De ce a renunțat Diana Dumitrescu la showbiz! Actrița a vorbit pentru prima dată despre ruptura de viața publică

La patru ani de la divorț, Bianca Marina, fosta soție a lui Steliano Filip, face acuzații grave la adresa fotbalistului, în exclusivitate pentru Spynews.ro. Deși ar părea tatăl perfect, se pare că realitatea e cu totul alta: fostul jucător de la Dinamo nu ar plăti pensia alimentară și ar fi uitat complet de fetița sa din prima căsătorie. Cu toate că ar putea să deschidă un proces, Bianca Marina spune că nu vrea să-i facă rău, dar speră ca fostul ei soț să-și amintească de Anais, fetița lor de opt ani, pe care o vede foarte rar