Funeraliile lui Charlie Kirk
Cotidianul de Hunedoara, 22 septembrie 2025 06:20
Președintele SUA s-a adresat publicului duminică, pe arena [...]
Acum 30 minute
06:20
Acum 12 ore
19:10
Antreprenorul Nelu Mihai, numit consilier onorific al ministrului Energiei # Cotidianul de Hunedoara
"Dr. Nelu Mihai are 35 de ani experienţă ca antreprenor, inventator şi executiv de nivel C în companii publice S&P 500/Nasdaq şi startup-uri din Silicon Valley, SUA. [...]
19:00
Astfel, în intervalul 22 septembrie, ora 9:00 - 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai... [...]
17:50
Eric Cantona, fostul mare fotbalist francez, a avut un discurs public furibund la adresa... [...]
Acum 24 ore
16:50
"Recent, unele persoane au spus că au început negocieri cu Afganistanul pentru a recupera baza aeriană Bagram", a declarat (...) [...]
15:50
Sondaj CURS. Călin Georgescu, pe primul loc la încredere, Nicușor Dan, pe 3 # Cotidianul de Hunedoara
Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 5-19 septembrie 2025. [...]
15:20
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) anunță că va sesiza Comisia Europeană (CE) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) cu privire la (...) [...]
13:20
Uniunea Salvaţi România (USR) filiala Bucureşti anunţă nominalizarea lui... [...]
12:40
Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, a fost învins în două seturi de... [...]
12:10
Ziaristă chineză care a relatat despre COVID-19, condamnată la încă 4 ani de închisoare # Cotidianul de Hunedoara
„Ar trebui să fie celebrată la nivel global ca o «eroină a informației», nu prinsă în condiții brutale de închisoare", a declarat (...) [...]
11:20
Andreea Răducan, mesaj emoţionant la 25 de ani de la deposedarea de aurul olimpic # Cotidianul de Hunedoara
A fost unul dintre cele mai mari teste prin care am trecut vreodată. A fost greu,,, [...]
10:30
Trump amenință talibanii. ”Lucruri grave” dacă nu vor returna baza de la Bagram # Cotidianul de Hunedoara
El a evocat deja ideea în urmă cu câteva zile, în timpul unei conferințe de presă cu... [...]
10:20
Un concert intitulat ''Doamne, vino, Doamne'', organizat în memoria lui Vali Sterian (n. 21 sept. 1952 - m. 16 septembrie 2000 )... [...]
09:40
Președintele Donald Trump a atacat-o pe deputata democrată Ilhan Omar, susținând că s-a căsătorit cu fratele ei pentru... [...]
09:10
O manifestație de dreapta din Olanda a degenerat sâmbătă în violență și haos. [...]
08:20
Conform BBC, aceasta reprezintă o schimbare majoră în politica externă britanică, după ce (...) [...]
07:30
Ce ne mai așteaptă în privința taxelor? Ministrul Finanțelor a venit cu precizări # Cotidianul de Hunedoara
„Am explicat foarte clar imediat după adoptarea pachetului 1 și 2. S-au făcut speculații... [...]
07:10
Unele dintre răni au fost prin împușcare, iar altele au fost răni suferite în haos, a declarat procurorul general adjunct din... [...]
Ieri
06:30
Sufletul său și-a încheiat călătoria începută la acea despărțire de trup descrisă în cuvinte inspirate și de Părintele Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria din Neamț, de la care au rămas (...) [...]
06:10
Va mai primi ţara noastră? După cum se ştie, România a oferit un sistem Patriot Ucrainei şi aşteaptă să primească altul. [...]
20 septembrie 2025
20:20
MAE recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi. [...]
18:50
”Cardinalul” – filmul despre Iuliu Hossu, proiectat la Ambasada României pe lângă Vatican # Cotidianul de Hunedoara
Prin aceste inițiative, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun își propune să (...) [...]
18:10
Antrenorul FCSB a declanșat un război între doi patroni prieteni din SuperLigă # Cotidianul de Hunedoara
Ce se întâmplă, cel puțin pe plan intern, la FCSB, campioana din sezonul anterior, este imposibil de înțeles. [...]
17:20
"Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară şi un Cod de Etică... [...]
16:30
O astfel de abordare transformă un individ într-un țap ispășitor, ascunzând responsabilitățile reale și subminând încrederea publică în actul de justiție [...]
16:10
Avocatul a lansat o întrebare despre această legătură, al cărei răspuns l-a aflat apoi. [...]
15:20
Sondaj Avangarde: 74% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unui sondaj autofinanțat AVANGARDE, dat sâmbătă publicității (...) [...]
14:20
Ministrul Agriculturii anunţă producţii record obţinute de fermierii noştri # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat, sâmbătă, că avem producţii record de... [...]
13:40
Edilul a fost întrebat despre această chestiune în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV. [...]
13:20
Salariile din Primăria Capitalei. ”Cele mai mari din administraţia publică locală” # Cotidianul de Hunedoara
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a precizat că angajaţii din Primăria Capitalei,,, [...]
12:30
Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore în urma scandalului. [...]
12:20
Ideea unificarii europene a fost lansata la scurt timp dupa cel de al Doilea Razboi Mondial cu scopul de a evita o noua conflagratie. [...]
11:30
Internautii au deschis imediat robinetul ironiilor. [...]
10:50
Cu ocazia celebrării a 566 de la prima atestare documentară a Bucureștiului, în Piața Constituției... [...]
10:20
Asasinarea lui Charlie Kirk: ”Și-a cumpărat o înghețată după ce l-a împușcat” # Cotidianul de Hunedoara
Imaginea care îl înfățișează pe Tyler într-un tricou și o șapcă maro a fost surprinsă la ora... [...]
09:40
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a dezvăluit vineri noi restricții fără precedent privind... [...]
08:40
Noul sezonul promite rubrici noi, invitaţi surpriză şi o doză sănătoasă de umor savuros. [...]
08:00
Băsescu, de guler cu ”bocitoarele”: ”Nu-i chiar atât de disperată situația” # Cotidianul de Hunedoara
Avem datoria publică de 202 miliarde de euro, incredibil de mare, și va trebui... [...]
07:20
Într-un ordin separat, Trump a dispus, de asemenea, crearea unei căi de imigrare de tip „card de aur", despre care a spus că (...) [...]
06:50
Mai este o explicație - Dan Daniel-Nicușor, actual președinte al României, a spus textual în campania electorală că va influența justiția... [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Există o disperare care se prelinge din toate acțiunile sistemului. Și pute a comandă, a supunere, a frică. [...]
06:00
Reflecțiile din epoca modernă despre pace au succedat unor războaie sângeroase în Europa. [...]
19 septembrie 2025
23:40
Articolul 4 al NATO este activat din nou [...]
23:30
Nu ai cum să îl convingi pe Ilie Bolojan [...]
23:20
Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani [...]
23:00
Ministrul Florin Barbu revine, într-o postare pe Facebook, [...]
22:20
Statul român a încasat despăgubirea pentru cele [...]
22:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, afirmă că [...]
21:40
Doi noi secretari de stat au fost numiți la Ministerul [...]
21:10
Serviciul britanic de informații externe (MI6) a anunțat vineri lansarea unui portal pe dark web pentru a recruta noi spioni peste tot în lume, în special în Rusia. [...]
