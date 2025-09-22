Comemorarea lui Charlie Kirk: Trump a spus că îşi urăşte rivalii, la evenimentul la care au participat zeci de mii de persoane

23:20

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică seară, că şantierul naval de la Mangalia este un exemplu de platformă funcţională şi că nu îşi doreşte ca acesta să intre în insolvenţă, apoi în faliment. Ministrul a adăugat că în urma unui parteneriat cu o firmă privată, s-a ajuns la datorii de 207 milioane de euro, dar încearcă să găsească parteneri pentru ca acolo să se poată construi în continuare nave. ”Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener”, a afirmat ministrul.