FDA a aprobat versiunea injectabilă a terapiei oncologice Keytruda de la Merck
News.ro, 22 septembrie 2025 06:10
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a aprobat o nouă formulare a tratamentului oncologic Keytruda al companiei Merck, care poate fi administrată subcutanat, oferind pacienţilor o variantă mai comodă a uneia dintre cele mai utilizate imunoterapii împotriva cancerului, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
06:30
Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene duminică seara, a declarat liderul local, potrivit AFP.
Acum 30 minute
06:20
Echinocţiu - Toamna astronomică începe luni, la ora 21:19 / Când se trece la ”ora de iarnă” # News.ro
Echinocţiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22 septembrie, la ora 21:19, potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. În emisfera nordică durata zilei scade, iar în cea sudică creşte.
06:20
Franţa şi alte câteva ţări urmează să recunoască luni statul Palestina, încercând să exercite o presiune suplimentară asupra Israelului la deschiderea reuniunii anuale a ONU, la New York, care va fi dominată de războiul din Gaza, relatează AFP.
06:10
Comemorarea lui Charlie Kirk: Trump a spus că îşi urăşte rivalii, la evenimentul la care au participat zeci de mii de persoane # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni că îi „urăşte” pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul în timpul unui eveniment la o facultate din Utah, relatează The Guardian.
06:10
Deputaţii dezbat moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului - Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989 / Acuzaţiile aduse # News.ro
Deputaţii dezbat, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul ”Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce ”securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.
06:10
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a aprobat o nouă formulare a tratamentului oncologic Keytruda al companiei Merck, care poate fi administrată subcutanat, oferind pacienţilor o variantă mai comodă a uneia dintre cele mai utilizate imunoterapii împotriva cancerului, relatează Reuters.
Acum o oră
05:40
Cel mai bogat om din Franţa, Bernard Arnault, critică propunerea de a taxa suplimentar miliardarii # News.ro
Bernard Arnault, directorul grupului de lux LVMH şi cel mai bogat om din Franţa, a denunţat planul introducerii unei taxe de 2% pe averile de peste 100 de milioane de euro, calificându-l drept un atac asupra economiei franceze şi o iniţiativă ideologică a extremei stângi, transmite Reuters.
Acum 2 ore
05:10
OpenAI conduce valul de evaluări record: Şapte startupuri tech private valorează împreună 1,3 trilioane de dolari # News.ro
Piaţa startupurilor tehnologice private trece prin cea mai spectaculoasă perioadă din istorie, condusă de ascensiunea OpenAI, care a ajuns la o evaluare de 500 de miliarde de dolari, potrivit datelor Forge Global, transmite CNBC.
Acum 8 ore
00:20
Meciul Rapid – Hermannstadt: Trei suporteri rapidişti, sancţionaţi cu amenzi în valoare de 4300 de lei / Cei trei au fost agresivi după ce au aflat că Rapid nu le permite accesul în stadion cu recuzită # News.ro
Jandarmeria Capitalei anunţă, duminică seară, că trei suporteri rapidişti au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi de 4300 de lei după ce au fost agresivi când au aflat că Rapid nu le permite accesul la meciul cu Hermannstadt cu recuzită.
00:10
Formaţia FC Barcelona a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Getafe, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.
00:00
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Sassuolo, într-un meci din etapa a patra a campionatului Italiei.
00:00
Ucrainean aflat de şapte zile de drumuri, găsit în stare gravă în zona montană a judeţului Maramureş / Avea zgărieturi pe tot corpul, acuza dureri de cap şi pierderea parţială a vederii / Alarma, dată de 2 culegători de cupierci # News.ro
Un ucrainean de 29 de ani, care a povestit că era de şapte zile pe drumuri, iar de două zile nu mâncase nimic, a fost găsit în stare gravă în zona montană a judeţului Maramureş. El fusese zărit de doi culegători de ciuperci care au sunat la 112. A fost preluat de Ambulanţă dezhidratat, cu zgărieturi pe tot corpul, dureri de cap şi pierderea parţială a vederii.
21 septembrie 2025
23:30
Scandal la un bar din Călăraşi – Mai multe persoane au devenit agesive, când poliţiştii le-au cerut să reducă volumul muzicii / Un bărbat a agresat un poliţist şi a forţat geamul autospecialei / Dosar penal pentru ultraj - VIDEO # News.ro
Mai multe echipaje de Poliţie, jandarmi şi trupele speciale au intervenit, duminică, într-o comună din Călraşi, unde mai multe persoane care erau sub influenţa alcoolului au devenit agresive când li s-a cerut să reducă volumul muzicii. Un bărbat a agresat un poliţist şi a forţat geamul autospecialei. Toate persoanele implicate au fost duse la audieri, fiind deschis un dosar penal pentru ultraj.
23:20
Miruţă, despre Şantierul Naval Mangalia: Încercăm să găsim parteneri pentru ca acolo să se poată construi în continuare nave / Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică seară, că şantierul naval de la Mangalia este un exemplu de platformă funcţională şi că nu îşi doreşte ca acesta să intre în insolvenţă, apoi în faliment. Ministrul a adăugat că în urma unui parteneriat cu o firmă privată, s-a ajuns la datorii de 207 milioane de euro, dar încearcă să găsească parteneri pentru ca acolo să se poată construi în continuare nave. ”Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener”, a afirmat ministrul.
23:20
Ministrul Afacerilor Externe al Portugaliei, Paulo Rangel, a anunţat duminică seară că ţara sa a recunoscut statul Palestina, relatează Reuters.
23:10
Ministrul Economiei: Eu nu vreau ca unde este acum Romaero să apară rechinii imobiliari care să ridice nişte blocuri / Am pus un administrator special acolo care urmăreşte interesele ministerului # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, duminică seară, că îşi doreşte ca activitatea Romaero să continue şi că nu îşi doreşte să apară ”rechinii imobiliari care să ridice nişte blocuri”.
23:00
Radu Miruţă, despre plafonarea preţurilor unor alimente de bază: Preţurile nu stau ele într-un anume cadru pentru că urlă un politician la ele / Preţurile nu scad că ţipă un ministru la ele # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, referindu-se la plafonarea preţurilor alimentelor de bază, că decizia se ia în unanimitate, la fel cum se iau toate deciziile în coaliţia de guvernare. Ministrul a precizat că preţurile nu stau în loc pentru că ”urlă” un politician.
23:00
De ce unele persoane cu obezitate sunt mai protejate de diabet şi boli cardiovasculare? Cercetătorii au descoperit indicii genetice care explică de ce obezitatea afectează diferit oamenii # News.ro
Obezitatea nu are acelaşi impact asupra tuturor persoanelor, iar diferenţele genetice pot explica de ce unii oameni cu exces ponderal rămân relativ sănătoşi, în timp ce alţii dezvoltă afecţiuni grave precum diabetul zaharat de tip 2 sau bolile cardiovasculare.
23:00
Superliga: FC Rapid, învinsă cu 2-1 de Hermannstadt, după ce a condus cu 1-0. Oaspeţii au marcat ultimul gol în minutul 90+3 # News.ro
Formaţia Rapid a fost învinsă, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.
22:50
Radu Mirută: PSD este la guvernare şi deciziile luate până astăzi au fost cu acordul PSD / Am auzit uneori comentarii că nu sunt bune şi că PSD nu le susţine / E un non-sens. N-am fi discutat despre o astfel de decizie dacă PSD n-ar fi susţinut-o # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, (USR) a declarat, duminică seară, că toate măsurile implementate de Guvern până în prezent s-au luat cu acordul tuturor partidelor din coaliţie, inclusiv PSD, chiar dacă oameni din eşaloanele 2-3 ale formaţiunii spun că nu sunt bune şi că PSD nu le susţine. ”E un non-sens”, a declarat Miruţă. Referindu-se la reforma administraţiei, care a creat cele mai mari discuţii în coaliţie în ultima perioadă, Miruţă a explicat că ”varianta de a ne preface că reducem numărul de angajaţi, eliminând de fapt din organigramă doar nişte dreptunghiuri care nu aveau angajaţi, e o variantă neserioasă”.
22:40
Cinci persoane, inclusiv trei copii, au murit în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului # News.ro
Un atac al Israelului cu drone în sudul Libanului a provocat duminică moartea a cinci persoane, printre care trei copii, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Liban. Preşedintele Parlamentului, Nabih Berri, a declarat că patru dintre victime, cei trei copii şi tatăl lor, aveau cetăţenie americană, relatează AP.
Acum 12 ore
22:30
Ministrul Economiei, despre măsurile din pachetul 2: În interpretarea Guvernului, aceste pachete sunt constituţionale/ Nu sunt suficienţi bani pentru ziua de mâine în unele situaţii # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar sunt constituţionale din punctul de vedere al Guvernului. Dincolo de hotărârea Curţii Constituţionale şi de o eventuală demisie a Guvernului în cazul unei decizii de neconstituţionalitate, Miruţă a atras atenţia că nu mai sunt bani, în unele cazuri de pe o zi pe alta şi acesta este motivul pentru care Guvernul a venit cu aceste propuneri fiscale.
22:00
Premier League: Remiză în duelul Arsenal – Manchester City, scor 1-1. Gazdele au egalat în minutul 90+3 # News.ro
Formaţia Arsenal Londra a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Manchester City, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei.
22:00
Elena Lasconi îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia # News.ro
Fostul candidat la alegerile rpezidenţiale Elena Lasconi l-a acuzat, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia. Lasconi susţine că Bolojan ”a lovit în oameni”, de aceea nu-l mai poate susţine.
21:50
Elena Lasconi: Avem conducătorii pe care îi merităm / Fostul candidat la prezidenţiale acuză ”sistemul” că a dat o lovitură de stat prin anularea alegerilor / Cine este sistemul în viziunea Elenei Lasconi # News.ro
Fostul candidat în alegerile prezidenţiale Elena Lasconi, care a ajuns în al doilea tur după scrutinul din 24 noirmbrie, a declarat, duminică seară, că ”avem conducătorii pe care îi merităm”, acuzându-l pe premierul Ilie Bolojan că minte şi pe preşedintele Nicuşor Dan că este lipsit de caracter şi de empatie. Lasconi acuză că ”sistemul” că a dat o lovitură de stat prin anularea alegerilor.
21:40
Recunoaşterea statului Palestina: Eliberarea ostaticilor este „o condiţie” înainte de deschiderea unei ambasade, spune Macron # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să anunţe luni recunoaşterea statului Palestina de către Franţa. Însă eliberarea ostaticilor deţinuţi de Hamas este „o condiţie clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat şeful statului francez într-un interviu acordat duminică postului american CBS.
21:00
Franţa: Confruntarea Marseille – PSG a fost amânată pentru luni, din cauza vremii / Luni seară are loc la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur, la care starurile PSG-ului sunt nominalizate # News.ro
Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Partida va avea loc în seara în care este programată la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur.
20:30
Fum dens şi flacără mare în zona Năvodari – Corbu / Garda de Mediu a amendat o firmă care extrage petrol - FOTO # News.ro
Garda de Mediu Constanţa a primit, duminică, mai multe sesizări cu privire la existenţa unui nor de fum dens şi a unei flăcări în zona Năvodari – Corbu. În urma verificărilor s-a constatat că a existat un incident la o firmă care extrage petrol, fiind aplicată o amendă.
20:30
Donald Trump asigură că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusia îşi va intensifica activitatea militară în regiune # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a asigurat, duminică, că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusia îşi va intensifica activitatea militară în regiune, relatează AFP.
20:30
Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.
20:10
Tricoul purtat de Marquinhos la finala Ligii Campionilor, vândut la licitaţie cu peste 55.000 de euro # News.ro
Scos la licitaţie pe platforma MatchWornShirt (MWS), tricoul PSG purtat şi semnat de Marquinhos, de la finala Ligii Campionilor, s-a vândut vineri cu peste 55.000 de euro.
20:00
Refugiu montan din Munţii Bucegi, răsturnat de vânt / Internaut: Ce înseamnă rafale de 109 km/h! / Ghid montan: În caz de viscol, parcă-mi vine mai mult să stau afară, decât să zbor în râpă cu un refugiu improvizat - FOTO # News.ro
Un container-refugiu montat în Munţii Bucegi în luna august a fost doborât de vânt, internauţii care au postat imagini vorbind despre rafale de vânt care au ajuns la 109 kilometri la oră. Ghidul montan Marian Anghel avertizează asupra pericolelor pe care le reprezintă un astfel de refugiu pentru cei care s-ar adăposti în interiorul lor sau în apropierea lor. ”Cine-şi asumă răspunderea pentru astfel de improvizaţii în zone expuse, cu riscuri majore?”, a transmis ghidul montan.
19:50
Siria va organiza primele alegeri parlamentare sub noua administraţie islamistă la 5 octombrie, a anunţat duminică agenţia de ştiri SANA, citată de Reuters.
19:50
O terapie experimentală pentru o afecţiune precanceroasă a sângelui a generat un răspuns de 100%, potrivit rezultatelor prezentate la reuniunea anuală a Societăţii Internaţionale pentru Mielom # News.ro
Un tratament, administrat experimental pacienţilor cu o afecţiune precanceroasă care poate evolua către cancer de sânge, a demonstrat rezultate remarcabile într-un studiu clinic de fază intermediară, prezentat la reuniunea anuală a Societăţii Internaţionale pentru Mielom (International Myeloma Society / IMS), care se desfăşoară între 17 – 20 septembrie, în Toronto, Canada.
19:30
Constanţa: Accident cu şapte persoane implicare, între Corbu şi Năvodari / Un bărbat şi două femei, la spital # News.ro
Două maşini în care se aflau cinci adulţi şi doi minori au fost implicare, duminică, într-un accident rutier în judeţul Constanşa, trei persoane fiind transportate la spital.
19:30
România a strălucit la Campionatele Balcanice de Downhill: două medalii de aur, două de argint # News.ro
Lotul naţional aduce acasă două medalii de aur şi două de argint de la Campionatele Balcanice de Downhill, competiţie desfăşurată la Vitosha (Bulgaria), informează Federaţia Română de Ciclism.
19:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că administraţia sa va face luni un anunţ legat de concluziile privind autismul, fără a oferi detalii suplimentare, relatează Reuters.
19:00
Superliga: Horia Mladinovici şi Florin Andrei arbitrează ultimele meciuri ale etapei a zecea # News.ro
Arbitrii Horia Gabriel Mladinovici şi Florin Andrei vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a zecea a Superligii.
18:40
Sondaj CURS – 70% dintre respondenţi cred că România se îndreaptă spre o direcţie greşită / Dacă ar fi alegeri, AUR ar avea 34% urmat de PSD, PNL şi USR / Călin Georgescu, 40% încredere, Nicuşor Dan 34% / Ce cred românii despre măsurile de austeritate # News.ro
AUR ar obţine 34% dintre voturi, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, fiind urmat de PSD cu 23%, PNL cu 16% şi USR cu 12%, potrivit unui sondaj realizat de CURS. În cercetarea CURS, UDMR şi SOS România ar mai obţine pragul electoral, în timp ce alte partide ar avea subâ 3%. În topul încrederii conduce Călin Georgescu cu 40%, urmat de George Simion cu 38% şi Nicuşor Dan cu 34%. Armata este instituţia în care românii au cea mai mare încredere, la polul opus fiind Parlamentul, Guvernul, Justiţia şi Curtea Constituţională.
18:30
Grupul austriac de petrol, gaze şi chimicale OMV a concediat un director din cauza unor suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost convocat la Ministerul de Externe de la Viena, a relatat revista Profil.
18:20
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley, numit consilier onorific al ministrului Energiei / Se va ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii pentru modernizarea reţelei energetice naţionale # News.ro
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, urmând a se ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii pentru modernizarea reţelei energetice naţionale.
18:20
Balonul de Aur: „Este important să fii prezent şi să arăţi respect câştigătorilor”, ironia lui Hansi Flick la adresa celor de la Real Madrid # News.ro
Antrenorul FC Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că va fi prezent la ceremonia Balonului de Aur 2025 de luni, de la Paris, pentru a „arata respect câştigătorilor”. Un răspuns cu tentă de ironie la boicotul Realului Madrid de anul trecut. Lamine Yamal, unul dintre favoriţii la Balonul de Aur, va fi şi el prezent.
18:10
Formaţia Unirea Slobozia a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.
18:10
Casa Albă: Algoritmul şi datele TikTok vor fi controlate ”de America”, potrivit noului acord cu China # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă că detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite, transmite CNBC.
18:00
Marea Britanie, Canada şi Australia recunosc statul Palestina, spre nemulţumirea Israelului şi a SUA # News.ro
Marea Britanie, Canada şi Australia au anunţat duminică recunoaşterea statului Palestina, alăturându-se celor aproximativ 140 de ţări care sprijină aspiraţiile palestinienilor de a-şi construi un stat independent pe teritoriile ocupate de Israel. Aceste decizii, motivate de frustrarea faţă de războiul din Gaza şi dorinţa de a revigora soluţia celor două state, sunt aşteptate să provoace tensiuni cu Israelul şi principalul său aliat, Statele Unite, transmite Reuters.
18:00
Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Celta Vigo, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.
18:00
Grup de lucru operativ în judeţul Dolj, după apariţia unui urs în localitatea Podari / Prefectul cere tuturot instituţiilor să fie pregătite în orice moment pentru intervenţie # News.ro
Prefectura Dolj a constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanţii mai multor instituţii, după apariţia unui urs în localitatea Podari. Prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, cere tuturot instituţiilor să fie pregătite în orice moment pentru intervenţie.
17:40
Reţea de dezinformare finanţată de Rusia, descoperită în Moldova: Cum încearcă Kremlinul să influenţeze alegerile din 28 septembrie # News.ro
O reţea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanţată din Rusia, a fost infiltrată de un reporter sub acoperire al BBC, care a scos la iveală un mecanism sofisticat de dezinformare menit să submineze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie.
Acum 24 ore
17:30
UPDATE - Marea Britanie va recunoaşte statul palestinian, spune Lammy: Obiectivul este soluţia a două state / Şi Canada recunoaşte statul palestinian # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer urmează să anunţe duminică recunoaşterea statului palestinian, marcând o schimbare majoră de politică în pofida opoziţiei ferme a Israelului şi a dezaprobării Statelor Unite, cel mai apropiat aliat al Londrei, transmite Reuters.
17:30
Premierul canadian Mark Carney a declarat duminică faptul că ţara sa recunoaşte oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului, transmite Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.