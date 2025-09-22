„Pachețelele de toamnă” ale lui Bolojan

07:40

Noi modificări la Codul Rutier vizează șoferii care staționează neregulamentar în apropierea școlilor și grădinițelor. Amendă pentru părinții care își duc copiii la școală cu mașina, dacă staționează mai mult de 20 de minute în fața instituțiilor de învățământ. Reguli noi în Codul Rutier 2025 Un proiect legislativ aflat în dezbatere prevede sancțiuni clare pentru