Ucraina estimează numărul rușilor uciși în război de la începutul invaziei la aproape 1,1 milioane
Euractiv.ro, 22 septembrie 2025 07:50
Forțele ruse au pierdut 11.191 de tancuri, 23.278 de transportoare blindate și 1.218 sisteme antiaeriene, notează „La Razon” (Spania).
• • •
Liga Nordului spune „un nu hotărât unei armate europene, unei datorii europene pentru a cumpăra arme, rachete și tancuri. Nu ne vom lăsa pradă setei de război a șefilor mărunți (...) pentru a ascunde dezastrele de acasă”, a declarat Matteo Salvini.
După 600 de atacuri aeriene în șase ore, sâmbătă titlurile vorbeau despre drone lansate ziua, în timp ce mii de civili își trăiau rutina de război, înaintea stării de asediu de seară, scrie „Avvenire” (Italia).
Primul transport de echipament militar achiziționat din SUA cu bani europeni a ajuns deja în Ucraina, iar alte transporturi de arme americane achiziționate cu fonduri furnizate de unii dintre partenerii Kievului sunt pe drum.
Președintele rus Putin a declarat că peste 700.000 de soldați ruși sunt desfășurați în prezent în zone de luptă din Ucraina, într-o declarație care întărește narațiunea oficială despre importanța efortului de război, scrie „La Razon” (Spania).
Incursiunile rusești cu avioane și drone. Cum devine războiul din Ucraina un conflict european # Euractiv.ro
România a devenit cea mai recentă țară NATO care a trebuit să ridice avioane militare după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul său aerian, scrie „The Independent” (Marea Britanie) într-o trecere în revistă a ultimelor incidente de acest fel.
Sistemele de apărare occidentale sunt cele mai sofisticate și eficiente, dar și prea scumpe pentru a înfrunta o mulțime de drone ieftine precum cele iraniene, scrie „20 Minutos” (Spania) sub semnătură lui Carmelo Encinas.
Șefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir – că Uniunea Europeană „își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” în fața provocărilor rusești.
Zelenski vorbește despre discuții cu alte state privind soluții comune pentru doborârea dronelor # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluții comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, referindu-se și la România.
Marea Britanie, Canada și Australia au anunțat duminică că recunosc oficial Statul Palestina.
Un procent de 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcție greșită, 24% cred că direcția este bună, iar 6% nu au avut un răspuns, arată un sondaj CURS dat publicității duminică.
One World Romania în cartiere începe cu documentare și dezbateri despre justiție și statul de drept # Euractiv.ro
One World Romania în cartiere aduce filmul documentar mai aproape de comunitățile bucureștene, printr-o serie de activități culturale concepute în colaborare cu diverse organizații, instituții și grupuri de inițiativă civică.
Marii comercianți i-au spus lui Bolojan că nu sunt de acord cu plafonarea adaosului comercial # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri consultări, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România.
Consultantul politic și fondatorul Agenției de Rating Politic Cristian Andrei a vorbit, într-un interviu pentru Euractiv România, despre primele 4 luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan și promisiunile din campanie în oglindă cu faptele.
Merz avertizează asupra unei „toamne a reformelor” care va afecta pensiile din Germania # Euractiv.ro
Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra riscurilor pierderii libertății, prosperității și coeziunii sociale în țara sa într-un discurs rostit miercuri în fața Bundestagului (camera inferioară a parlamentului), scrie „La Vanguardia” (Spania).
Crin Antonescu, supărat pe cei care critică AUR: Votul pentru Georgescu nu vine de la niște tâmpiți # Euractiv.ro
Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a criticat discursul public axat pe eliminarea AUR din ecuația electorală.
Atacuri incendiare prin intermediul curierilor: surse lituaniene văd în spatele acestora Rusia # Euractiv.ro
Cincisprezece persoane au fost puse sub acuzare în legătură cu o presupusă operațiune susținută de Rusia, care a planificat atacuri în toată Europa prin intermediul serviciilor de curierat, au declarat procurorii lituanieni, notează „Euronews”.
Polonia intenționează să construiască propriul port pe coasta Mării Negre, precum și o linie de cale ferată care va conecta Silezia (o regiune din nordul Poloniei, Republicii Cehe și Germaniei) cu orașul ucrainean Odesa, scrie „Sega” (Bulgaria).
În Gaza, patru raiduri pe oră: Smotrich declară: „Fâșia este o mină de aur, o ocazie imobiliară” # Euractiv.ro
Israelul îl caută liderul militar Izz al-Din al-Haddad în labirintul de tuneluri din Gaza. Operațiunea ar putea dura luni, chiar ani; zeci de mii de morți, orașul devastat și criza umanitară se agravează, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Prinsă într-un impas bugetar, Franța ar trebui să se inspire din exemplul italian, care este eficient și liniștitor, opinează Eric Chol într-un editorial publicat de „L'Express” (Franța).
Numărul important de manifestanți, joi, 18 septembrie, pe străzile mai multor orașe din Franța, arată importanța acestor organizații menite să canalizeze furia din țară. Puterea trebuie să țină cont de asta, constată „LIberation” (Franța).
Regală și solemnă, dar și ferită de proteste și potențiale incidente diplomatice, a doua vizită de stat a lui Trump în Regatul Unit, care a început miercuri, oferă părților oportunitatea de a obține rezultatele dorite, scrie „Avvenire” (Italia).
Oana Gheorghiu de la „Dăruiește Viață", numită Agenția de Management privind Calitatea în Sănătate # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a Oanei Gherghiu, de la „Dăruiește Viață".
Oana Țoiu efectuează în perioada 18 – 29 septembrie 2025, o vizită în Statele Unite ale Americii, în contextul Adunării Generale a ONU, a anunțat joi Ministerul de Externe.
Jurnalistă bulgară: Comunitatea de afaceri are un rol de jucat în susținerea jurnalismului # Euractiv.ro
Un ecosistem informațional sănătos este și în interesul afacerilor, deoarece dezinformarea și instabilitatea afectează întregul mediu, spune jurnalista de business Mary Ivanova din Bulgaria.
Centrul Cultural Rus din Moldova continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea # Euractiv.ro
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an, relatează IPN.md.
BIEFF.15 aduce filme experimentale și comunitare la București între 22 și 28 septembrie # Euractiv.ro
Festivalul Internațional de Film Experimental București, BIEFF.15, prezintă opt filme Arsenal on Location care explorează solidaritatea și colaborarea prin cinema. Vor avea loc masterclass-uri, iar accesul se va face prin politica „pay what you can”
BASF Performance Materials obține certificarea REDcert² pentru toate unitățile europene # Euractiv.ro
BASF Performance Materials certifică toate unitățile europene REDcert², făcând pași mari spre sustenabilitate. Materialele plastice și poliuretanii oferă acum amprentă de carbon redusă și soluții verificate pentru clienți.
Bolojan pleacă la Bruxelles. Întâlniri cu comisari europeni, fără Ursula von der Leyen # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat zilele trecute, la Antena 3 CNN, că luni va avea întâlniri la Bruxelles cu doi comisari europeni, pentru a clarifica "aspecte care țin de deficit și împrumuturi pentru a proiecta o imagine de încredere".
Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla 2025 pentru persoane fizice începând cu data de 30 septembrie, ora 10:00.
O publicație care are Europa-n nume, EUReporter.co, face jocurile rușilor și bagă dezinformare în mijlocul unor scandaluri care ne dezbină sau când mergem la vot.
IICCMER critică tentativele de reintroducere a incriminării avortului în dezbaterea publică # Euractiv.ro
IICCMER consideră că inițiativa deputaților POT de a propune o legislație care să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni", amintește de Decretul 770 al dictatorului Nicolae Ceaușescu.
Uniunea Europeană respinge presiunile SUA de a sista rapid gazul rusesc și menține ținta de independență energetică abia în 2028, mizând pe stabilitate economică și protecția piețelor interne, scrie Gapital.gr (Grecia).
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat o misiune de evacuare medicală, miercuri, din Israel, a zece copii și 28 de aparținători, cetățeni palestinieni.
Câți oameni sunt implicați în operațiunea din orașul Gaza? Cât va dura? Ce sunt bombele robotizate? # Euractiv.ro
Cât din orașul Gaza este ocupat de armata israeliană? Conform ultimelor declarații ale armatei israeliene, inclusiv cele privind începerea operațiunii terestre, armata lui Benjamin Netanyahu ocupă 40% din orașul Gaza, scrie „Il Corriere della Sera”.
Bruxelles-ul propune să taxeze bunurile importate din Israel în UE și să sancționeze doi miniștri de extremă dreapta, scrie „L'Express” (Franța).
„S-a încheiat aceea epocă în care puteam spune că totul este bine la vest de noi și nu trebuie să facem nimic decât să copiem ceea ce se întâmplă acolo”, a declarat premierul, marți, la deschiderea unui bazin de înot în Szekszárd, județul Tolna.
Începând cu 30 septembrie, Statele Unite vor ridica restricțiile privind călătoriile fără viză pentru toți cetățenii maghiari, a anunțat marți, la Budapesta, Péter Szijjártó, informează hirado.hu.
Marți seară, când președintele Trump tocmai sosea în Marea Britanie, niște protestatari au lansat o imagine virtuală, menită să evidențieze relațiile sale cu Epstein, iar pentru miercuri a fost plănuit un marș de protest, scrie „The New York Times”.
Danemarca va investi miliarde în infrastructura Groenlandei pentru a combate ambițiile SUA # Euractiv.ro
Copenhaga va finanța construcția unei noi piste de aterizare în Ittoqqortoormiit și a unui nou port de adâncime în Qaqortoq, scrie „La Razon” (Spania).
Îndoctrinare, antrenament militar forțat, cămine și tabere… Un studiu de la Yale detaliază viețile a mii de copii ucraineni răpiți de la invazia rusească din 2022, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura Juliei Malo.
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez și românesc săptămâna trecută a făcut parte dintr-o tendință îndelungată din partea președintelui Vladimir Putin de a testa frontiere și de a sabota.
Mai întâi o ovație, apoi imnul național intonat în picioare, cu mâinile pe inimă, de către toți deputații europeni prezenți, moment urmat de un minut de reculegere acompaniat de un cor a cappella.
După recentele incursiuni ale unor drone rusești deasupra Poloniei și României, guvernul polonez a reluat discuțiile cu privire la stabilirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja împotriva unor noi intruziuni rusești.
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, pus pe fugă de o întrebare despre contractele cu presa # Euractiv.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost enervat miercuri de întrebările unui jurnalist care voia să afle de ce liberalii ascund contractele cu presa. Insistențele acestuia l-au făcut pe Ciucu să plece fără să mai răspundă la vreo întrebare.
ÎCCJ: Procesele penale se reiau de la zero dacă judecătorul care a rămas în pronunțare este promovat # Euractiv.ro
Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o nouă decizie în favoarea inculpaților, decizie în urma căreia unele dosare se pot prescrie după o interpretare discutabilă a legii.
Finanțare SUA pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România) # Euractiv.ro
Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România).
Marele cartier chinezesc din Craiova a lăsat o pagubă de 11,4 milioane de lei în bugetul de stat # Euractiv.ro
Administratorul firmei care trebuia să construiască „cartierul chinezesc” din Craiova nu a fost găsit nici cu Poliția, după ce instanța i-a imputat peste 11 milioane de lei.
Aproape trei sferturi (74,2%) dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, potrivit unui sondaj INSCOP publicat miercuri.
