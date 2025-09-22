Elena Lasconi susține că știa încă din noiembrie de anularea alegerilor: „O jurnalistă cunoscută mi-a spus, apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a lui Nicușor Dan cu o zi înainte de anulare”
Aktual24, 22 septembrie 2025 07:50
Elena Lasconi, fosta candidată la Președinția României, a declarat duminică seara că știa despre anularea alegerilor încă din 27 noiembrie 2024, cu aproape zece zile înainte ca decizia oficială să fie anunțată. „Varianta cu 27 noiembrie o știam, că pornise de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut. O jurnalistă foarte cunoscută care […]
Acum 5 minute
08:10
Umbrela nucleară a Pakistanului va acoperi acum Arabia Saudită, a declarat duminică un analist apropiat guvernului saudit, la câteva zile după semnarea surprinzătoare a unui tratat de apărare reciprocă între cele două țări aliate. Acest analist, Ali Shihabi, cunoscut ca fiind apropiat de curtea regală, a precizat că acordul a fost pregătit de ani de […]
Acum 30 minute
07:50
07:40
Portugalia a anunțat oficial, duminică seara, recunoașterea Statului Palestina, marcând un pas semnificativ în politica sa externă și aliniindu-se unui nou val de susținere internațională pentru cauza palestiniană. Declarația, citată de Reuters, a fost făcută de ministrul portughez de externe, Paulo Rangel, care a subliniat că această decizie reflectă angajamentul Portugaliei față de soluția celor […]
Acum o oră
07:20
Zeci de mii de unguri au manifestat la Budapesta împotriva risipei de fonduri publice făcute de guvernul lui Viktor Orban # Aktual24
Zeci de mii de oameni au manifestat duminică pe străzile Budapestei, acuzându-l pe premierul ungar Viktor Orban că organizează consultări publice costisitoare, folosind fonduri publice, în scopuri partizane. Guvernul naționalist ungar intenționează să lanseze în octombrie o consultare publică privind impozitele, după ce un site apropiat puterii a afirmat că opoziția planifică creșteri de impozite […]
Acum 2 ore
07:10
Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea de către Hamas a ostaticilor evrei # Aktual24
Franța condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâșia Gaza. Declarația a fost făcută de președintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoașterii de către Paris a unui stat palestinian. Eliberarea lor ”este o condiție clară înainte ca noi să deschidem […]
Acum 12 ore
00:10
Rușii testează și reacțiile militare ale Germaniei. Două avioane germane Eurofighters au fost ridicate de la sol după apariția unui avion al Rusiei # Aktual24
Două avioane germane Eurofighters au fost ridicate de la sol duminică dimineaţă ca reacţie la un survol al unui avion militar rusesc deasupra Mării Baltice, relatează DPA şi Reuters, citate de Agerpres. Avionul, care iniţial nu a putut fi identificat, zbura în spaţiul aerian internaţional fără să fi anunţat un plan de zbor şi fără […]
21 septembrie 2025
21:10
Extremistul pro-rus Călin Georgescu are nu mai puțin de șapte gărzi de corp, fapt care reiese cu ușurință din filmările efectuate de jurnaliști sai chiar de admiratorii săi. Iată o filmare în care pot fi numărați cu ușurință bodyguarzii lui Călin Georgescu. Cine plătește pentru gărzile de corp ale șomerului Călin Georgescu? pic.twitter.com/cmRxJMfFIn — Costin […]
21:10
Profesorul Papahagi: ”Eu n-am mai întâlnit un politician ca Bolojan. Nu e viclean. E serios, într-o lume plină de hahalere” # Aktual24
Adrian Papahagi, conferentiar universitar doctor la Universitatea Babes-Balyai de la Cluj, speră că Ilie Bolojan va rămâne prim-ministru, afirmând că ”dacă Bolojan e lăsat să asaneze statul, România va avea un imens noroc, și vom trăi cu toții într-o țară mai salubră”. ”Eu n-am mai întâlnit un politician ca Bolojan. Nu e viclean. Nu e […]
21:00
Televiziunea de stat rusă lansează o teorie conform căreia Trump a plănuit uciderea lui Charlie Kirk (Newsweek) # Aktual24
Invitați și prezentatori ai televiziunii de stat ruse au discutat despre consecințele politice ale uciderii activistului conservator Charlie Kirk în Utah, prezentatorul insinuând chiar în direct că președintele Donald Trump ar putea avea ceva de-a face cu asasinatul, potrivit Newsweek. O discuție din cadrul unei emisiuni politice s-a concentrat pe întrebarea dacă Trump exploatează uciderea […]
21:00
Presshub: Valeriu Pașa, Chișinău: „Există probabilitatea ca pro-europenii să facă o majoritate? Există. Este cert că vor face o majoritate? Nu este deloc cert” # Aktual24
Cum arată peisajul politic cu două săptămâni înainte de alegeri și ce scenarii pot exista în Republica Moldova după 28 septembrie? Atât preluarea puterii de către partidele pro-ruse, cât și un parlament fragmentat, cu destabilizări și incertitudini sunt scenarii favorabile Kremlinului, pentru că opresc negocierile de aderare a Republicii Moldova la UE. Cu două săptămâni […]
20:40
Donald Trump, întrebat dacă ar ajuta la apărarea ţărilor NATO în fața Rusiei: „Da, aş face-o, aş face-o!” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a asigurat, duminică, că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice dacă Rusia îşi va intensifica activitatea militară în regiune, relatează AFP, preluat de news.ro. Întrebat de un jurnalist dacă ar ajuta la apărarea acestor patru ţări membre NATO în cazul în care Rusia ar accelera şi […]
20:10
Trump, mesaj clar transmis Rusiei: ”SUA se vor implica în apărarea flancului estic al NATO dacă Rusia își intensifică acțiunile militare” # Aktual24
Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite se vor implica în apărarea flancului estic al NATO dacă Rusia își intensifică acțiunile militare în regiune. Președintele american a fost întrebat despre posibila apărare a Poloniei și a țărilor baltice – Estonia, Letonia, Lituania – în cazul unei agresiuni rusești. „Da, o voi face, o voi […]
19:40
Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial duminică Statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea altor țări, decizie istorică denunțată de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept un „pericol” pentru existența Israelului, relatează France Presse, conform Agerpres. „Astăzi, pentru a reanima speranța păcii și a unei soluții cu două state, declar clar în […]
Acum 24 ore
19:00
Urmează o săptămână importantă pentru politica din România. Curtea Constituțională decide, în câteva zile, dacă să respingă sau să accepte sesizările de neconstituționalitate pe proiectele de reformă adoptate în Pachetul 2 al guvernului Bolojan. Cea mai importantă din punct de vedere simbolic fiind reforma pensionărilor speciale a magistraților. Premierul Bolojan a dat de înțeles că […]
17:20
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir – că Uniunea Europeană „își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” în fața provocărilor rusești și a făcut apel la o „mai mare autonomie și independență” a blocului comunitar în materie de apărare, relatează EFE, […]
17:00
Al doilea sondaj în care extremiștii conduc detașat: Georgescu, pe primul loc la capitolul încredere. Ce urmărește de fapt PSD prin propulsarea acestor sondaje # Aktual24
Un sondaj CURS dat publicității duminică susține că extremistul Călin Georgescu este politicianul în care românii au cea mai mare încredere. CURS este patronat de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Sondajul CURS realizat în septembrie 2025 susține că Georgescu conduce în topul încrederii cu 40%, urmat de liderul AUR, George Simion, cu 38%. […]
16:40
O nouă lovitură pentru Moscova: Interzicerea cumpărării de GNL rusesc în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE # Aktual24
Comisia Europeană a propus vineri un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, în cel mai recent efort al Bruxelles-ului de a priva Kremlinul de venituri pentru a finanța războiul său din Ucraina. Măsurile includ o interdicție a importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc începând cu ianuarie 2027 și o interdicție totală a tranzacțiilor asupra […]
16:10
„O nouă cursă a înarmărilor”. Giganții IT din Silicon Valley au trecut la tehnologii de apărare # Aktual24
Timp de decenii, majoritatea companiilor tehnologice și investitorilor americani majori au stat departe de Pentagon. Dar războiul Rusiei împotriva Ucrainei, conflictul armat dintre Israel și Hamas, consolidarea militară și tehnologică rapidă a Chinei, Rusiei și Coreei de Nord au schimbat aceste calcule, relateazî RFI/RL. Opoziția cu care s-a confruntat Google în 2018, când compania a […]
15:40
Concurs ideologizat în Rusia, Eurovision cu ”valori tradiționale”. A fost reluat Intervisionul din perioada sovietică # Aktual24
Rusia a reunit sâmbătă seară artişti din aproximativ douăzeci de ţări, relansând concursul muzical Intervision, cu promovarea „valorilor tradiţionale” şi a tehnologiilor ultramoderne, pentru a rivaliza cu Eurovisionul, ale cărui valori sunt considerate „decadente”, informează AFP, citată de Agerpres. Născut în perioada sovietică şi relansat anul acesta din ordinul preşedintelui Vladimir Putin, concursul Intervision 2025 […]
15:10
Statul român a tolerat pentru decenii manifestări de extremă-dreaptă. Sau mai curând a tolerat curentul. Ocazional, câteva persoane neimportante pe scena publică au avut probleme penale. Altele, precum Corneliu Vadim Tudor pe vremuri și precum alții, n-au pățit într-un final mare lucru. Doar că lași extrema dreaptă să băltească și ea ajunge val și vine […]
14:50
Reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU, luni, cerută de Estonia, după incursiunea avioanelor ruseşti # Aktual24
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP, preluată de Agerpres. Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei […]
14:10
Președintele american Donald Trump a cerut public Departamentului de Justiție să ia măsuri legale împotriva oponenților politici. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump s-a plâns sâmbătă că nu au fost încă inițiate anchete împotriva senatorului din California, Adam Schiff, și a procurorului general din New York, Letitia James. Ambii sunt membri ai Partidului […]
14:10
Veste proastă pentru Netanyahu. Premierul Starmer urmează să anunțe recunoașterea statului palestinian de către Marea Britanie # Aktual24
Sir Keir Starmer urmează să anunțe recunoașterea statului palestinian de către Marea Britanie într-un comunicat emis duminică după-amiază. Prim-ministrul a declarat în iulie că Marea Britanie își va schimba poziția dacă Israelul nu va impune mai multe condiții, inclusiv acordul unui armistițiu în Fâșia Gaza și angajamentul față de un proces de pace pe termen […]
13:40
Cum își propune o rețea de știri false, finanțată de Rusia, să schimbe cursul alegerilor din Republica Moldova (BBC) # Aktual24
BBC a descoperit că o rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să afecteze viitoarele alegeri democratice dintr-un stat est-european. Rețeaua, finanțată de Rusia plătește cetățeni moldoveni pentru a răspândi propagandă pro-Kremlin, știri false și a organiza sondaje ilegale înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Investigația BBC a dezvăluit legături cu oligarhul Ilan Șor și cu […]
13:30
Trump îndeamnă Departamentul de Justiție al SUA să urmărească penal doi lideri democrați: ”Nu se face nimic” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a cerut public Departamentului de Justiție să ia măsuri legale împotriva oponenților politici. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump s-a plâns că nu au fost încă inițiate anchete împotriva senatorului din California, Adam Schiff, și a procurorului general din New York, Letitia James. Ambii sunt membri ai Partidului Democrat […]
13:10
Analiză Bloomberg: Discuțiile din Alaska l-au convins pe Putin că Trump nu are intenția de a se amesteca în război # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin consideră că escaladarea războiului ruso-ucrainean este cea mai bună modalitate de a forța Ucraina să negocieze în termenii săi, potrivit unor surse Bloomberg apropiate Kremlinului. Articolul Bloomberg indică faptul că Putin a ajuns la această concluzie după întâlnirea cu președintele american Donald Trump la Anchorage, pe 15 august. Potrivit surselor agenției, […]
13:00
Aleksandar Vucic a organizat „cea mai mare demonstrație de forță militară a țării”, în timp ce în Serbia continuă protestele anticorupție # Aktual24
Prin organizarea paradei care a avut loc sâmbătă, Serbia și-a prezintat politica externă complexă, echilibrând ambițiile sale de aderare la UE cu acorduri de furnizare de arme din Franța, China, Israel și Rusia. Serbia a organizat, sâmbătă, o paradă militară de amploare la Belgrad, prezentând tancuri, sisteme de rachete și avioane de luptă, într-o demonstrație […]
12:00
Avioane de vânătoare britanice Typhoon au survolat Polonia, “împotriva ameninţărilor aeriene din Rusia” # Aktual24
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în cursul acestei luni, potrivit Ministerului britanic al Apărării, citat de CNN, potrivit news.ro. Două avioane de vânătoare Typhoon au decolat de la baza Royal Air […]
11:50
”Grupul de la Tunari”. Sunt două grupări în AUR, dezvăluie un lider AUR demisionar: ”George Simion este șantajabil, avid de bani necinstiți” # Aktual24
Sergiu Mihalcea, fost lider în cadrul AUR Ilfov, anunță că demisionează din cadrul AUR și îl acuză pe George Simion că este ”trădător” și ”avid de bani necinstiți”. Fără să vrea, el a dezvăluit că în cadrul AUR sunt două grupări, una a lui George Simion și alta a lui Marius Lulea, denumită ”Grupul de […]
11:00
Serbia a organizat o paradă militară masivă, descrisă drept „cea mai mare demonstrație de forță a armatei țării”. Tentativă de intimidare a protestatarilor pro-europeni # Aktual24
Serbia a organizat sâmbătă o paradă militară la scară largă la Belgrad, prezentând tancuri, sisteme de rachete și avioane de vânătoare, într-o demonstrație a politicii externe multiple a națiunii din Balcanii de Vest, care echilibrează aspirațiile UE cu acorduri de armament care acoperă Franța, China, Emiratele Arabe Unite (EAU), Israel și Rusia. Zece mii de […]
11:00
Ceremonia omagială a lui Charlie Kirk din Arizona. Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, printre participanţi # Aktual24
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona (State Farm Stadium), conform news.ro. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat pe 10 septembrie, fiind împuşcat în gât în timp […]
10:40
Expert militar: „Cazul Călin Georgescu este un exemplu de manual de război hibrid rusesc. Rusia tratează România în mod declarat ca stat inamic și caută să ne distrugă” # Aktual24
Colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propagandă, PSYOPS și operațiuni informaționale, avertizează într-un interviu pentru News.ro că România se confruntă cu o agresiune hibridă coordonată de Rusia, iar „cazul Călin Georgescu” arată mecanismele acestei ofensive invizibile. „Cazul Călin Georgescu este – și cred că va rămâne – un exemplu de manual de operații informaționale, […]
10:30
Director executiv de la OMV, demis în Austria, pentru presupuse legături de spionaj cu Rusia # Aktual24
Grupul austriac de petrol, gaze și substanțe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzații de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena în urma acestui caz, a relatat revista Profil, citată de Reuters, potrivit Agerpres. Revista Profil a scris că […]
10:20
Volodimir Zelenski impune sancțiuni împotriva candidaților pro-ruși de la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Aktual24
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva politicienilor pro-ruși din țara vecină, informează dpa, conform Agerpres. Măsurile punitive sunt îndreptate “împotriva persoanelor care destabilizează Moldova în interesul Moscovei”, a declarat Zelenski într-un mesaj video transmis sâmbătă. „Ucraina susține Moldova, iar noi suntem interesați de […]
10:20
Petr Pavel, președintele Cehiei, susține doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO # Aktual24
Președintele ceh, Petr Pavel, a declarat că NATO ar trebui să răspundă prin mijloace militare la încălcările comise de Rusia. Acest lucru are legătură cu recentele încălcări ale spațiului aerian estonian și polonez de către avioane și drone rusești. Petr Pavel El spune că o reacție militară ar putea include doborârea unui avion rusesc, conform […]
Ieri
01:30
Trump, ultimatum pentru talibanii din Afganistan: ”Dați-ne baza înapoi sau lucruri rele se vor întâmpla”. Kabul reacționează cu amenințări # Aktual24
Președintele SUA, Donlad Trump, a declarat sâmbătă că, dacă Afganistanul nu va restitui Statelor Unite controlul asupra bazei aeriene Bagram, „lucruri rele” se vor întâmpla. „Dacă Afganistanul nu restituie baza aeriană Bagram celor care au construit-o, Statele Unite ale Americii, SE VOR ÎNTÂMPLA LUCRURI RĂELE”, a anunțat sâmbătă președintele american Donald Trump într-o postare pe […]
20 septembrie 2025
22:10
Protest la Haga. Demonstranții anti-imigrație atacă forțele de ordine și incendiază o mașină de poliție # Aktual24
Un protest anti-imigrație din Haga a devenit violent sâmbătă, după ce manifestanții au luat cu asalt autostrada A12 și au avut loc ciocniri cu forțele de ordine, au declarat autoritățile. Ofițerii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Poliția a raportat că aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat pe autostradă. […]
21:50
Polițiștii de frontieră polonezi au blocat tentativa unor migranți de a traversa granița din Belarus printr-un tunel # Aktual24
Polițiștii de frontieră din Polonia a dejucat o tentativă a patru migranți de a trece ilegal în țară din Belarus printr-un tunel săpat sub frontieră. Agenția a declarat că tunelul începea pe partea belarusă, lângă o pădure, iar migranții s-au retras după intervenția patrulelor. Videoclipul postat vineri de patrula de frontieră arată un tunel mlăștinos, […]
21:40
Peste 1.000 de persoane au traversat Canalul Mânecii în bărci mici vineri, în aceeași zi în care guvernul a confirmat că doi bărbați au fost deportați ca parte a acordului său de returnare a migranților în Franța. Miniștrii speră că planul lor „unul înăuntru, unul afară” va oferi, în timp, un factor de descurajare pentru […]
21:20
Atacul Israelului asupra unui ziar din Yemen a fost al doilea cel mai mortal atac asupra jurnaliștilor din ultimii 16 ani # Aktual24
Treizeci și unu de jurnaliști și membri ai personalului media au fost uciși în atacuri israeliene asupra sediilor de ziare din Yemen săptămâna trecută, ceea ce Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a numit cel mai grav atac asupra jurnaliștilor din ultimii 16 ani. Israelul a atacat pe 10 septembrie un complex de sedii de ziare […]
21:00
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a îndemnat, sâmbătă, Uniunea Europeană să urmeze exemplul președintelui american Donald Trump și să clasifice mișcarea Antifa, care reunește grupuri de extremă stânga ce se definesc ca antifasciste, drept organizație teroristă, relatează AFP. „Ungaria este convinsă că, într-o problemă atât de crucială, Europa trebuie să își alinieze acțiunile cu […]
20:50
Un show de întâlniri pakistanez stârnește furie în țara majoritar musulmană înainte de debutul său pe YouTube # Aktual24
O emisiune de întâlniri inspirată de „Love Island”, cu concurenți pakistanezi, a stârnit furie în țara cu majoritate musulmană, în ciuda faptului că nu au fost difuzate încă episoade, iar serialul este accesibil doar pe YouTube. Autoritatea de reglementare din țară a declarat sâmbătă că nu este în măsură să acționeze în urma plângerilor publicului, […]
20:00
Primarul Timișoarei: ”Izolaţioniştii şi extremiştii vin cu gogoşi gen că cineva vrea să vândă România” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că românii nu o duc bine momentan şi că există o atmosferă de teamă economică, de aceea USR susţine reformele care ”reduc amprenta financiară a statului în bugetul României”. Primarul din Timişoara s-a referit la instituţii şi agenţii care ”nu şi-au niciun rost”. ”Este evident că românii şi […]
19:30
SUA suspendă vânzările de arme către Europa, inclusiv cele ale sistemelor Patriot și de apărare # Aktual24
Statele Unite au început să suspende vânzările anumitor sisteme de armament, inclusiv sisteme de apărare aeriană Patriot, către aliații europeni, invocând oferta limitată și necesitatea de a prioritiza cerințele militare ale SUA. Potrivit publicației The Atlantic, schimbarea a apărut în timpul negocierilor Danemarcei pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană. După săptămâni de discuții cu […]
19:10
Egiptul amenință cu o reacție militară daca Israel insistă cu strămutarea palestinienilor din Gaza. Are de gând să trimită trupe și avioane Peninsula Sinai # Aktual24
Egiptul amenință cu o reacție militară ca răspuns la strămutarea în masă a locuitorilor din Gaza, a declarat un oficial militar egiptean pentru al-Akhbar, publicație afiliată Hezbollah. Posibilele acțiuni militare egiptene ar include dublarea numărului de soldați egipteni și transferul de arme și avioane în Peninsula Sinai, sursa adăugând că speră să acționeze ca un […]
19:00
Săptămâna aceasta, doi deputați neafiliați (ex-POT), Monica Ionescu și Radu Mihail Ionescu (soț și soție) au înaintat o propunere legislativă, care ar putea duce la încriminarea avortului. Propunerea sună: „Vătămarea fătului, în perioada sarcinii, sau în timpul nașterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine, se pedepssește cu închisoarea de la […]
18:50
Un nou deces al unui oligarh rus. Este al 20-lea director general al unei companii de stat care a fost găsit mort, la periferia Moscovei # Aktual24
Cadavrul unui important om de afaceri rus a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se la o serie tot mai lungă de decese misterioase în rândul directorilor executivi. Alexander Tiunin, directorul executiv al unei companii rusești de fibră de carbon și compozite afiliate gigantului nuclear de stat Rosatom, a fost descoperit mort joi lângă mașina sa […]
18:50
34 de palestinieni uciși într-o operațiune israeliană care a vizat distrugerea tunelurilor Hamas # Aktual24
Armata israeliana și-au intensificat, sâmbătă, atacurile asupra oraşului Gaza şi a întregii Fâşii, vizând distrugerea tunelurilor subterane şi a clădirilor-capcană, au transmis autorităţile sanitare din Gaza, controlate de Hamas, care au raportat 34 de morţi, conform Reuters. Israelul a demolat în ultimele două săptămâni până la 20 de blocuri-turn din Gaza şi estimează că aproximativ […]
18:50
Rupea: O femeie a ajuns la spital după ce a încercat să despartă doi bărbați care se băteau # Aktual24
O femeie de 57 de ani din Rupea, județul Brașov, a fost rănită după ce a intervenit într-un conflict spontan iscat între doi bărbați. Polițiștii din Hoghiz și cei din Rupea au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la scandalul care s-ar fi produs în curtea unui imobil din localitatea Rupea, potrivit BizBrasov. […]
18:30
