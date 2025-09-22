Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută astăzi de deputați. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu
Deputaţii dezbat, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.
Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene duminică seara, a declarat liderul local.
Deputaţii dezbat, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.
Preşedintele american Donald Trump a declarat în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni că îi „urăşte” pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul în timpul unui eveniment la o facultate din Utah, relatează The Guardian.
Scafandrii au recuperat primele obiecte din epava navei HMHS Britannic, navă soră a Titanicului. Printre acestea se numără o lampă de semnalizare, plăci ceramice, un binoclu și clopotul postului de observație. Vasul s-a scufundat în 1916, după ce a lovit o mină germană în largul insulei Kea, în Grecia.
Paleontologii au scos la iveală în deșertul Gobi un schelet bine conservat al speciei Zavacephale rinpoche, cel mai vechi pachycephalosaur identificat. Fosila, veche de peste 108 milioane de ani, cuprinde un craniu intact, prima mână descoperită din această specie, pietre gastrice și o coadă completă.
Astăzi, la 21:19, ora României, are loc echinocțiul de toamnă 2025. Este sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei astronomice. De acum înainte, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.
Un nou studiu infirmă ipoteza anterioară conform căreia artistul Jackson Pollock ar fi folosit o nuanţă de turcoaz în pictura „Number 1A” (1948).
Coace-le, îngheață-le, folosește-le pe post de gloanțe și trage-le dintr-o armă sau trimite-le în spațiu: tardigradele aproape indestructibile, scrie BBC. Unii experți cred chiar că aceste creaturi microscopice cu opt picioare ar putea supraviețui tuturor celorlalte specii de pe Pământ – inclusiv oamenilor – și ar rezista până la stingerea Soarelui.
Franţa condiţionează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deţinuţi de gruparea teroristă palestiniană Hamas în Fâşia Gaza, a declarat preşedintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoaşterii de către Paris a unui stat palestinian, potrivit AFP, preluată de Agerpres.
Lunea trecută, pe 8 septembrie, cu ocazia împlinirii a 54 de ani, Lachlan Murdoch a primit un cadou pe care îl aștepta de zeci de ani: confirmarea oficială a victoriei asupra fraților săi - în special asupra lui James - în lupta pentru a determina cine îi va succeda tatălui lor, Rupert Murdoch, probabil cel mai puternic om din lumea presei și una dintre cele mai influente figuri din politica americană, scrie El Pais.
Presupusele rămăşiţe ale lui Lady Hamilton, faimoasa amantă a amiralului britanic Nelson, care a murit în sărăcie la Calais (nordul Franţei) în 1815, au fost reînmormântate vineri într-o biserică din oraş, după ce au fost supuse unui examen ştiinţific, transmite AFP.
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că va continua să facă verificări în companiile de stat, pentru a vedea dacă administratorii își fac treaba conform noilor criterii de performanță. El spune că, după o perioadă, unii dintre aceștia vor prefera „să plece singuri acasă, știind ei ce știu”.
Caseta audio, odată renumită pentru faptul că banda sa magnetică se încurca, ar putea fi pe cale să revină în forță — de data aceasta stocând cantități uriașe de date folosind molecula de ADN cu dublu helix, scrie The Times.
Ca parte a eforturilor SUA și ale Europei de a pune un capăt negociat războiului dintre Rusia și Ucraina, Kievul a fost supus unei presiuni crescânde pentru a accepta concesii teritoriale. În ultima vreme, atenția s-a concentrat asupra unui posibil precedent pentru un acord de tip „teritoriu pentru pace” cu Moscova: armistițiul sovieto-finlandez din 1944, care a urmat după două războaie succesive dintre cei doi vecini. Helsinki a transferat permanent teritorii finlandeze substanțiale către Moscova și țara nu a mai fost niciodată atacată, scrie Kristi Raik, directoarea Centrului Internațional pentru Apărare și Securitate, într-o analiză publicată în Foreign Policy.
Virusul A. fumigatus Polymycovirus-1, supranumit „păpușa rusească”, a fost găsit în interiorul unei ciupercii mortale. El îi sporește rezistența și face ca infecțiile provocate să fie mult mai greu de combătut, în special la pacienții cu imunitatea scăzută sau cu boli pulmonare.
O echipă de arheologi români a scos la iveală peste 40 de monede și podoabe din metale prețioase, vechi de aproape 2.000 de ani, găsite în ruinele unei locuințe somptuoase din cetatea Histria. Obiectele, topite și sudate în urma unui incendiu, au aparținut unei familii de elită din perioada romană.
Ucraina a primit deja solicitări din partea partenerilor pentru a-și exporta armele, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. „Avem primele propuneri din partea partenerilor privind exportul de arme moderne ucrainene; acesta va fi un export controlat al armelor noastre, incluzând aici și dronele navale”, a spus liderul de la Kiev, citat de News Ukraine.
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică seară, la emisiunea Briefing de la Digi24, că şantierul naval de la Mangalia reprezintă un exemplu de platformă funcţională a statului român şi că nu îşi doreşte ca acesta să intre în insolvenţă, apoi în faliment. Ministrul a adăugat că, în urma unui parteneriat cu o firmă privată, s-a ajuns la datorii de 207 milioane de euro, dar încearcă să găsească parteneri pentru ca pe respectivul perimetru să se poată construi în continuare nave. „Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener”, a afirmat ministrul.
Paleontologii au prezentat, săptămâna aceasta la Lima, fosilele unui delfin preistoric, aparținând unei specii puțin studiate și având vechime de 12 milioane de ani, care au fost descoperite în luna iulie în sudul statului Peru.
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că îşi doreşte ca activitatea Romaero să continue, fără să apară „rechinii imobiliari care să ridice nişte blocuri acolo”. Romaero are un potențial uriaș, putând redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice, este de părere demnitarul.
Zeci de mii de oameni au manifestat duminică pe străzile Budapestei, acuzându-l pe premierul ungar Viktor Orban că organizează consultări publice costisitoare, folosind fonduri publice, în scopuri partizane, scrie AFP, preluată de Agerpres.
Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina, după ce duminică Marea Britanie, Canada și Australia au făcut anunțuri similare. Anunțul Portugaliei a venit prin intermediul ministrului de Externe Paulo Rangel, anunță observador.pt.
Ministrul Economiei, Radu Miruță a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că, în urma deciziei de plafonare a prețurilor, „oamenii nu au avut un câștig raportat la ceea ce cumpără, adică vizavi de banii pe care au trebuit să-i plătească”. Demnitarul a oferit și un exemplu personal: a cumpărat exact aceleași produse pe care le-a achiziționat și Marcel Ciolacu, în luna octombrie a lui 2023. Fostul premier Ciolacu publica atunci, pe rețelele sociale, bonul în valoare de mai puțin de 100 de lei (n.r. 93 de lei si 50 de bani) pentru coșul său de cumpărături. „Eu am dat acum 130 de lei pentru exact aceleași produse. Quod erat demonstrandum”, a punctat Miruță.
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că reforma administrației locale trebuie făcută cu atenție, precizând însă că plecarea câtorva angajați din primării, nu vor îngenunchea comunele din punct de vedere administrativ. Declarațiile acestuia vin în contextul Coaliția trebuie să ajungă la un consens pe tăierile din primării.
Sâmbătă seara, YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, cel mai probabil din cauza înrăutățirii relațiilor dintre țara acestuia și Statele Unite, relatează RBC Ukraine, care preia o informație a AP.
Cercetători europeni au dezvoltat Delphi-2M, un instrument de inteligență artificială capabil să analizeze istoricul medical și factorii de stil de viață pentru a prognoza evoluția sănătății. Sistemul estimează riscul individual pentru mai bine de 1.000 de afecțiuni și poate anticipa traiectoria bolilor pe termen lung.
Ministrul Economiei, Radu Miruță a declarat, în direct la Digi24, că Guvernul are susținere juridică pentru măsurile fiscale din Pachetul 2. Demnitarul a subliniat că deciziile luate în Coaliție au fost validate de specialiști în drept constituțional și reprezintă soluție cea mai eficientă în contextul dificultăților economice cu care se confruntă România. „Logica ar fi ca deciziile Guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2”, a spus Miruță.
Oamenii de știință au descoperit mai multe mumii în Asia de Sud-Est care s-ar putea să fi fost pregătite cu 7.000 de ani înainte de cele mai vechi mumii egiptene descoperite vreodată. Cercetătorii au studiat 54 de morminte din era paleolitică și au găsit rămășițe umane care au fost conservate prin afumare mult timp înainte să fie îngropate, într-un proces de mumificare.
Miniştrii israelieni de extrema dreaptă, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, au cerut duminică anexarea Cisiordaniei ca reacţie la recunoaşterea unui stat palestinian de către Australia, Canada şi Marea Britanie, relatează Anadolu Ajansi.
Activitatea solară se intensifică mult peste predicțiile oamenilor de știință, a avertizat NASA, ceea ce duce la mai multe furtuni solare, erupții și fenomene meteo-spațiale. Acestea pot provoca întreruperi ale comunicațiilor radio, avarii ale sateliților și chiar pene de curent în rețelele electrice, scrie The Independent.
NATO și Israel testează noi arme cu laser, capabile să doboare drone la costuri foarte mici, comparativ cu rachetele tradiționale. În Australia, o companie a dezvoltat sistemul Apollo, care poate neutraliza între 20 și 50 de drone pe minut, anunță Digi24.
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, relatează duminică dpa, potrivit Agerpres. Declarația vine în contextul în care ţările membre ale Alianţei analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni ruseşti în spaţiul lor aerian.
Cumpărăturile la un click distanță devin un lux. Cu scumpiri la toate bunurile de larg consum, românii își calculează acum mai atent bugetul și cumpără online doar strictul necesar. Bijuteriile și hainele sunt primele tăiate de pe listă, anunță Digi24.
Un copil de 13 ani din Sibiu a murit în urma unui accident cu trotineta electrică. O căzătură care l-a ținut în spital aproape trei săptămâni, timp în care medicii s-au chinuit să îi salveze viața, însă fără succes. Anunțul a fost făcut duminică de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, Cristina Bălău. De precizat că băiatul nu purta cască de protecție când circula pe trotinetă.
Președintele SUA, Donald Trump, s-a angajat duminică să apere Polonia și statele baltice dacă Rusia continuă să escaladeze tensiunile în regiune. „Da, aș face-o”, a răspuns Trump când a fost întrebat dacă ar ajuta la apărarea Poloniei și a țărilor baltice împotriva Rusiei în cazul în care Moscova continuă să escaladeze conflictul, relatează Anadolu Ajansi.
Incendiile din California amenință unii dintre cei mai vechi și mai impunători arbori ai planetei. Declanșat de trăsnete, focarul a cuprins mai multe exemplare de sequoia. Echipaje extinse de pompieri au fost trimise să stingă focul, care a mistuit coroanele arborilor. Autoritățile locale încearcă din răsputeri să limiteze proporțiile dezastrului.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă că detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să fie controlată de un consiliu format din şapte membri, dintre care şase vor fi americani, iar algoritmul şi datele utilizatorilor vor fi administrate exclusiv în Statele Unite, transmite CNBC.
Este alertă în mai multe localități de lângă Craiova, din cauza unui urs. Animalul sălbatic este observat frecvent de o săptâmână încoace, în curți sau pe dealuri. Oamenii se tem că le-ar putea ieși în cale ziua în amiaza mare sau că cei mici, care se joacă în zonă, ar putea să cadă victime animalului extrem de periculos, arată Digi24.
Oaspeții și prezentatorii televiziunii de stat ruse au discutat despre consecințele politice ale uciderii activistului conservator Charlie Kirk în Utah, prezentatorul insinuând chiar în direct că președintele Donald Trump ar putea avea ceva de-a face cu asasinatul, scrie Newsweek.
Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis, duminică dimineaţă, două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, transmite Reuters.
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in, transmite Reuters. Atacul cibernetic a făcut însă ravagii. Sunt întârzieri mari, chiar și de 90 de minute, dar și zboruri anulate, în urma incidentului.
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a oficializat duminică, 21 septembrie, recunoașterea de către Regatul Unit a Statului Palestina, la câteva minute după o anunț similar din partea Canadei și Australiei, afirmând că dorește să apere „soluția celor două state”, excluzând însă ca mișcarea teroristă palestiniană Hamas să joace un rol politic în viitor, relatează RFI și BBC.
Fostul judecător CCR Augustin Zegrean critică dur Guvernul după ce reforma pensiilor speciale ale magistraților a ajuns pe masa Curții Constituționale. Acesta susține că au existat mai multe încercări ale Executivelor trecute de a adopta o lege în acest sens, iar toate au picat la Curtea Constituționale. Mai mult decât atât, Augustin Zegrean afirmă faptul că guvernul Bolojan ar fi putut umbla „cu tact” prin proiect astfel încât această să devină lege.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că recentele provocări ale Rusiei arată că ambițiile lui Vladimir Putin „nu se limitează la Ucraina”. Ea avertizează însă că Uniunea Europeană „îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său”, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Culesii de ciuperci au dat peste ceea ce pare să fie părți dintr-o dronă într-o pădure din centrul-estul Poloniei, la câteva zile după ce o incursiune a unor drone rusești de mari dimensiuni au șocat țara. Descoperirea din satul Wodynie, la aproximativ 75 de kilometri est de Varșovia, este unul dintre cele trei cazuri separate raportate de poliție duminică, două în regiunea Mazovia și unul în provincia Lublin, informează TVPWorld.
Un nou vortex polar, format în jurul Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în România. Într-o intervenție la Digi24, directorul ANM a explicat posibilitatea ca zapadă să se aștearnă încă din ultima lună de toamnă. Cu toate acestea, Elena Mateescu susține că este mult prea devreme pentru a precize temperaturile din acest final de an.
Nu blocați niciodată un strănut prinzându-vă nasul și/sau închizând gura. Un bărbat de 34 de ani din Marea Britanie a învățat acest lucru pe propria piele după ce a încercat să suprime un strănut, ajungând în final la camera de urgență cu traheea ruptă, scrie BMJ Case Reports.
Răspunsul NATO la ultima provocare a Rusiei a demonstrat că alianța este pregătită să recurgă la forță dacă este necesar, a declarat sâmbătă ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, potrivit Kyiv Independent. Oficialul face referire la incidentul de vineri, când trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian.
Un sondaj CURS publicat duminică arată că 7 din 10 români sunt pesimiști cu privire la direcția în care merge țara. În plan electoral, AUR conduce la intenția de vot cu 34%, urmat de PSD (23%) și PNL (16%).
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a intrat în erupție, potrivit Agerpres, care citează AFP. Cea mai mare erupție a avut loc vineri, la ora locala 22:46, când materia vulcanică a ajuns la o înălțime de șase kilometri deasupra craterelor, conform agenției de vulcanologie.
