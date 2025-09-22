Echinocțiul de toamnă are loc astăzi. Ce se va întâmpla începând cu ora 21:19
SpyNews, 22 septembrie 2025 09:20
Astăzi, la ora 21:19 are loc echinocțiul de toamnă. Așadar, ziua și noaptea vor fi aproximativ egale, iar acest moment marchează începutul toamnei. Ce se vă întâmpla astăzi.
• • •
Acum 5 minute
09:40
Alertă în școlile din România! Un mesaj de amenințare a fost trimis pe mailul mai multor instituții. Anunțul oficial al Poliției Române # SpyNews
Alertă majoră în mai multe școli din România, luni dimineață! Pe mailul mai multor instituții a apărut un mesaj amenințător la adresa elevilor. Poliția Română a făcut un anunț oficial. Oamenii legii au împânzit zonele din jurul școlilor care se confruntă cu această situație.
09:40
Oana Moșneagu, prezentă la petrecerea burlăcițelor organizată pentru prietena ei! Mesajul emoționant transmis de actriță | FOTO # SpyNews
Oana Moșneagu, mesaj emoționant pentru prima sa prietenă din copilărie! Actrița a fost prezentă la petrecerea burlăcițelor. Iată ce i-a transmis celei care i-a fost mereu aproape!
Acum 30 minute
09:20
09:20
De ce a renunțat Diana Dumitrescu la showbiz! Actrița a vorbit pentru prima dată despre ruptura de viața publică # SpyNews
Diana Dumitrescu a renunțat la viața publică și a trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Actrița a luat decizii în favoarea familiei sale, însă a declarat că nu regretă nimic, pentru că este ceea ce o face fericită! Diana Dumitrescu a vorbit despre acest lucru pentru prima dată.
Acum o oră
08:50
Cu ce frici s-a confruntat Francisca, după ce a aflat că este însărcinată: ”M-am speriat degeaba” | FOTO # SpyNews
Francisca și TJ Miles vor deveni părinți pentru prima dată! După ce a aflat că este însărcinată, artista a fost cuprinsă de o mulțime de frici, dar care nu s-au adeverit. Francisca a făcut declarații despre cele mai delicate momente!
08:50
Erin, fiica artistei Sore, a avut o serie de întrebări dedicate mamei sale, așa că i le-a adresat fără nicio ezitare. Micuța și-a expus toate curiozitățile, iar Sore nu a putut decât să îi răspundă. Iată ce dialog au avut cele două!
Acum 12 ore
23:50
Bogdan Mocanu își dorește să se împace cu Iasmina?! Ce mesaj a făcut public pe Internet: ”Sunt drăguț doar cu ea” | FOTO # SpyNews
Bogdan Mocanu pare că trece printr-o perioadă destul de dificilă! De când Iasmina nu mai face parte din viața lui, acesta a împânzit rețelele de socializare cu mesaje de suferință! De această dată, pare că Bogdan Mocanu își caută drumul înapoi spre Iasmina.
23:20
Primele imagini de la înmormântarea lui Charlie Kirk. Donald Trump a ajuns în Arizona | FOTO # SpyNews
Charlie Kirk este înmormântat astăzi, în Arizona. Cei mai importanți oameni politici sunt prezenți la State Farm Stadium în Glendale, acolo unde are loc ceremonia. Donald Trump este și el prezent. Charlie Kirk este înmormântat după 11 zile de când a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs la Universitatea Utah Valley.
22:50
ANM a anunțat când va ninge în România! Cum va fi iarna din acest an și când se răcește vremea # SpyNews
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat când mninge în România, în iarna anului 2025. Ninsorile și zăpada ar putea să apară mai repede decât s-ar fi așteptat toată lumea. Vremea din România va fi influențată de vortextul polar. Iată ce spune Elena Mateescu despre ninsori!
22:20
Asia Express, 21 septembrie 2025. Alina Pușcău, confesiuni tulburătoare! Toată lumea credea că este bine, dar trecea printr-un calvar: ”Am crezut că o să mor” # SpyNews
Moment emoționant la Asia Express, în ediția din 21 septembrie 2025. Alina Pușcău și-a deschis sufletul în fața camerelor de filmat și a vorbit despre lucrurile pe care nimeni nu le știa! Lumea credea că este bine, dar concurenta trecea printr-o perioadă care a marcat-o pentru tot restul vieții. Iată ce a declarat!
22:10
Apelează la șmecherie | Soțul artistei Carmen de la Sălciua încearcă să scape! Vrea să nu mai fie infractor # SpyNews
Afaceristul Marian Corcheș, soțul artistei Carmen de la Sălciua, dă milităria jos din pod! După ce a fost achitat, apoi s-a trezit cu o condamnare penală, bărbatul cere lămuriri judecătorilor care au dat decizii contradictorii.
22:10
S-a schimbat modificarea?! Ilie Năstase s-a împăcat din nou cu Ioana? Divorţul nu a fost retras | PAPARAZZI # SpyNews
Ilie Năstase și soția lui, Ioana, sunt căsătoriți din 2019. Primul termen în procesul lor de divorț ar trebui să aibă loc la finalul lunii octombrie, însă nu se știe dacă divorțul mai este încă valabil, asta pentru că au fost surprinși împreună de paparazzii Spynews.ro.
22:10
Este mai pregătită ca niciodată! Betty Salam va deveni mămică de fetiță! „Va fi lângă mine! Vor crește împreună!” # SpyNews
Fiica lui Florin Salam a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro! Betty Salam va deveni mămică de fetiță! Artista este mai pregătită ca niciodată pentru acest pas! Ce spune aceasta despre fiul său!
22:10
Scandal în fotbal! Îi trimite la muncă pentru a-i plăti tabăra fetiţei. ”Ar putea să facă pușcărie”. Acuzaţii grave la adresa lui Steliano Filip # SpyNews
La patru ani de la divorț, Bianca Marina, fosta soție a lui Steliano Filip, face acuzații grave la adresa fotbalistului, în exclusivitate pentru Spynews.ro. Deși ar părea tatăl perfect, se pare că realitatea e cu totul alta: fostul jucător de la Dinamo nu ar plăti pensia alimentară și ar fi uitat complet de fetița sa din prima căsătorie. Cu toate că ar putea să deschidă un proces, Bianca Marina spune că nu vrea să-i facă rău, dar speră ca fostul ei soț să-și amintească de Anais, fetița lor de opt ani, pe care o vede foarte rar
22:10
Confesiuni cutremurătoare! Ţi se face pielea de găină. Cum i-a apărut Petrică Mâțu Stoian în vis surorii lui # SpyNews
Anul acesta se împlinesc 4 ani de la dispariția fulgerătoare a artistului Petrică Mâțu Stoian, care a lăsat în urmă o durere uriașă. Una dintre surorile sale a fost șocată de felul în care cântărețul i-a apărut în vis, în urmă cu doar câteva săptămâni. S-a trezit brusc, speriată de ceea ce s-a întâmplat. Mărturiile cutremurătoare, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
21:50
Elena Udrea, apariție ca pe vremuri la petrecerea fetiței sale! Cum a sărbătorit-o pe Eva Maria | FOTO # SpyNews
Elena Udrea și-a sărbătorit fetița, în urmă cu o zi! Fostul politician a avut o apariție ca pe vremuri, când toate privirile erau ațintite asupra ei. De această dată, petrecerea i-a fost dedicată Evei Maria, care a împlinit 7 ani!
20:50
Asia Express, 21 septembrie 2025. Pedeapsă pentru Anda Adam și Joseph! Cum au reacționat când au văzut cine vine în echipa lor: ”Mi se face rău” # SpyNews
Anunț neașteptat pentru Anda Adam și Joseph, la Asia Express. Ediția din 21 septembrie 2025 vine cu o noutate pentru echipa lor. O a treia persoană va intra în echipă, iar cei doi concurenți au primit o pedeapsă din partea Irinei Fodor! Iată ce trebuie să facă pe tot parcusul probelor!
Acum 24 ore
20:10
Zi tristă în sportul românesc! Florin Marin a fost condus pe ultimul drum! O mulțime de persoane importante din fotbal au fost prezente la slujba de înmormântare a fostului mare antrenor al României. Durerea și regretul s-au așternut la înmormântarea lui Florin Marin.
19:30
Vrei să mănânci ouă prăjite, dar te deranjează surplusul de ulei? Iată o rețetă ușoară, cu puține calorii. Nu ai nevoie de tigaie, ci doar de o cană și un cuptor cu microunde. Este o idee excelentă de mic dejun sănătos.
18:50
Unde au mers Costina și Dian, după ce au fost eliminați din casa Mireasa! Puțini se așteptau la această decizie | FOTO # SpyNews
Costina și Dian le-au făcut o surpriză uriașă fanilor care își doreau să îi vadă împreună! Cei doi au postat imagini în ipostaze romantice pe rețelele de socializare și au dezvăluit unde se află! Puțini se așteptau la acest lucru, după tensiunile dintre familia lui Dian și Costina.
18:20
Alertă maximă la înmormântarea lui Charlie Kirk! Un bărbat înarmat, prezent la slujbă. Poliția l-a arestat | FOTO # SpyNews
Charlie Kirk este condus, astăzi, pe ultimul drum. O mulțime de persoane, inclusiv Donald Trump, sunt prezente la slujba de înmormântare a activistului. A avut loc un incident halucinant, după ce poliția a arestat un individ care și-a făcut prezența înarmat.
17:40
Cea mai elegantă nuntă! Compozitorul Șerban Cazan și Andreea se căsătoresc în Grecia! Ce vedete sunt prezente la eveniment | FOTO # SpyNews
Cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbiz s-au întâlnit în Grecia, la o nuntă elegantă și rafinată! Șerban Cazan și Andreea se căsătoresc, astăzi, într-un cadru feeric pe tărâmul elen! Iată imagini superbe de la cel mai elegant eveniment din showbiz.
17:00
Nu se așteptai la asta! Un nepalez s-a întors acasă după ani de muncit în România, iar reacția familiei sale a fost incredibilă | VIDEO # SpyNews
Un tânăr din Nepal s-a întors acasă după patru ani de muncă în România. Momentul a fost filmat, iar reacția familiei sale a fost dincolo de așteptări. Tânărul a părut foarte emoționat și aproape a avut lacrimi în ochi. Familia lui nu ar fi știut că se întoarce acasă.
15:40
Cum a răspuns Adrian de la Mireasa, sezonul 11, după ce a fost întrebat de relația cu Emma. Fosta concurentă a dat de înțeles zilele trecute că formează în continuare un cuplu # SpyNews
Emma și Adrian de la Mireasa, sezonul 11, s-au căsătorit civil după trei luni de relație. Urmăritorii lor cred că foștii concurenți s-au separat, după ce nu s-a mai afișat deloc împreună și și-au șters pozele de cuplu. Adrian a reacționat, după ce a tot fost întrebat despre Emma.
15:10
Naba Salem de la Insula iubirii se mărită! Bruneta și iubitul ei au stabilit data nunții. Când va avea loc evenimentul # SpyNews
Naba Salem de la Insula iubirii și partenerul ei se pregătesc de nuntă. Cei doi s-au logodit de curând, iar bruneta și iubitul ei au dezvăluit și data nunții, eveniment care va avea loc la anul. Îndrăgostiții au ales și locația pentru petrecere.
14:30
O influenceriță celebră a revenit pe Internet, după moartea fiului ei. Băiețelul a sfârșit înecat în piscina familiei | VIDEO # SpyNews
Emilie Kiser și-a pierdut fiul în luna mai a acestui an. Băiețelul s-a accidentat mortal în piscina familiei. Influencerița a revenit în mediul online, la patru luni de la tragedie și recunoaște că ea și soțul trec în continuare prin momente grele.
14:00
Cine este tânăra de doar 24 de ani care va ajunge pe Marte. Întoarcerea ei pe Pământ s-ar putea să nu fie posibilă # SpyNews
O tânără de doar 24 de ani s-ar putea numără printre primii oameni care vor ajunge pe Marte. Nu se știe când va avea loc acest moment, dar cert este că Alyssa Carson se pregătește de la trei ani pentru așa ceva. La 11 ani, vorbea pentru prima dată despre Marte în fața colegilor de vârsta ei.
13:20
Marina Almășan, imagine rară alături de mama ei. Cât de mult seamănă prezentatoarea TV cu femeia care i-a dat viață | FOTO # SpyNews
Marina Almășan are o relație specială cu părinții ei. Vedeta a făcut publică o imagine alături de mama ei, cu care recunoaște să obișnuiește să stea la povești „ca fetele”, mai ales atunci când se întoarce din străinătate.
12:40
Palatul Buckingham face lumină cu privirile la neînțelegerile dintre personalul lui Donald Trump și bucătarii Regelui Charles al III-lea. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dineul de stat # SpyNews
În ultimele zile, s-a zvonit că ar fi fost o dispută aprinsă între personalul lui Donald Trump și bucătarii Regelui Charles al III-lea. Echipa președintelui SUA ar fi intrat în bucătăria familiei regale atunci când se făceau ultimele pregătiri și chiar ar fi gustat din preparatele care urmau să fie servite la dineul de stat.
11:50
Topul celor mai bune plante pe care să le ai în dormitor. Te vor ajuta să te odihnești mai bine # SpyNews
Există câteva plante pe care este bine să le ai în dormitor. Specialiștii le recomandă pentru că ajută la un somn liniștitor. Majoritatea sunt ușor de îngrijit și adoră lumina, dar nu directă.
11:20
Cât de bine arată Andreea Popescu, după ce a slăbit. Bruneta a dat jos aproape opt kilograme în câteva săptămâni | FOTO # SpyNews
Andreea Popescu și-a dorit să scape de câteva kilograme în plus. A slăbit în șapte săptămâni aproape opt kilograme și nu se oprește aici, asta pentru că vrea să ajungă la 55 de kilograme.
10:50
Spiritele rele le dau bătăi de cap concurenților Asia Express pe Drumul Eroilor, diseară, de la 20.00, la Antena 1 # SpyNews
Cea de-a treia etapă din Asia Express – Drumul Eroilor începe cu o misiune desprinsă parcă din cele mai vechi legende filipineze. Diseară, de la ora 20.00, la Antena 1, concurenții au de înfruntat spiritele rele și trebuie să ducă la bun sfârșit un ritual menit să alunge temutul Manananggal, creatură malefică ce bântuie localnicii din San Agustin.
10:40
Eclipsă parțială de Soare astăzi, 21 septembrie 2025. Cum afectează din punct de vedere astrologic fiecare zodie în parte # SpyNews
Eclipsa parțială de Soare are loc astăzi, 21 septembrie 2025. Este ultima eclipsă înainte de a începe sezonul Balanței. Se anunță o perioadă cu multe schimbări pentru fiecare zodie. Pentru unii dintre nativi vor apărea și noi oportunități de care ar fi bine să profite.
10:10
Diana Dumitrescu și-a surprins comunitatea din mediul online, după ce și-a făcut o schimbare de look. Actrița recunoaște că a fost inițial sceptică, dar acum este tare încântată de rezultat.
Ieri
09:40
Primele declarații ale lui Andrew Tate, după ce un bărbat înarmat a intrat în casa lui și a lui Tristan. Cum a explicat tânărul respectiv incidentul # SpyNews
Frații Tate s-au trezit aseară că un bărbat înarmat a intrat în casa lor. Paznicii au intervenit rapid, l-au imobilizat și dezarmat până au sosit polițiștii. Andrew Tate a făcut primele declarații despre incident, în care condamnă ferm ce s-a întâmplat.
20 septembrie 2025
22:40
Un bărbat înarmat a intrat în locuința fraților Tate! Totul a filmat de camere! S-a sunat la 112 și paznicii au intervenit | FOTO # SpyNews
Momente de panică pentru frații Tate. Un bărbat înarmat a intrat în reședința lor. Primele informații arată că totul a avut loc în această seară, cu puțin înainte de ora 21.00. Bărbatul a fost filmat de camerele de supraveghere atunci când intră în locuința lor.
22:10
Îşi învaţă băiatul de mic să se descurce! Imagini rare cu Daniel Buzdugan, soţia şi copilul! Intră să vezi cum i-au filmat paparazzii pe cei trei | PAPARAZZI # SpyNews
Daniel Buzdugan este un tată model! Prezentatorul de radio se asigură încă de pe acum că băiatul său va fi responsabil după ce va crește și nu îl menajează deloc! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt dovada clară!
22:10
Băieţii, tot băieţi rămân! Un antrenor celebru suspină după maşinile milionarului de pe Nordului! A sunat cu video ca să arate # SpyNews
Chiar dacă este fost fotbalist, se pare că mașinile rămân cea mai mare pasiune a lui. Un celebru antrenor a fost impresionat de mașinile unui milionar excentric de la noi. Și-a sunat un prieten pe apel video pentru a i le arăta.
22:10
Decizie de ultimă oră în scandal | Ionel Ganea a primit ok-ul judecătorilor | Primeşte şi bani! # SpyNews
Acuzat că și-a ucis copilașul, într-un dosar, și rămas fără permis, în altul, Ionel Ganea a primit verdictul într-un al treilea dosar, în care încerca să recupereze niște sume importante.
22:10
A fost privilegiată! Ce decizie a luat Alex Ciucu! Prima rochie din colecţia de damă i-a dăruit-o Alinei Sorescu # SpyNews
Artista a fost privilegiată! Ce decizie, dar și ce gest a făcut acesta pentru fosta soție. Prima rochie din colecția sa de damă i-a dăruit-o Alinei Sorescu. Designerul Alexandru Ciucu a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro.
22:10
Selina, o femeie cu o comunitate impresionantă pe TikTok, trage un semnal de alarmă, după ce a povestit că a fost abuzată în Dubai. S-a născut în Marea Britanie, dar ar fi fost răpită și abuzată sexual în timpul unei vacanțe, pe când avea 31 de ani.
21:10
Laura Cosoi, nașă de botez! Imagini superbe din ziua în care a creștinat un băiețel | FOTO # SpyNews
A fost o zi importantă în familia Laurei Cosoi. Vedeta și soțul ei au botezat astăzi un copil, pe Neo. A fost un moment emoționant atât pentru nașii băiețelului, cât și pentru părinții lui. Imagini superbe de la eveniment.
20:40
Dany Boy de la Insula iubirii și-a cerut iubita în căsătorie! Cum arată inelul pe care i l-a pus pe deget Ralucăi | FOTO # SpyNews
Dany Boy de la Insula iubirii și partenera lui și-au dus relația la nivelul următor. Fostul concurent a cerut-o pe Raluca în căsătorie în timpul unei plimbări cu motocicletele. A fost un moment emoționat, pus la cale de Dany Boy și unul dintre prietenii lui.
20:20
Cristina Cioran își crește singură cei doi copii, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat la închisoare. Vedeta are un băiețel de câteva luni și pe Ema, fiica ei, în vârstă de patru ani, despre care Cristina Cioran spunea că are o personalitate puternică.
19:40
Visul românesc - Succes internațional. Cine sunt Mihai și Loredana Tanasiciuc. Au cariere de succes în domeniul medical # SpyNews
Mihai a plecat în Londra în 2007, iar un an mai târziu, a venit în Marea Britanie și cea care îi este soție. Cei doi sunt medici stomatologi și și-au deschis în urmă cu câțiva ani primul lor cabinet cu multă muncă. Loredana Tanasiciuc recunoaște că nu a fost deloc.
19:10
Ramona și Monica Gabor, revedere emoționantă. Cum arată în prezent fosta soție a lui Irinel Columbeanu | FOTO # SpyNews
Ramona și Monica Gabor, din nou împreună. Cele două s-au întâlnit, de această în Dubai, după ce o perioadă nu s-au mai afișat împreună, Monica Gabor fiind stabilită în America, iar Ramona Gabor în Dubai.
18:40
Un turist a mers cu cortul la munte și a fost vizitat de urs! Animalul a stat la câțiva centimetri de el | VIDEO # SpyNews
Un turist a trăit momente de panică, după ce a mers la munte, cu cortul. S-a trezit că în fața cortului se afla un urs. Bărbatul a filmat întregul moment, mărturisind că nu a știut cum să procedeze într-o astfel de situație.
18:00
Cât de bine arată Larisa Iordache, la mai bine de șase luni de când a născut. Fosta gimnastă a revenit la sala de fitness | FOTO # SpyNews
Larisa Iordache și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată la finalul lunii februarie, atunci când sportiva a adus pe lume o fetiță. Fosta gimnastă nu și-a dorit ajutor, așa că ea și partenerul ei sunt cei care se ocupă de micuța Amira. Larisa Iordache arată impecabil, la șase luni de când a născut, dar vrea rezultate și mai bune.
17:30
Nu mai este loc de îndoială! Fostul iubit al influenceriței Irisha s-a întors la mama copiilor lui. Cum s-au afișat italianul Domenico și partenera lui | FOTO # SpyNews
Irisha și iubitul ei, italianul Domenico, s-au despărțit după un an de relație. Ruptura a venit în urmă cu câteva luni și se pare că fostul ei partener s-a întors la soție, cea care i-a dăruit doi băieți. Domenico și partenera lui s-au afișat împreună de curând.
17:10
Dan Alexa și-a sărbătorit fiul! Imagine emoționantă cu antrenorul și Arkan, de ziua lui de naștere | FOTO # SpyNews
Dan Alexa și-a sărbătorit fiul. Concurentul de la Asia Express a făcut publică o imagine emoționantă alături de Arkan. Același lucru l-a făcut și Andrada, fosta lui soție, de ziua de naștere a băiatului lor.
