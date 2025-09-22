Reformă profundă, nu doar cârpeli bugetare!

06:50

Sperăm să fie pace, dar nu avem cum să nu ne îngrijorăm din cauza spectrului războiului. Este ceea ce vedem în jur – asta dacă nu trăim într-o peșteră. De altfel, acesta este mesajul care vine cam de la toate autoritățile, mai ales de la cele din Europa și, în special, din regiunea noastră mai estică.