea
USR a primit în coaliţia de guvernare funcția de prefect al Capitalei și în consecință l-a propus pe Andrei Nistor, a anunțat duminică, 21 septembrie, partidul condus de Dominic Fritz. În acest moment, Mugur Toader (PSD) este prefectul Capitalei, funcție deținută începând cu aprilie 2024. El va fi schimbat oficial cu Andrei Nistor într-o viitoare […]
Ieri
15:20
Salariile din Primăria Capitalei sunt cele mai mari din administrația publică locală, potrivit primarului general interimar, Stelian Bujduveanu. Într-un interviu acordat Prima TV, acesta a dezvăluit detalii despre veniturile angajaților din instituție, relatează News.ro. Salariile în Primăria Capitalei Conform lui Bujduveanu, un director din Primăria Capitalei câștigă între 11.000 și 13.000 de lei net lunar. […]
15:20
Ucraina vrea o coordonare cu Polonia și România pentru doborârea dronelor rusești, anunță Volodimir Zelenski # Libertatea
Volodimir Zelenski consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor rusești deasupra Ucrainei, liderul de la Kiev referindu-se la România și Polonia, relatează Interfax-Ucraina. „Consider că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu numai ca dronele să cadă pe capul ucrainenilor, ca să nu ajungă pe teritoriul […]
15:20
Relaxare la doar o oră de Timișoara: povești cu haiduci și drumul panoramic Transluncani # Libertatea
La doar o oră de mers cu mașina din Timișoara, în Țara Făgetului, turiștii pot descoperi o zonă pitorească, unde natura, tradiția și legendele cu haiduci se împletesc. Drumul panoramic Transluncani, bisericile de lemn și experiențele culinare autentice transformă acest loc într-o destinație perfectă pentru o escapadă de weekend, scrie Timiș Online. Mic dejun ca […]
13:50
Armata rusă a format unități din soldați infectați cu HIV, hepatită și alte boli și i-a trimis în luptă, mai ales în sectorul Pokrovsk, afirmă experți militari ucraineni, citați de The Telegraph. Soldații din aceste unități poartă brățări care îi marchează ca fiind bolnavi și au fost văzuți pe linia frontului din sectorul Pokrovsk, un […]
13:50
Un mic sat din nordul Albaniei, Golaj, a ajuns simbolul unui fenomen care marchează întreaga țară: exodul masiv al tinerilor spre Marea Britanie. Aici, localnicii estimează că aproape 60% dintre locuitorii tineri au plecat, iar printre cei plecați nu sunt doar oameni simpli, ci și interlopi care și-au mutat „afacerile” peste graniță, scrie publicația The […]
13:50
Reacția lui Mihai Trăistariu, după ce s-a zvonit că va fi ispită la Insula iubirii: „Am un farmec al meu” # Libertatea
Mihai Trăistariu clarifică zvonurile legate de participarea sa la „Insula Iubirii”. Artistul a explicat că nu își dorește să devină ispită, deși recunoaște că farmecul său atrage atenția femeilor. Mihai Trăistariu a făcut lumină asupra zvonurilor care circulau în presă despre posibila sa participare ca ispită la show-ul „Insula Iubirii”. Artistul a dezmințit ferm informațiile, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Soteul este o tehnică de a găti care păstrează savoarea, dar și nutrienții alimentelor. Este un mod simplu de a găti și foarte apreciat. Află mai multe despre ce înseamnă sote și descoperă rețete din care să te inspiri. Ce înseamnă sote Soteul este o tehnică culinară, rafinată și practică în același timp, foarte des […]
16:40
E din ce în ce mai clar, avem un set de dorințe populare care nu se regăsesc în niciuna din figurile politice. Nici în Bolojan sau Nicușor, două baloane de săpun otrăvite cu austeritate. Nici în AUR-iștii și georgiștii care sunt un fel de partid al micului business sau al afacerii autohtone cu multe datorii […]
14:50
Copiii între 1 și 2 ani: de ce această vârstă e cea mai provocatoare pentru părinți și cum o poți gestiona # Libertatea
Foto: Pexels Perioada 1–2 ani este una dintre cele mai intense pentru părinți: copilul este extrem de activ, curios și are nevoie de atenție permanentă, dar este încă prea mic pentru creșă. Din acest motiv, tot mai multe familii din București și alte orașe mari aleg să apeleze la sprijin extern, bone de încredere, care […]
14:50
Un nou trend printre angajații din România: polyworking. „Am fost de foarte multe ori la un pas de burnout” # Libertatea
Polyworking-ul devine un fenomen tot mai răspândit și în România, mulți angajați alegând să lucreze simultan la mai multe joburi sau proiecte pentru venituri mai mari și experiență diversificată, potrivit Antena 3 CNN. Însă, în spatele avantajelor, se ascund riscuri majore, precum stresul, anxietatea și chiar epuizarea. Antonia Pavăl, care își împarte timpul între două […]
08:50
Pompierii au intervenit joi seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o vitrină cu țigări din interiorul unui supermarket din Oradea. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a inhalat fum, relatează News.ro. „Sosiţi imediat la faţa locului, pompierii militari au procedat simultan la localizarea şi lichidarea incendiului, care se manifesta cu […]
08:50
Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 20 octombrie 2025. Meteorologii anunță de când se face frig # Libertatea
Vremea va mai caldă decât normalul perioadei săptămâna viitoare, apoi temperaturile vor începe să scadă până la cele specifice toamnei, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 22 septembrie – 20 octombrie 2025, emisă vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În ce privește precipitațiile, acestea vor fi abundente în prima parte a intervalului în […]
06:50
Cine este studenta de care s-a îndrăgostit liderul de la Kremlin: „Pisicuța lui Putin. Sunt încă sunt în flăcări” # Libertatea
Cartea „Țarul însuși, Cum ne-a păcălit Vladimir Putin pe toți” oferă detalii picante despre aventura liderului rus, 72 de ani, cu Alisa Harcewa, 32 de ani. Jurnaliștii de la Bild au citit volumul jurnaliștilor ruși de investigație Roman Badanin și Mikhail Rub și publică cele mai interesante informații. Fotografia care ascunde o poveste Un element […]
18 septembrie 2025
23:50
Florin Marin, fostul fundaș al Stelei și antrenor la Dinamo și Universitatea Craiova, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Potrivit informațiilor publicate de GSP, acesta a fost internat la terapie intensivă în urmă cu aproximativ două săptămâni. Vestea tragică a fost anunțată de Marcel Răducanu, fostul său coechipier. Boala care l-a […]
23:50
Eurofighter Typhoon ar putea primi rachete ghidate cu laser APKWS pentru combaterea dronelor și rachetelor de croazieră, devenind astfel un „ucigaș de drone low-cost”, potrivit TWZ.com. Rachete ghidate pentru distrugerea dronelor ar putea fi adăugate pe avionul de luptă Eurofighter Typhoon Eurofighter Typhoon ar putea adăuga în curând rachete ghidate cu laser APKWS la arsenalul […]
14:50
Cheia succesului în imobiliare, în viziunea lui Șerban Trîmbițașu: empatia. Locuința ideală și sfaturi pentru cumpărători # Libertatea
Șerban Trîmbițașu, un nume cunoscut în industria imobiliară (TRIMBITASU ESTATE), dezvăluie la interviurile Imobiliare.ro secretul abordării sale: empatia. El subliniază că, pentru a-i câștiga încrederea clientului, trebuie să-l tratezi așa cum ți-ai dori să fii tu tratat. Mai mult decât un agent, el se vede ca un consilier patrimonial, având o abordare surprinzătoare. La prima […]
14:50
Maia Morgenstern, ironizată de Carmen Tănase în fața tuturor. „Filmulețe de pe rețelele de socializare, alea în care se filmează singură” # Libertatea
O nouă ediție incendiară“La bine si la Roast” a fost difuzată aseară la Pro Tv, iar invitata specială a fost actrița Carmen Tănase, care a acceptat provocarea de a încasa glume piperate din partea colegilor ei. La finalul show-ului, actrița a întors glumele, stârnind hohote de râs în sală. La începutul show-ului, Carmen Tănase a […]
13:10
Profiturile istorice pentru asigurătorii din România, în timp ce polițele RCA se scumpesc din nou, după eliminarea plafonării. Transportatorii amenință cu proteste # Libertatea
Profiturile asigurătorilor din România s-au ridicat anul trecut la un nivel istoric, deși prețul polițelor RCA era plafonat, arată o analiză Libertatea, pe baza datelor Ministerului Finanțelor, centralizate de platforma AlertaCUI.ro. De la 1 iulie plafonarea a expirat, prețurile RCA au crescut iarăși, în special pentru șoferii tineri. Transportatorii acuză ASF că nu protejează consumatorii […]
13:10
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta pentru gogoșari în oțet. Ce secret are prezentatoarea TV pentru murături # Libertatea
Gabriela Cristea și-a surprins fanii cu o rețetă tradițională, ușor de pregătit și ideală pentru iarnă: gogoșari opăriți în oțet cu zahăr. Vedeta a dezvăluit ingredientele, pașii simpli de urmat și trucurile care garantează un preparat gustos, exact ca la bunici. Gabriela Cristea demonstrează încă o dată că este o gospodină desăvârșită și o iubitoare […]
13:10
Cine transmite Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului din 2025. Acțiunea începe vineri, de la ora 11.30 # Libertatea
Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului din 2025 va fi difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY. Piloții Formula 1 se vor întrece duminică în cursa finală. Duminica aceasta, de la ora 13.45, pasionații de motorsport au parte de un nou spectacol al vitezei, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY! Formula 1 revine cu […]
11:50
Percheziţii în Braşov şi Galați, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă. Sunt vizate locuinţele unor politicieni # Libertatea
Procurorii anticorupție (DNA) au descins joi la Compania de Apă Brașov, dar și la adrese din Galați, într-un dosar de luare de mită și trafic de influență. Sunt vzate locuințele unor polticieni, relatează News.ro. Descinderi și la Consiliul Județean Implicarea unor oficiali de rang înalt, atât din administrația publică locală (Consiliul Județean), cât și din […]
11:50
Școlile pilot, concept inovator în educație. Specialist: „Elevii își aleg propriile materii, au un program personalizat și posibilitatea de a se educa singuri pentru joburile viitorului” # Libertatea
Dincolo de protestele, nemulțumirile și revendicările profesorilor, anul școlar vine și cu vești bune. 17 unități de învățământ din București și țară vor continua să livreze o educație altfel, o educație de secol XXI, care îi pregătește pe copii pentru joburile viitorului. Este vorba despre școlile pilot, acolo unde elevii au libertatea de a decide […]
09:00
Patronul companiei și-a împușcat angajații care veniseră să-și ceară salariul, în Germania: „Fiul meu este în comă. Soția lui a avut avort spontan” # Libertatea
Un incident șocant a avut loc în biroul unei companii din Berlin, capitala Germania. Patronul firmei este acuzat că a tras de 5 ori asupra unui angajat de 23 de ani care venise să-și ceară drepturile, băgându-l în comă, relatează Bild. Antreprenorul, cetățeanul de origine turcă Erdem Y. (49 de ani), căsătorit, cu 4 copii, […]
07:10
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!” # Libertatea
Pe litoralul din țara vecină, lângă localitatea Varna, Primăria Moscovei a cumpărat 31 de hectare de teren pe care a înălțat un adevărat orăşel: SOK Kamchia. Are hoteluri, şcoală şi un complex sportiv uriaş. Teoretic, locul a fost închis în 2020, iar acum e în conservare. Reporterii Libertatea au mers în SOK Kamchia şi au […]
07:10
Loto 6/49 din 18 septembrie 2025. Report de peste 6,30 milioane de euro la 6/49, categoria I # Libertatea
Joi, 18 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 14 septembrie, Loteria Română a acordat peste 50.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei. Rezultatele loto din 18 septembrie 2025 Joker: Noroc […]
17 septembrie 2025
23:00
David Luiz a ieșit cu inima frântă de pe teren, la doar 32 de minute de la revenirea în Liga Campionilor. Fanii sunt șocați # Libertatea
David Luiz a trăit o seară amară la revenirea sa în Liga Campionilor după 8 ani. Fostul fundaș al lui Chelsea și Arsenal, acum la Pafos (Cipru), a fost nevoit să părăsească terenul în prima repriză din partida cu Olympiacos, din faza grupelor. Brazilianul de 38 de ani a acuzat o problemă musculară și, deși […]
23:00
Florin Marin, fostul antrenor secund al naționalei României, e în stare foarte gravă, internat la ATI # Libertatea
Florin Marin se confruntă cu demență, iar starea sa s-a deteriorat rapid în ultima perioadă. La 1,87 metri înălțime, fostul antrenor a ajuns să cântărească doar 40 de kilograme, relatează Fanatik. Câțiva dintre foștii săi colegi de la Steaua l-au vizitat recent la spital și au fost profund impresionați de situația în care l-au găsit, […]
20:30
Patru oameni arestați după ce o înregistrare video Trump-Epstein a fost proiectată pe Castelul Windsor # Libertatea
Autoritățile londoneze au reținut patru persoane acuzate că au proiectat marți seară, pe Castelul Windsor, imagini și videoclipuri cu președintele Donald Trump și cu finanțistul condamnat pentru pedofilie, Jeffrey Epstein, relatează agenția americană UPI. Arestați sub acuzația de comunicări „rău intenționate” O înregistrare neconfirmată, distribuită online, arată că proiecția prezenta detalii despre legăturile și prietenia […]
17:20
Cine este Mara Bănică de la Asia Express 2025. Jurnalista are doi copii și este căsătorită # Libertatea
Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România, participă în sezonul 2025 al show-ului Asia Express. Vedeta are o carieră impresionantă în presă, dar și o viață de familie împlinită: este căsătorită și are doi copii, pe Dima și pe Donca Maria. Mara Bănică a surprins recent printr-o mărturisire neașteptată. Deși publicul o […]
17:20
Filiala PNL din Constanța, dată în judecată de un consilier exclus din partid pentru cotizație neplătită # Libertatea
Marian Tudose, consilier PNL Constanța, a fost exclus din partid în 2024 pentru neplata cotizației timp de șase luni. El a atacat decizia în instanță, potrivit Ziua de Constanța. Marian Tudose, consilier local în comuna Topraisar, a dat în judecată PNL Constanța în 2024 și a reclamat că nu a fost notificat și nici convocat pentru […]
17:20
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase # Libertatea
Corina și Mihnea Năstase au apărut pentru prima dată cu bebelușul lor. În imaginile exclusive Libertatea, tânărul cuplu și băiețelul nou-născut, ascuns în cărucior, se bucură de o plimbare prin București. La aproape trei săptămâni de când a născut, Corina Năstase a apărut cu bebelușul ei! Într-o după amiază însorită de septembrie, în București, alături […]
13:30
Alexei Navalnîi a fost ucis în închisoare. Două laboratoare internaționale confirmă otrăvirea opozantului lui Putin # Libertatea
Soția opozantului rus Alexei Navalnîi a făcut miercuri o declarație cutremurătoare: analizele de laborator efectuate în două țări confirmă că acesta a fost otrăvit în timp ce se afla încarcerat într-o închisoare din Cercul Arctic, în februarie 2024. Probe biologice trimise în secret peste graniță Iulia Navalnaia a explicat, într-un videoclip publicat pe rețelele de […]
11:40
În fiecare an oamenii aleg dispozitive noi pentru muncă și studii. Unii iubesc MacBook, iar alții preferă laptopurile clasice pe Windows. În 2025 alegerea a devenit și mai interesantă. Ambele variante de laptopuri oferă un design elegant, procesoare puternice și funcții comode. Dar au puncte forte diferite. Haideți să ne lămurim ce se potrivește mai […]
11:40
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive” # Libertatea
Călin Georgescu a oferit presei, miercuri, la efectuarea controlului judiciar, primele declarații după trimiterea sa în judecată. Acesta susține că rechizitoriul său reprezintă, de fapt, un discurs, iar dosarul în sine este „o copie aproape identică a dosarului președintelui american Donald Trump din 2016, cu aceleași acuzații”. Georgescu, același discurs gol Liderul suveraniștilor și-a pus […]
11:40
Vă spuneam în ianuarie 2025 că România a plătit în 2024 cele mai mari dobânzi din istorie: „7,26 miliarde de euro, într-un singur an, cam cât a obținut statul român pentru toate privatizările din România (BCR, Petrom, companiile de utilități, metalurgie, ciment, în general pentru cele aproape 10.000 de societăți privatizate).” Acum, promite domnul Bolojan […]
11:40
Raluca Bădulescu, dată de gol de Cătălin Botezatu. Ce spune desingerul despre prietena lui. „A trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut” # Libertatea
Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu se cunosc de zeci de ani și îi leagă o prietenie strânsă și specială. Designerul a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre prietena lui, care a participat la Asia Express 2025, alături de fostul ei soț, Florin Stamin. Cătălin Botezatu a vorbit deschis despre una dintre cele mai vechi […]
16 septembrie 2025
21:10
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor # Libertatea
Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, datat 15 septembrie 2025 și consultat de Libertatea marți, 16 septembrie, descrie mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru răsturnarea ordinii constituționale, „punând în pericol siguranța națională”. Detalii din rechizitoriu. Ce vorbea Potra cu oamenii din rețeaua lui Călin Georgescu […]
21:00
MasterChef România 15 septembrie 2025. Vlad Boomer, fost avocat, i-a impresionat pe jurați cu preparatul său # Libertatea
În ediția MasterChef România din 15 septembrie 2025, Vlad Boomer, fost avocat, i-a cucerit pe jurați cu un preparat remarcabil și creativ. Cum au reacționat Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu când au gustat preparatul. România a prins gustul competiției culinare și trăiește, în fiecare luni și marți, de la ora […]
19:30
Ploaie torențială cu grindină mică și rafale de vânt în Bihor. Meteorologii anunță că se pot acumula până la 25 l/mp # Libertatea
Meteorologii au emis, marți, 16 septembrie, un cod galben de descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și averse, valabile până la ora 19.15, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Fenomenele meteo vizate Avertizarea meteo ANM este valabilă în intervalul marți, 16 septembrie 2025, ora 18.15 – marți, 16 septembrie 2025, ora 19.15. Se vor semnala […]
19:30
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut 24 de ore după ce a fugit de la locul accidentului din București # Libertatea
Toto Dumitrescu, 28 de ani, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști pentru „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, a anunțat marți, 16 septembrie, Brigada Rutieră. Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a făcut un accident duminică, 14 septembrie, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, […]
19:30
Rusia este pe punctul de a-şi reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone: „Sancţiunile care funcţionează cel mai rapid” # Libertatea
Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone ucrainene, ultimul având loc în noaptea de luni spre marți asupra rafinăriei din Saratov, relatează Reuters. „În noaptea de 16 septembrie 2025, unităţi ale Forţelor pentru Operaţii Speciale ale Forţelor Armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale Forţelor […]
17:30
Aplicarea ojei semipermanente 3 în 1 a devenit o soluție populară pentru cei care doresc unghii perfecte și de durată, fără a fi necesar să viziteze constant salonul. Cu toate acestea, pentru a obține rezultate optime, este esențial să se respecte o serie de pași și tehnici specifice care garantează un finisaj profesional. Pregătirea unghiilor […]
17:30
Percheziții și peste un milion de euro confiscat într-un dosar privind fraudarea alegerilor din Rep. Moldova # Libertatea
Autoritățile din Rep. Moldova au coonfiscat peste 20 de milioane de lei moldovenești (aproximativ un milion de euro) în urma mai multor percheziții efectuate la Chișinău în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante înainte de alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie, transmite Ziarul de Gardă. […]
17:30
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști” # Libertatea
Aflată în Turcia pentru filmările emisiunii „Hai-hui cu… Marina”, realizatoarea TV a reacționat după acuzațiile că ar călători pe banii televiziunii publice. Vedeta a dezvăluit cum este, de fapt, finanțată producția de la TVR 2. Marina Almășan se află în aceste zile în Turcia, unde filmează alături de echipa sa o nouă ediție a emisiunii […]
17:30
ANAF a terminat verificările în cazul lui Călin Georgescu după 9 luni, dar refuză să facă publice rezultatele # Libertatea
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, a declarat marţi, 16 septembrie, că instituția pe care o conduce a finalizat ancheta începută în decembrie 2024 privind campania electorală a lui Călin Georgescu, dar a refuzat să publice rezultatele. El a susținut că „a sesizat instituțiile statului”. „ANAF investighează toate finanţările de campanie ieşite în spaţiu public. Nu o […]
17:20
Foto: msmileorto.ro Un zâmbet frumos nu este doar o chestiune de estetică, ci și de încredere în propria persoană. Pentru cei care își doresc dinți perfect aliniați, dar nu vor ca tratamentul să fie vizibil, aparatul dentar Spark reprezintă o revoluție în ortodonția modernă. Spre deosebire de aparatele dentare clasice, Spark folosește o serie de […]
15:20
Acord privind vânzarea diviziei americane a TikTok. Ce a cerut insistent China la negocieri: „Le consideră o formă de putere soft” # Libertatea
Oficialii americani și chinezi au declarat luni, 15 septembrie, că au ajuns la un acord-cadru pentru transferul diviziei americane a TikTok către proprietari din SUA, acord care ar urma să fie confirmat vineri, în cadrul unei convorbiri telefonice între președintele american Donald Trump și cel chinez Xi Jinping, scrie Reuters. Acordul potențial privind rețeaua de […]
