Calendarul evenimentelor, 22 septembrie – selecțiuni

Aproape trei sferturi dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită. 21% sunt de părere că direcția este bună, iar două procente nu pot aprecia sau nu răspund, relevă un sondaj Avangarde, dat publicității astăzi. Reporter: Proporția celor care au răspuns că direcția în care se îndreaptă România este greșită a crescut […]