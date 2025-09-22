Paris Jackson are „alergie” la sutien! A ieșit aproape dezbrăcată pe stradă
Click.ro, 22 septembrie 2025 06:10
Paris Jackson (27 de ani) continuă să șocheze cu aleerile vestimentare pe care le face. În ultima vreme, fiica regretatului Michael Jackson s-a afișat în ținute provocatoare și de fiecare dată și-a „uitat” sutienul acasă.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
06:10
Paris Jackson (27 de ani) continuă să șocheze cu aleerile vestimentare pe care le face. În ultima vreme, fiica regretatului Michael Jackson s-a afișat în ținute provocatoare și de fiecare dată și-a „uitat” sutienul acasă.
Acum 2 ore
05:10
Anual, în luna septembrie, un eveniment neobișnuit are loc în țara noastră vecină, Ungaria: Campionatul mondial de săpat morminte. Ajuns la a opta ediție, concursul este organizat de Asociația Operatorilor și Întreținătorilor de Cimitire din această țară (MTFE)
Acum 4 ore
04:10
Gunoaie transformate în artă! O artistă realizează sculpturi spectaculoase cu animale folosind deșeuri # Click.ro
O artistă din SUA transformă gunoiul în artă spectaculoasă! Stephanie Lynn Daigle (39 de ani), originară din Southington și cunoscută sub pseudonimul artistic Sugarfox, creează sculpturi cu animale din obiecte pe care majoritatea oamenilor le-ar arunca fără ezitare.
Acum 6 ore
02:10
Lactatele sunt esenţiale pentru menţinerea imunităţii. Motivul pentru care sunt recomandate de specialiști # Click.ro
Lactatele sunt esenţiale pentru menţinerea imunităţii. Motivul pentru care sunt recomandate de specialiști.
01:10
Un bărbat înarmat a încercat să intre în reședința fraților Tate: „A venit cu o armă de foc” # Click.ro
Sâmbătă seară, 20 septembrie, reședința fraților Andrew și Tristan Tate din județul Ilfov a fost ținta unui incident periculos. Potrivit reprezentanților celor doi, un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în casă, moment în care a transmis totul live pe PumpFun, o platformă de streaming.
Acum 12 ore
20:50
Mirela Vaida, mesaj pentru soțul ei în ziua în care au împlinit 16 ani de căsnicie: „I-am bătut obrazul că...” # Click.ro
Mirela Vaida marchează o dublă aniversare alături de soțul său, Alexandru: două decenii petrecute împreună și 16 ani de la momentul în care au spus „da” în fața altarului.
20:20
Cum va fi vremea în perioada 22-28 septembrie. Spre finalul săptămânii, temperaturile scad în toată țara # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru intervalul 22-28 septembrie. În următoarele zile, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în majoritatea regiunilor, însă spre sfârșitul săptămânii se instalează frigul.
20:00
Marile aeroporturi europene, printre care Heathrow din Londra și Brandenburg din Berlin, se confruntă duminică cu perturbări serioase ale operațiunilor, ca urmare a unui posibil atac cibernetic care a afectat sistemele de check-in, provocând anulări și întârzieri de zboruri pentru mii de pasageri.
19:20
„Escrocul de pe Tinder” se află în arest: „Condiții extrem de dure, fără o nutriție adecvată”. De ce a fost reținut Simon Leviev # Click.ro
Simon Leviev (34 de ani), subiectul popularului documentar de pe Netflix, „Escrocul de pe Tinder” (2022), a fost arestat în Georgia.
19:10
Românii de Cartea Recordurilor. Gogu Neagoe îți face caricatura prin telefon, fără să te cunoască: „Garantat!”. Și Adriana Iliescu și-a câștigat un loc # Click.ro
Românii de Cartea Recordurilor. Gogu Neagoe, cel mai rapid caricaturis din lume: „246 de portrete în 6 ore, fără pauză” Și Adriana Iliescu și-a câștigat un loc
18:20
Simona Halep, mândră de tatăl ei! Afacerea pentru care Stere Halep are toată susținerea fiicei sale # Click.ro
Spiritul antreprenorial este în sângele familiei Halep! În timp ce Simona (33 de ani) se dedică astăzi imobiliarelor, tatăl ei și-a transformat pasiunea într-o afacere pentru care are toată susținerea fiicei sale. Cu ce se ocupă Stere Halep?
Acum 24 ore
17:30
Cum a reacționat un spaniol când a văzut ce prețuri sunt în România. „Au venit niște rude în vizită din Spania și au rămas șocate” # Click.ro
Prețurile au luat avânt în România odată cu rata inflației care a accelerat semnificativ în ultimele luni. Creșterea lor i-a surprins inclusiv pe cei din Occident, iar un spaniol ajuns în țara noastră a rămas uimit de cât costă produsele noastre.
17:10
Povestea tinerei care a fost sechestrată timp de 25 de ani, chiar de propria mamă. Motivul uluitor pentru care a ținut-o captivă # Click.ro
O tânără franțuzoaică a fost ținută captivă timp de 25 de ani chiar de propria mamă, doar pentru că s-a îndrăgostit de un bărbat nepotrivit. Cazul lui Blanche Monnier, descoperit în 1901, a șocat oamenii din Franța și a rămas un simbol al cruzimii ascunse sub aparențe respectabile.
17:00
Cinci idei de sandvișuri sănătoase pentru pachețelul de școală. Rețetele care au devenit virale pe TikTok. VIDEO # Click.ro
Diminețile din timpul școlii pot fi agitate, iar pregătirea pachețelului devine adesea o provocare pentru părinți. Pentru a diversifica meniul copiilor și a asigura un aport nutritiv echilibrat, iată cinci propuneri de sandvișuri, câte unul pentru fiecare zi a săptămânii.
16:40
Zilele Bucureștiului 2025. Mii de oameni au ieșit din case pentru a se bucura de evenimentele speciale. FOTO # Click.ro
Zilele Bucureștiului 2025 au transformat Capitala României într-un adevărat centru al bucuriei! Bucureștenii au ieșit din case și se bucură din plin de toate activitățile pregătite cu această ocazie, însoțite de vremea frumoasă.
16:40
De ce nu ai voie să stai pe șezlong și să faci baie pe „Plaja Popcorn”. Explicația uimitoare pentru nisipul bizar # Click.ro
În nordul insulei Fuerteventura, parte a arhipelagului spaniol Canare, există o plajă care a cucerit rețelele sociale și turiștii prin aspectul său neobișnuit. Cunoscută oficial ca Playa del Bajo de la Burra, dar botezată popular „Plaja Popcorn”, întinderea de coastă atrage printr-un fenomen natural
15:50
Motivul pentru care o bunicuță de 94 de ani este căutată de turiștii care ajung în satul Scanno, din Italia: „Vin să facă fotografii cu mine. Dar uneori sunt prea mulți...” # Click.ro
O italiancă în vârstă de 94 de ani a devenit virală pe rețelele de socializare. Turiștii care ajung în Scanno, un sat medieval aflat în munții din regiunea Abruzzo, Italia, sunt dornici să o cunoască și să se fotografieze cu ea, dar care este motivul?
15:50
Prințesa de Wales a avut un rol definitoriu în vizita de stat a SUA la Castelul Windsor, susțin experții regali, iar Jennie Bond avertizează că acest tip de responsabilitate va fi parte integrantă din viitoarele sale îndatoriri, indiferent de opțiunile personale.
15:40
Reacția „Reginei Întunericului” Gabriela Lucuțar, după ce s-a dat „interzis” la coroanele de flori în cimitirele din Arad: „Mai bine dăruim banii familiei îndoliate”. Cât e amenda? # Click.ro
Reacția „Reginei Întunericului” Gabriela Lucuțar, după ce s-a dat interzis la coroanele de flori în cimitirele din Arad: „Mai bine dăruim banii familiei îndoliate”
15:40
Horoscop luni, 22 septembrie. Racii au nevoie de relaxare, iar Balanțele au probleme la locul de muncă # Click.ro
Horoscop luni, 22 septembrie. Racii au nevoie de relaxare, iar Balanțele au probleme la locul de muncă.
15:00
Orașul din România în care locuitorii pierd aproape 10 zile pe an în trafic. Ce arată studiile # Click.ro
Un raport recent al Institutului pentru Orașe Vizionare, intitulat Indexul de Trafic 2025, arată că locuitorii din Timișoara petrec, în medie, aproape 10 zile pe an în trafic. Studiul evaluează pierderea de timp a șoferilor în drumurile zilnice: spre serviciu, la cumpărături.
14:50
Gestul impresionant pe care Tily Niculae l-a făcut pentru femeia care face curățenie în blocul unde locuiește. „Un exemplu de viață” # Click.ro
Tily Niculae (39 de ani) și-a impresionat urmăritorii cu un gest emoționant pe care l-a făcut în acest weekend. Actrița le-a demonstrat tuturor cât este de empatică cu persoanele din jurul ei!
14:30
La ce proiect lucrează Adela Popescu: „Am răspuns fără discuții: da!” Când vrea să revină pe micile ecrane? # Click.ro
După o vară liniștită, unde și-a încărcat bateriile la Șușani, alături de familie, Adela Popescu (38 de ani) s-a întors în București cu forțe proaspete, dornică să înceapă noi proiecte profesionale. Vedeta a vorbit recent despre planurile sale și dacă are de gând sau nu să se întoarcă în televiziune
14:00
Metodele geniale prin care civilizațiile vechi păstrau hrana la rece. Cum reușeau să obțină gheață în deșert # Click.ro
Cu mult înainte de inventarea frigiderului, civilizațiile antice au găsit metode ingenioase de a păstra hrana la rece. De la gheața produsă în deșertul Egiptului până la uriașele construcții de lut din Persia, oamenii au reușit să stăpânească frigul cu mijloace simple, dar uimitor de eficiente.
13:40
Mesajul publicat de Andreea Berecleanu în ziua când fiica ei a împlinit 24 de ani. Ce dezvăluiri a făcut jurnalista despre Eva: „La rândul ei...” # Click.ro
Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu din mariajul cu jurnalistul Andrei Zaharescu, a împlinit pe 21 septembrie 24 de ani. Cu această ocazie, vedeta de televiziune a publicat o galerie specială cu fotografii din arhiva persoană, însoțită de un mesaj emoționant.
13:10
Adevărul despre ouă. Cât rezistă, de fapt, în frigider și cum îți dai seama că s-au stricat # Click.ro
Ouăle pot fi păstrate în frigider în stare bună nu doar până la data de expirare indicată pe ambalaj, ci chiar una-două săptămâni după, spun specialiștii. Potrivit Departamentului Agriculturii din SUA, ouăle sunt de obicei bune de consum timp de trei până la cinci săptămâni dacă sunt refrigerate.
13:10
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei” # Click.ro
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel ca mama ei”
13:10
4 zodii care renasc la finalul lunii septembrie. Leii și Capricornii scot la iveală oportunități ascunse # Click.ro
Săptămâna 22-28 septembrie 2025 aduce pentru toate semnele zodiacale o combinaţie puternică de disciplină, echilibru şi reînnoire emoţională. Tranzitul Lunii prin Fecioară, Balanță şi Scorpion marchează trecerea de la responsabilitate personală și control, la armonie în relaţii.
13:10
Ce profesie și-a dorit Carmen Tănase să aibă, de fapt: „Îmi plăcea teatrul, dar nu am avut eu această idee”. Cine a îndrumat-o spre actorie # Click.ro
Carmen Tănase (64 de ani) este astăzi una dintre cele mai admirate actrițe din România, însă puțini știu că ea nu și-a dorit dintotdeauna această carieră. În tinerețe, ar fi vrut să profeseze într-un domeniu complet diferit față de cel în care activează acum.
12:20
Cele mai impresionante piste de aterizare din lume. În ce țară oamenii ajung la aeroport doar cu barca # Click.ro
Când te gândești la zborul cu avionul, poate că priveliștea spectaculoasă de la mii de metri înălțime sau confortul cabinei sunt primele lucruri care îți vin în minte, dar și pistele aeroporturilor pot transforma experiența într-una cu adevărat memorabilă.
11:50
Un turist român a surprins imagini cu incendiul devastator din Antalya: „A luat foc și hotelul. Praf sunt!” VIDEO # Click.ro
Un turist român a surprins imagini cu incendiile de vegetație care au izbucnit în Turcia, la periferia orașului turistic Antalya. Flăcările uriașe au provocat pagube grave, inclusiv au distrus un hotel de lux de cinci stele.
11:50
Cum se desfășoară înmormântarea lui Charlie Kirk. Donald Trump și JD Vance participă la ceremonia fastuoasă din Arizona # Click.ro
Înmormântarea lui Charlie Kirk. Donald Trump și JD Vance participă la ceremonia fastuoasă din Arizona
11:10
Planta pe care medicii o recomandă împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice. Întărește imunitatea și are o mulțime de beneficii # Click.ro
Medicii atrag atenția că o plantă des întâlnită în bucătăria românească poate fi un sprijin important pentru organism, mai ales în sezonul rece. Este vorba despre cimbru, folosit de mult timp atât ca plantă aromatică, cât și în scopuri medicinale.
11:10
Un nepalez s-a filmat la întoarcerea acasă după 4 ani de muncă în România. Cum arată locuința sa și ce i-au transmis românii # Click.ro
Un filmuleț publicat pe TikTok de Bishal Bhattarai, un nepalez care s-a întors acasă după 4 ani de muncă în România, a devenit viral. Imaginile au surprins bucuria familiei sale când l-au văzut, iar internauții au...
10:40
O româncă stabiltă în Cipru poate câștiga într-o lună până la 20.000 de euro. Ce profesie are Elena și de ce este atât de apreciată? # Click.ro
Mulți români au emigrat în Cipru pentru salarii mai mari și un trai mai bun. Un exemplu este suceveanca Elena Grigore, care a părăsit țara în urmă cu 19 ani și s-a impus într-un domeniu dominat de bărbați, unde poate câștiga chiar și 20.000 de euro pe lună. Ce profesie are?
10:20
Ciorba Candrenarilor, rețeta secretă a părintelui Artemie. Ce conține preparatul care a scris istorie în Bucovina # Click.ro
În weekendul care se apropie, turiștii care vizitează Bucovina se vor bucura de preparate tradiţionale autentice, în cadrul unui eveniment culinar şi cultural aparte: „Eco-Brunch în Țara Dornelor”. Printre vedetele meniului se numără Ciorba Candrenarilor.
09:50
Andreea Mantea și-a sărbătorit ziua de naștere într-un loc special: „Am plâns de fericire”. Cu cine a împărtășit bucuria # Click.ro
Andreea Mantea a împlinit recent 39 de ani, iar ziua și-a petrecut-o într-un mod cu totul special. Vedeta de televiziune s-a fotografiat într-un cadru de vis, alături de cele mai dragi persoane din viața ei. Cum a sărbătorit?
Ieri
06:10
Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Ce venit are Stelian Bujduveanu: „Nu este un secret” # Click.ro
Salariile din Primăria Capitalei se află în topul remunerațiilor din administrația locală, potrivit primarului general interimar, Stelian Bujduveanu
01:10
Andreea Marin, destăinuiri despre un episod mai puțin cunoscut din viața ei: „Am căzut pe stradă”. De ce a avut probleme de sănătate # Click.ro
Andreea Marin (50 de ani) este cunoscută pentru stilul său de viață activ, dar chiar dacă astfel a reușit să ducă la bun sfârșit o mulțime de proiecte, vedeta a recunoscut că a trecut și prin momente de epuizare. „Zâna Surprizelor” a ajuns inclusiv la leșin.
20 septembrie 2025
23:10
Combinația neașteptată care vindecă durerile de cap: „Eficientă pentru muncă, studiu sau proiecte creative”. Ce trebuie să bei ca să scapi de disconfort # Click.ro
Ai dureri de cap, dar nu vrei să apelezi la medicamente? Un neurolog susține că o combinație dintre două băuturi te poate ajuta să te simți mai bine. Mai mult, îți îmbunătățește și nivelul de concentrare, așa că iată ce trebuie să consumi!
21:20
Cele 5 obiceiuri care încetinesc îmbătrânirea creierului. Sfaturile unui specialist care și-a schimbat radical viața după ce tatăl său a fost diagnosticat cu Alzheimer # Click.ro
După ce tatăl său a fost diagnosticat cu Alzheimer, Dugal Bain-Kim, cofondator al startup-ului Lifeforce specializat în longevitate, a decis să facă o schimbare radicală în stilul său de viață.
20:00
Ce dietă avea Marilyn Monroe. Actrița ținea un regim neobișnuit: „Obiceiurile mele sunt absolut bizare” # Click.ro
Marilyn Monroe, una dintre cele mai iconice figuri din istoria cinematografiei, nu şi-a construit imaginea doar prin roluri şi apariţii memorabile, ci şi printr-o dietă despre care spune că a fost percepută ca fiind „absolut bizară“.
19:40
Cele trei zodii care au noroc și sunt protejate de destin după eclipsa de Soare din 21 septembrie. Vărsătorii încep o nouă viață # Click.ro
În săptămâna 22-28 septembrie, norocul pare să ajungă în sfârșit pentru trei semne zodiacale. Conform astrologilor, intrarea Soarelui în Balanță pe 22 septembrie și mutarea lui Marte în Scorpion în aceeași zi pregătesc un teren propice pentru armonie, renaștere și autenticitate.
19:30
Dan Negru, din nou în fața absolvenților de medicină: „Am lovit cât am putut în breasla doctorilor”. Ce i-a răspuns șefa de promoție când a întrebat-o dacă va pleca sau nu din țară # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) s-a aflat și în acest an la festivitatea de absolvire a studenților de la Facultatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, unde a prezentat în mod tradițional evenimentul. Pe rețelele de socializare, el a prezentat imagini din culise și a transmis un mesaj...
19:20
Regimul care l-a ajutat pe Carlos Alcaraz să facă performanță: „Mă pricep să mănânc mult. Îmi place…” # Click.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani) a avut un an plin de succese profesionale - de la victoria în meciul de la Roland Garros împotriva lui Jannik Sinner, până la evoluția impresionantă de la Wimbledon. De aceea, mulți se pot întreba ce mănâncă celebrul jucător de reușește să facă performanță?
19:00
Ornella Muti rupe tăcerea: „A fost singura mea trădare, dar a meritat”. Adevărul despre relația cu Adriano Celentano # Click.ro
Actrița italiană Ornella Muti a vorbit în sfârșit despre povestea de dragoste cu Adriano Celentano, relație pe care o descrie drept „singura mea trădare”, dar una care, spune ea, „a meritat”.
18:10
A doua Lună a Pământului a fost descoperită recent. Orbitează planeta noastră de 60 de ani: „Ocaziile când poate fi văzută sunt foarte rare...” # Click.ro
Un obiect ceresc pare să orbiteze în apropierea planetei noastre de aproximativ 60 de ani, fără să fi fost detectat până acum de tehnologii. Află ce dimensiuni are și dacă reprezintă sau nu un pericol pentru Terra!
18:10
Magiunul de prune, preparat tradiţional românesc obţinut prin fierbere îndelungată a fructelor coapte, fără adaos de zahăr sau conservanţi, este o pastă densă care se poate păstra ani de zile dacă borcanele sunt sterilizate corect şi depozitate în spaţii răcoroase.
17:10
Monica Bellucci și Tim Burton s-au despărțit după doi ani de relație. Cine a luat decizia? # Click.ro
Monica Bellucci (60 de ani) și Tim Burton (67 de ani) și-au spus adio după doi ani de relație. Anunțul a fost făcut vineri, 19 septembrie, printr-o declarație comună în care actriță italiană și regizorul american au precizat și cine a luat decizia separării.
16:50
Motivul pentru care locuitorii Capitalei rămân des fără apă caldă. Primarul interimar clarifică situația: „Astăzi n-ar mai fi avut probleme dacă..."” # Click.ro
Mii de locuitori ai Capitalei se confruntă, an de an, cu lipsa apei calde. Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a explicat că problema își are rădăcinile în lipsa investițiilor din ultimele decenii în rețeaua de termoficare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.