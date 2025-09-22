Grupul de firme Avangarde intenționează să preia afacerea Nordis

07:00

Kia și-a susținut expansiunea în Europa în urmă cu 20 de ani, cu ajutorul primului model special creat pentru această piață, Ceed. De atunci, acesta a primit trei generații, fiecare din ele bucurându-se de interes din ce în ce mai mare din partea publicului. Noua strategie a mărcii sud-coreene a stabilit însă finalul pentru acest model și înlocuirea lui cu K4.