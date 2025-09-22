Jimmy Kimmel şi Disney lucrează pentru a ajunge la un compromis în vederea reluării emisiunii sale
News.ro, 22 septembrie 2025 09:20
Jimmy Kimmel şi Disney încearcă să găsească un compromis care să permită revenirea emisiunii „Jimmy Kimmel Live” la ABC, potrivit Variety.
• • •
Acum 5 minute
09:40
Percheziţii în Republica Moldova: Peste 100 de persoane sunt vizate într-un dosar de destabilizare coordonată din Rusia - VIDEO # News.ro
Peste 250 de percheziţii au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Federaţia Rusă, relatează newsmaker.md.
09:40
Angelina Jolie, la Festivalul de la San Sebastian: „Îmi iubesc ţara, dar în acest moment nu o recunosc. Orice lucru care divide sau limitează libertăţile personale este foarte periculos” # News.ro
Actriţa premiată cu Oscar Angelina Jolie, care se află la Festivalul de Film de la San Sebastián, în Spania, cu filmul „Couture” al lui Alice Winocour, a fost întrebată la conferinţa de presă a festivalului: „Ce te sperie ca artistă şi ca americană?”. Actriţa a suspinat adânc şi a luat o pauză înainte de a răspunde: „Este o întrebare foarte dificilă”.
Acum 15 minute
09:30
Răspunsul lui Guardiola după ce i s-a spus că „a parcat autocarull” în faţa porţii lui Gianluigi Donnarumma: „O dată la zece ani, nu e rău” # News.ro
„O dată la zece ani, nu e rău”, a glumit antrenorul Pep Guardiola, întrebat despre jocul ultra-defensiv prestat de Manchester City, duminică, împotriva formaţiei Arsenal (1-1) la Londra, în Premier League.
Acum 30 minute
09:20
Jimmy Kimmel şi Disney încearcă să găsească un compromis care să permită revenirea emisiunii „Jimmy Kimmel Live” la ABC, potrivit Variety.
09:20
Dedeman, retailer pe piaţa materialelor de construcţii, se va extinde în Republica Moldova # News.ro
Dedeman, retailer românesc pe piaţa materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, anunţă că îşi va extinde operaţiunile în Republica Moldova printr-o investiţie strategică. Compania urmează să deschidă peste Prut un magazin, fără a preciza când va fi inaugurat.
09:20
Pfizer, aproape să finalizeze achiziţia grupului Metsera pentru 7,3 miliarde de dolari - Financial Times # News.ro
Compania farmaceutică Pfizer este pe cale să încheie o potenţială achiziţie în valoare de 7,3 miliarde de dolari a grupului Metsera, care dezvoltă medicamente împotriva obezităţii, relatează Financial Times, conform lefigaro.fr.
Acum o oră
09:00
Radu Mihaiu acuză Primăria Sectorului 2 de ”neglijenţă inacceptabilă” în legătură cu fântânile publice: Apa nu mai este clorinată, bazinele nu mai sunt igienizate, filtrele nu mai sunt schimbate / Şapte fântâni sunt deja închise # News.ro
Fostul primar din Sectorul 2 Radu Mihaiu acuză, luni, noua administraţie de sector de ”neglijenţă inacceptabilă” în legătură cu fântânile publice, susţinând că, de trei luni, acestea nu mai beneficiază de întreţinerea necesară. ”Apa nu mai este clorinată, bazinele nu mai sunt igienizate, filtrele nu mai sunt schimbate”, a transmis Mihaiu, adăugând că şapte fântâni sunt deja închise, după ce au cedat componente esenţiale. El anunţă că va sesiza DSP.
09:00
Box office - „Demon Slayer” devine cel mai profitabil film anime din toate timpurile, cu încasări de 555 de milioane de dolari, „Him” şi „Big Bold Beautiful Journey” nu au avut succes în străinătate/ VIDEO # News.ro
Două noi lansări hollywoodiene, thrillerul sportiv „Him” al Universal şi drama romantică „A Big Bold Beautiful Journey” al Sony, au fost respinse categoric de publicul din străinătate. „A Big Bold Beautiful Journey”, cu Margot Robbie şi Colin Farrell în rolurile a doi străini a căror întâlnire întâmplătoare îi duce într-o călătorie unică în viaţă, a eşuat la box-office-ul internaţional, cu încasări de 4,5 milioane de dolari din 45 de pieţe. „Him”, produs de Jordan Peele, un film tulburător despre un jucător de fotbal care aspiră să devină cel mai mare din toate timpurile, a încasat doar 400.000 de dolari din 25 de teritorii. Ambele filme au primit recenzii şi scoruri dezamăgitoare din partea publicului.
08:50
Război în Ucraina: Rusia a pierdut aproximativ 1.102.570 de soldaţi de la începutul invaziei, la 24 februarie 2022 # News.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.102.570 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.
Acum 2 ore
08:40
E-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti – ”Voi provoca un adevărat masacru” se arată în mesaj # News.ro
Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale. ”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arată în mesaj. ”Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul, dar Poliţia Capitalei precizează că nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.
08:20
Echipa Lumii a câştigat Laver Cup pentru a treia oară, după ce a învins echipa Europei, scor 15-9 # News.ro
Echipa Lumii a câştigat Laver Cup pentru a treia oară, după ce a învins echipa Europei, graţie victoriei finale a lui Taylor Fritz împotriva lui Alexander Zverev.
08:20
Locuitorii doi două localităţi din judeţul Dâmboviţa au fost avertizaţi, în noaptea de duminică spre luni, cu privire la apariţia unor urşi.
08:00
Preşedintele CJAS Caraş-Severin, control la Spitalul Judeţean Reşiţa: ”Dezastru” / Nepăsare, lipsă de fermitate, amatorism managerial şi inerţie # News.ro
Preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Caraş-Severin, Ionuţ Popovici, anunţă, după un control la Spitalul Judeţean Reşiţa, că a găsit ”dezastru” şi acuză conducerea unităţii medicale de ”nepăsare, lipsă de fermitate, amatorism managerial şi inerţie”.
08:00
Noua hipermaşină electrică YangWang U9 Extreme a celor de la BYD a ajuns la o viteză record de 498 km/h.
07:50
Ploile torenţiale au dus la moartea a cel puţin unei persoane şi au perturbat transportul terestru şi aerian duminică în Catalonia, în nord-estul Spaniei, au raportat autorităţile locale, potrivit AFP.
Acum 4 ore
07:40
Grupul de firme Avangarde intenţionează să preia afacerea Nordis / Ştefan Unchiaşu: Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an # News.ro
Nordis Group anunţă, luni, intenţia grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea Nordis, apreciind că, în contextul actual al companiilor Nordis Group, ”atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluţie realistă şi sustenabilă pentru maximizarea şanselor de recuperare sumelor investite de către creditori”.
07:30
Ministerul de Externe al Rusiei după atacul cu drone din Crimeea: NATO şi UE trebuie să se „privească în oglindă” pentru a găsi agresorul # News.ro
NATO şi Uniunea Europeană, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pentru TASS, în urma atacului cu drone ucrainene în Yalta şi în alte zone din Crimeea.
07:30
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a sosit la New York pentru a participa la reuniunile Adunării Generale a ONU, prima participare a unui preşedinte sirian de după 1967, relatează Reuters.
07:30
De la Skechers la Foot Locker: Tarifele lui Trump alimentează recordul de fuziuni şi achiziţii în sectorul american de încălţăminte şi îmbrăcăminte # News.ro
Războiul comercial al preşedintelui american Donald Trump a declanşat un val de tranzacţii în industria americană de încălţăminte şi îmbrăcăminte, fuziuni şi achiziţii care au atins deja niveluri record în 2025, spun bancherii de investiţii, citaţi de Reuters.
07:20
Zeci de mii de persoane au manifestat duminică în Brazilia împotriva unui proiect de lege care prevede o imunitate sporită pentru parlamentari şi posibilitatea unei amnistii pentru fostul preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, relatează AFP.
07:00
Avertisment Infotrafic: Se circulă în condiţii de ceaţă în judeţele Harghita şi Suceava / Vizibilitate scăzută # News.ro
Centrul Infotrafic avertizează, luni dimineaţă, că se circulă în condiţii de ceaţă în judeţele Harghita şi Suceava, vizibilitatea fiind scăzută.
07:00
Microsoft măreşte din nou preţurile consolelor Xbox în SUA, pe fondul tarifelor şi presiunilor din lanţul de aprovizionare # News.ro
Microsoft a anunţat o nouă creştere a preţurilor pentru consolele Xbox în Statele Unite, a doua din acest an, invocând presiuni legate de tarifele comerciale, concurenţa puternică şi incertitudinile privind cheltuielile de consum, transmite Reuters.
07:00
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la incursiunile avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei # News.ro
Consiliul de Securitate al ONU va organiza luni o reuniune de urgenţă pentru a discuta incursiunile ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, au declarat duminică oficialii estonieni şi ai ONU, potrivit CNN.
07:00
Balonul de Aur este decernat luni. Unde va avea loc ceremonia, ce jucători sunt nominalizaţi, cine va prezenta gala # News.ro
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00. În sezonul trecut, trofeul i-a revenit lui Rodri, la masculin şi Aitanei Bonmati, la feminin. În acest an, marii favoriţi sunt Lamine Yamal şi Ousmane Dembele.
06:50
Coreea de Nord poate discuta cu SUA dacă Washingtonul încetează să insiste asupra denuclearizării, afirmă Kim Jong Un # News.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că nu există niciun motiv pentru a evita dialogul cu SUA dacă Washingtonul încetează să mai insiste ca ţara sa să renunţe la armele nucleare, dar a subliniat că nu va renunţa niciodată la arsenalul nuclear pentru a scăpa de sancţiuni, a relatat luni presa de stat, potrivit Reuters.
06:40
Neuralink, compania lui Elon Musk, va testa implanturi cerebrale pentru persoane cu tulburări de vorbire # News.ro
Neuralink, compania de implanturi cerebrale a miliardarului Elon Musk, intenţionează să lanseze în octombrie un studiu clinic destinat persoanelor cu tulburări de vorbire, pentru a le ajuta să îşi transpună gândurile direct în text, a anunţat preşedintele firmei, Dongjin D.J.Seo, citat de Reuters.
06:30
Trei persoane au murit şi 16 au fost rănite duminică în Crimeea, peninsula din sudul Ucrainei anexată de Moscova, în urma unui atac cu drone ucrainene duminică seara, a declarat liderul local, potrivit AFP.
06:20
Echinocţiu - Toamna astronomică începe luni, la ora 21:19 / Când se trece la ”ora de iarnă” # News.ro
Echinocţiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22 septembrie, la ora 21:19, potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. În emisfera nordică durata zilei scade, iar în cea sudică creşte.
06:20
Franţa şi alte câteva ţări urmează să recunoască luni statul Palestina, încercând să exercite o presiune suplimentară asupra Israelului la deschiderea reuniunii anuale a ONU, la New York, care va fi dominată de războiul din Gaza, relatează AFP.
06:10
Comemorarea lui Charlie Kirk: Trump a spus că îşi urăşte rivalii, la evenimentul la care au participat zeci de mii de persoane # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni că îi „urăşte” pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul în timpul unui eveniment la o facultate din Utah, relatează The Guardian.
06:10
Deputaţii dezbat moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului - Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989 / Acuzaţiile aduse # News.ro
Deputaţii dezbat, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul ”Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce ”securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.
06:10
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a aprobat o nouă formulare a tratamentului oncologic Keytruda al companiei Merck, care poate fi administrată subcutanat, oferind pacienţilor o variantă mai comodă a uneia dintre cele mai utilizate imunoterapii împotriva cancerului, relatează Reuters.
Acum 6 ore
05:40
Cel mai bogat om din Franţa, Bernard Arnault, critică propunerea de a taxa suplimentar miliardarii # News.ro
Bernard Arnault, directorul grupului de lux LVMH şi cel mai bogat om din Franţa, a denunţat planul introducerii unei taxe de 2% pe averile de peste 100 de milioane de euro, calificându-l drept un atac asupra economiei franceze şi o iniţiativă ideologică a extremei stângi, transmite Reuters.
05:10
OpenAI conduce valul de evaluări record: Şapte startupuri tech private valorează împreună 1,3 trilioane de dolari # News.ro
Piaţa startupurilor tehnologice private trece prin cea mai spectaculoasă perioadă din istorie, condusă de ascensiunea OpenAI, care a ajuns la o evaluare de 500 de miliarde de dolari, potrivit datelor Forge Global, transmite CNBC.
Acum 12 ore
00:20
Meciul Rapid – Hermannstadt: Trei suporteri rapidişti, sancţionaţi cu amenzi în valoare de 4300 de lei / Cei trei au fost agresivi după ce au aflat că Rapid nu le permite accesul în stadion cu recuzită # News.ro
Jandarmeria Capitalei anunţă, duminică seară, că trei suporteri rapidişti au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi de 4300 de lei după ce au fost agresivi când au aflat că Rapid nu le permite accesul la meciul cu Hermannstadt cu recuzită.
00:10
Formaţia FC Barcelona a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Getafe, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.
00:00
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Sassuolo, într-un meci din etapa a patra a campionatului Italiei.
00:00
Ucrainean aflat de şapte zile de drumuri, găsit în stare gravă în zona montană a judeţului Maramureş / Avea zgărieturi pe tot corpul, acuza dureri de cap şi pierderea parţială a vederii / Alarma, dată de 2 culegători de cupierci # News.ro
Un ucrainean de 29 de ani, care a povestit că era de şapte zile pe drumuri, iar de două zile nu mâncase nimic, a fost găsit în stare gravă în zona montană a judeţului Maramureş. El fusese zărit de doi culegători de ciuperci care au sunat la 112. A fost preluat de Ambulanţă dezhidratat, cu zgărieturi pe tot corpul, dureri de cap şi pierderea parţială a vederii.
21 septembrie 2025
23:30
Scandal la un bar din Călăraşi – Mai multe persoane au devenit agesive, când poliţiştii le-au cerut să reducă volumul muzicii / Un bărbat a agresat un poliţist şi a forţat geamul autospecialei / Dosar penal pentru ultraj - VIDEO # News.ro
Mai multe echipaje de Poliţie, jandarmi şi trupele speciale au intervenit, duminică, într-o comună din Călraşi, unde mai multe persoane care erau sub influenţa alcoolului au devenit agresive când li s-a cerut să reducă volumul muzicii. Un bărbat a agresat un poliţist şi a forţat geamul autospecialei. Toate persoanele implicate au fost duse la audieri, fiind deschis un dosar penal pentru ultraj.
23:20
Miruţă, despre Şantierul Naval Mangalia: Încercăm să găsim parteneri pentru ca acolo să se poată construi în continuare nave / Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică seară, că şantierul naval de la Mangalia este un exemplu de platformă funcţională şi că nu îşi doreşte ca acesta să intre în insolvenţă, apoi în faliment. Ministrul a adăugat că în urma unui parteneriat cu o firmă privată, s-a ajuns la datorii de 207 milioane de euro, dar încearcă să găsească parteneri pentru ca acolo să se poată construi în continuare nave. ”Le spun celor aproape 800 de angajaţi să aibă încredere că sunt în ultimii 15 ani singurul lor partener”, a afirmat ministrul.
23:20
Ministrul Afacerilor Externe al Portugaliei, Paulo Rangel, a anunţat duminică seară că ţara sa a recunoscut statul Palestina, relatează Reuters.
23:10
Ministrul Economiei: Eu nu vreau ca unde este acum Romaero să apară rechinii imobiliari care să ridice nişte blocuri / Am pus un administrator special acolo care urmăreşte interesele ministerului # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, duminică seară, că îşi doreşte ca activitatea Romaero să continue şi că nu îşi doreşte să apară ”rechinii imobiliari care să ridice nişte blocuri”.
23:00
Radu Miruţă, despre plafonarea preţurilor unor alimente de bază: Preţurile nu stau ele într-un anume cadru pentru că urlă un politician la ele / Preţurile nu scad că ţipă un ministru la ele # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, referindu-se la plafonarea preţurilor alimentelor de bază, că decizia se ia în unanimitate, la fel cum se iau toate deciziile în coaliţia de guvernare. Ministrul a precizat că preţurile nu stau în loc pentru că ”urlă” un politician.
23:00
De ce unele persoane cu obezitate sunt mai protejate de diabet şi boli cardiovasculare? Cercetătorii au descoperit indicii genetice care explică de ce obezitatea afectează diferit oamenii # News.ro
Obezitatea nu are acelaşi impact asupra tuturor persoanelor, iar diferenţele genetice pot explica de ce unii oameni cu exces ponderal rămân relativ sănătoşi, în timp ce alţii dezvoltă afecţiuni grave precum diabetul zaharat de tip 2 sau bolile cardiovasculare.
23:00
Superliga: FC Rapid, învinsă cu 2-1 de Hermannstadt, după ce a condus cu 1-0. Oaspeţii au marcat ultimul gol în minutul 90+3 # News.ro
Formaţia Rapid a fost învinsă, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.
22:50
Radu Mirută: PSD este la guvernare şi deciziile luate până astăzi au fost cu acordul PSD / Am auzit uneori comentarii că nu sunt bune şi că PSD nu le susţine / E un non-sens. N-am fi discutat despre o astfel de decizie dacă PSD n-ar fi susţinut-o # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, (USR) a declarat, duminică seară, că toate măsurile implementate de Guvern până în prezent s-au luat cu acordul tuturor partidelor din coaliţie, inclusiv PSD, chiar dacă oameni din eşaloanele 2-3 ale formaţiunii spun că nu sunt bune şi că PSD nu le susţine. ”E un non-sens”, a declarat Miruţă. Referindu-se la reforma administraţiei, care a creat cele mai mari discuţii în coaliţie în ultima perioadă, Miruţă a explicat că ”varianta de a ne preface că reducem numărul de angajaţi, eliminând de fapt din organigramă doar nişte dreptunghiuri care nu aveau angajaţi, e o variantă neserioasă”.
22:40
Cinci persoane, inclusiv trei copii, au murit în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului # News.ro
Un atac al Israelului cu drone în sudul Libanului a provocat duminică moartea a cinci persoane, printre care trei copii, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Liban. Preşedintele Parlamentului, Nabih Berri, a declarat că patru dintre victime, cei trei copii şi tatăl lor, aveau cetăţenie americană, relatează AP.
22:30
Ministrul Economiei, despre măsurile din pachetul 2: În interpretarea Guvernului, aceste pachete sunt constituţionale/ Nu sunt suficienţi bani pentru ziua de mâine în unele situaţii # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar sunt constituţionale din punctul de vedere al Guvernului. Dincolo de hotărârea Curţii Constituţionale şi de o eventuală demisie a Guvernului în cazul unei decizii de neconstituţionalitate, Miruţă a atras atenţia că nu mai sunt bani, în unele cazuri de pe o zi pe alta şi acesta este motivul pentru care Guvernul a venit cu aceste propuneri fiscale.
22:00
Premier League: Remiză în duelul Arsenal – Manchester City, scor 1-1. Gazdele au egalat în minutul 90+3 # News.ro
Formaţia Arsenal Londra a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Manchester City, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei.
22:00
Elena Lasconi îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia # News.ro
Fostul candidat la alegerile rpezidenţiale Elena Lasconi l-a acuzat, duminică seară, pe premierul Ilie Bolojan că minte ”sută la sută”, când afirmă că nu cunoştea situaţia reală a bugetului înainte de a prelua funcţia. Lasconi susţine că Bolojan ”a lovit în oameni”, de aceea nu-l mai poate susţine.
