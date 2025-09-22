Ursula von der Leyen avertizează Moscova: „UE își va apăra fiecare centimetru al teritoriului”
Newsweek.ro, 22 septembrie 2025 09:20
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană va apăra integral teri...
Acum 5 minute
09:40
Moscova acuză NATO și UE după atacul cu drone din Crimeea: "Sunt „pulsul destabilizării” din Europa" # Newsweek.ro
Ministerul rus de Externe a reacționat dur după atacul cu drone asupra mai multor zone din Crimeea, ...
Acum 30 minute
09:20
Ursula von der Leyen avertizează Moscova: „UE își va apăra fiecare centimetru al teritoriului” # Newsweek.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană va apăra integral teri...
Acum o oră
09:10
Amenințare fără precedent în școli: „Luni dimineața, voi intra în școală cu două pistoale Beretta” # Newsweek.ro
Este alertă în școlile din București. Un email anonim trimis către Inspectoratul Școlar al Sectorulu...
08:50
Trump promite ajutor pentru Polonia și balticii în fața Rusiei, după incursiunea rusească în Estonia # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor sprijini Polonia și stat...
Acum 2 ore
08:40
Trump, la ceremonia de omagiere pentru liderul MAGA, Charlie Kirk: "A avut o influență formidabilă” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și alți oficiali de vârf au participat duminică...
08:20
Estonia a cerut o întâlnire de urgență a Consiliului de Securitate ONU după incursiunile rusești # Newsweek.ro
Consiliul de Securitate al ONU va organiza luni o reuniune de urgenţă pentru a discuta incursiunile ...
08:20
Simion, sărbătorit la restaurantul de lux al unui senator. Liderul AUR a economisit 50000€ în 2 luni # Newsweek.ro
George Simion a fost sărbătorit, ieri, la restaurantul de lux Casa Lido by Murad deținut de senatoru...
08:10
Echinocţiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta luni, 22...
08:00
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezon...
07:50
Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă # Newsweek.ro
Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de...
07:50
Grădina pare un loc sigur pentru joacă, dar unele dintre cele mai frumoase plante ascund toxine peri...
Acum 4 ore
07:40
România are nevoie de 2 submarine de 1.000.000.000 € fiecare. Ce putem alege și pentru ce misiuni # Newsweek.ro
La nivelul Ministerului Apărării Naționale (MApN), există un program de înzestrare cu submarine împo...
07:30
Care este recordul mondial deținut de Crucea de pe Caraiman? Monumentul, inaugurat acum 97 de ani # Newsweek.ro
Crucea de pe Caraiman, monumentul care străjuiește Valea Prahovei din înaltul Munților Bucegi, dețin...
07:20
Horoscop 23 septembrie. Luna în Balanță îi face productivi pe Lei. Săgetătorii, câștiguri financiare # Newsweek.ro
Horoscop 23 septembrie. Luna în Balanță îi face productivi pe Lei. Săgetătorii au idei de a face ban...
07:10
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani # Newsweek.ro
Avocatul Poporului arată că sunt întârzieri de 12 luni la eliberarea adeverințelor la pensie. Pensio...
Acum 12 ore
21:00
Chief of War, drama istorică epică a lui Jason Momoa, reprezintă un efort de recuperare a identități...
20:50
Inflația și-a pus serios amprenta pe obiceiurile de consum ale românilor. Creșterea prețurilor a det...
Acum 24 ore
20:40
Rezultate extragere Loto 6/49, Joker și Noroc. Ce cifre au ieșit câștigătoare pe tabelă? # Newsweek.ro
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro)...
20:20
Săptămână decisivă pentru tăiere pensii speciale de 25.000 lei. Ex judecător CCR - Guvernul va pica # Newsweek.ro
Săptămâna aceasta se va juca un moment crucial în istoria pensiilor speciale din România. Curtea Con...
20:20
Inventatorul Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei # Newsweek.ro
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Ener...
20:10
Doi polițiști sunt campioni naționali la karate tradițional. S-au calificat în lotul național # Newsweek.ro
Comisarul de poliție Mihai Tâmpeanu și agentul șef adjunct Alex Butură, reprezentanți ai Inspectorat...
19:50
Erou în uniformă. Un pompier salvează victimele unui accident produs între o mașină și o motocicletă # Newsweek.ro
Sg. maj. Șapșinschi Nicolae, pompier cu experiență, a dat dovadă de curaj și implicare civică după c...
19:40
Săritoarea cu prăjina Alysha Newman se numără printre numeroasele sportive care au apelat la OnlyFan...
19:20
Cele mai rapide și mai scumpe mașini din lume au fost expuse la Festivalul Vitezei de la Goodwood
19:10
Donald Trump este acuzat de dictatură de un lider democrat din SUA: Este ceea ce fac dictatorii # Newsweek.ro
Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a avertizat duminică că Donald Tr...
19:00
Ecologia în impas. „Noua escrocherie verde“, ultimul dușman al lui Trump. Cum ne afectează? # Newsweek.ro
Care este impactul pe care legea mare și frumoasă a lui Trump o are asupra tehnologiei curate și sur...
18:50
Ce trebuie să știi înainte să cumperi un scaun auto pentru copii. Poliția trage un semnal de alarmă # Newsweek.ro
Poliția atrage atenția asupra importanței alegerii corecte a scaunului auto pentru copii. Mușchii și...
18:40
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţ...
18:20
Stimulente dacă ieși la pensie mai târziu. Ce țară îi răsplătește pe pensionari cu 1000 euro? # Newsweek.ro
Guvernul Austriei a prezentat noi propuneri pentru a încuraja pensionarii să rămână angajați mai mul...
18:10
Berea și vinul fără alcool sunt din ce în ce mai căutate de tineri. Producătorii răspund tendințelor # Newsweek.ro
Berea și vinul fără alcool câștigă popularitate în statele din Europa, în special în rândul tinerilo...
18:00
Statul Palestina, recunoscut de Marea Britanie, Canada și Australia. Anunțul premierului britanic # Newsweek.ro
Statul Palestina a fost recunoscut oficial, duminică, de Marea Britanie, Canada și Australia, ceea c...
17:30
Trotineta electrică face o nou victimă. Un băiat de 13 ani, decedat în urma unui accident # Newsweek.ro
Trotineta electrică face o nou victimă. Este vorba de băiat de 13 ani din Sibiu, care a decedat în u...
17:10
Furtul tezaurului dacic, o răzbunare? Jaful secolului din 2012 dat de 3 români într-un muzeu olandez # Newsweek.ro
Furtul tezaurului dacic petrecut la începutul acestui an, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, ar pute...
16:50
Un incendiu declanșat la un show auto ce avea loc, duminică, pe Aeroportul Arad a dus la rănirea une...
16:30
Un bărbat de 70 de ani a fost dat dispărut în Dunăre, sâmbătă noapte. El este căutat de pompieri și ...
16:10
Putin, decret pentru elogierea Ecaterinei cea Mare. Ce sfaturi i-ar fi dat împărăteasa acum? # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret pentru a sărbători cea de-a 300-a aniversare a Ec...
16:10
Cum au reușit teroriștii Hamas să surprindă cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu? # Newsweek.ro
Cum au reușit teroriștii Hamas să surprindă cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu în atacul...
15:30
Amendă și de 5.000 de lei pentru românii care stau la bloc și lasă asta pe trotuar. E periculos # Newsweek.ro
Știai că dacă stai la bloc ca român poți lua amendă și de 5.000 de lei dacă nu faci acest lucru în f...
15:10
Avioanele Rusiei în spațiul NATO. Turcia le-a doborât acum 10 ani. De ce Estonia a ezitat? # Newsweek.ro
La 24 noiembrie 2015, unui avion de vânătoare F-16 turcesc i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dob...
15:00
Cel mai ciudat motiv de divorț. Un cuplu nu s-a înțeles în privința numelui copilului lor nou-născut # Newsweek.ro
Un caz ciudat de divorț a fost judecat recent de un tribunal din China. Acesta a implicat un cuplu c...
15:00
La optzeci de ani după ce Statele Unite au aruncat bomba atomică asupra orașului Nagasaki, pe motiv ...
13:50
Șoferii începători nu vor mai avea dreptul să conducă mașini puternice. Ce spun autoritățile? # Newsweek.ro
Șoferii începători nu vor mai avea dreptul să conducă mașini puternice. Ce spun autoritățile? De ce ...
13:30
USR București îl nominalizează pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei # Newsweek.ro
USR București îl nominalizează pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. De ce a fost...
13:30
Ce mașină își poate cumpăra în România un pensionar cu pensie de 2.800 lei? Cât de veche poate fi? # Newsweek.ro
Matematic, în România, un pensionar care încasează lunar pensia medie de 2.800 lei nu poate visa dec...
13:00
Am putea folosi picături pentru ochi în locul ochelarilor de citit? Ce spun specialiștii? # Newsweek.ro
Am putea folosi picături pentru ochi în locul ochelarilor de citit? Ce spun specialiștii? Care ar pu...
12:50
Șofer reținut după ce a lovit mortal un bătrân și a fugit de la locul accidentului. Ce riscă? # Newsweek.ro
Șofer reținut după ce a lovit mortal un bătrân și a fugit de la locul accidentului. Ce riscă? Cum l-...
12:30
Băiat de 13 ani mort după ce a căzut de pe trotinetă. „Nu te vom uita niciodată”. Cum s-a petrecut t...
12:00
Jurnalista care a relatat despre pandemia de Covid din China, condamnată din nou. Care e motivul? # Newsweek.ro
Jurnalista care a relatat despre amploarea pandemiei de Covid din China a fost condamnată la încă pa...
11:50
Sforăitul nu este doar o neplăcere pentru cei din jur, ci și un semn al unui somn de proastă calitat...
11:30
Alertă de securitate în SUA. La înmormântarea lui Charlie Kirk sunt așteptați 100.000 de oameni # Newsweek.ro
Donald Trump și peste 100.000 de oameni ar participa la funeraliile influencerului Charlie Kirk. Slu...
