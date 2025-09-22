Vitamine pentru a întări imunitatea copiilor? Când este în regulă și când nu să dăm suplimente copiilor fără analize, explică medicul pediatru
HotNews.ro, 22 septembrie 2025 09:20
Părinții vor întotdeauna tot ce este mai bun pentru copiii lor și ajung, uneori, să le administreze celor mici vitamine „ca să fie bine”. Dar ce înseamnă „bine” când nu ai analize la zi, când…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
09:40
Apa chiar te poate ajuta să slăbești, dar numai în situația în care înlocuiește băuturile cu zahăr din dietă. Altfel, rezultatele sunt modeste, potrivit studiilor, realizate la Harvard Medical School și Academia de Nutriție și…
09:40
Documente interne ale Kremlinului arată cum intervine Rusia în alegerile din Republica Moldova. Rol cheie pentru diaspora # HotNews.ro
Rusia a conceput un plan de a interveni în alegerile din Republica Moldova și de a submina eforturile guvernului de a menține țara pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, arată documente consultate de Bloomberg.…
Acum 30 minute
09:20
Meciul FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Metaloglobus București are loc luni, 22 septembrie de la ora 18.00, fiind o bătălie între echipele aflate pe ultimul loc al clasamentului la acest moment în SuperLiga. Trei…
09:20
Vitamine pentru a întări imunitatea copiilor? Când este în regulă și când nu să dăm suplimente copiilor fără analize, explică medicul pediatru # HotNews.ro
Părinții vor întotdeauna tot ce este mai bun pentru copiii lor și ajung, uneori, să le administreze celor mici vitamine „ca să fie bine”. Dar ce înseamnă „bine” când nu ai analize la zi, când…
Acum o oră
09:00
Mesaje către mai multe școli și spitale din București: „Voi provoca un masacru și mă voi sinucide”. Nu există indicii că amenințarea ar fi una reală, spune Poliția # HotNews.ro
Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale. ”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se spune…
09:00
Donald Trump, discurs dur la funeraliile lui Charlie Kirk: „Aici nu am fost de acord cu el” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump l-a elogiat duminică pe activistul conservator ucis Charlie Kirk drept un „martir pentru libertatea americană” și a promis la funeraliile sale că îi va continua munca, acuzând din nou ceea ce el…
Acum 2 ore
08:30
Atac în Crimeea, rușii spun că trei oameni au murit și 16 sunt răniți. Ce ar fi lovit ucrainenii # HotNews.ro
Un atac cu drone ucrainene asupra unei zone turistice din Crimeea a ucis trei persoane și a rănit 16, a declarat cel mai înalt oficial rus din Peninsulă, potrivit Reuters. Serghei Aksyonov numit la conducerea…
08:20
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri # HotNews.ro
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa s-au străduit duminică să revină la operațiuni normale după ce un atac cibernetic major a perturbat sistemele automate de check-in, Bruxelles cerând companiilor aeriene să anuleze jumătate…
08:10
VIDEO Cea mai rapidă mașină din lume este acum un produsă în China: Recordul deținut de Bugatti Chiron a fost depășit # HotNews.ro
Noua hipermaşină electrică YangWang U9 Xtreme a producătorului auto chinez BYD a atins o viteză record de 498 km/h, transmite News.ro. YangWang U9 Xtreme a doborât recordul deţinut până acum de Bugatti pentru cea mai…
08:00
Bulgarii au cu cea mai mică speranță de viață în Uniunea Europeană. Media pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene este de 81,7 ani, în timp ce pentru Bulgaria este de 75,9 ani,…
Acum 4 ore
07:40
Echinocţiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22 septembrie, la ora 21:19, potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” și HotNews.ro. În emisfera nordică durata…
07:20
Kim Jong Un spune că va negocia cu Statele Unite dacă acestea renunță la o „obsesie absurdă”: „Personal, încă am amintiri plăcute cu președintele Trump” # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că nu există niciun motiv pentru a refuza negocieri cu SUA dacă Washingtonul încetează să mai insiste ca țara sa să renunțe la armele nucleare, a scris luni…
07:20
De ce nu poate fi rezolvată problema traficului în București / Capitala cu unii dintre cei mai înghesuiţi locuitori # HotNews.ro
Știați că Bucureștiul este una dintre cele mai aglomerate capitale din Europa, ca densitate? Indiferent de metodologia de calcul folosită de biroul de statistică Eurostat, Bucureștiul se clasează printre primele locuri. Adică, în Bucureşti, oamenii…
07:10
„Și înainte s-au cumpărat voturi, dar niciodată nu ne-au presat așa”. VIDEOREPORTAJ înainte de alegeri în Republica Moldova, unde „oamenii gândesc diferit, inclusiv din perspectivă geopolitică” # HotNews.ro
„Aceste alegeri sunt cele mai periculoase din istoria existenței Republicii Moldova ca stat independent, deoarece este un interes foarte mare atât din partea Federației Ruse, cât și a Occidentului”, spune politicianul Renato Usatîi, într-o discuție…
07:00
Cea mai scumpă clădire de birouri vândută vreodată în România. One United Properties discută cu un investitor străin vânzarea One Tower la un preț record # HotNews.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, discută cu un investitor străin vânzarea clădirii de birouri One Tower, din cartierul bucureștean Floreasca, la un preț record, care i-ar aduce…
Acum 12 ore
23:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să anunţe luni recunoaşterea statului Palestina de către Franţa. Însă eliberarea ostaticilor deţinuţi de Hamas este „o condiţie clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat şeful statului francez…
23:20
SuperLiga: Ce a spus patronul lui CFR Cluj despre viitorul antrenorului, după un nou pas greșit al echipei # HotNews.ro
Ioan Varga a făcut o serie de declarații după remiza dintre CFR Cluj și UTA Arad, scor 1-1, al optulea meci consecutiv fără victorie pentru echipa sa în Superligă. Cu un singur succes în 10…
23:10
SuperLiga: Prima înfrângerea pentru Rapid din acest sezon, după un final incandescent în Giulești # HotNews.ro
Rapid București a fost învinsă cu 2-1 de Hermannstadt, duminică seară, în Giulești, în a 10-a etapă din Superliga României. Dobre a deschis scorul pentru gazde în minutul 59, însă Hermannstadt a restabilit egalitatea în…
22:50
Zeci de mii de oameni au participat la o manifestație duminică la Budapesta, acuzându-l pe premierul Viktor Orban că folosește banii contribuabililor pentru campanii de inducere în eroare a alegătorilor și de instigare la ură…
22:40
„Țarul frontierelor” lui Trump, acuzat că a primit mită de 50.000 de dolari într-o anchetă secretă a Departamentului de Justiție # HotNews.ro
„Țarul frontierelor” al președintelui Donald Trump, Tom Homan, a acceptat anul trecut o geantă cu 50.000 de dolari în numerar de la un agent FBI sub acoperire, într-o anchetă de corupție a Departamentului de Justiție…
22:20
Israelul anunță extinderea așezărilor evreiești din Cisiordania. Mesaj către țările care au anunțat recunoașterea Palestinei, o decizie care „doar va încuraja forțele întunericului” # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis, duminică, că va extinde așezările evreiești din Cisiordania ocupată, după decizia Marii Britanii, Canadei și Australiei de a recunoaște un stat palestinian, transmite AFP. În mesajul adresat liderilor din…
22:00
LIVE VIDEO Zeci de mii de oameni prezenți la funeraliile lui Charlie Kirk: „El merită să fim aici” / Donald Trump și soția activistului ucis, printre cei care vor lua cuvântul # HotNews.ro
Zeci de mii de persoane au venit duminică pe State Farm Stadium din Glendale, Arizona, pentru a-i aduce un omagiu activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în timpul unui eveniment în campusul unei universități din Utah.…
21:40
California interzice polițiștilor să își acopere fețele în timpul serviciului. Legea semnată de Newsom vizează inclusiv agenții ICE # HotNews.ro
Guvernatorul Californiei a semnat o lege care interzice polițiștilor locali și federali – inclusiv agenților Serviciului de Imigrare și Vămi (ICE) – să poarte măști pe față în timpul serviciului. Interdicția, care va intra în…
21:10
„Era pasiunilor întunecate. Odată ce pătrund în corpul tău, tind să se răspândească”. De ce politica actuală este diferită de tot ce știam până acum # HotNews.ro
În zilele noastre și poate dintotdeauna, liderii de pe întreg spectrul politic au descoperit că pasiunile întunecate, precum furia, frica, dominația, sunt mult mai ușor de provocat. Dar acum sistemul de control și echilibru este…
20:50
Avioanele de război ale SUA au atacat o ambarcațiune în largul coastelor dominicane. Detaliile misiunii # HotNews.ro
Avioanele americane de război au atacat o ambarcațiune folosită pentru trafic de droguri în largul coastei Republicii Dominicane, potrivit anunțului făcut duminică de structura antidrog a țării și un oficial american, într-o extindere a activității…
Acum 24 ore
20:30
Trump dezvăluie numele investitorilor implicați în acordul prin care TikTok va fi controlat de americani # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că oamenii de afaceri Lachlan Murdoch, Larry Ellison și Michael Dell vor fi implicați ca investitori americani într-un acord propus pentru ca TikTok să poată continua să funcționeze…
20:10
Românii devin mai prudenți cu cumpărăturile online. Câte miliarde de lei dăm online la jocurile de noroc și cu cât au scăzut bugetele # HotNews.ro
Inflația ridicată din România a făcut ca peste un sfert dintre cei care cumpără online să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce aproape 40% au redus, la rândul lor, consumul, dar la un…
19:40
„Bolojan sau Dumnezeilă?”. Scenariile lui CTP înaintea deciziei CCR cu privire la pensiile magistraților # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a scris un scurt comentariu, duminică, cu privire la ședința pe care o va avea Curtea Constituțională a României (CCR) miercuri pe tema legii privind pensiile magistraților. Gazetarul a expus două scenarii…
19:30
În mijlocul haosului legat de viza de 100.000 de dolari impusă de SUA, China pariază pe o nouă viză pentru a atrage creierele. De când va intra în vigoare # HotNews.ro
Viza K, pe care observatorii o numesc versiunea chineză a vizei H-1B din SUA, este concepută pentru a atrage talente înalt calificate. China a anunțat introducerea unei noi categorii de vize „K”, menită să atragă…
19:20
„Glonțul ar fi trebuit să-i ucidă și pe cei din spate”. Producătorul podcastului lui Charlie Kirk susține că un „miracol” a făcut ca mai multe persoane să nu fie ucise de glonțul care l-a lovit pe influencer # HotNews.ro
Producătorul podcastului lui Charlie Kirk susține că un „miracol” a împiedicat ca mai multe persoane să fie ucise de glonțul care l-a lovit pe influencerul de dreapta. Andrew Kolvet a explicat că a discutat cu…
19:20
Donald Trump a promis că va apăra Polonia și statele baltice în cazul unei escaladări din partea Rusiei. Declarația președintelui american # HotNews.ro
Președintele SUA a răspuns afirmativ, duminică, când a fost întrebat de reporteri dacă ar ajuta la apărarea Poloniei și a țărilor baltice în cazul în care Moscova își intensifică ostilitățile, potrivit AFP și The New…
19:00
Grup operativ în Dolj, după ce a fost observat un urs într-o localitate din apropiere de Craiova. Apelul prefectului # HotNews.ro
Prezența unui urs a fost semnalată în zona de pădure a localității Podari, iar Prefectura Dolj a constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanţii mai multor instituţii, transmite News.ro. Ursul a fost observat…
18:40
„Nu există viitor bazat pe violență, exil forțat și răzbunare”. Papa Leon, apel la pace în ziua în care trei mari puteri au recunoscut oficial statul Palestinian # HotNews.ro
Papa Leon a denunțat duminică strămutarea forțată a civililor din Gaza, în timp ce Israelul și-a intensificat campania militară de distrugere în principalul oraș al enclavei palestiniene, notează Reuters. „Împreună cu pastorii Bisericilor din Țara…
18:40
Lipsa locuințelor la prețuri accesibile a devenit o provocare majoră în toată Europa, iar România nu face excepție. Datele recente publicate de Institutul Național de Statistică relevă o tendință îngrijorătoare: în 2024 au fost date…
18:20
Netanyahu susține că stabilirea unui stat palestinian amenință existența Israelului. „Ar servi drept recompensă absurdă pentru terorism” # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că supraviețuirea Israelului este pusă în pericol de crearea unui stat palestinian și a promis că se va opune eforturilor de acest gen la ONU în săptămâna care…
18:10
Ministrul palestinian de externe afirmă că recunoașterea țării sale aduce mai aproape independența și suveranitatea # HotNews.ro
Ministrul palestinian de externe, Varsen Aghabekian Shahin, a declarat că țările care recunosc un stat palestinian în această săptămână fac un pas ireversibil care păstrează soluția cu două state și apropie independența și suveranitatea palestiniană.…
18:00
SuperLiga: Petrolul Ploiești, a patra înfrângere consecutivă. Unirea Slobozia, pe loc de play-off # HotNews.ro
Echipa Petrolul Ploiești a fost învinsă de formația Unirea Slobozia, scor 0-1, într-un meci disputat duminică, la Clinceni, în etapa a zecea din SuperLiga. Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1-0 Unicul gol al partidei a…
17:50
GRAFICE Aproape jumătate din cei cu mașină Tesla se mută la alte mărci, inclusiv cu combustie. Mărcile care atrag foștii clienți ai lui Elon Musk # HotNews.ro
Clienții Tesla, considerați pentru multă vreme unii dintre cei mai fanatici din industria auto, au început să cumpere alte mărci, după cum relevă un studiu analizat de Profit.ro. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:50
Șefa Comisiei Europene, mesaj către Moscova după incursiunea avioanelor rusești: „UE îşi va apăra fiecare centimetru din teritoriu” # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir, că Uniunea Europeană „își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său” în fața provocărilor rusești și a…
17:40
Trump, acuzat de liderul democraților din Senatul SUA că împinge țara pe „calea către o dictatură” # HotNews.ro
Liderul minorității din Senatul SUA a declarat, duminică, că apelul președintelui american Donald Trump către Departamentul de Justiție de a lua măsuri împotriva adversarilor săi pune țara pe „calea către o dictatură”, relatează AFP. Transformarea…
17:00
Avion militar de recunoaștere al Rusiei deasupra Mării Baltice. Forțele germane au trimis aeronave Eurofighter pentru a-l urmări # HotNews.ro
Forțele aeriene germane au anunțat că au trimis duminică dimineață două aeronave Eurofighter pentru a urmări un avion militar rusesc IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, transmite Reuters. „Încă o dată,…
16:50
Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a țării, însă spre sfârșitul săptămânii se va răci semnificativ, iar probabilitatea de ploaie va…
16:50
Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina. „Un pas ireversibil către pace” # HotNews.ro
Marea Britanie a anunțat duminică recunoașterea oficială a statului Palestina, după ce Israelul nu a îndeplinit condițiile stabilite anterior, între care o încetare a focului în războiul din Gaza, care durează de aproape doi ani.…
16:40
Principala forță de opoziție din Turcia a dat un vot major de susținere pentru liderul său, în așteptarea unei decizii cheie în justiție # HotNews.ro
Partidul Republican al Poporului (CHP) l-a reales pe Ozgur Ozel în funcția de președinte, duminică, în cadrul unui congres extraordinar convocat în încercarea de a-l proteja pe el și pe alți lideri ai formațiunii de…
16:00
„Rusia trebuie oprită cu forță”. Un parlamentar german cere doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul NATO # HotNews.ro
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă rusești deasupra teritoriului NATO, în momentul în care țările membre ale Alianței Nord-Atlantice analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni rusești…
16:00
INTERVIU „Am sentimentul că trăim cu nostalgia filmelor de propagandă”. Ce spune unul dintre cei mai cunoscuți regizori români despre așteptările ca filmele românești să facă o imagine bună țării # HotNews.ro
„E ca și cum am zice că filmele americane cu mafioți fac o imagine proastă Americii”, spune regizorul și scenaristul Cristian Mungiu, într-un interviu pentru publicul HotNews cu prilejul lansării filmului „Jaful Secolului”. Artistul mărturisește…
16:00
Recompense pentru cuplurile care concep copii în hotelurile unui grup major din Polonia. Alte bonusuri anunțate # HotNews.ro
Un grup imobiliar polonez speră să contracareze scăderea ratei natalității din țară prin recompensarea clienților care concep copii în hotelurile sale, relatează AFP. Grupul Arche, care deține 23 de hoteluri și numeroase clădiri în Polonia,…
15:40
Afganistanul cere SUA să nu-i „amenințe” integritatea teritorială. „Nu ne temem de niciun bătăuș” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a avertizat recent că se vor întâmpla „lucruri rele” dacă Afganistanul nu returnează controlul asupra bazei aeriene Bagram către SUA. Duminică, Kabul a îndemnat SUA să nu „amenințe” integritatea teritorială a Afganistanului,…
15:30
Discuții la cel mai înalt nivel după incursiunile rusești din spațiul aerian al NATO. Solicitare făcută în premieră de Estonia # HotNews.ro
Consiliul Nord-Atlantic al NATO se va întâlni marți pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia, au declarat doi oficiali pentru Reuters, menționând pentru prima oară o dată în acest sens. Autoritățile…
15:10
Un sondaj CURS topește avansul AUR. Călin Georgescu, în fața lui Nicușor Dan în topul celor mai de încredere politicieni # HotNews.ro
AUR este pe primul loc în intenția de vot a româniilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform unui sondaj CURS, dat publicității duminică, care arată că partidul condus de George Simion ar strânge…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.