Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută astăzi de deputați. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu

23:50

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică seară, la emisiunea Briefing de la Digi24, că şantierul naval de la Mangalia reprezintă un exemplu de platformă funcţională a statului român şi că nu îşi doreşte ca acesta să intre în insolvenţă, apoi în faliment. Ministrul a adăugat că, în urma unui parteneriat cu o firmă privată, s-a ajuns la datorii de 207 milioane de euro, dar încearcă să găsească parteneri pentru ca pe respectivul perimetru să se poată construi în continuare nave. „Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener”, a afirmat ministrul.